CS EFORIE SE REUNEŞTE MÂINE

Marţi, la ora 10.30, este prevăzută reunirea echipei CS Eforie, clasată pe locul 5 în Liga a III-a la fotbal, Seria a 2-a. Programată iniţial pentru astăzi, reunirea a fost amânată cu o zi pentru că antrenorul principal Gabriel Şimu este plecat la Bucureşti. Primele antrenamente vor fi pentru reacomodare la efort, iar în cursul acestei săptămâni se va şti dacă jucătorii din Eforie vor efectua şi un cantonament montan până la începerea returului.

GYENES, PE LOCUL 17 ÎN RALIUL DAKAR

Motociclistul Emanuel Gyenes a terminat pe locul 17 ediţia 2001 a Raliului Dakar, înregistrând cea mai bună clasare din istorie a unui concurent român. De asemenea, Gyenes a câştigat clasa Maraton din cadrul Raliului Dakar, o clasă la care piloţii nu au voie să schimbe motorul motocicletei pe durata întregului raliu, în timp ce restul claselor au dreptul la trei motoare de-a lungul cursei. Celălalt român din competiţie, Marcel Butuza, a încheiat raliul pe poziţia 56. La clasa moto s-a impus pilotul spaniol Marc Coma, urmat de francezul Cyril Despres, câştigătorul de anul trecut, şi de portughezul Helder Rodrigues, toţi pe KTM. Coma a câştigat Raliul Dakar cu peste 15 minute avans faţă de Despres, însă 10 au fost o penalizare primită de francez. La clasa auto s-a impus în premieră echipajul Nasser Al-Attiyah - Timo Gottschalk (Qatar - Germania), cu un avans consistent, aproape 50 de minute faţă de Giniel De Villiers - Dirk Von Zitzewitz (Africa de Sud - Germania) şi peste o oră şi 20 de minute faţă de spaniolii Carlos Sainz şi Lucas Cruz. Toţi ocupanţii podiumului au pilotat maşini Volkswagen.

ANDREI CRISTEA, LA KARLSRUHE SC PÂNĂ ÎN 2013

Atacantul echipei Dinamo Bucureşti, Andrei Cristea, a semnat un contract până în vara anului 2013 cu formaţia Karlsruhe SC, din liga a doua germană, a anunţat, duminică, site-ul zeit.de. Conform sursei citate, transferul s-a realizat la insistenţele antrenorului Uwe Rapolder. Andrei Cristea, în vârstă de 26 de ani, a evoluat în cariera sa la echipele FCM Bacău, Steaua Bucureşti, FC Timişoara, Politehnica Iaşi şi Dinamo Bucureşti. Andrei Cristea a fost golgheterul Ligii I în sezonul trecut, cu 16 reuşite.

PRIMA VICTORIE PENTRU LENS CU BOLONI PE BANCĂ

Formaţia RC Lens, antrenată de Ladislau Boloni, a învins pe teren propriu, scor 2-1, echipa AS Saint-Etienne, într-un meci din etapa a 20-a a campionatului Franţei. Golurile învingătorilor au fost marcate de Roudet (82-pen.) şi Perrin (83-autogol), iar pentru Saint-Etienne a înscris Sako, în min. 78. Într-un alt meci disputat sâmbătă, AS Monaco, cu atacantul Daniel Niculae integralist, a remizat în deplasare cu Auxerre, scor 1-1.

GALATASARAY ŞI-A INAUGURAT NOUL STADION

Formaţia Galatasaray Istanbul, antrenată de Gheorghe Hagi, a terminat la egalitate, scor 0-0, partida amicală cu echipa olandeză Ajax Amsterdam, organizată sâmbătă seară, cu ocazia inaugurării noului stadion al grupării din Istanbul, “Turk Telekom Arena”. La echipa gazdă, Culio a fost titular şi a jucat până în min. 57. Meciul s-a jucat cu o minge special creată pentru acest eveniment. Festivităţile prilejuite de inaugurarea “Turk Telekom Arena” au început la ora 18.00 şi au inclus un spectacol multimedia, un concert al cântăreţului Kenan Dogulu şi demonstraţii susţinute de 90 de dansatori. Potrivit ajansspor.com, premierul turc Recep Tayyip Erdogan a fost prezent la inaugurarea stadionului, dar a plecat de la arenă înainte de meci, după ce a fost huiduit de o parte a publicului. Galatasaray a evoluat până în acest an pe stadionul Ali Sami Yen, din cartierul Mecidiyekoy, arenă care avea o capacitate de 22.800 de locuri. Noul stadion al echipei Galatasaray, Complexul Sportiv “Ali Sami Yen - Turk Telekom Arena”, amplasat în cartierul Seyrantepe, are o capacitate de 52.647 de locuri, dintre care 4.845 în zona VIP. Arena are 157 de loje, o parcare de 4.500 de locuri, precum şi zone de catering, pentru cumpărături, un muzeu al clubului şi un restaurant VIP.

MECI DEMONSTRATIV PENTRU VICTIMELE INUNDAŢIILOR

Cei mai buni jucători din lumea tenisului s-au întâlnit, ieri, la Melbourne, pentru a juca un meci în favoarea victimelor inundaţiilor din statul Queensland, care s-au soldat cu 17 morţi. Împărţiţi în două echipe, Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Roddick, Novak Djokovici, Kim Clijsters sau Caroline Wozniacki au făcut spectacol în faţa a circa 15.000 de spectatori. “Cred că am arătat adevăratul spirit din lumea tenisului, cu toţi aceşti jucători implicaţi”, a declarat australianca Samantha Stosur, numărul 6 mondial. Scopul a fost strângerea de fonduri pentru australienii care trec prin cele mai grave inundaţii după 40 de ani. Duminică, statul Victoria, unde se află Melbourne, a fost la rândul său afectat, 13.000 de locuinţe fiind inundate şi 3.000 de persoane evacuate.

FERRER A CÂŞTIGAT TURNEUL DE LA AUCKLAND

Tenismanul spaniol David Ferrer, cap de serie numărul 1, a câştigat finala turneului ATP de la Auckland (Noua Zeelandă), dotat cu premii în valoare totală de 400.000 de dolari. David Ferrer, numărul 7 mondial, l-a învins în finală pe argentinianul David Nalbandian, cap de serie numărul 6 şi numărul 27 ATP, cu scorul de 6-3, 6-2 Francezul Gilles Simon s-a impus turneul de la Sydney (Australia), şi a ajuns la opt titluri ATP. În ultimul act, Gilles Simon, aflat pe locul 41 în ierarhia mondială, l-a învins în minimum de seturi, scor 7-5, 7-6(4), pe sârbul Viktor Troicki, al patrulea favorit.

DUMITRU CARDOSO, CONVOCAT LA NAŢIONALA DE TINERET A ITALIEI

Atacantul echipei SSC Napoli, Dumitru Cardoso, a fost convocat la naţionala de tineret a Italiei, care efectuează un stagiu de pregătire de trei zile la Roma, informează site-ul oficial al grupării napoletane. “Atacantul a fost convocat de noul selecţioner al naţionalei de tineret, Ciro Ferrara, pentru un stagiu de trei zile la Roma, până miercuri. Pentru Dumitru este prima convocare la naţionala de tineret”, a scris sursa citată. Dumitru Cardoso Nicolau Manuel este născut în Suedia, în 1991, din tată român, naturalizat italian, şi mama braziliană. La naţionala Under 19 a Italiei, Dumitru Cardoso a evoluat în trei partide. Cardoso a fost achiziţionat de Napoli vara trecută.

OLICI NU VA MAI JUCA ÎN ACEST SEZON

Atacantul croat al formaţiei Bayern Munchen, Ivica Olici, operat la genunchi în luna noiembrie a anului trecut, a declarat că nu va mai putea evolua în acest sezon. În noiembrie, Bayern anunţa că Olici va fi indisponibil şase luni, din cauza unor probleme la meniscul extern şi la cartilajul genunchiul stâng, accidentarea acestuia datând încă din luna august. Olici, care a fost operat în SUA. a menţionat că îşi va putea relua antrenamentele la mijlocul lunii aprilie.

MUNTARI VREA SĂ PLECE DE LA INTER

Mijlocaşul ghanez Sulleyman Ali “Sulley” Muntari vrea să plece de la Internazionale Milano, unde nu mai este titular. „Ne-a spus că este disponibil pentru un transfer dacă există vreo echipă interesată”, a declarat directorul tehnic al grupării milaneze, Marco Branca. Muntari, în vârstă de 26 de ani, a jucat doar 12 meciuri în acest sezon, în toate competiţiile. El a fost titular în urmă cu doi ani, cu Jose Mourinho, însă în sezonul trecut a jucat mai puţin.

RIBERY S-A ACCIDENTAT DIN NOU

Revenit pe teren în luna noiembrie, după şase săptămâni de pauză, Franck Ribery a trecut prin mari emoţii la acest sfârşit de săptămână. Sâmbătă, în meciul din deplasare cu Wolfsburg (1-1), francezul s-a lovit la glezna stângă într-un duel în careu cu Josue şi a fost înlocuit în min. 25 de Arjen Robben, aflat la primele minute jucate în acest sezon, tot din cauza unei accidentări. Deşi diagnosticul iniţial era ruptură de ligamente, Ribery a aflat ieri că totul este în regulă cu genunchiul său şi că nu are decât o contuzie puternică, pentru care pauza va fi de maximum două săptămâni.