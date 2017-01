PROIECT INTERNAŢIONAL PENTRU AJCTSPH

Marţi, la ora 13.00, la Clubul Persoanelor cu Handicap din Piaţa Tomis III, va avea loc o conferinţă de presă prilejuită de prezenţa la Constanţa a nepalezului Rallier Jhuwani, ciclist independent din Brest, care încearcă să traverseze Europa pentru a ajunge în ţara natală. Asociaţia Judeţeană Constanţa a Sportului pentru Persoanele cu Handicap (AJCTSPH) este implicată în acest proiect. Jhuwani a străbătut până acum Elveţia, Germania, Austria şi Ungaria, fiind aşteptat să sosească la Constanţa. Din oraşul de la ţărmul mării, Jhuwani va pleca spre Grecia (Salonic), Turcia şi Iran, după care va traversa lanţul celor mai înalţi munţi din lume, Himalaya, cu programul Autostrăzii Karakorum, până în India, pentru a ajunge apoi în Nepal (Jhuwani), unde îşi va regăsi familia, care îl aşteaptă. Finalitatea acestui proiect va fi sprijinul acordat şcolii din localitatea Tamang (Nepal).

ION ONCESCU, CAMPION MONDIAL DE SKANDENBERG

Sportivul român Ion Oncescu a cucerit pentru a cincea oară titlul de campion mondial la skandenberg, la categoria 100 de kilograme, la competiţia desfăşurată în Statele Unite ale Americii, în perioada 6-12 decembrie, se arată într-un comunicat al Asociaţiei Române de Skandenberg. Oncescu i-a învins în finale pe americanul Tom Nelson şi pe kazahul Alexander Fugarov. La categoria +110 kilograme, sportivul Ioan Puşcaşu a cucerit medalia de bronz. La acest Campionat Mondial au participat aproximativ 1.300 de sportivi din 40 de ţări.

“STEJARII“ BUCUREŞTI, ÎNFRÂNGERE CU STADE FRANCAIS

În etapa a 3-a din Cupa Challenge la rugby, “Stejarii“ Bucureşti a fost învinsă, sâmbătă, pe stadionul “Arcul de Triumf“, scor 29-20 (19-14) de formaţia Stade Francais. Pentru Stejarii au marcat Burcea şi Lemnaru (câte un eseu), Calafeteanu (două lovituri de penalitate) şi Dumbravă (două transformări).Pentru “Stejarii“ Bucureşti au evoluat, ca titulari, şi doi rugbyşti de la Rugby Club Judeţean Farul Constanţa, Daniel Carpo şi Constantin Gheară, primul fiind şi căpitanul selecţionatei bucureştene. Sâmbătă, în etapa a 4-a, cele două formaţii se vor întâlni din nou, însă de această dată în Franţa.

REMAT ZALĂU JOACĂ ÎN ITALIA

În această seară, de la ora 21.30, la Trentino, în etapa a 4-a din Grupa D a Ligii Campionilor la volei masculin, Remat Zalău va înfrunta pe Trentino Betclic (în direct la Sport.ro). Ieri s-a disputat celălalt meci din grupă: VfB Friedrichshafen - PGE Skra Belchatow 0:3 (20:25, 19:25, 18:25). Clasament: 1. Belchatow 12p, 2. Trentino 5p, 3. Friedrichshafen 4p, 4. Zalău 0p.

BUZĂRNESCU, ÎNVINSĂ ÎN FINALA TURNEULUI DE LA DUBAI

Jucătoarea de tenis Mihaela Buzărnescu a pierdut, sâmbătă, finala turneului ITF de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Buzărnescu a fost învinsă în ultimul act al competiţiei, cu 6-0, 6-0, de sportiva rusă Marta Sirotkina, cap de serie nr. 7. În semifinale, românca trecuse de jucătoarea ucraineană Iuliana Fedak, a doua favorită a turneului, cu 6-3, 6-3.

JUDOKA ROMÂNI AU RATAT PODIUMUL LA GRAND SLAM TOKYO

Niciunul dintre cei şase sportivi români prezenţi la turneul de judo Grand Slam Tokyo, Corina Căprioriu, Andreea Chiţu, Andreea Cătună, Carmen Bogdan, Vlăduţ Simionescu şi Dan Fâşie, nu a reuşit să urce pe podium. Căprioriu a obţinut două victorii în Grupa B a categoriei 57 de kilograme, dar a fost eliminată apoi de chinezoaica Chen-Ling Lien, care în turul doi trecuse şi de Chiţu. La 48 kg, Bogdan a avut doar o victorie în Grupa D, ocupând locul 5 în final, în timp ce Cătună a fost eliminată în turul secund al Grupei C (categoria 52 kg). Căprioriu şi Bogdan s-au clasat pe locul 5 la categoriile lor de greutate. La masculin, Fâşie a fost eliminat în primul tur al categoriei 66 kg.

GHIŢĂ, ÎNVINS ÎN PRIMUL MECI AL K1 WORLD GRAND PRIX

Aflat la prima sa participare în finala K1 World Grand Prix, Daniel Ghiţă a fost învins de turcul Gohkan Saki în primul meci susţinut la Yokohama. Ghiţă a fost declarat învins în extraround, după trei reprize în care cei trei arbitri i-au considerat pe român şi pe turc la egalitate. „În opinia mea şi în sufletul meu chiar simt că am câştigat meciul ăsta, îmi pare rău că decizia arbitrilor nu a fost pentru mine. Şi Peter Aerts a venit la mine şi mi-a zis că primele două reprize au fost ale mele, a treia a fost egală, atunci meciul şi decizia trebuiau să fie pentru mine. Regret că trebuia să-l bat rău ca să fie o decizie corectă. În sufletul meu eu plec cu capul sus şi zic că mi-am făcut treaba bine, dar îmi pare rău că nu am dus steagul României mai sus, pe podiumul mondial”, a declarat Ghiţă. Competiţia, dotată cu premii în valoare totală de 460.000 de dolari, a fost câştigată de olandezul Alistair Overeem, care a trecut în semifinale de Gokhan Saki şi în finală de Peter Aerts, învingător în semifinale în faţa marelui favorit, Semmy Schilt.

COMPONENŢA GRUPELOR LA CE DE BASCHET FEMININ DIN 2011

FIBA Europe a anunţat componenţa grupelor Campionatului European de baschet feminin din 2011, după tragerea la sorţi, care a avut loc în Polonia. Tragerea la sorţi a avut loc sâmbătă seara, la Lodz (Polonia), unul din oraşele-gazdă ale competiţiei de anul viitor. Componenţa celor patru grupe este următoarea - Grupa A: Turcia, Rusia, Slovacia, Lituania; Grupa B: Cehia, Belarus, Marea Britanie, Israel; Grupa C: Polonia, Spani, Muntenegru, echipa venită din recalificări; Grupa D: Grecia, Franţa, Croaţia, Letonia. În Crupa C va evolua echipa care va câştiga ultimele recalificări, care se derulează anul viitor sub forma a două grupe, în Italia şi Ungaria, câştigătoarele acestora urmând să joace pentru singurul loc calificant la turneul final din Polonia. Naţionala de baschet feminin a României este şi ea implicată în turneul de recalificare, în Grupa B, ale cărei meciuri se vor derula în Italia. România va juca va juca, în ordine, cu Serbia (3 iunie 2011), Germania (4 iunie), Belgia (5 iunie), Italia (8 iunie). În Grupa A vor evolua Ucraina, Ungaria, Finlanda, Bulgaria şi Olanda. Câştigătoarele celor două grupe vor juca, în sistem tur-retur, pe 12 şi 15 iunie 2011, meciurile de baraj pentru calificarea la turneul final din Polonia, care este programat între 18 iunie şi 3 iulie.