FINALELE 2010 FIFA WORLD CUP CLUB

Sâmbătă, la Abu Dhabi, se va decide câştigătoarea 2010 FIFA World Cup Club, marea finală urmând s-o dispute Inter Milano - camioana Europei şi marea surpriză a competiţiei, TP Mazembe - campioana Africii. După ce a trecut surprinzător de CF Pachuca, cu 1-0, şi de Internacional Porto Alegre, cu 2-0, echipa congoleză va fi tratată cu mult mai multă atenţie de italieni, care nu-şi pot permite o nouă contraperformanţă după prestaţiile modeste din campionat şi din UCL. De altfel, ratarea câştigării Campionatului Mondial al Cluburilor i-ar fi fatală antrenorului Benitez, care nu prea mai este pe placul suporterilor. Evident, Inter este mare favorită, aşa cum este şi Internacional în finala mică, contra campioanei Asiei, Seongnam Ilhwa Chunma. Brazilienii au de salvat onoarea Americii de Sud după ce au fost umiliţi de congolezi! Programul finalelor de sâmbătă - finala 3-4: Internacional Porto Alegre - Seongnam Ilhwa Chunma (ora 16.00); finala 1-2: TP Mazembe - Inter Milano (ora 19.00).

TURNEU FINAL AL CM DE FOTBAL IARNA?

Sepp Blatter, preşedintele FIFA, a confirmat, vineri, că nu se opune organizării Campionatului Mondial de fotbal din anul 2022, atribuit Qatarului, în timpul iernii. „Sunt de părere că, în Orientul Mijlociu, putem organiza turneul final în timpul iernii, atunci când clima este favorabilă. Mă gândesc, în primul rând, că este mai bine pentru jucători, dar şi pentru suporteri”, a precizat Blatter la Abu Dhabi, acolo unde asistă la CM al cluburilor, care se încheie sâmbătă, cu finala dintre Inter şi Mazembe.

XAVI, JUCĂTORUL ANULUI ÎN ANCHETA WORLD SOCCER

Internaţionalul spaniol Xavi Hernandez, mijlocaşul echipei FC Barcelona, a fost desemnat “fotbalistul anului” de către revista britanică World Soccer, în timp ce reprezentativa Spaniei, campioana mondială şi europeană en-titre, a primit titlul de “echipa anului”. Xavi (29 de ani) a obţinut 25,8% din voturi şi a reuşit să-l devanseze pe coechipierul său de la FC Barcelona, argentinianul Lionel Messi (24,1%), locul 3 fiind ocupat de olandezul Wesley Sneijder (Inter Milano), cu 17,3%. Spania a fost votată de 63,3% dintre participanţii la anchetă, fiind urmată la mare distanţă de campioana Italiei şi a Europei, Inter (16,5%), şi de FC Barcelona (5,3%). În cadrul aceleiaşi anchete, portughezul Jose Mourinho (Real Madrid) a fost desemnat “antrenorul anului”, iar germanul Thomas Muller “cel mai bun tânăr jucător” din 2010. Mourinho a cucerit acest premiu pentru a treia oară în carieră, graţie succeselor din Liga Campionilor şi din campionatul Italiei, înregistrate în prima parte a anului, cu Inter. Cu 48,3% din voturi, tehnicianul lusitan i-a devansat pe Vicente Del Bosque, antrenorul naţionalei Spaniei, şi pe Oscar Tabarez, selecţionerul Uruguayului.

MOURINHO VREA SĂ TRANSFERE UN ATACANT

Conform cotidianului Daily Mail, antrenorul lui Real Madrid, Jose Mourinho, şi-a propus să transfere un atacant în această iarnă. Portughezul are în vizor trei jucători care evoluează în campionatul englez: Emmanuel Adebayor şi Carlos Tevez, ambii de la Manchester City, şi Javier „Chicharito” Hernandez, de la Manchester United. Adebayor nu a confirmat la City, iar Mourinho ar dori să-l ia sub formă de împrumut, până la vară, cu opţiune de cumpărare. Tevez nu se află deloc în relaţii bune cu antrenorul Roberto Mancini şi ar dori să plece în altă parte, însă preţul său este destul de piperat, argentinianul fiind evaluat la 34 milioane de euro. Hernandez este cel mai greu de adus, fiind un fotbalist tânăr şi de mare perpectivă. Mourinho are neapărat nevoie de un atacant, deoarece Higuain ar putea sta pe tuşă două luni, din cauza unei accidentări la spate, iar Benzema tot mai are probleme cu adaptarea, deşi a venit la Real de un an şi jumătate.

VAN GAAL SE GÂNDEŞTE LA RETRAGERE

Tehnicianul formaţiei Bayern Munchen, Louis van Gaal, a declarat că se va retrage din activitate după un ultim contract la gruparea bavareză, la Ajax Amsterdam sau la o echipă naţională. „După 2012, voi semna un ultim contract: fie îmi voi prelungi înţelegerea cu Bayern, fie voi deveni selecţioner, fie voi pleca la Ajax ca director general. Nu voi face mai mult de atât. Este extraordinar ce au făcut Bobby Robson sau Otto Rehhagel, dar asta nu este pentru mine”, a spus Van Gaal pentru cotidianul Bild. Van Gaal, în vârstă de 59 de ani, are contract cu Bayern Munchen până în 2012 şi nu a ascuns faptul că şi-ar dori să participe cu o echipă naţională la un turneu final al Cupei Mondiale, ceea ce nu a reuşit când a antrenat echipa Olandei (2000-2002). Fostul tehnician al echipelor Ajax Amsterdam şi FC Barcelona a intenţionat iniţial să se retragă din activitate la 55 de ani. „Nu am putut să mă opresc atunci, pentru că îmi plăcea prea mult ceea ce făceam, iar apoi Bayern era o provocare frumoasă”, a afirmat Van Gaal. Antrenorul a spus însă că s-ar retrage imediat dacă diferenţa “de generaţie” dintre el şi jucători ar deveni prea mare.

SALARIU ÎNJUMĂTĂŢIT PENTRU CASSANO

Contractul atacantului Antonio Cassano cu Sampdoria Genova nu a fost reziliat, dar salariul său va fi diminuat cu 50%, a decis colegiul arbitral al Ligii profesioniste italiene, care studia o solicitare a clubului de concediere a jucătorului, după ce acesta l-a insultat public pe preşedinte. Atacantul câştiga, înainte de reducere, 5,35 milioane de euro pe sezon. Internaţionalul italian în vârstă de 28 de ani a fost exclus din lot pe 26 octombrie, după o ceartă cu preşedintele Riccardo Garrone. Cassano este suspendat până pe 31 decembrie şi urmează să revină de la 1 ianuarie 2011, însă mai mult ca sigur el va fi transferat. AC Milan s-a arătat interesată de aducerea sa, dar numai în cazul în care brazilianul Ronaldinho va fi vândut la Los Angeles Galaxy. Contractul este preconizat a dura până în iunie 2014, cu salariu de 2,5 milioane de euro pe an.

BLATTER ŞI-A CERUT SCUZE

Preşedintele FIFA, Joseph Blatter, acuzat de activiştii pentru drepturile homosexualilor că le-a sugerat suporterilor gay să evite activităţile sexuale în timpul CM din Qatar, şi-a cerut scuze, la Abu Dhabi, pentru remarca făcută la începutul acestei săptămâni. Întrebat, luni, într-o conferinţă de presă, ce ar trebui să facă suporterii homosexuali care se vor deplasa în Qatar pentru CM 2022, Blatter a răspuns pe un ton glumeţ: „Cred că trebuie să se abţină de la orice activitate sexuală”. După ce sfatul său a stârnit rumoare printre cei prezenţi, Blatter a completat: „Fotbalul nu cunoaşte frontiere. Noi suntem deschişi, nu facem discriminări”. Homosexualitatea este ilegală în Qatar, iar comentariul lui Blatter a provocat nemulţumirea activiştilor pentru drepturile acestei minorităţi, care i-au cerut să-şi ceară scuze sau să demisioneze. „Regret ce am spus. Nu am vrut să rănesc pe nimeni. Milităm împotriva discriminării. Îmi cer scuze pentru acel comentariu”, a declarat, într-o conferinţă de presă, Joseph Blatter, care se află la Abu Dhabi, unde se desfăşoară CM al cluburilor. În vârstă de 74 de ani, Blatter a mai stârnit controverse prin declaraţiile sale. În 2004, a sugerat că, pentru a creşte popularitatea fotbalului feminin, jucătoarele ar trebui să poarte echipament mai mulat.

RUSIA SE PREGĂŞTE PENTRU CM DIN 2018

Rusia va lansa un program de trenuri de mare viteză în vederea Cupei Mondiale din 2018, a anunţat preşedintele companiei naţionale ruse a căilor ferate (RZD), Vladimir Iakunin. „Atunci când s-a stabilit că ediţia din 2018 a Cupei Mondiale va avea loc în Rusia, premierul (Vladimir Putin) mi-a cerut, având în vedere această nouă perspectivă, să analizez programul nostru privind trenurile de mare viteză, pentru a lega Moscova de oraşele din centrul Rusiei, în care se vor disputa meciurile. Cred că aceste proiecte se vor concretiza”, a spus Iakunin, care a precizat că anul viitor va avea loc licitaţia pentru o primă linie nouă, care va lega Moscova de Sankt Petersburg (660 km). Viteza maximă a trenurilor ar urma să fie între 350 şi 400 de km pe oră, ceea ce va permite ca distanţa de 660 km să fie parcursă în aproximativ “două ore şi jumătate”. Iakunin a menţionat şi proiectele Moscova - Nijni Novgorod - Kazan, Habarovsk - Vladivostok, Omsk - Novossibirsk - Irkuţk şi Celiabinsk - Ekaterinburg. El a adăugat că va exista şi o linie de la Moscova până la Soci (aproximativ 1.500 km), care va avea numai tronsoane de mare viteză.

RECORDURI MONDIALE LA CM ÎN BAZIN SCURT

Înotătorul american Ryan Lochte a stabilit primul record mondial individual după interzicerea combinezoanelor de poliuretan, reuşind joi să câştige proba de 400 m mixt din cadrul Campionatelor Mondiale în bazin scurt, de la Dubai. Lochte a îmbunătăţit cu aproape două secunde vechea performanţă, stabilită în urmă cu un an de ungurul Laszlo Cseh. Pe lângă recordul americanului, alte două performanţe mondiale au fost îmbunătăţite, de ştafeta feminină a Chinei şi de ştafeta masculină a Rusiei, ambele în proba de 4x200 m liber.