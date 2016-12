MIRCEA LUCESCU, LOCUL 31 ÎN CLASAMENTUL IFFHS

Antrenorul formaţiei Şahtior Doneţk, Mircea Lucescu, ocupă locul 31 în clasamentul tehnicienilor din ultimul deceniu, realizat de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului, a anunţat, vineri, site-ul oficial al IFFHS. Lucescu a acumulat 36 de puncte şi se află la egalitate cu germanul Rudi Voller şi spaniolul Juande Ramos. Un alt român în clasamentul IFFHS este Anghel Iordănescu, aflat pe locul 102, cu 11 puncte, la egalitate cu Adnan Hamad Majeed (Irak), Claudio Borghi (Argentina), Emerson Leao (Brazilia), Gustavo Julio Alfaro (Argentina), Jair Picemi (Brazilia), Martin O’Neill (Irlanda de Nord) şi Lamine N’Diaye (Senegal). Victor Piţurcă a acumulat 3 puncte şi se află pe poziţia 159, la egalitate cu Francisco Maturana (Columbia), Ernesto Valverde (Spania), Hernan Medford (Costa Rica), Luigi Del Negri (Italia), Manuel Lapuente (Mexic), Ramon Armando Cabrero (Argentina) şi Ricardo Raimundo Gomes (Brazilia). IFFHS menţionează că antrenorul primului deceniu al secolului al XXI-lea (2001-2010) a fost desemnat în baza voturilor acordate în fiecare an în clasamentele realizate de IFFHS. Cel mai tânăr antrenor din “Top 10” este Jose Mourinho (47 de ani). Arsene Wenger, în vârstă de 61 de ani, este cel mai bun antrenor al deceniului. Deşi nu a câştigat niciodată un vot anual, francezul a fost printre cei mai bine clasaţi în fiecare an. În total au primit voturi 176 de antrenor, din 50 de ţări. Argentina are cei mai mulţi (18), urmată de Brazilia (17), Spania şi Franţa (14), Germania (13), Italia (11) şi Olanda (9). Anglia este reprezentată de doar trei antrenori, cel mai bine clasat fiind Roy Hodgson, pe 92, în timp ce Italia are trei tehnicieni în primele zece locuri. Cei mai buni zece antrenori ai deceniului 2001-2010 sunt următorii: 1. Arsene Wenger (Franţa) 156 puncte, 2. Sir Alexander Ferguson (Scoţia) 148p, 3. Jose Mourinho (Portugalia) 135p, 4. Fabio Capello (Italia) 120p, 5. Guus Hiddink (Olanda) 112p, 6. Carlo Ancelotti (Italia) 108p, 7. Luiz Felipe Scolari (Brazilia) 101p, Marcelo Alberto Bielsa (Argentina) 101p, 9. Rafael Benítez (Spania) 97p, 10. Marcello Lippi (Italia) 88p.

AFC ASIAN CUP QATAR 2011

A 15-a ediţie a AFC Asian Cup a debutat vineri seară, în Qatar cu o partidă din Grupa A: Qatar - Uzbekistan 0-2 (Akhmedov 58, Djeparov 77). Sâmbătă este programată cea de-a doua partidă a Grupei A: Kuwait - China (ora 15.15, ora României). Duminică se vor disputa cele două partide din Grupa B: Japonia - Iordania (ora 15.15) şi Arabia Saudită - Siria (ora 18.15). Turneul va continua cu câte două partide zilnic.

FC BARCELONA, PRINCIPALA BENEFICIARĂ A SUMELOR ACORDATE DE FIFA DUPĂ CM

Gruparea FC Barcelona este principala beneficiară a încasărilor după Cupa Mondială acordate de FIFA cluburilor pentru că au pus jucătorii la dispoziţia echipelor naţionale. FC Barcelona a încasat 654.384 de euro şi devansează Bayern Munchen (588.210 euro), Chelsea Londra (576.124 euro), FC Liverpool (525.461 euro) şi Real Madrid (512.266 euro). FIFA a precizat că banii au fost distribuiţi de asociaţiile membre cluburilor de la care provin cei 736 de jucători participanţi la faza finală. În total, 400 de cluburi afiliate la 55 de federaţii au primit bani. La 14 martie 2008, Comitetul Executiv al FIFA a convenit să acorde 30,22 milioane de euro pentru CM din 2010 şi 52,88 milioane de euro pentru CM din 2014. „Parte din suma de 30,22 de milioane de euro a fost calculată pentru fiecare club în funcţie de numărul jucătorilor convocaţi la echipa naţională la competiţia finală şi în funcţie de câte zile a fost prezent fiecare jucător la Mondialul din Africa de Sud”, a explicat FIFA. Perioada de calcul a început cu două săptămâni înainte de meciul de deschidere a competiţiei şi s-a încheiat a doua zi după eliminarea naţionalei jucătorului vizat.

BLATTER SE “AŞTEAPTĂ” CA TURNEUL FINAL AL CM SĂ AIBĂ LOC IARNA

Preşedintele FIFA, Joseph Blatter, a declarat, vineri, pentru prima oară, că se “aşteaptă” ca turneul final al Cupei Mondiale din 2022, din Qatar, să se dispute iarna, în loc de perioada obişnuită: iunie-iulie. „Mă aştept ca turneul final al Cupei Mondiale să aibă loc iarna, deoarece atunci când este vorba de fotbal, trebuie să protejezi principalii actori, jucătorii”, a declarat Blatter, la Doha, în Qatar, unde a început, vineri, Cupa Asiei pe Naţiuni. Căldura se află în centrul controversei privind alegerea Qatarului pentru a găzdui Cupa Mondială din 2022, temperaturile putând depăşi şi 40 de grade în timpul verii.

OPTIMILE DE FINALĂ ALE CUPEI SPANIEI

Rezultate înregistrate joi seară, în ultimele cinci partide disputate în manşa retur a optimilor de finală ale Cupei Spaniei: Getafe - Betis Sevilla (D2) 1-3 (în tur: 2-1), Real Mallorca - Almeria 3-4 (în tur: 3-4), Villarreal - Valencia 4-2 (în tur: 0-0), Espanyol Barcelona - Atletico Madrid 1-1 (în tur: 0-1), Levante - Real Madrid 2-0 (în tur: 0-8).

JUVENTUS L-A TRANSFERAT PE TONI

La 33 de ani, Luca Toni a semnat pentru Juventus Torino. Atacantul de la Genoa va evolua sub formă de împrumut la Juventus, unde va încerca să suplinească absenţele lui Vincenzo Iaquinta şi Fabio Quagliarella, ambii accidentaţi. Campionul mondial din 2006 nu este într-o formă deosebită, el reuşind numai trei goluri în 16 meciuri de Serie A. Toni a trecut vineri de vizita medicală şi s-a alăturat echipei antrenate de Luigi Del Neri. Quagliarella, golgeterul lui Juventus în acest sezon, cu nouă reuşite, s-a accidentat miercuri, la înfrângerea cu Parma (1-4). În min. 3, el s-a lovit la genunchiul drept şi a suferit o ruptură a ligamentelor încrucişate, astfel că va sta pe tuşă între 4 şi 6 luni.

DANEMARCA SE TEME DE TERORISM

După atentatul dejucat la Copenhaga, împotriva sediului unui cotidian care a publicat în 2005 caricaturi cu profetul Mahomed, Federaţia Daneză de Fotbal (DBU) a decis să nu mai trimită în Egipt naţionala de tineret, de teama ameninţărilor teroriste. Decizia DBU a venit după ce federaţia egipteană a anunţat că nu poate garanta siguranţa delegaţiei daneze în Egipt. Naţionala de tineret a Danemarcei urma să dispute, în perioada 15-24 ianuarie, meciuri de pregătire în Egipt cu reprezentativa ţării gazdă şi cu echipa Chinei. În aceste condiţii, Federaţia Daneză de Fotbal va trimite echipa de tineret la Dubai, pentru două meciuri cu Qatar şi China. Trei persoane care au domiciliul în Suedia sunt deţinute din 29 decembrie la Copenhaga, fiind suspectate că au plănuit un atac terorist împotriva sediului cotidianului Jyllands-Posten.

KEANE, DEMIS DE LA IPSWICH

Fostul căpitan al echipei Manchester United, Roy Keane, a fost demis din funcţia de antrenor al echipei Ipswich, din a doua ligă engleză, a anunţat, vineri, clubul din Anglia. Tehnicianul în vârstă de 39 de ani se afla în funcţie din aprilie 2009. Ipswich a înregistrat şapte înfrângeri în ultimele nouă meciuri şi ocupă locul 19 în clasamentul ligii secunde engleze. Ipswich va întâlni pe Chelsea Londra, duminică, în Cupa Angliei.

SERBIA S-A CALIFICAT ÎN FINALA CUPEI HOPMAN, DAR NU O JOACĂ!

Serbia s-a calificat în finala Cupei Hopman, competiţia de tenis pe echipe mixte care are loc la Perth (Australia), după ce Novak Djokovic l-a învins cu 6-3, 6-2 pe belgianul Rubens Bemelmans. În primul meci de simplu, Justine Henin (Belgia) a dispus cu 6-4, 6-3 de Ana Ivanovic (Serbia), iar dublul a fost câştigat tot de belgieni. În urma victoriei lui Djokovic, sârbii erau deja calificaţi, deoarece aveau nevoie de un singur succes în această confruntare pentru a accede în finală, în calitate de câştigătoare a Grupei A. Vineri însă, sârbii au fost nevoiţi să se retragă din finală, din cauza accidentării Anei Ivanovic. Conform regulamentelor Cupei Hopman, Belgia va disputa finala de sâmbătă, în compania echipei SUA. Ivanovic este a doua jucătoare care se accidentează la Cupa Hopman, după Yaroslava Shvedova, din Kazakhstan. Vineri, în ultima zi a fazei grupelor, italianca Francesca Schiavone s-a retras de pe teren înainte de sfârşitul jocului cu reprezentanta Franţei, Kristina Mladenovic.

DAVYDENKO - FEDERER, FINALA TURNEULUI DE LA DOHA

Rusul Nikolay Davydenko, deţinătorul trofeului, s-a calificat, vineri, în finala turneului de la Doha, dotat cu premii în valoare de 1.024.000 de dolari, după ce l-a învins, în semifinale, pe Rafael Nadal, şi îl va întâlni în ultimul act al competiţiei pe elveţianul Roger Federer. Davydenko, cap de serie nr. 4, a dispus, vineri, în semifinale, de nr. 1 mondial şi favoritul numărul unu al competiţiei, spaniolul Rafael Nadal, cu 6-3, 6-2, într-un meci care a durat o oră şi 25 de minute. În finală, Davydenko îl va întâlni pe elveţianul Roger Federer, nr. 2 mondial şi cap de serie nr. 2 al turneului, care a trecut, tot vineri, în semifinale, cu 6-3, 7-6 (7/2), de francezul Jo-Wilfried Tsonga, favoritul nr. 3. Finala turneului de la Doha va avea loc sâmbătă.

“DIVORŢ” ÎNTRE GOLF DIGEST ŞI TIGER WOODS

Revista Golf Digest şi jucătorul de golf Tiger Woods, numărul 2 mondial, au anunţat că renunţă la colaborare, după o perioadă de 13 ani în care sportivul a scris articole pentru publicaţia respectivă. Woods a început să scrie articole pentru Golf Digest în 1997, la un an după debutul său ca jucător profesionist de golf. Golf Digest era cel mai vechi sponsor al lui Tiger Woods, după producătorul de echipament sportiv Nike, iar decizia de încetare a colaborării a fost de comun acord, conform unui comunicat al publicaţiei. Această despărţire vine la două săptămâni după încheierea contractului dintre Woods şi compania Gilette. În urmă cu un an, Tiger Woods a pierdut susţinerea financiară a firmelor AT&T, Gatorade şi Accenture, după apariţia scandalului privind infidelităţile sale. Nike şi producătorul de jocuri video EA Sports rămân principalii sponsori ai sportivului american.

AUTOMOBIL DE LUX CARE I-A APARŢINUT LUI BECKHAM, SCOS LA LICITAŢIE PE EBAY

Un automobil Porsche de culoare neagră, în valoare de 150.000 de dolari şi care i-a aparţinut până de curând fotbalistului britanic David Beckham, a fost scos la licitaţie pe eBay, informează dailymail.co.uk. Beckham a cumpărat modelul Porsche 911 Convertible Turbo în 2008, cu suma de 100.000 de dolari, şi a cheltuit încă 50.000 de dolari pentru operaţiunile de personalizare a automobilului. Maşina este scoasă la licitaţie de un dealer auto din California, care a cumpărat-o, recent, de la Beckham, iar preţul cerut pe eBay este de 134.000 de dolari. Fotbalistul britanic a cerut ca scaunele automobilului să fie imprimate cu numărul 23 - numărul pe care îl poartă pe tricoul echipei Los Angeles Galaxy. Acelaşi număr a fost gravat şi pe jantele automobilului. În afara dotărilor standardizate, automobilul mai este echipat cu faruri rabatabile, scaune încălzite, un sistem audio ultraperformant şi un sistem de navigaţie ce foloseşte datele transmise prin satelit. David Beckham şi soţia lui, Victoria, sunt renumiţi pentru pasiunea lor pentru automobilele de lux, cuplul având în garajul familiei un automobil Rolls Royce în valoare de peste 400.000 de dolari, două modele din gama de top a constructorului Porche în valoare de 150.000 de dolari - unul alb şi altul negru -, un model multifuncţional Cadillac Escalade şi un model Jeep în valoare de peste 40.000 de dolari.