CASILLAS, CEL MAI BUN PORTAR DIN 2010

Spaniolul Iker Casillas a fost desemnat cel mai bun portar al anului 2010, conform anchetei realizate de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS). Jucătorul lui Real Madrid i-a devansat pe brazilianul Julio Cesar (Inter Milano) şi pe cehul Petr Cech (Chelsea Londra). Casillas, campion mondial cu Spania, a obţinut 304 puncte, fiind urmat la mare distanţă de Cesar (124p) şi Cech (56p). Între cei 19 cei mai buni portari din lume pe 2010 figurează 12 europeni, 3 sud-americani, 2 africani, câte unul din America de Nord şi Oceania. Dintre ei, 6 joacă în Anglia, 4 în Italia şi 4 în Spania. Italianul Gianluigi Buffon, câştigător de patru ori al titlului decernat de IFHHS, apare abia pe locul 9, din cauza unei accidentări care l-a ţinut mai multe luni departe de gazon.

CASSANO, OFICIAL LA AC MILAN

AC Milan a oficializat transferul atacantului Antonio Cassano, în vârstă de 28 de ani, de la Sampdoria. Cassano s-a alăturat încă de săptămâna trecută noilor săi coechipieri, în cantonamentul din Dubai. El a fost transferat în anul 2007 de la Real Madrid la Sampdoria, club care l-a exclus din lot după ce l-a insultat pe preşedintele Riccardo Garrone, pe 26 octombrie. Sosirea lui Cassano ar putea duce la plecarea brazilianului Ronaldinho, care s-a deplasat în Brazilia pentru a negocia cu Gremio Porto Alegre.

BAPTISTA, TRANSFERAT LA MALAGA

Gruparea spaniolă Malaga s-a înţeles cu AS Roma în privinţa transferului mijlocaşului brazilian Julio Cesar Baptista, care a semnat un contract pe trei ani şi jumătate. Săptămâna trecută, presa italiană a scris că jucătorul a acceptat o reducere a salariului pentru acest transfer, urmând să primească 2,5 milioane de euro pe sezon, în loc de 3,5 milioane de euro cât primea de la AS Roma, club cu care mai avea contract un an şi jumătate. În 2008, AS Roma l-a achiziţionat pe Baptista de la Real Madrid, contra sumei de 10 milioane de euro. Julio Baptista (29 de ani) a mai jucat la Sao Paulo, FC Sevilla, Real Madrid şi Arsenal. Malaga, echipă antrenată de chilianul Manuel Pellegrini, i-a mai achiziţionat în această iarnă pe fundaşul argentinian Martin Demichelis (Bayern Munchen), portarul spaniol Sergio Asenjo (Atletico Madrid), mijlocaşul spaniol Nacho Camacho (Atletico Madrid) şi mijlocaşul italian Enzo Maresca (liber de contract).

ADRIANO VREA SĂ CONTINUE LA AS ROMA

Atacantul brazilian al formaţiei AS Roma, Adriano Leite Ribeiro, a dezminţit informaţiile potrivit cărora ar putea reveni la clubul său de suflet, Flamengo Rio de Janeiro. Potrivit publicaţiei braziliene O Dia, Adriano ar fi declarat că în luna iunie se va întoarce la Flamengo, chiar dacă mai are contract cu AS Roma doi ani şi jumătate. Jucătorul brazilian a negat că ar fi făcut o asemenea declaraţie şi a menţionat că afirmaţiile respective au fost inventate, amintind că a mai avut probleme cu publicaţia respectivă. Adriano şi-a cerut scuze pentru întârzierea cu care a revenit în Italia. „Am avut probleme cu paşaportul şi, în plus, un unchi de-al meu a suferit un infarct. Eu am contract cu AS Roma până în 2013 şi vreau să-l respect. Nu mă gândesc la o revenire la Flamengo”, a spus atacantul brazilian, în vârstă de 28 de ani, care a jucat la Flamengo în perioadele 2000-2001 şi 2009-2010.

GILARDINO NU ESTE DE VÂNZARE

Clubul italian AC Fiorentina a anunţat, ieri, într-un comunicat, că atacantul Alberto Gilardino, în vârstă de 28 de ani, nu este de vânzare. „Date fiind zvonurile referitoare la un potenţial transfer al lui Alberto Gilardino, anunţăm că jucătorul nu este de vânzare. Obiectivul nostru este acela de a progresa şi de a investi pentru creşterea echipei”, se arată în comunicatul clubului la care activează şi românul Adrian Mutu. Gilardino a sosit la Fiorentina, în 2008, de la AC Milan. Atacantul a jucat de 45 de ori pentru echipa naţională a Italiei.

JULIO CESAR S-A ACCIDENTAT DIN NOU

Portarul brazilian al echipei italiene Internazionale Milano, Julio Cesar, s-a accidentat din nou la muşchii adductori şi nu va putea juca în meciul cu SSC Napoli, programat, joi, în etapa a 18-a din Serie A. Julio Cesar, în vârstă de 31 de ani, accidentat la muşchii adductori la finalul lunii octombrie, a revenit în echipă la mijlocul lunii decembrie şi a jucat în cele două meciuri de la Campionatul Mondial al cluburilor. Indisponibilitatea sa ar putea fi de durată. Julio Cesar se alătură, astfel, coechipierilor săi Sneijder şi Coutinho, deja accidentaţi. Antrenorul Leonardo nu se poate baza, joi, nici pe atacantul camerunez Samuel Eto’o, suspendat. Inter nu a mai jucat un meci de campionat de peste o lună, din cauza participării la CM al cluburilor, competiţie pe care a câştigat-o. Formaţia la care evoluează românii Cristian Chivu şi Denis Alibec se află pe locul 7 în clasament (la 13 puncte distanţă de lider), având două meciuri restante.

FRANK DE BOER ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU AJAX

Antrenorul Frank de Boer şi-a prelungit contractul cu clubul Ajax Amsterdam până în iunie 2014, a anunţat gruparea olandeză, pe site-ul său. Fostul internaţional se află în funcţie de pe 6 decembrie 2010, după plecarea lui Martin Jol. Ajax este primul club la care Frank de Boer, în vârstă de 40 de ani, lucrează ca antrenor principal. El a mai trecut pe la echipa de tineret a clubului Ajax, iar în ultimii doi ani a fost asistentul lui Bert van Marwijk la echipa naţională a Olandei.

FOSTUL FOTBALIST OLANDEZ COEN MOULIJN A DECEDAT

Fostul jucător al echipei Feyenoord Rotterdam, Coen Moulijn, a declarat în noaptea de luni spre marţi, la vârsta de 73 de ani, după ce a suferit un atac de cord, a anunţat clubul olandez. Moulijn a evoluat pe postul de extremă stânga şi este considerat unul dintre cei mai buni jucători din istoria clubului, pentru care a evoluat în perioada 1955-1972. Moulijn a câştigat cinci titluri de campion al Olandei, Cupa Campionilor Europeni şi Cupa Intercontinentală cu Feyenoord Rotterdam, fiind selecţionat de 38 de ori în naţionala Olandei. O statuie din bronz a lui Moulijn a fost amplasată în octombrie 2009 la intrarea în stadionul “De Kuip” din Rotterdam.

ARGENTINA A DEPĂŞIT BRAZILIA

Argentina este ţara latino-americană care a pierdut cei mai mulţi fotbalişti în 2010, respectiv 2.204 jucători, devansând, în premieră, Brazilia, conform rezultatelor unui studiu. În 2010, au plecat 1.674 jucători brazilieni, număr în scădere faţă de 2009 (1.898) şi faţă de 2008 (2.037) - an record pentru ţara care adăposteşte 193 milioane de locuitori, precizează Gerardo Molina Company Latin America şi Euromericas Sport Marketing, autorii studiului bazat pe registrele Federaţiei Argentiniene (AFA) şi Federaţiei Braziliene (CBF). Din 2006 până în 2010, numărul jucătorilor plecaţi din Argentina aproape s-a dublat, crescând de la 1.320 la 2.204. În peste 80% din cazuri, jucătorii pleacă în cele mai importante şase campionate din Europa: Spania, Anglia, Italia, Germania, Franţa şi Olanda. „Cluburile din Argentina nu pot oferi salarii competitive la scară mondială, aceasta este principala problemă”, a precizat directorul grupului de cercetare, Gerardo Molina. În ciuda naţionalizării drepturilor de televizare, decretată în august 2009 de către Guvern, cu scopul oficial de a ajuta cluburile, cele cinci grupări importante din Argentina, River Plate, Boca Juniors, Independiente, Racing Club şi San Lorenzo au totalizat peste 120 milioane euro datorii în sezonul 2009-2010, conform presei locale. „În Argentina şi în Brazilia, vânzarea jucătorilor este principala sursă de finanţare”, a mai spus Molina. În 2010, cluburile argentiniene au încasat 425 milioane de euro, iar cele braziliene - 326 milioane euro, pentru vânzarea jucătorilor, conform aceluiaşi studiu.