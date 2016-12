DOUĂ BRAZILIENCE LA CSV 2004 TOMIS

Prima voleibalistă braziliană transferată de CSV 2004 Tomis Constanţa în această iarnă a fost Viviane Lucia Pessoa de Faria. Viviane joacă pe postul de coordonator, s-a născut pe 23 aprilie 1989, are 1,79 m înălţime şi provine de la echipa braziliană Uniara. Compatrioata sa Juliana a ajuns la Constanţa miercuri, iar a doua zi, alături de Viviane, şi-a urmărit din tribună noua echipă, la meciul din Cupa CEV cu Tauron Dabrowa Gornicza. Numele complet al Julianei este Juliana Caetano Serafim. S-a născut pe 11 iunie 1987, are 1,79 m înălţime şi poate evolua ca extremă sau universal. Viviane şi Juliana au fost coechipiere la echipa Mackenzie Cia do Terno, care a evoluat în Superliga Braziliei în sezoanele 2007-2008 şi 2008-2009. „Sper ca măcar noua ridicătoare să primească drept de joc până la meciul din Polonia, pentru că avem destule probleme de efectiv”, a declarat Cristian Zgabercea, preşedintele CSV 2004 Tomis Constanţa.

CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE MINI-HANDBAL

În perioada 8 ianuarie - 20 februarie, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, în parteneriat cu Federaţia Română de Handbal, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Primăria Techirghiol şi Asociaţia Judeţeană de Handbal Constanţa va organiza, la Sala Sporturilor din Techirghiol, Campionatul judeţean de mini-handbal, întrecerea fiind rezervată celor mai mici handbalişti cu vârste cuprinse între 6 şi 10 ani. La această competiţie s-au înscris 30 de formaţii din tot judeţul la categoria Asociaţii Sportive Şcolare şi cluburi private, iar la categoria Cluburi de performanţă - 10 echipe. Primele meciuri se vor disputa sâmbătă şi duminică, de la ora 9.30, la Techirghiol.

EŞECURI PE LINIE PENTRU TENISMENELE ROMÂNE

Perechea Monica Niculescu / Zi Yan (România / China), cap de serie nr. 2, a ratat calificarea în finala turneului WTA de la Brisbane, dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari. Cele două jucătoare au cedat în semifinale în faţa cuplului polonez Klaudia Jans / Alicja Rosolska, scor 5-7, 7-6(4), 10-8. Şi perechea Edina Gallovits / Alize Cornet (România / Franţa) a ratat calificarea în finala probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Auckland, dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari. Gallovits şi Cornet au fost învinse în semifinale de cuplul Sofia Arvidsson / Marina Erakovici (Suedia / Noua Zeelandă), scor 6-3, 6-1. Şi Raluca-Ioana Olaru, cap de serie nr. 4, a ratat calificarea în sferturile de finală ale turneului ITF de la Quanzhou (China), dotat cu premii în valoare totală de 50.000 de dolari. Olaru a fost învinsă, în turul secund, cu 7-5, 6-2, de japoneza Chiaki Okadue.

GYENES A URCAT PE LOCUL 21 ÎN RALIUL DAKAR-2011

Pilotul român Emanuel Gyenes a ocupat locul 26 în etapa a 5-a a Raliului Dakar 2011, disputată joi, între localităţile chiliene Calama şi Iquique, pe o distanţă de 459 km (423 km de probă specială). Gyenes a parcurs distanţa în cinci ore, 57 de minute şi 44 de secunde, el încheind etapa la 45:21 de învingător, Paulo Goncalves (Portugalia). Poziţia a doua a fost ocupată la clasa moto a fost ocupată de chilianul Francisco Lopez, iar pe locul 2 s-a clasat olandezul Frans Verhoeven. Celălalt român din competiţie, Marcel Butuza (KTM), a încheiat etapa pe locul 75 (la 2h41:50). La clasa auto s-a impus pilotul francez Stephane Peterhansel (BMW), care i-a devansat cu 1:24 pe qatariotul Nasser Al-Attiyah şi cu 3:15 pe liderul clasamentului general, spaniolul Carlos Sainz. În clasamentul general, Sainz (15h45:48) este urmat de Peterhansel (la 2:26) şi de Al-Attiyah (la 2:33). Aceasta a fost prima etapă dintre cele două programate în Atacama, cel mai arid deşert din lume. Etapa a fost considerată de majoritatea concurenţilor ca prima probă adevărată de Dakar, în care nisipul şi piatra au fost la ordinea zilei. Spre deosebire de Africa însă, praful a fost un element care a îngreunat mult întrecerea, iar mulţi piloţi s-au ales cu accidentări serioase. Vineri, Gyenes a ocupat locul 27 în etapa a 6-a la clasa moto, disputată între localităţile chiliene Iquique şi Arica, pe o distanţă de 721 km (456 de specială), fiind cronometrat cu timpul de 6h28:37. Etapa a fost câştigată de portughezul Ruben Faria (KTM), care a parcurs cei 456 km în 5h35:27. Poziţia a doua a fost ocupată de portughezul Helder Rodrigues (Yamaha), sosit la 50 de secunde după câştigător, iar pe locul 3 s-a clasat francezul Cyril Depres (la 3 minute şi 54 de secunde). Butuza a încheiat etapa pe locul 53, cu timpul de 7h32:48. În clasamentul general, conduce Marc Coma (Spania/KTM), cu timpul 22h40:20, urmat de Cyril Despres (Franţa/KTM) - la 8:48 minute şi de Francisco Lopez (Chile/Aprilia) - la 22:12 minute. Gyenes ocupă locul 21, iar Butuza poziţia a 61-a.

HUŢUPAN, CEL MAI BUN PORTAR DIN TOATE TIMPURILE

Luminiţa Huţupan Dinu, fostă componentă a naţionalei de handbal feminin a României, a fost aleasă cel mai bun portar din toate timpurile, în urma sondajului derulat timp de o lună pe site-ul oficial al Federaţiei Internaţionale de Handbal. La sondaj au participat peste 7.000 de fani ai handbalului. Luminiţa Huţupan Dinu a câştigat titlul de cel mai bun portar obţinând 94% din voturi, fiind urmată de Cecilie Leganger (Norvegia, 4,03%), Lene Rantala (Danemarca, 1,36%) şi Tanja Dşandsghva (Rusia, 0,84%). Cea mai mare performanţă din cariera de handbalistă a Luminiţei Huţupan Dinu este medalia de argint de la Campionatul Mondial din 2005, iar din activitatea de antrenor secund medalia de bronz de la Campionatul European de luna trecută. De asemenea, ca jucătoare, Huţupan a câştigat de două ori Liga Campionilor. IHF a mai anunţat, vineri, că premierea celor mai buni handbalişti ai anului 2010 va avea loc duminică, la Paris, la feminin concurând şi Cristina Neagu. Jucătoarea naţionalei României va primi şi premiul deja câştigat, “Cea mai bună tânără jucătoare a anului 2009”. Tot duminică vor fi premiaţi şi cei mai buni antrenori ai lumii în anul trecut, francezul Claude Onesta, la masculin, respectiv Evgheni Trefilov, la feminin.

MUŞAT ŞI SCARLATACHE, ÎMPRUMUTAŢI LA KHAZAR LANKARAN

Fundaşii formaţiei Dinamo Bucureşti, Nicolae Muşat şi Adrian Scarlatache, vor evolua până la vară, sub formă de împrumut, la formaţia Khazar Lankaran, a declarat antrenorul formaţiei azere, Mircea Rednic. „Muşat şi Scarlatache sunt rezolvaţi, ei vin împrumut până la vară şi apoi avem opţiune de cumpărare”, a spus Rednic. El a menţionat că deocamdată singurele achiziţii certe realizate în această pauză competiţională sunt cele ale jucătorilor Andrei Mureşan, Nicolae Muşat şi Adrian Scarlatache. „Cu Păun (n.r. - atacantul dinamovist Georgian Păun) nu e nimic deocamdată, n-am vorbit. Iar legat de Cardoso (n.r. - fundaşul formaţiei Pandurii Târgu Jiu, Alexandre Cardoso) nu s-a realizat nimic. Când va fi ceva voi anunţa”, a explicat Rednic, care îi mai doreşte pe rapidiştii Cesinha şi Grigorie.