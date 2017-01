JUVENTUS TORINO, INTERESATĂ DE UN PORTAR ROMÂN

Gruparea italiană Juventus Torino ar putea plăti, în luna ianuarie 2011, suma de 900.000 de euro pentru achiziţionarea portarului echipei CSM Râmnicu Vâlcea, Laurenţiu Brănescu, românul fiind observat şi de cluburi precum Liverpool şi Chelsea, informează calciomercato.com. Într-un articol intitulat “Juventus l-a găsit pe noul Buffon”, sursa citată notează că, deşi de serviciile românului sunt interesate mari cluburi europene, gruparea italiană se află într-o poziţie privilegiată. „Are numai 16 ani, însă asupra tânărului român Laurenţiu Brănescu s-a declanşat o licitaţie de dimensiuni europene. Joacă la modesta echipă CSM Rm. Vîlcea, în Liga a II-a, însă acest lucru nu a împiedicat cluburi precum Juventus, Liverpool şi Chelsea să-l observe şi să-i teracă numele pe listele lor de transferuri. Potrivit site-ului Tribal Football, clubul Juventus are o poziţie privilegiată în cursa pentru portar. O ofertă de 900.000 de euro ar putea fi pregătită în ianuarie: 75 la sută la momentul semnării contractului şi 25 la sută la debutul la prima echipă”, scrie sursa citată. Laurenţiu Brănescu este născut pe 30 martie 1994, la Rm. Vîlcea, el evoluând pentru formaţia locală CSM din 2004. A debutat în Liga a II-a pe 10 noiembrie 2009 (la vârsta de 15 ani) într-un meci cu Arieşul Turda, scor 5-1. În ianuarie 2009 a debutat pentru naţionala României Under 15, într-un meci cu SUA, iar în acest an a jucat câteva meciuri amicale şi cu naţionala Under 17.

MUTU, PE LISTA DE TRANSFERURI

Oficialii clubului AC Fiorentina au decis să-l pună pe lista de transferuri pe atacantul Adrian Mutu, nemulţumiţi de problemele create de român în ultima perioadă, jucătorul urmând a fi cedat în perioada de “mercato” din ianuarie, informează site-ul fiorentina.it. Sursa citată a scris că oficialii grupării italiene s-au supărat pe Mutu, după ce acesta a stat foarte puţin la petrecerea de sfârşit de an, iar a doua zi a lipsit de la antrenament. Conform presei italiene, clubul Napoli ar fi interesat de jucătorul român, însă fostul impresar Ioan Becali a afirmat că nu există nicio ofertă de la fosta adversară a Stelei în UEFA Europa League şi că el crede că Mutu va rămâne la Fiorentina. Mutu este dorit de gruparea spaniolă Malaga, care ar fi oferit 3 milioane de euro pentru transferul jucătorului şi un salariu net de 2,5 milioane de euro pentru român, informează site-ul calcionews24.com. Presa italiană notează, luni, că şi gruparea Parma a intrat în cursa pentru achiziţionarea lui Mutu, după ce de serviciile acestuia s-a mai interesat şi gruparea pregătită de Gică Hagi, Galatasaray Istanbul.

ZENGA, DEMIS DE LA AL NASR

Tehnicianul italian Walter Zenga a fost demis din funcţia de antrenor principal al echipei Al Nasr din Qatar, dar nu a devenit succesorul lui Rafael Benitez pe banca tehnică a formaţiei Internazionale Milano, după cum a anunţat, iniţial, agenţia Datasport, citând presa arabă. Presa locală a scris că unul dintre motivele despărţirii este acela că Zenga ar fi ajuns la un acord cu preşedintele lui Inter Milano, Massimo Moratti. „Demiterea lui Zenga la doar câteva ore după ce Benitez a fost dat afară de la Inter Milano nu poate fi întâmplătoare”, a scris Datasport. Fostul impresar Ioan Becali a declarat că a vorbit cu Moratti la telefon şi l-a propus pe Zenga pentru postul de antrenor al formaţiei Inter Milano. Becali a estimat la 50% şansele lui Zenga de a deveni antrenor la Inter, dar acest lucru nu s-a concretizat. În vârstă de 50 de ani, Zenga, a pregătit în România formaţiile FC Naţional, Steaua Bucureşti şi Dinamo Bucureşti, iar la Al Nasr se afla din 11 mai. După ce Zenga a fost demis şi Răzvan Cociş a fost dat afară de şeicii de la Al-Nasr.

LEONARDO, ANTRENOR LA INTER

Tehnicianul brazilian Leonardo a fost numit, vineri seară, în funcţia de antrenor principal al echipei Internazionale Milano, la care sunt legitimaţi românii Cristian Chivu şi Denis Alibec, informează site-ul oficial al grupării italiene. Leonardo, care îl va înlocui la formaţia milaneză pe spaniolul Rafael Benitez, demis din funcţie joi, a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2012. Brazilianul îşi va începe mandatul la Inter Milano pe 29 decembrie, odată cu reunirea lotului după pauza competiţională. Leonardo, în vârstă de 41 de ani, şi-a început cariera de antrenor în sezonul 2009-2010, la rivala Interului, AC Milan.

MESSI VREA COPA AMERICA

Atacantul formaţiei FC Barcelona, Lionel Messi, a declarat, duminică, că în 2011 îşi doreşte să câştige Copa America şi să obţină astfel primul trofeu cu echipa naţională a Argentinei. „În 2011 vreau să câştig Copa Anmerica, primul titlu cu echipa naţională. Voi face totul pentru a câştiga. Ar fi cel mai frumos cadou pentru poporul argentinian”, a spus Messi. Copa America se va disputa în Argentina, în perioada 1-24 iulie 2011. Lionel Messi se află în lupta pentru câştigarea Balonului de Aur FIFA 2010, alături de coechipierii săi de la FC Barcelona, Xavi Hernandez şi Andres Iniesta.

MOURINHO, ANTRENORUL ECHIPEI “AFRICA UNITED”

Antrenorul echipei Real Madrid, portughezul Jose Mourinho, va conduce o selecţionată a celor mai buni jucători africani din primele două ligi ale Spaniei - “Africa United” - într-un meci caritabil, care va avea loc, mâine, pe stadionul “Vicente Calderon” din Madrid, şi în care adversară va fi o formaţie a vedetelor din Primera Division. Potrivit cotidianului Marca, Mourinho a acceptat imediat invitaţia organizatorilor meciului “Campioni pentru Africa”, aflat la ediţia a treia şi care, în acest an, are drept scop strângerea de fonduri pentru şcolarizarea a 100.000 de copii din Mali. Singura condiţie pe care a pus-o Mourinho a fost să aibă la dispoziţie un lot de 33 de jucători, căpitanul echipei Africa United urmând să fie Frederic Kanoute (FC Sevilla), prin a cărui fundaţie vor fi strânşi banii. Marca menţionează că echipa vedetelor din Primera Division va fi pregătită de antrenorii Radomir Antic şi Michel. Potrivit site-ului oficial al clubului Real Madrid, cinci jucători ai acestei formaţii au acceptat invitaţia de a participa la meciul de miercuri. Este vorba de Sergio Ramos, care va fi căpitanul echipei vedetelor din Primera Division, Sergio Canales, Fernando Gago, Lassana Diarra şi Mahamadou Diarra.

VERON ŞI ROBERTO CARLOS, NOMINALIZAŢI LA BALONUL DE AUR AL AMERICII DE SUD

Mijlocaşul argentinian Juan Sebastian Veron (Estudiantes La Plata) şi fundaşul brazilian Roberto Carlos (Corinthians) au fost nominalizaţi la Balonul de Aur al Americii de Sud, care va fi decernat de cotidianul uruguayan El Pais în urma votului a 300 de jurnalişti. Alături de Veron, care a mai câştigat acest trofeu în 2008 şi 2009, şi Roberto Carlos au mai fost nominalizaţi brazilienii Neymar (FC Santos) şi Giuliano (Internacional Porto Alegre), argentinienii Andres D\'Alessando, Pablo Horacio Guinazu (ambii Internacional Porto Alegre), Dario Conca (Fluminense) şi Leandro Desabato (Estudiantes La Plata), uruguayanul Mauricio Victorino (Universidad de Chile) şi chilianul Jumberto Suazo (Monterrey). Acest trofeu este acordat celui mai bun fotbalist care evoluează în America de Sud.

LJUNGBERG SE ANTRENEAZĂ CU CELTIC GLASGOW

Antrenorul echipei Celtic Glasgow, Neil Lennon, a declarat că mijlocaşul suedez Freddy Ljungberg a ajuns, duminică, în Scoţia unde se va pregăti sub comanda sa, urmând apoi să vadă dacă acesta va semna un contract până la finalul sezonului. “Ljungberg a sosit la Glasgow. Se va antrena alături de noi şi este o bună oportunitate de a încerca să-l angajăm. Este un jucător talentat şi experimentat. Este un nume mare şi ar putea să ne ajute”, a spus Lennon. Ljungberg, în vârstă de 33 de ani, a jucat în ultimele 18 luni în liga profesionistă nord-americană de fotbal (MLS), la formaţiile Seattle Sounders şi Chicago Fire.

FIFA, ÎNGRIJORATĂ DE FALIMENTUL COMPANIEI GBG

FIFA s-a arătat foarte îngrijorată de falimentul companiei GBG, care comercializa produsele cu sigla Federaţiei Internaţionale de Fotbal, considerând că această situaţie va avea consecinţe financiare importante pentru forul cu sediul la Zurich. Săptămânalul elveţian Handelszeitung a anunţat falimentul Global Brands Group (GBG), companie cu sediul în Singapore, care a încheiat un contract de exclusivitate cu FIFA pentru a vinde produsele cu sigla forului în perioada 2007-2014. Acordul dintre FIFA şi GBG includea, de asemenea, Cupele Mondiale din 2010 şi 2014. Costurile de funcţionare a GBG au depăşit încasările din cauza nivelului ridicat al salariilor angajaţilor, a scris Handelszeitung, citând specialişti în marketing şi foşti funcţionari ai companiei. GBG are datorii de 150 de milioane de dolari. Publicaţia citată a estimat la 53 de milioane de franci elveţieni (32 de milioane de euro) suma câştigată de FIFA din comercializarea produselor cu sigla sa în timpul Cupei Mondiale din Germania.

NADAL ŞI FEDERER, ÎN 2011

Tenismanii Rafael Nadal şi Roger Federer, nr. 1 şi 2 mondial, au făcut publice, prin intermediul paginilor web personale, calendarul turneelor la care vor participa în anul 2011, informează cotidianul Marca. Potrivit sursei citate, în calendarul lui Nadal surprinzător este faptul că spaniolul va reveni la Barcelona, turneu pe zgură la care a renunţat în 2010, în timp ce la elveţian se remarcă absenţa acestuia, pentru al doilea an consecutiv, de la turneul de la Monte Carlo. După o vacanţă petrecută la Manacor (Insulele Baleare), Nadal îşi pregăteşte deja revenirea pe terenul de tenis, care se va produce la turneul demonstrativ de la Abu Dhabi (31 decembrie 2010-1 ianuarie 2011). Sezonul oficial va debuta pentru Nadal cu turneul de la Doha, a cărui finală a pierdut-o anul acesta în faţa rusului Nicolay Davydenko. De cealaltă parte, Federer a anunţat că va participa şi el la turneul demonstrativ de la Abu Dhabi, după care va debuta în sezonul oficial la Doha, la fel ca Nadal. Va urma apoi Open-ul Australiei, unde elveţianul trebuie să-şi apere titlul cucerit în 2010 în faţa lui Andy Murray. Ambii jucători au în program participarea la toate cele patru turnee de Grand Slam ale anului (Australian Open, Wimbledon, Roland Garros şi US Open).

ZHENG NU VA PARTICIPA LA OPEN-UL AUSTRALIEI

Jucătoarea chineză de tenis Jie Zheng, semifinalistă la Open-ul Australiei în 2010, nu va putea participa la ediţia de anul viitor a competiţiei de la Melbourne, deoarece nu este refăcută complet după o accidentare la încheietura sttângă, a anunţat cotidianul Global Time. Zheng (27 de ani, nr. 26 mondial) a ajuns până în semifinalele turneului de Grand Slam de la Melbourne, când a fost învinsă de belgianca Justin Henin. „A fost o decizie greu de luat, pentru că am amintiri frumoase de la acest turneu”, a declarat Jie Zheng, care speră să revină la turneul de la Pattaya (Thailanda) din luna februarie. Open-ul Australiei va avea loc în perioada 17-30 ianuarie 2011.

VLASICI ŞI KOSTELICI, SPORTIVII ANULUI ÎN CROAŢIA

Atleta Blanka Vlasici şi schiorul Ivica Kostelici au fost desemnaţi, duminică, sportivii anului în Croaţia, în urma votului a 390 de jurnalişti. Vlasici, în vârstă de 27 de ani, a devenit în acest an campioană europeană în aer liber şi a cucerit medalia de aur la Campionatele Mondiale în sală, în proba de săritură în înălţime. Vlasici, care a câştigat pentru a patra oară titlul de sportiva anului în Croaţia, a mai fost desemnată cea mai bună atletă europeană şi mondială în 2010. Kostelici, în vârstă de 31 de ani, a câştigat în acest an două medalii de argint la Jocurile Olimpice de la Vancouver, în probele de slalom şi super combinată.

SPORTIV BULGAR GRAV RĂNIT

Patru persoane au fost înjunghiate duminică dimineaţa în Bulgaria, între care campionul mondial la lupte Mihail Ganev, relatează site-ul Novinite.com. Ganev şi prietenii lui, inclusiv fratele acestuia, au fost atacaţi în jurul orei 05.30 de o persoană care avea asupra ei un cuţit şi care l-a înjunghiat pe acesta de câteva ori în abdomen. Fratele lui Ganev şi ceilalţi prieteni ai lui au fost, de asemenea, răniţi uşor. Campionul mondial la lupte este în prezent operat la un spital din Gabrovo, iar viaţa sa este în pericol. Atacatorul a fost găsit şi reţinut de poliţie, căreia a încercat să îi reziste prin folosirea forţei. Pentru moment nu se cunoaşte cauza incidentului.