CARPO ŞI TINCU, CEI MAI BUNI JUCĂTORI ÎN 2010

Rugby-ştii Marius Tincu şi Daniel Carpo vor împărţi distincţia de Jucătorul anului 2010, după ce în clasamentul final, întocmit de Federaţia Română de Rugby (FRR), cei doi au reuşit să adune acelaşi număr de puncte, informează site-ul oficial al forului de specialitate. Cei zece jucători nominalizaţi au primit puncte în funcţie de poziţia ocupată după votul fanilor. De asemenea, membrii Asociaţiei Internaţionalilor de Rugby au alcătuit un clasament în care jucătorii au fost punctaţi. Clasamentul final a fost realizat pe baza numărului total de puncte primite de fiecare jucător. Astfel, prima poziţie a clasamentului a fost împărţită de Daniel Carpo (căpitanul formaţiei RCJ Farul Constanţa) şi Marius Tincu, care au obţinut câte 18 puncte. Pe locul secund s-a situat colegul lui Tincu de la Perpignan, Ovidiu Toniţa, în vreme ce Valentin Ursache şi Dănuţ Dumbravă îşi împart ultima treaptă a podiumului. Carpo, care în acest an a făcut parte din echipa naţională a României şi a fost căpitanul echipei RCJ Farul Constanţa şi a Stejarilor Bucureşti, s-a declarat onorat de faptul că a fost nominalizat printre cei mai buni rugbyşti din ţară. „Am fost onorat să văd că am fost nominalizat printre cei mai buni jucători români. Este o mare realizare care mă obligă la mai mult. Sunt bucuros de acest premiu pentru că am avut un an reuşit şi le mulţumesc tuturor celor care m-au votat”, a spus Carpo, în timp ce Tincu a afirmat că distincţia primită din partea FRR reprezintă o recompensă pentru evoluţia sa din acest an: „Acest premiu înseamnă foarte mult pentru mine. Este o recompensă personală şi colectivă. Datorită colegilor am reuşit această performanţă. Le mulţumesc celor care m-au votat şi sper să fim sănătoşi cu toţii şi să facem un Campionat Mondial cât se poate de bun”. La secţiunea Antrenorul anului 2010, tehnicianul echipei CSM Ştiinţa Baia Mare, Eugen Apjok, a obţinut punctaj maxim şi şi-a adjudecat trofeul. Tudorel Bratu a fost desemnat juniorul anului 2010, după ce a obţinut 12 puncte din 12 posibile. Arbitrul anului 2010 este Vlad Iordăchescu.

VOTUL PENTRU CEI MAI BUNI HANDBALIŞTI AI LUMII

Federaţia Internaţională de Handbal (IHF) a anunţat că voturile pentru desemnarea celor mai buni doi handbalişti ai anului 2010 se vor încheia pe 1 ianuarie, câştigătorii urmând a fi anunţaţi şi premiaţi în timpul Campionatului Mondial masculin din Suedia. Componenta naţionalei României şi a campioanei Oltchim Rm. Vîlcea, Cristina Neagu, este una dintre cele cinci sportive nominalizate la titlul de “Handbalista anului 2010”, de către Federaţia Internaţională de Handbal. Neagu se va “lupta” pentru cea mai importantă distincţie mondială cu alte patru nume de răsunet de pe continentul european: Grit Jurack (Viborg HK), Katrine Lunde Haraldsen (Gyor ETO), Ludmila Postnova (Zvezda Zvenigorod) şi Bojana Popovici (Buducnost Podgorica). În 2009, titlul de cea mai bună handbalistă a anului i-a revenit lui Allison Pineau (Franţa). La masculin, concurează francezii Thierry Omeyer şi Nikola Karabatici, spaniolul Arpad Sterbik, cehul Filip Jicha şi croatul Igor Vori. În 2009, premiul a revenit polonezului Slawomir Szmal. IHF a precizat că şi-au exprimat propunerile pentru cele două distincţii şi câţiva dintre marii antrenori ai lumii - Lino Cervar, Heiner Brand, Ulrik Wilbek, Evgheni Trefilov şi Marit Breivik. Startul votingului a fost dat pe 1 decembrie, pe site-ul IHF, în două secţiuni - fani şi media. Perioada de votare va expira pe 1 ianuarie, iar câştigătorii vor fi anunţaţi şi premiaţi în timpul CM de handbal masculin, din Suedia, care va începe pe 12 ianuarie, printre echipele participante numărându-se şi reprezentativa României.

DOI ROMÂNI IAU STARTUL ÎN RALIUL DAKAR

Ediţia 2011 a Raliului Dakar, a 32-a, debutează chiar în prima zi a noului an. La cursa care va avea loc în Argentina şi Chile sunt înscrise 550 de vehicule (de competiţie şi asistenţă tehnică), între care şi două motociclete reprezentând România, pilotate de Mani Gyenes şi Marcel Butuza, ambii de la echipa Vectra Racing. Competitorii vor parcurge între 1 şi 16 ianuarie un traseu lung de 9.500 km (5.000 km de probe speciale), împărţiţi în 13 etape, cu startul şi sosirea la Buenos Aires. La cursă participă 148 de automobile, 188 motociclete, 38 atv-uri şi 69 camioane, echipajele reprezentând 53 de naţionalităţi. În toate categoriile sunt înscrise şi 13 femei, iar 61 de concurenţi sunt debutanţi la moto, 20 la atv-uri, 42 la automobile şi 1 la camioane.

TAMAŞ, SUSPENDAT TREI MECIURI

Fundaşul formaţiei West Bromwich Albion, Gabriel Tamaş, a fost suspendat pentru trei partide, după ce a fost eliminat în meciul de campionat cu Blackburn, pierdut cu scorul de 1-3. Tamaş va lipsi de la partidele cu Manchester United şi Fulham, din campionatul Angliei, ca şi meciul cu Reading, din Cupa Angliei. „Gabi este o pierdere foarte mare”, a declarat antrenorul Roberto di Matteo.

SEMEDO A SEMNAT CU ALKI LARNACA

După patru ani petrecuţi în Liga I la fotbal, portughezul Antonio Semedo a semnat cu ciprioţii de la Alki Larnaca. Trecut pe la CFR Cluj, Steaua Bucureşti şi Unirea Urziceni, Semedo s-a înţeles cu ciprioţii pentru un contract valabil un an şi jumătate. Atacantul lusitan va primi un salariu de 300 de mii de euro pe sezon. În cei patru ani petrecuţi în România, Semedo a marcat 21 de goluri şi a devenit campion naţional cu CFR Cluj.