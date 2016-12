MIRCEA LUCESCU, LOCUL 11 ÎN CLASAMENTUL CELOR MAI BUNI ANTRENORI DIN 2010

Antrenorul echipei Şahtior Doneţk, Mircea Lucescu, ocupă locul 11 în clasamentul celor mai buni tehnicieni din anul 2010, dat publicităţii, ieri, de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS). Lucescu a acumulat 9 puncte şi se află la egalitate cu argentinianul Alejandro Javier Sabella (Club Estudiantes de La Plata). Cel mai bun antrenor din lume în 2010 este portughezul Jose Mourinho, deţinător a “triplei” cu Internazionale Milano (campionatul Italia, Cupa Italiei, Liga Campionilor), dar în prezent tehnician al formaţiei Real Madrid. Mourinho a câştigat acest titlu a treia oară, după 2004 şi 2005. Mourinho, cu 294 de puncte, a fost urmat de Josep Guardiola şi de Louis van Gaal. Primele zece locuri în ierarhia celor mai buni antrenori în anul 2010 sunt ocupate de următorii tehnicieni: 1. Jose Mourinho - Internazionale Milano&Real Madrid, 294p, 2. Josep Guardiola - FC Barcelona, 188p, 3. Aloysius Paulus Maria “Louis” van Gaal - Bayern Munchen, 75p, 4. Quique Sanchez Flores - Atletico Madrid, 46p, 5. Carlos Ancelotti - Chelsea Londra, 41p, 6. Sir Alexander Ferguson - Manchester United, 38p, 7. Arsene Wenger - Arsenal Londra, 33p, 8. Celso Juarez Roth - Internacional Porto-Alegre, 24p, 9. Roy Hodgson Fulham - Fulham FC & Liverpool FC, 20p, 10. Lamine N’Diaye - TP Mazembe Lubumbashi, 11p.

BOLONI, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI RC LENS

Tehnicianul Ladislau Boloni a fost numit, duminică, în funcţia de antrenor al formaţiei RC Lens, în locul lui Jean-Guy Wallemme, a anunţat preşedintele Gervais Martel. În vârstă de 61 de ani, Boloni are drept obiectiv menţinerea echipei în prima ligă. RC Lens ocupă locul 19 în clasament. Boloni a mai antrenat trei echipe în Franţa: Nancy, Rennes şi AS Monaco, dar şi pe Standard Liege, Sporting Lisabona sau Al-Wahda. Boloni va fi ajutat Georges Tournay, care a fost responsabil al centrului de formare al RC Lens. Antrenorul portarilor va fi Jean-Pierre Lauricella, iar Frederic Mankowski va fi preparator fizic. Boloni ar fi vrut să-l aibă secund pe Joaquim Preto, însă Martel a decis ca această funcţie să-i revină lui Tournay, informează site-ul lensois.com. Portughezul Preto este colaboratorul lui Boloni încă de pe vremea când tehnicianul român pregătea formaţia Sporting Lisabona. Însă, Martel vrea să se bazeze pe “oameni ai casei” în încercarea de a reuşi menţinerea în prima ligă. Pentru Boloni, important este ca jucătorii să lase mândria deoparte şi să formeze o echipă. „Este o perioadă foarte grea. Clubul este într-o situaţie delicată. Trebuie să luăm maximum de puncte în fiecare meci. Mi-ar plăcea să mă duc la culcare în fiecare seară spunând că am făcut totul pentru clubul meu. Atunci voi putea dormi liniştit”, a declarat Boloni.

MUTU, ÎNVINS DE CRESPO

Atacantul echipei AC Fiorentina, Adrian Mutu, a pierdut titlul de cel mai bun jucător din ultimii zece ai formaţiei FC Parma, pentru care a jucat în perioada 2002-2003, informează site-ul gazzettadiparma.it. Titlul, acordat în urma voturilor primite de cei zece candidaţi pe site-ul sursei citate, a fost câştigat de Hernan Crespo, urmat de Luca Bucci şi Alberto Gilardino. De asemenea, au mai fost nominalizaţi: Adriano, Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Giuseppe Cardone, Marco Di Vaio şi Sebastien Frey. Adrian Mutu, care va împlini 32 de ani la începutul anului viitor, a jucat 31 de meciuri pentru Parma şi a marcat 18 goluri. El a făcut cuplu în atacul Parmei cu brazilianul Adriano, fiind consideraţi la acea vreme “gemenii golului”. După doar un an, Parma l-a vândut pe Mutu la Chelsea Londra pentru 15,8 milioane de lire sterline.

XAVI, EGALUL LUI MIGUELI

Mijlocaşul spaniol Xavi Hernandez a devenit după meciul cu Levante jucătorul care a disputat cele mai multe meciuri pentru FC Barcelona, 549, la egalitate cu Migueli. Xavi, în vârstă de 30 de ani, a jucat pe “Camp Nou” al 367-lea său meci în campionatul Spaniei. El a mai evoluat în 110 meciuri de Liga Campionilor, 45 de partide în Cupa Spaniei, 13 în Cupa UEFA, opt în Supercupa Spaniei, patru la Campionatul Mondial al cluburilor şi două în Supercupa Europei. Internaţionalul spaniol Miguel Bernardo Bianquetti “Migueli”, fost fundaş central, s-a retras din activitate în 1989, la vârsta de 38 de ani.

ADEBAYOR, CEDAT LA REAL MADRID

Atacantul togolez Emmanuel Adebayor are şanse mari să se despartă de Manchester City, după ce echipa engleză s-a înţeles cu Wolfsburg pentru transferul lui Edin Dzeko. “Cetăţenii” vor plăti 32 de milioane de euro pentru bosniac, care va fi sigur titular în atac. Togolezul Adebayor, care nu a mai reuşit să se impună în prima echipă a lui City, va fi cedat aproape sigur de managerul Roberto Mancini la Real Madrid, unde este dorit de antrenorul Jose Mourinho. Presa engleză a notat că togolezul va fi împrumutat gratis până la vară, urmând ca, în cazul în care jucătorul confirmă, Real să plătească suma de transfer. Adebayor a jucat un sezon şi jumătate la Manchester City, după ce s-a afirmat la Arsenal Londra.

RONALDINHO, DORIT DE BLACKBURN

Clubul englez Blackburn Rovers îi oferă brazilianului Ronaldinho un salariu de 8 milioane de euro pe an, informează cotidianul Daily Mirror. Noii patroni indieni ai echipei din Premier League vor să-şi arate forţa financiară prin aducerea unuia dintre cei mai titraţi jucători din ultimul deceniu. „Blackburn ne-a contactat, dar există interes şi din partea altor cluburi din Anglia”, a spus agentul jucătorului. Ronaldinho a fost pus pe liber de AC Milan, după trei sezoane în care brazilianul a jucat pe San Siro.

DEMICHELIS PLEACĂ LA MALAGA

Internaţionalul argentinian Martin Demichelis (Bayern Munchen) a semnat un contract cu Malaga până la finalul sezonului, a anunţat campioana Germaniei pe site-ul oficial. Demichelis, în vârstă de 30 de ani, evolua la Bayern de aproape opt ani şi a disputat 174 de meciuri în Bundesliga pentru echipa bavareză.

SE RETRAGE AYALA

Fostul fundaş al echipei FC Valencia, Roberto Ayala, aflat printre cei mai selecţionaţi fotbalişti în naţionala Argentinei, a anunţat că se retrage din activitate, la vârsta de 37 de ani. Ayala a evoluat pentru naţionala Argentinei în 115 meciuri (1994-2007), în care a înscris şapte goluri. Medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de la Atena, din 2004, Ayala a debutat ca fotbalist la Ferro Carril Oeste, în 1992, după care s-a transferat la River Plate. În 1995, el a ajuns în Europa, unde a evoluat iniţial la Napoli, iar apoi la AC Milan, Valencia şi Real Zaragoza. La Valencia a fost considerat cel mai bun fundaş al echipei din toate timpurile. Ayala a câştigat campionatul Italiei cu AC Milan, în 1999, şi de două ori campionatul Spaniei, cu Valencia, în 2002 şi 2004. Roberto Ayala ocupă locul al doilea în topul celor mai selecţionaţi jucători în naţionala Argentinei, cu 115 meciuri, fiind depăşit doar de Javier Zanetti (137).

CELTIC - RANGERS 2-0

Formaţia Celtic Glasgow s-a impus, duminică, pe Ibrox Park, cu scorul de 2-0 (Samaras 62, 70-pen.), în faţa echipei Glasgow Rangers, în derby-ul “Old Firm” al etapei a 21-a a campionatului Scoţiei, marcat de împlinirea a 40 de ani de la tragedia care a dus la moartea a 66 de persoane. Pe 2 ianuarie 1971, meciul părea să se încheie cu victoria formaţiei vizitatoare, Celtic, care conducea cu scorul de 1-0, cu doar câteva minute înainte de final. Fanii formaţiei Rangers au început să plece din tribune, când, în min. 89 de joc, atacantul Colin Stein a egalat. Suporterii, bucuroşi, au încercat să intre din nou în stadion pentru a celebra golul. Din nefericire, o tribună s-a prăbuşit în acel moment. Bilanţul a fost tragic: 66 de suporteri au murit sufocaţi, între care numeroşi copii, în timp ce alte 140 de persoane au fost rănite. Duminică, după 40 de ani, cei doi căpitani din acea vreme, John Greig şi Billy McNeill, au condus pe Rangers şi Celtic, fiind ţinut un moment de reculegere, iar jucătorii celor două echipe au evoluat cu banderole negre.

STUART MCCALL, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI MOTHERWELL

Tehnicianul Stuart McCall a fost numit în funcţia de antrenor al echipei Motherwell, a anunţat clubul scoţian, care a precizat că acordul dintre cele două părţi este valabil doi ani şi jumătate. McCall, fost internaţional scoţian şi fotbalist al echipei Glasgow Rangers, este la Motherwell succesorul lui Craig Brown, care a plecat la Aberdeen. Motherwell ocupă în prezent locul 6 în clasamentul campionatului Scoţiei.

NADAL A CÂŞTIGAT TURNEUL DEMONSTRATIV DE LA ABU DHABI

Rafael Nadal, nr. 1 mondial, a început anul cu o victorie în faţa principalului său rival, elveţianul Roger Federer, în finala turneului demonstrativ de la Abu Dhabi. Nadal s-a impus în două seturi, scor 7-6 (7/4), 7-6 (7/3), la această competiţie neoficială pe care a mai câştigat-o în 2009 în faţa suedezului Robin Soderling, dar a pierdut-o în 2008 când a fost învins de scoţianul Andy Murray. În acest an, Soderling a ocupat locul 3, după ce l-a învins pe cehul Tomas Berdych, scor 6-4, 7-6 (7/3).

CAMPION OLIMPIC LA MARATON, ACUZAT CĂ A VRUT SĂ-ŞI OMOARE SOŢIA

Campionul olimpic la maraton, kenyanul Samuel Wanjiru, a compărut în faţa unui tribunal, fiind acuzat de tentativă de omor asupra soţiei sale, însă a fost eliberat pe cauţiune, a anunţat poliţia locală. Wanjiru, în vârstă de 24 de ani, dublu câştigător al maratonului de la Chicago, a negat că a încercat să-şi ucidă soţia, Terezah Njeri Muturi, în timpul audierii la tribunalul din oraşul Nyahururu, în centrul Kenyei. Un responsabil al poliţiei, John Rutto, a declarat la tribunal că Wanjiru a revenit în stare de ebrietate la locuinţa sa, noaptea trecută, şi că a avut o ceartă cu soţia. „În acel moment, Wanjiru a luat carabina şi a încercat să tragă asupra soţiei sale şi a gărzii de corp, fiind salvaţi de vecinii care s-au sesizat în urma strigătelor de ajutor”, a declarat poliţistul. Wanjiru a fost eliberat pe cauţiune în aşteptarea procesului care va avea loc la 9 februarie 2011. Kenyanul este cel mai tânăr atlet care a câştigat cele patru maratoane majore (Beijing 2008, Londra 2009 şi Chicago 2009, 2010). La Beijing, la 21 de ani, a fost cel mai tânăr atlet, după 1932, care a câştigat maratonul şi primul kenyan care s-a impus în această disciplină.

FOSTUL CICLIST BELGIAN RAYMOND IMPANIS A MURIT LA 85 DE ANI

Raymond Impanis, unul dintre cei mai buni rutieri belgieni, autorul dublei Turul Flandrei - Paris-Roubaix în 1954, a murit la vârsta de 85 de ani, a anunţat L’Equipe, în ediţia de ieri. “Brutarul de Berg” (poreclă venind de la meseria tatălui său şi de la numele oraşului natal), profesionist în perioada 1947-1963, a cunoscut consacrarea în 1954, cu victoriile la Paris-Nice, Turul Flandrei şi Paris-Roubaix. El a fost mult timp recordmanul privind participările la Paris-Roubaix, cu 16, fiind egalat de olandezul Servais Knaven în aprilie 2010.

AMMANN, CÂŞTIGĂTOR LA GARMISCH-PARTENKIRCHEN

Săritorul elveţian Simon Ammann a câştigat etapa a 2-a a Turneului celor patru trambuline, desfăşurată la Garmisch-Partenkirchen, în Germania. Multiplul campion olimpic a fost urmat de rusul Pavel Karelin şi de polonezul Adam Malysz. Finlandezul Janne Ahonen, de cinci ori câştigător al competiţiei, a ocupat locul 5. Thomas Morgenstern, învingător în prima etapă a T4, a terminat doar al 14-lea, dar este în continuare lider în clasamentul general. Turneul celor patru trambuline a continuat ieri cu prima etapă din Austria, desfăşurată pe trambulina de la Innsbruck. Pe primul loc s-a clasat Morgenstern, urmat de Malysz şi de norvegianul Tom Hilde. Ultima etapă din T4 va avea loc pe 6 ianuarie, la Bischofshofen.