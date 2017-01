ROMÂNIA A AJUNS PE LOCUL 56 ÎN CLASAMENTUL FIFA

Echipa naţională de fotbal a României a coborât patru poziţii şi se află pe locul 56, cu 531 de puncte, în clasamentul FIFA-Coca Cola pe luna noiembrie, dat publicităţii, ieri, pe site-ul oficial al forului fotbalistic mondial. Adversarele României în preliminariile EURO 2012 ocupă următoarele poziţii: Franţa (locul 18 - 867p), Belarus (locul 38 - 660p), Bosnia-Herţegovina (locul 44 - 582p), Albania (locul 65 - 497p) şi Luxemburg (locul 134 - 180p). Prima poziţie în clasamentul FIFA este ocupată de campioana mondială, Spania, urmată de Olanda şi Germania. Primele 20 de locuri în clasamentul FIFA sunt ocupate de următoarele reprezentative: 1. Spania 1.887p, 2. Olanda 1.723p, 3. Germania 1.485p, 4. Brazilia 1.446, 5. Argentina 1.338p, 6. Anglia 1.195p, 7. Uruguay 1.152p, 8. Portugalia 1.090p, 9. Egipt 1.078p, 10. Croaţia 1.075p, 11. Grecia 1.016, 12. Norvegia 995p, 13. Rusia 982p, 14. Italia 965p, 15. Chile 950p, 16. Ghana 908p, 17. Slovenia 897p, 18-19. SUA şi Franţa 867p, 20. Slovacia 854p. Următorul clasament FIFA va fi dat publicităţii pe 12 ianuarie 2011.

RÂPĂ, ILIE ŞI GĂMAN AU JUCAT ÎN MECIUL DE CARITATE DE LA ATENA

Fundaşii echipei Oţelul Galaţi, Cornel Râpă şi Silviu Ilie, şi jucătorul Universităţii Craiova, Valerică Găman, au evoluat, marţi seară, în meciul de caritate de la Atena, organizat de Zinedine Zidane şi Ronaldo. Pe stadionul “Karaiskaki”, în faţa a 30.000 de spectatori, formaţia prietenilor lui Zidane şi Ronaldo a terminat la egalitate, scor 2-2, cu o echipă de vedete a clubului Olympiakos Pireu. Pentru prietenii lui Zidane şi Ronaldo a marcat Ricardo Sa Pinto, de două ori, în timp ce pentru vedetele de la Olympiakos a punctat Kostas Mitroglou, tot de două ori. În echipa prietenilor lui Zidane şi Ronaldo au evoluat, pe lângă cei doi, următorii fotbalişti: Nikopolidis (Grecia), R. de Boer, Van Bronckhorst, Van Hooijdonk (toţi Olanda), M. Diarra (Mali), Nuno Gomes, Sa Pinto (ambii Portugalia), Lamouchi (Franţa), Râpă, Ilie, Găman (toţi România), Albiol (Spania), Yaya Toure (Coasta de Fildeş), William (Brazilia) şi Yahia (Algeria). De partea cealaltă, printre vedetele clubului Olympiakos Pireu s-au aflat Karembeu, Kovacevic, Alexandris, Niniadis, Georgatos, Anatolakis şi Djordjevic. Acest meci, care a avut ca scop lupta împotriva sărăciei în Pireu şi care a fost organizat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, trebuia să aibă loc miercuri, dar a fost devansat cu 24 de ore din cauza grevei naţionale contra măsurilor de austeritate din Grecia. De asemenea, parte din încasările acestui meci vor fi donate victimelor cutremurului din Haiti, din luna ianuarie, şi celor afectaţi de inundaţiile din luna iulie, din Pakistan.

CODREA, DORIT DE CATANIA

Mijlocaşul echipei AC Siena, Paul Codrea, ar putea ajunge la Catania, formaţia de pe locul 15 în Serie A după 16 etape, la schimb cu fundaşul Christian Terlizzi. „Terlizzi a căzut în dizgraţie la Catania şi ar putea fi cedat la Bari, Cesena sau Siena. În cazul în care va ajunge la Siena, în locul său ar putea fi achiziţionat Paul Codrea, care este pe placul antrenorului Marco Giampaolo”, a notat site-ul tuttomercatoweb.com. Paul Codrea, în vârstă de 29 de ani, a evoluat în cariera sa la echipele Dinamo Bucureşti, Poli Timişoara, FC Argeş, Genoa, Palermo, Perugia, Torino şi Siena.

100 DE MILIOANE DE EURO PENTRU INIESTA!

Clubul Manchester City este dispus să ofere grupării FC Barcelona suma de 100 de milioane de euro pentru achiziţionarea jucătorului Andres Iniesta, susţine publicaţia catalană Sport. „Iniesta a avut un an excepţional şi este clar că face parte din structura Barcelonei, însă asta nu înseamnă că dacă se face o ofertă adecvată, aceasta nu va fi studiată sau acceptată”, scrie Sport. Andres Iniesta este nominalizat la câştigarea “Balonului de Aur”, alături de Xavi Hernandez şi Leo Messi, italienii de la Gazzetta dello Sport anunţând deja că el va fi câştigător.

PARMA, ÎN SFERTURILE CUPEI ITALIEI

Echipa FC Parma s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Italiei, după ce a învins, marţi seară, pe teren propriu, cu 2-1 (Crespo 116, 118 / Santana 114) după prelungiri, formaţia AC Fiorentina, în optimile de finală ale competiţiei. Atacantul român Adrian Mutu nu a fost convocat la Fiorentina pentru acest meci. Programul celorlalte partide din optimi - 12 ianuarie 2011: US Palermo - Chievo Verona şi Internazionale Milano - Genoa; 13 ianuarie: Juventus Torino - Catania; 18 ianuarie: SSC Napoli - Bologna; 19 ianuarie: AS Roma - Lazio Roma şi Sampdoria Genova - Udinese; 20 ianuarie: AC Milan - Bari.

BLATTER, ACUZAT DE ACTIVIŞTII PENTRU DREPTURILE HOMOSEXUALILOR

Preşedintele Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA), elveţianul Joseph Blatter, este acuzat de activiştii pentru drepturile homosexualilor că a sugerat suporterilor respectivi să evite activităţile sexuale în timpul Cupei Mondiale din Qatar, care se va disputa în 2022. Întrebat, luni, într-o conferinţă de presă, ce ar trebui să facă suporterii homosexuali care se vor deplasa în Qatar pentru CM 2022, Blatter a răspuns pe un ton glumeţ: „Cred că trebuie să se abţină de la orice activitate sexuală”. După ce sfatul său a stârnit rumoare printre cei prezenţi, Blatter a completat: „Fotbalul nu cunoaşte frontiere. Noi suntem deschişi, nu facem discriminări”. Preşedintele unei organizaţii de suporteri homosexuali ai fotbalului i-a solicitat şefului FIFA să îşi retragă declaraţia şi să îşi ceară scuze imediat sau să demisioneze. „Lesbienele, homosexualii, bisexualii şi transsexualii nu merită să fie batjocoriţi. Mulţi dintre ei trăiesc în ţări în care riscă execuţia sau condamnarea la închisoare dacă sunt descoperiţi. Aceşti oameni merită ajutorul şi respectul nostru”, a spus Chris Basiurski, într-un comunicat. Conform BBC, FIFA nu oferă comentarii suplimentare legate de acest subiect. În vârstă de 74 de ani, Blatter a mai stârnit controverse prin declaraţiile sale. În 2004, Blatter a sugerat că, pentru a creşte popularitatea fotbalului feminin, jucătoarele ar trebui să poarte echipament mai mulat.

WOLFSBURG ÎL VREA PE VAN BOMMEL

Clubul german VfL Wolfsburg este interesat de achiziţionarea căpitanului echipei Bayern Munchen, Mark van Bommel, în pauza de iarnă. Contractul mijlocaşului olandez (33 de ani) cu Bayern expiră în vara anului 2011, iar cele două părţi nu au discutat încă despre o posibilă prelungire. „Ne dorim oricând jucători cu personalitate, cum este van Bommel. Aş fi fericit să îl avem în echipă”, a declarat managerul clubului din Wolfsburg, Dieter Hoeness. „Wolfsburg are o echipă bună. Este normal să apară speculaţii cu privire la transferuri, dar eu nu comentez speculaţii”, a răspuns Van Bommel. Dieter Hoeness îi mai doreşte la Wolfsburg pe Anatoli Timoşciuk (Bayern Munchen), Jermaine Jones (Schalke 04) şi Eljero Elia (Hamburger SV).

HENRY EXCLUDE REVENIREA ÎN FOTBALUL EUROPEAN

Atacantul francez Thierry Henry, aflat sub contract cu formaţia nord-americană New York Red Bulls, a declarat că exclude revenirea sa în fotbalul european. „Am câştigat în Europa tot ce puteam câştiga, iar SUA a reprezentat o provocare pentru mine. Nu voi mai juca pentru un club european”, a explicat fostul internaţional francez, în vârstă de 33 de ani, într-o conferinţă de presă organizată la Salzburg, oraşul sponsorului formaţiei sale. Henry a câştigat Liga Campionilor (cu FC Barcelona), campionatele Franţei (cu AS Monaco), Angliei (cu Arsenal Londra) şi Spaniei (de două ori, cu FC Barcelona). Golgeterul all-time al reprezentativei Franţei (51 de reuşite) a mai spus că europenii subestimează fotbalul din liga nord-americană MLS: „În Europa nu sunt multe echipe care ar putea ajunge la cel mai înalt nivel în MLS, credeţi-mă!” New York Red Bulls a fost eliminată în primul tur al play-off-ului campionatului, care a fost câştigat de Colorado Rapids. În această competiţie, Henry a reuşit două goluri şi trei pase decisive.

ORTEGA, ARESTAT ÎN ARGENTINA

Mijlocaşul echipei River Plate, Ariel Ortega a fost arestat, luni seară, de poliţia argentiniană, după un scandal produs la o reuniune de familie în provincia Jujuy, informează agenţia Datasport. Soţia unui văr al jucătorului l-a denunţat pe Ortega şi încă alte două persoane pentru ameninţări. În vârstă de 36 de ani, Ortega a petrecut noaptea de luni spre marţi în arestul poliţiei, fiind eliberat după ce a plătit o amendă.