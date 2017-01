PREMII DE 350.000 DE DOLARI PENTRU HALEP ŞI TECĂU

Sportivii constănţeni Simona Halep şi Horia Tecău au câştigat, împreună, în 2010, peste 350.000 de dolari. În vârstă de 19 ani, Simona Halep a realizat un progres evident în acest an. Halep era pe locul 210 în ultimul clasament publicat de WTA în 2009, iar acum se află pe poziţia a 84-a, cea mai bună clasare fiind consemnată pe 1 noiembrie, locul 80. La prima participare într-un turneu WTA, Halep a ajuns în sferturile de finală la Marbella, după ce a disputat şi trei meciuri în calificări, eliminând-o, în turul secund, pe Sorana Cîrstea. Halep a jucat apoi finală la Fes, turneu la care a jucar, de asemenea, în calificări. În total, Halep a câştigat în acest an 109.431 de dolari, iar în cariera sa 156.131 de dolari. Horia Tecău, locul 19 ATP la dublu (poziţia a 15-a, cea mai bună din carieră, pe 11 octombrie, şi locul 46 la finalul lui 2009), a avut un an foarte bun, cu cinci turnee de dublu câştigate, dintre care patru, New Haven, Bastadt, ‘S-Hertoghenbosch şi Casablanca, împreună cu suedezul Robert Lidstedt, şi unul, Auckland, cu Marcus Daniell, din Noua Zeelandă. Tecău şi Lindstedt au disputat finala turneului de la Wimbledon, pe care au pierdut-o, scor 6-1, 5-7, 5-7, în faţa perechii Jurgen Melzer (Austria) / Philipp Petzschner (Germania). Aceasta a fost prima prezenţă românescă într-o finală de Grand Slam la dublu, din 1979. Tecău a câştigat 241.780 de dolari numai din competiţiile de dublu, mai mult de jumătate decât în toată cariera sa (464.422 de dolari), cu cel mai mare premiu de aproximativ 93.000 de dolari, pentru finala de la Wimbledon. Tecău şi Lindstedt au ratat de puţin participarea la Turneul Campionilor de la Londra, competiţie care reuneşte cei mai buni opt jucători de simplu şi cele mai bune opt perechi la dublu. Cei zece jucători profesionişti români din Top 200 ATP şi WTA la simplu, şapte fete şi trei băieţi, plus Horia Tecău, au câştigat, în 2010, în total, suma de 2.327.943 de dolari premii din tenis, mai puţin decât, de exemplu, un sportiv clasat pe locul 7 în cele două ierarhii.

CARPO, PE PRIMUL LOC ÎN PREFERINŢELE SUPORTERILOR

Căpitanul echipei RCJ Farul Constanţa şi al selecţionatei “Stejarii Bucureşti”, Daniel Carpo, conduce în clasamentul celor mai buni rugbyşti români în 2010, în urma voturilor exprimate de suporteri pe site-ul www.frr.ro. Din cele 530 de voturi exprimate până ieri, la închiderea ediţiei, Carpo a fost votat de 193 de ori (35%), fiind urmat de Marius Tincu (65 voturi - 12%) şi Dănuţ Dumbravă (52 voturi - 9%). Acest sondaj reprezintă 50% din votul final care va desemna cel mai bun rugbyst român în anul 2010, restul de 50% aparţinând forului român de specialitate, care va anunţa, mâine, rezultatul final.

CRISTINA NEAGU, HANDBALISTA ANULUI 2010

Interul stânga al Naţionalei de handbal feminin a României, Cristina Neagu, a fost declarată cea mai bună handbalistă a anului 2010 din România. La doar 22 de ani, Neagu (Oltchim Rm. Vîlcea) câştigă a patra distincţie n 2010. La CE din Danemarca şi Norvegia, unde naţionala României s-a clasat pe locul 3, Neagu a fost golgeterul competiţiei, cu 53 de goluri, liderul clasamentului la pase decisive, cu 36 de reuşite, dar şi cel mai bun inter stânga, în echipa ideală. Cu Oltchim, Neagu evoluează în acest sezon şi în Liga Campionilor. Neagu a fost declarată cea mai bună handbalistă din România şi în 2009.

BUTE, LOCUL 10 ÎN CLASAMENTUL “KO TV”

Pugilistul român, Lucian Bute, a avut un an 2010 foarte bun, el fiind inclus într-un top al celor mai buni boxeri ai anului. Acesta a fost realizat de “KO TV”, cel mai tare magazin TV de actualitate pugilistică din lume, Bute fiind în “Top ten”-ul întocmit de specialişti, într-o companie mai mult decât selectă: 1. Manny Pacquiao, 2. Floyd Mayweather, 3. Sergio Martinez, 4. Fernando Montiel, 5. Celestino Caballero, 6. Andre Ward, 7. Yuriokis Gamboa, 8. Vitali Klitschko, 9. Timothy Bradley, 10. Lucian Bute.

PROBLEME MEDICALE PENTRU CRISTI BORCEA

Preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir, a declarat că acţionarul dinamovist Cristi Borcea se află internat într-un spital din Miami, având probleme grave la un picior, informează GspTv. „Am vorbit cu Cristi Borcea, e rău bolnav! Rău, reţineţi ce v-am spus! S-ar putea să aibă probleme cu un picior. La câte medicamente ia, e normal să aibă probleme. E într-un spital. Avem şi un prieten acolo, care mi-a spus că (n.r. - Borcea) îşi târăşte piciorul. Dar a găsit un doctor care s-ar putea să-l repare”, a spus Dragomir. Cristi Borcea se află de mai mult timp în SUA, unde deţine o locuinţă, la Miami. El declarase, săptămână trecută, că va reveni în scurt timp în ţară.

FLORIN BRATU ŞI-A REZILIAT CONTRACTUL CU DINAMO

Atacantul Florin Bratu, care a fost împrumutat în tur la formaţia bulgară Litex Loveci, şi-a reziliat de comun acord contractul cu echipa Dinamo Bucureşti, a anunţat, vineri, site-ul oficial al grupării din Şoseaua Ştefan cel Mare. „Am convenit cu Florin Bratu încetarea raporturilor contractuale. Îi mulţumim lui Florin pentru toate reuşitele în tricoul lui Dinamo şi îi urăm succes în carieră”, a declarat preşedintele FC Dinamo, Nicolae Badea. „Dinamo va rămâne pentru totdeauna în inima mea. N-am să uit niciodată cele patru sezoane în care am evoluat în Ştefan cel Mare”, a spus Florin Bratu pentru www.fcdinamo.ro. Florin Bratu, care va împlini 31 de ani la începutul anului viitor, a evoluat în cariera sa la formaţiile Tractorul Braşov, Electromagnetica, Rapid Bucureşti, Galatasaray Istanbul, FC Nantes, Dinamo Bucureşti, Valenciennes şi Litex Loveci.

OLĂROIU NU MAI ESTE ANTRENORUL LUI AL SADD

Tehnicianul român Cosmin Olăroiu, a declarat, vineri, la sosirea în România, că nu mai este antrenorul echipei Al Sadd, deşi a câştigat Cupa Stelelor Qatarului. „Este adevărat că nu mai sunt antrenorul lui Al Sadd. A fost o decizie pe care am luat-o de comun acord cu conducerea clubului. Mi-am încheiat treaba în Qatar. Mi-am îndeplinit toate obiectivele. Să vedem ce fac acum. Este foarte bine că a revenit Dică la Steaua. Despre Steaua nu vreau să vorbesc, echipa are antrenor”, a spus Olăroiu. Echipa Al Sadd a câştigat, joi, Cupa Stelelor Qatarului după ce a învins, cu scorul de 1-0, formaţia Umm Salal. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Yousef Ahmed, în min. 54. Cosmin Olăroiu, în vârstă de 41 de ani, a preluat funcţia de antrenor la Al Sadd în ianuarie 2009.