ELENA FRÎNCU, CONFIRMATĂ OFICIAL ÎN FRUNTEA DJST

După două luni de interimat, sportul constănţean are din nou un conducător în mod oficial. După un concurs desfăşurat la Bucureşti în urmă cu două săptămâni, Elena Frîncu a luat examenul pentru funcţia de director executiv al nou createi Direcţii Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa. Aflată în fruntea sportului constănţean de aproape două decenii, Elena Frîncu a câştigat astfel duelul cu preferată partidului de guvernământ, Cristina Brînzoi, care s-a mulţumit cu postul de director adjunct, cu atribuţii pe partea de tineret. „În această dimineaţă, la ora 10.50, am primit ordinul de numire în funcţia de director executiv al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret. Este o bucurie, dar şi o mare îngrijorare, pentru că ne aşteaptă un an 2011 extrem de dificil”, a spus Frîncu.

VICTORII PE LINIE PENTRU CRISTINA HÎRÎCI

Singura constănţeancă prezentă la Campionatul Mondial de tenis de masă rezervat junioarelor, competiţie care are loc în aceste zile la Bratislava (Slovacia), Cristina Hîrîci, a avut ieri o zi perfectă. Sportiva legitimată la LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul a trecut în 16-imi în competiţia de simplu, după ce a trecut de olandeza Britt Eerland în primul tur de pe tabloul principal al întrecerii, cu 4-2 (11-3, 11-8, 4-11, 11-4, 6-11, 11-4). În turul secund, Hîrîci va da piept azi cu una dintre candidatele la titlul mondial, chinezoaica Yuling Zhu. La dublu fete, constănţeanca a făcut pereche cu Andrada Vincze şi a ajuns în optimi după ce a învins cuplul croat format din Jeger Mateja şi Tomic Mirna, cu 3-1 (11-9, 9-11, 11-8, 11-7). Tricolorele dau piept azi pentru un loc în sferturi cu japonezele Kasumi Ishikawa şi Misaki Morizono. Marea surpriză a venit de la dublu mixt, unde Hîrîci şi sârbul Boris Mihailovic au produs o surpriză plăcută, trecând la mare luptă de cuplul german format din Arne Holter şi Kathrin Muhlbach, cu 3-2 (11-6, 6-11, 9-11, 11-7, 12-10). Cei doi s-au oprit însă în 16-imi, fiind învinşi clar de dublul chinez Jiaji Wu şi Yuting Gu, cu 3-0 (11-7, 11-2, 11-8).

GALA BOXULUI CONSTĂNŢEAN

Sâmbătă, de la ora 11.00, la Medgidia va avea loc Gala Boxului Constănţean, în care vor evolua toţi pugiliştii din judeţ care au cucerit medalii în 2010. „Sponsorii boxului constănţean îi vor răsplăti pe toţi sportivii invitaţi la această gală, cu diplome, calendare, echipament sportiv şi premii în bani”, a declarat Toma Matei, preşedintele Asociaţiei Judeţene de Box Constanţa. Printre boxerii care vor urca treptele ringului instalat în Sala Sporturilor “Iftimie Ilisei” se numără toţi campionii naţionali: Ionuţ Gheorghe (legitimat la CS Farul Constanţa, campion naţional de seniori), Ionuţ Băluţă (CS Năvodari, tineret), Mustafa Arsen (CS Farul, cadeţi), Mircea Bărăscu (CS Năvodari, cadeţi) şi Ionuţ Vulpe (Callatis Mangalia, cadeţi).

GIMNAŞTII CONSTĂNŢENII, ÎN TOPUL ANULUI 2010

Federaţia Română de Gimnastică a anunţat, ieri, topul celor mai buni sportivi ai anului 2010. Astfel, ierarhia gimnasticii feminine o are în frunte pe constănţeanca Ana Porgras (CS Farul Constanţa), campioană mondială la bârnă, urmată de Diana Chelaru şi Amelia Racea. La masculin, Flavius Koczi este performerul acestui an, urmat de Andrei Muntean şi Marius Berbecar. La gimnastica aerobică, constănţeanul Mircea Zamfir (CS Farul) a fost desemnat cel mai bun sportiv în anul 2010, fiind urmat în ierarhia finală de Valentin Mavrodineanu (CS Farul) şi Petru Porime-Tolan (CS Farul). Cristina Nedelcu (CS Farul) a ocupat locul 7.

LIGA A IV-A LA FOTBAL, COMPETIŢIA DE JUNIORI

În Liga a IV-a la fotbal s-au disputat 18 etape din sezonul regulat. Iată cum se prezintă clasamentele campionatului de juniori, comunicate de Asociaţia Judeţeană de Fotbal - SERIA EST: 1. GSIB Mangalia 61p; 2. AS Cogealac 53p; 3. Internaţional Pecineaga 43p; 4. CSO Ovidiu 42p (17j); 5. Sparta Techirghiol 34p; 6. Portul Constanţa 32p; 7. Cariocas Constanţa 32p (17j); 8. Aurora 23 August 30p; 9. Victoria Cumpăna 26p (17j); 10. Gloria Albeşti 23p; 11. CS II Eforie 16p (17j); 12. CS Agigea 6p. SERIA VEST: 1. Axiopolis Cernavodă 64p (17j); 2. Perla Murfatlar 53p (15j); 3. Ştiinţa Poarta Albă 37p (16j); 4. CS Mihail Kogălniceanu 34p (17j; formaţie penalizată cu 3 puncte); 5. Gloria Băneasa 32p (15j); 6. Carsium Hîrşova 29p (16j); 7. CS Peştera 28p (17j); 8. Dacia Mircea Vodă 25p (16j); 9. Sport Prim Oltina 21p (16j); 10. Danubius Rasova 10p (17j); 11. AS Carvăn 9p (16j).

ETAPA A 12-A ÎN CUPA “FRIENDS”

Cupa “Friends”, ediţia a II-a, competiţie de fotbal pe teren redus rezervată amatorilor, programează la sfârşitul acestei săptămâni partidele din etapa a 12-a - vineri: Friends - Crazy Team (ora 18.00); sâmbătă: Melody - Telegraf (ora 13.00); Juventus - FZN (ora 14.00); Rezervele - Old Boys (ora 15.00); Scuba - Store (ora 16.00); Palas - Alma Soveja (ora 17.00); Rechinii - Velez (ora 18.00); duminică: Steaua Mării - Trîntorii (ora 12.00); Real Poarta 6 - Vudena (ora 13.00); Gepa - Club Auto Tomis (ora 14.00); Progresul Năvodari - Black Sea Knights (ora 15.00); Vulturul Nisipari - Tomis Juniors (ora 16.00); Americanul - Porto (ora 17.00).