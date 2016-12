ŞTIINŢA BACĂU, PE PRIMUL LOC ÎN DA1 LA VOLEI FEMININ

Ieri, în Divizia A1 la volei feminin, s-au disputat două restanţe din ultima etapă a turului: Dinamo Romprest Bucureşti - SCM U Craiova 3:0 (25:19, 25:12, 25:17) şi CSM Lugoj - Ştiinţa Bacău 0:3 (11:25, 10:25, 17:25). În urma acestor rezultate, Ştiinţa Bacău a trecut pe primul loc în clasament, cu 28 de puncte, urmată de CS Volei 2004 Tomis Constanţa, cu 26p, şi Unic Piatra Neamţ, cu 25p. Sâmbătă sunt programate partidele din etapa a 12-a, prima a returului. În Sala Sporturilor din Constanţa, de la ora 17.00, CSV 2004 Tomis va primi vizita formaţiei CS Pro-Volei Botoşani.

PROGRAM LEJER PENTRU HANDBALISTELE TRICOLORE

Naţionala de handbal feminin a României are programată prima reunire după câştigarea medaliei de bronz la Campionatul European, în luna martie, a anunţat antrenorului Radu Voina. „Am făcut un program de pregătire pentru 2011, în linii mari doar. Vom încerca să le lăsăm mai libere pe fetele de la Oltchim, pentru că au drum greu în Liga Campionilor şi sperăm să-şi atingă obiectivele. Vom testa cât mai multe tinere jucătoare, dacă tot nu vom mai juca meciurile din play-off-ul Campionatului Mondial din Brazilia”, a spus Voina. În planul de pregătire pe 2011 figurează mai multe stagii de pregătire, dar şi turnee de verificare, plus Cupa Mondială din Danemarca. Pentru handbalistele tricolore, primele meciuri oficiale din 2011 vor avea loc în luna octombrie, în preliminariile CE din 2012. Urmează apoi două săptămâni de pregătire, participarea la Turneul de la Paris şi plecarea spre Campionatul Mondial din Brazilia, care se va desfăşura între 1 şi 18 decembrie.

GYENES VA CONCURA LA ALTĂ CLASĂ

Pilotul român Emanuel Gyenes, clasat pe locul 17 în clasamentul general al Raliului Dakar, a declarat, ieri, la sosirea în ţară, că în ediţia viitoare nu îşi va putea apăra titlul la clasa maraton, deoarece va folosi un motor de 450 cmc şi va concura la altă clasă. Pilotul român spune că se mândreşte foarte mult cu titlul cucerit la clasa maraton. Celălalt pilot român prezent la Dalakr 2011, Marcel Butuza, a afirmat că obiectivul său a fost cel de a ajunge la final. Emanuel Gyenes, câştigătorul clasei maraton de la Dakar 2011, şi Marcel Butuza, ocupantul locului 6 la aceeaşi clasă a categoriei moto, au revenit, ieri, în România, ei fiind aşteptaţi de aproximativ de 20 de persoane la Aeroportul Internaţional “Henri Coandă” din Bucureşti.

MUTU, “ARS LA BANI” DE FIORENTINA

Cotidianul “Gazzetta dello Sport” a dezvăluit, ieri, că Fiorentina a înaintat la Colegiul arbitral al ligii din Italia o cerere prin care solicită excluderea lui Adrian Mutu din echipă şi de la antrenamente până la sfârşitul anului, precum şi suspendarea integrală a salariului acestuia până în iunie. Publicaţia italiană a menţionat că, deşi Mutu i-a cerut scuze preşedintelui clubului, Andrea Della Valle, pentru ceea ce s-a întâmplat la începutul acestei luni, Fiorentina nu şi-a schimbat punctul de vedere. „În urmă cu câteva zile, Mutu i-a cerut scuze lui Andrea Della Valle pentru ultima rebeliune. Poziţia societăţii este şi rămâne însă aceeaşi. Iar de ieri se ştiu care au fost solicitările celor de la Fiorentina în faţa Consiliului arbitral: excluderea din echipă şi de la antrenamente a jucătorului până la sfârşitul anului şi suspendarea integrală a salariului acestuia până în luna iunie. Colegiul trebuie să fixeze acum data audierii şi să dea o sentinţă”, a notat publicaţia italiană.

LOBONŢ A REFUZAT GALATA

Portarul român al echipei AS Roma, Bogdan Lobonţ, a refuzat oferta clubului turc Galatasaray Istanbul, a anunţat cotidianul Corriere dello Sport. Formaţia antrenată de Gheorghe Hagi a fost refuzată şi de brazilianul Doni, al treilea portar al Romei. Galata se află în căutarea unui portar, pe lista de achiziţii fiind şi fostul goal-keeper al formaţiei Steaua Bucureşti, Robinson Zapata.

PORTARUL BRĂNESCU, ACHIZIŢIONAT DE JUVENTUS TORINO

Portarul echipei CSM Rm. Vîlcea, Laurenţiu Brănescu, a semnat, ieri, un contract cu formaţia italiană Juventus Torino, gruparea vâlceană urmând să primească în schimbul românului 450.000 de euro. În contractul dintre Juventus Torino şi CSM Rm. Vîlcea sunt stipulate bonusuri financiare pentru gruparea română care pot ajunge la 850.000 de euro. Astfel, debutul lui Brănescu în Serie A va aduce în contul vâlcenilor 200.000 de euro, cinci meciuri în prima ligă italiană pentru portarul român vor însemna încă 500.000 de euro CSM Rm. Vîlcea iar dacă Brănescu va fi convocat la naţionala României de trei ori, Juventus va mai plăti 150.000 de euro. Cei 450.000 de euro iniţiali vor fi viraţi de Juventus în două tranşe, prima după validarea contractului de către UEFA iar a doua în luna iunie. Laurenţiu Brănescu este născut pe 30 martie 1994, la Rm. Vîlcea, el evoluând pentru formaţia locală CSM din 2004. A debutat în Liga a II-a pe 10 noiembrie 2009 (la vârsta de 15 ani) într-un meci cu Arieşul Turda, scor 5-1. În ianuarie 2009 a debutat pentru naţionala României Under 15, într-un meci cu SUA, iar în acest an a jucat câteva meciuri amicale şi cu naţionala Under 17.

FOSTUL PORTAR MIHAI IONESCU A DECEDAT LA VÂRSTA DE 74 DE ANI

Fostul portar al echipei Petrolul Ploieşti în perioada 1960-1973, Mihai Ionescu, a încetat din viaţă, ieri, la vârsta de 74 de ani. Mihai Ionescu a câştigat cu Petrolul titlul naţional (1966) şi Cupa României (1963). Doi ani consecutiv (1965 şi 1966) a fost desemnat cel mai bun portar din România şi a fost selecţionat de 13 ori la echipa naţională. Mihai Ionescu era maestru emerit al sportului, iar după abandonarea activităţii fotbalistice a fost preşedinte al FC Petrolul, al AJF Prahova şi membru în Comitetul Executiv al FRF.

NAŢIONALA DE FUTSAL A ÎNVINS DE DOUĂ ORI BULGARIA

La sfârşitul săptămânii trecute, echipa naţională de futsal a României a susţinut două meciuri amicale în Bulgaria, în compania selecţionatei ţării gazdă. În primul joc, tricolorii au învins cu 3-2 (1-1), prin golurile marcate de Cosmin Gherman, Dumitru “Mimi” Stoica şi Emil Răducu, iar în al doilea au câştigat cu 9-3 (7-1), marcatori fiind Marian Şotârcă (4), Florin Matei (2), Cosmin Gherman, Dumitru “Mimi” Stoica şi Florin Ignat. Următoarele două jocuri de pregătire ale naţionalei României, antrenată de Sito Rivera, vor avea loc vineri şi sâmbătă, la Vinkovic (Croaţia), cu selecţionata ţării gazdă.