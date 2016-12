FOTBALUL SPANIOL, MARELE PERDANT LA GALA FIFA

Presa iberică a apreciat, ieri, că atribuirea “Balonului de Aur FIFA 2010” argentinianului Lionel Messi şi antrenorului portughez Jose Mourinho reprezintă “o decepţie” pentru fotbalul spaniol “marele perdant” la gala FIFA de la Zurich, desfăşurată luni seară. „Aurul i-a revenit lui Messi şi decepţia Spaniei”, scrie As, care notează că “Spania este furioasă”. „Messi şi Mou (n.r. - Mourinho) au lăsat eroii Spaniei fără Balonul de Aur. De această dată, Cupa Mondială a contat mai puţin, astfel că nu a câştigat nici Xavi, nici Iniesta, ci Messi”, notează sursa citată. “Bajon de oro” (Cădere de Aur), titrează, într-un joc de cuvinte, cotidianul Marca, susţinând că FIFA este principala responsabilă de decepţia spaniolă: “FIFA dispreţuieşte campionii mondiali şi îi lasă fără premii pe Xavi şi Iniesta”. „Fotbalul spaniol este, fără nicio îndoială, marele perdant al acestei ediţii. Deşi selecţionata noastră a fost campioană mondială vara trecut, FIFA i-a privat de premii pe Xavi, Iniesta şi Vicente del Bosque”, susţine Marca. „Aur pentru Messi, tăciune pentru Spania”, scrie El Mundo. Presa de la Barcelona este în schimb mândră de Messi, cotidianul Sport notând că “Numărul 1 a câştigat”: „Messi, câştigător al Balonului de Aur pentru al doilea an consecutiv, este indiscutabil numărul 1 şi nu are nevoie de Cupa Mondială pentru a fi considerat aşa”. Messi, care a câştigat acest trofeu şi în 2009, i-a învins pe coechipierii săi de la Barcelona, Xavi Hernandez şi Andres Iniesta. Premiul a fost acordat de antrenorul Barcelonei, Josep Guardiola. În vârstă de 23 de ani, Messi a câştigat în 2010 titlul şi Supercupa Spaniei cu FC Barcelona. A fost prima ediţie în care FIFA şi France Football au decernat împreună trofeul Balonul de Aur. Jucătoarea echipei nord-americane FC Gold Pride, brazilianca Marta Vieira da Silva, a câştigat pentru a cincea oară consecutiv “Balonul de Aur”, depăşindu-le pe nemţoaicele Fatmire Bajramaj (1.FFC Turbine Potsdam) şi Birgit Prinz (1.FFC Frankfurt). Antrenorul anului a fost desemnat portughezul Jose Mourinho (Internazionale Milano, Real Madrid), care a câştigat în dauna spaniolilor Vicente del Bosque (echipa naţională a Spaniei) şi Josep Guardiola (FC Barcelona). Antrenoarea anului este nemţoaica Silvia Neid (echipa naţională a Germaniei). Celelalte nominalizate au fost nemţoaica Maren Meinert (Germania “Under 20”) şi suedeza Pia Sundhage (echipa naţională a SUA). Echipa anului 2010 este următoarea: Casillas (Real Madrid) - Maicon (Internazionale Milano), Lucio (Internazionale Milano), Pique (FC Barcelona), Puyol (FC Barcelona) - Sneijder (Internazionale Milano), Xavi (FC Barcelona), Iniesta (FC Barcelona) - Messi (FC Barcelona), David Villa (FC Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid). Premiul FIFA Puskas Award, pentru cel mai frumos gol, i-a fost acordat turcului Hamit Altintop (Bayern Munchen). Sud-africanul Desmond Tutu, activist în lupta împotriva apartheidului, a fost desemnat preşedintele anului, iar premiul fair-play a fost acordat echipei naţionale feminine “Under 17” a statului Haiti.

DOREL ZAHARIA, CONTRACT PE ŞASE LUNI CU FCM TG. MUREŞ

Atacantul Dorel Zaharia, care a jucat ultima dată la echipa Levadiakos, din liga a doua din Grecia, a semnat un contract pe şase luni cu formaţia FCM Tg. Mureş, a anunţat, ieri, site-ul oficial al grupării ardelene. Zaharia, în vârstă de 32 de ani, a mai evoluat în cariera sa la echipele Callatis Mangalia, Portul Constanţa, Farul Constanţa, CS Năvodari, FCM Reşiţa, Gaz Metan Mediaş, Unirea Urziceni, Gloria Bistriţa, Steaua Bucureşti, UTA şi FC Braşov.

MIŞELĂRICU A SEMNAT PE CINCI ANI CU OŢELUL

Fundaşul central al echipei Delta Tulcea, Constantin Mişelăricu, a semnat un contract pe cinci ani cu formaţia Oţelul Galaţi, a anunţat, ieri, site-ul oficial al liderului Ligii I. „Mişelăricu este un jucător pe care îl urmărim de ceva vreme şi mă bucur că am putut să-l transferăm. Este un jucător de caracter şi de mare viitor”, a declarat directorul general al gălăţenilor, Marius Stan. Condiţiile transferului lui Mişelăricu, în vârstă de 21 de ani, urmează să fie stabilite în zilele următoare.

LIGA I, LOCUL 28 ÎN CLASAMENTUL IFFHS AL CAMPIONATELOR NAŢIONALE DIN 2010

Campionatul de fotbal a României ocupă locul 28, cu 510 puncte, în clasamentul mondial al ligilor naţionale pe anul 2010 întocmit de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS), dat publicităţii ieri. Liga I a înregistrat o cădere de 17 locuri locuri în comparaţie cu ierarhia publicată în ianuarie 2010, când se afla pe locul 11. În acest clasament, Liga I este devansată de Japonia, fiind urmată de Coreea de Sud. Campionatele din Peru, Paraguay, Chile, Elveţia, Columbia, Scoţia sau Cehia sunt clasate mai bine decât Liga I. Conform IFFHS, Liga I şi campionatul Nigeriei au înregistrat cele mai mari căderi, pierzând în 2010 peste 100 de puncte în comparaţie cu 2009. Cel mai puternic campionat din lume este cel al Spaniei, urmat de cele din Anglia şi Italia. Primele zece locuri în clasamentul celor mai puternice campionate sunt următoarele: 1. Spania 1.092p, 2. Anglia 1.039p, 3. Italia 1.021p, 4. Brazilia 982p, 5. Germania 932p, 6. Franţa 884p, 7. Argentina 861p, 8. Portugalia 789,5p, 9. Olanda 787,5p, 10. Ucraina 709p.

FIORENTINA A REFUZAT DOUĂ OFERTE PENTRU MUTU

AC Fiorentina a refuzat ofertele făcute de Genoa şi Sampdoria pentru atacantul român Adrian Mutu! Site-ul calciomercato.it a scris că Genoa a propus un schimb Adrian Mutu - Giuseppe Sculli, iar Sampdoria a făcut o ofertă financiară, dar patronul Fiorentinei, Andrea Della Valle, le-a refuzat, deoarece nu doreşte să întărească echipele rivale din Serie A. Pe de o parte, Mutu este exclus din lotul Fiorentinei, iar pe de altă parte a fost scos de pe lista de transferuri! Această situaţie fără ieşire l-a determinat pe internaţionalul român Adrian Mutu să încerce să se împace cu Della Valle. Deocamdată el se antrenează singur, sub supravegherea unui preparator fizic şi în prezenţa unei ambulanţe, conform acordului colectiv al fotbaliştilor din Italia. Victor Becali, agentul jucătorului, consideră că Mutu nu poate fi suspendat până la finalul contractului său cu Fiorentina, care va expira în 2012. Becali a mai spus că o decizie în cazul lui Mutu este aşteptată până la finalul lunii.

HAGI, ATACAT DE UN FOST JUCĂTOR AL GALATEI

Venit în această vară la Galatasaray Istanbul, pentru şapte milioane de euro, bosniacul Misimovic, nu a impresionat deloc. A jucat doar în cinci meciuri, s-a certat cu Hagi şi a fost exclus din lotul Galatei. Bosniacul a vorbit în presa din ţara sa despre conflictul pe care l-a avut cu Gică Hagi, declarând că antrenorul român nu i-a acordat şanse de a demonstra ce poate. „Nu regret deloc că am venit la Galatasaray, pentru că am vrut să joc aici, dar din păcate Hagi nu mi-a dat nicio ocazie să demonstrez ce pot şi m-a scos din lot. Motivul probabil că nici el nu îl ştie. Acum am lăsat grijile în urmă. Nu mă mai gîndesc la ce a fost în trecut”, a declarat Misimovic.

AFC ASIAN CUP QATAR 2011

Ieri, la AFC Asian Cup Qatar 2011, s-au disputat două partide în Grupa D, încheiate cu următoarele rezultate: RPD Coreea - EAU 0-0 şi Irak - Iran 1-2 (Ridha 13 / Rezaei 41, Mobali 84). Astăzi sunt programate două meciuri din Grupa A: Uzbekistan - Kuwait (ora 15.15) şi China - Qatar (ora 18.15).

RONALDINHO A SEMNAT CU FLAMENGO

Gruparea braziliană Flamengo a anunţat, ieri, că atacantul Ronaldinho a semnat un contract valabil până în 2014, informează site-ul fifa.com. Ronaldinho, în vârstă de 30 de ani, care evolua la AC Milan, mai era dorit de Gremio, Palmeiras dar şi Blackburn. „Suntem încântaţi să anunţăm că Ronaldinho a semnat cu noi pentru următorii patru ani. Mulţumesc conducerii pentru discreţia şi înţelepciunea de care a dat dovadă în timpul negocierilor”, a declarat preşedintele clubului Flamengo, Patricia Amorim.

TOTTI AR PUTEA PĂRĂSI AS ROMA!

Căpitanul echipei AS Roma, Francesco Totti, nu se mai înţelege deloc cu antrenorul său, Claudio Ranieri, şi ia în calcul o despărţire de singurul club la care a jucat în carieră. Conform Coriere dello Sport, Totti este nemulţumit de statutul de rezervă pe care îl are din ce în ce mai des. Picătura care a umplut paharul a fost meciul pierdut pe terenul Sampdoriei, în care Totti a jucat doar în ultimele patru minute. Între fotbalist şi antrenor au mai fost tensiuni, inclusiv la începutul sezonului, când Totti a spus, după meciul pierdut cu Bayern Munchen, că echipa nu are cum să câştige cu tactica stabilită de Ranieri. Presa italiană notează că Totti nu vrea să joace la altă echipă din Peninsulă şi că se gândeşte la un transfer în Spania sau în SUA.

MILAN L-A ÎMPRUMUTAT PE ONYEWU LA TWENTE

AC Milan l-a împrumutat pe internaţionalul american Oguchi Onyewu la formaţia olandeză Twente Enschede, până la finalul actualului sezon. Oguchi Onyewu, 29 de ani, a ajuns la AC Milan în vara anului 2009, dar nu a debutat încă pentru formaţia italiană într-un meci din Serie A. El a evoluat însă într-o partidă din Liga Campionilor, în sezonul 2009-2010, contra lui FC Zurich, când a intrat în locul lui Nesta în minutul 60. Onyewu a ratat mare parte din sezonul trecut din cauza unei accidentări la genunchi. Internaţionalul american a mai evoluat la FC Metz (Franţa), La Louviere (Belgia), Standard Liege (Belgia) şi Newcastle (Anglia). În 2006, Oguchi Onyewu a fost desemnat fotbalistul american al anului.

ULTIMELE PATRU WILD-CARD-URI PENTRU AUSTRALIAN OPEN, ACORDATE UNOR JUCĂTORI LOCALI

Ultimele patru invitaţii (wild-card) pentru tabloul final la Openul de tenis al Australiei, care va începe luni, au fost acordat de organizatori unor jucători locali. Bernard Tomic şi Carsten Ball pe tabloul masculin, Sally Peers şi Sophie Ferguson la feminin, sunt beneficiarii acestor invitaţii. În virtutatea unui acord cu federaţia americană, Lauren Davies şi Ryan Harrison au primit invitaţii, la fel ca şi Virginie Razzano şi Benoît Paire pentru Franţa. De asemenea, două locuri au fost rezervate unor jucători din zona Asia-Pacific, indianul Somdev Devvarman şi taiwaneza Kai-chen Chang.

FOSTUL CICLIST SPANIOL ALBERTO LEON S-A SPÂNZURAT

Fostul ciclist spaniol Alberto Leon, inculpat în cadrul operaţiunii antidoping din Spania, de luna trecută, a fost găsit mort în locuinţa sa din San Lorenzo, în apropiere de Madrid. El a fost găsit de membri ai familiei sale, care au anunţat poliţia, scrie El Mundo, iar Cadena Ser susţine că Leon s-a spânzurat. Leon, în vârstă de 37 de ani, şi alte 13 persoane, sportivi, antrenori şi medici, au fost reţinuţi pe 9 decembrie în cadrul operaţiunii Galgo, care a permis confiscarea unor cantităţi importante de produse dopante. Cele mai cunoscute persoane implicate în acest caz sunt atleta Marta Dominguez, campioană mondială în 2009 la 3000 m obstacole, şi medicul Eufemiano Fuentes, aflat şi în 2006 în centrul unui scandal de dopaj, operaţiunea Puerto. Leon a fost pus sub acuzare pe 12 decembrie, alături de alte cinci persoane reţinute, pentru trafic cu substanţe ilicite. Leon fusese deja implicat şi în operaţiunea Puerto.