ALIBEC AR PUTEA AJUNGE LA UDINESE

Atacantul echipei Internazionale Milano, Denis Alibec, ar putea ajunge la formaţia Udinese, la schimb cu chilianul Alexis Sanchez, a anunţat ieri, cotidianul “Corriere dello Sport”. Sursa citată a scris că directorul general al milanezilor, Marco Branca, s-a întâlnit cu omologul său de la Udinese, Pietro Leonardi, pentru a pune la punct transferul lui Sanchez. Oficialul friulanilor a cerut 22 de milioane de euro sau o sumă mai mică şi împrumuturile jucătorilor Denis Alibec, Cristiano Biraghi, Joel Chukwuma Obi şi Nwankwo Obiora, în schimbul atacantului chilian. Alibec a fost achiziţionat de campioana Italiei, în 2009, de la FC Farul Constanţa şi a jucat pentru Inter în două partide în Serie A.

MIHAJLOVIC NU MAI ARE NEVOIE DE MUTU

Tehnicianul echipei Fiorentina, Sinişa Mihajlovic, a declarat că atacantul Adrian Mutu a dat dovadă de lipsă de respect faţă de toţi plecând de la antrenamentul de miercuri fără să dea explicaţii şi a precizat că formaţia sa pierde un jucător important, informează direttanews.it. La rândul său, jucătorul Riccardo Montolivo a declarat, pentru Radio Blu, că ceea ce a făcut Mutu este foarte grav. Site-ul oficial al clubului AC Fiorentina a anunţat, într-un comunicat, că atacantul român Adrian Mutu a părăsit antrenamentul de miercuri fără să ofere vreo explicaţie şi că, urmare a comportamentului său din ultima perioadă, gruparea va deschide acţiuni în plan sportiv şi civil. Fostul impresar Ioan Becali a declarat ulterior, într-o emisiune televizată, că Mutu a părăsit antrenamentul de miercuri după-amiază al Fiorentinei după ce a aflat că gruparea viola nu îi permite să se transfere la o altă echipă din Italia liber de contract. Fără Mutu, Fiorentina a remizat, ieri, în deplasare, scor 1-1, cu Bologna, în etapa a 18-a a campionatului Italiei.

JUVENTUS, UMILITĂ DE PARMA CHIAR LA TORINO

Echipa Juventus Torino a fost învinsă ieri, pe teren propriu, cu scorul de 4-1 (1-0), de Parma, într-un meci din etapa a 18-a a campionatului italian de fotbal. Golurile învingătorilor au fost marcate de Giovinco (min. 41 şi 48), Crespo (min. 62-pen.) şi Palladino (min. 90+2), în timp ce pentru gazde a înscris Legrottaglie (min. 60). Juventus a jucat cu un om mai puţin pe teren, din min. 17, după eliminarea brazilianului Felipe Melo.

XAVI A INTRAT ÎN ISTORIA BARCELONEI

Mijlocaşul spaniol Xavi Hernandez, în vârstă de 30 de ani, a devenit jucătorul cu cele mai multe meciuri disputate pentru formaţia FC Barcelona, 550, doborând recordul deţinut de Miguel Bernardo Bianquetti Migueli. Xavi, unul dintre finaliştii desemnaţi pentru trofeul Balonul de Aur FIFA 2010, a disputat, miercuri, al 46-lea său joc în Cupa Spaniei, cu ocazia returului optimii de finală, contra formaţiei Athletic Bilbao (scor 1-1). FC Barcelona s-a calificat în sferturile de finală, după ce, în tur, scorul fusese egal, 0-0. Miguel Bernardo Bianquetti Migueli, fost fundaş central, care s-a retras în 1989, la vârsta de 38 de ani, a jucat 549 de partide pentru FC Barcelona.

DEL BOSQUE, CEL MAI BUN SELECŢIONER AL ANULUI 2010

Antrenorul echipei naţionale a Spaniei, Vicente del Bosque, care a cucerit titlul mondial în Africa de Sud, a fost desemnat, ieri, cel mai bun selecţioner al anului 2010 de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului. Del Bosque a acumulat 298 de puncte şi a fost urmat de selecţionerul Germaniei, Joachim Low, cu 168 de puncte, şi tehnicianul reprezentativei Olandei, Bert van Maarwijk, cu 125 de puncte. Primele zece poziţii din această ierarhie au fost ocupate de următorii selecţioneri: 1. Vicente del Bosque (Spania) 298p; 2. Joachim Low (Germania) 168p; 3. Bert van Marwijk (Olanda) 125p; 4. Oscar Washington Tabarez (Uruguay) 98p; 5. Milovan Rajevaci (Ghana) 41p; 6. Marcelo Alberto Bielsa (Chile) 22p; 7. Fabio Capello (Anglia) 15p; 8. Gerardo Daniel Martino (Paraguay) 11p; 9-10. Dunga (Brazilia) 7p şi Zlatko Kranjcar (Muntenegru) 7p.

LEONARDO ÎL VREA PE TEVEZ LA INTER

Noul antrenor al echipei Internazionale Milano, brazilianul Leonardo, doreşte să-l transfere pe argentinianul Carlos Tevez de la Manchester City. Tuttomercatoweb.com a scris că tranzacţia are şanse mari să se finalizeze în vară, întrucât „cetăţenii” nu concep să se despartă de fotbalist până la finalul sezonului. Tevez a marcat 12 goluri în acest campionat, fiind al doilea în clasamentul golgeterilor, după bulgarul Berbatov (Manchester United). Argentinianul nu pare să se simtă prea bine la City, unde a intrat deseori în conflict cu antrenorul Roberto Mancini.

MANCINI SE ÎNTOARCE LA MINEIRO

Preşedintele clubului Atletico Mineiro, Alexandre Kalil, a anunţat transferul atacantului formaţiei Internazionale Milano, Amantino Mancini. Kalil nu a precizat dacă Mancini a fost transferat definitiv sau doar împrumutat, specificând că jucătorul va evolua la Atletico Mineiro în 2011. Amantino Mancini, în vârstă de 30 de ani, a mai jucat la Mineiro în perioada 1999-2002.

KRISTINE LILLY S-A RETRAS DIN ACTIVITATEA COMPETIŢIONALĂ

Jucătoarea Kristine Lilly, în vârstă de 39 de ani, şi-a încheiat cariera sportivă după 352 de selecţii în reprezentativa SUA, record mondial, a anunţat Federaţia Americană de Fotbal. Lilly a jucat fotbal 24 de ani în echipa naţională, pentru care a reuşit 130 de goluri şi 105 pase decisive, în timpul celor 352 de meciuri. A participat la cinci ediţii ale Cupei Mondiale (câştigând un titlu, în 1999) şi la trei ediţii ale Jocurilor Olimpice (fiind medaliată cu aur în 1996 şi în 2004). “Este o carieră frumoasă, nu am niciun regret. Am jucat alături de multe mari fotbaliste şi am trăit momente frumoase”, a declarat Lilly.

MORGENSTERN A CÂŞTIGAT TURNEUL CELOR 4 TRAMBULINE

Săritorul austriac Thomas Morgenstern şi-a confirmat statutul de favorit la câştigarea Turneului celor 4 Trambuline, adjudecându-şi fără emoţii ediţia cu numărul 59. Ultima probă, desfăşurată aseară la Bischofshofen (Austria), i-a revenit norvegianului Tom Hilde, urmat de Morgenstern. Campionul olimpic din 2006 a câştigat două probe la ediţia 2010-2011 a T4: la Obertsdorf şi la Innsbruck.