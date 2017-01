AMICAL VIITORUL CONSTANŢA - CALLATIS MANGALIA

Astăzi, de la ora 14.00, la Ovidiu, FC Viitorul Constanţa şi Callatis Mangalia vor disputa o nouă partidă amicală. Această întâlnire va reprezenta ultimul joc din acest an pentru cele două echipe înaintea intrării în vacanţă. Ultimele două partide de verificare între cele două formaţii s-au încheiat cu victoria celor din Mangalia, însă de fiecare dată la Viitorul au evoluat juniorii şi jucătorii care au bifat puţine minute în prima parte a sezonului.

ÎNTÂLNIRE PENTRU MUTU

Reprezentaţii clubului Chelsea Londra şi cei ai atacantului Adrian Mutu se vor întâlni, vineri, la Londra, pentru a găsi o soluţie ca jucătorul român să plătească despăgubirea de 17 milioane de euro, informează Gazzetta dello Sport. Sursa citată scrie că oficialii clubului englez au cerut unui tribunal din Statele Unite ale Americii să stabilească valoarea imobilelor pe care românul le posedă la Miami. „Valoarea caselor lui Mutu din SUA este de şase milioane de euro, dar problema este că nicio reşedinţă nu este pe numele lui Mutu”, a scris Gazzetta dello Sport. Tribunalul federal elveţian a respins ca nefondat recursul fotbalistului Adrian Mutu formulat la sentinţa Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS), prin care românul era obligat la plata unei daune în valoare de 17 milioane de euro către clubul Chelsea Londra. TAS anunţase, pe 31 iulie 2009, că a respins memoriul formulat de Adrian Mutu la decizia Camerei pentru Rezolvarea Disputelor (DRC) din cadrul FIFA, care a hotărât, pe 7 mai 2008, că jucătorul trebuie să plătească clubului Chelsea despăgubiri în valoare de 17 milioane de euro.

MUTU, NOMINALIZAT LA “BIDONUL DE AUR”

Atacantul echipei AC Fiorentina, Adrian Mutu, care a fost suspendat timp de nouă luni pentru dopaj, a fost nominalizat la premiul “Bidonul de Aur”, care se acordă jucătorului din campionatul Italiei care a dezamăgit cel mai mult, informează Radio2 Catersport. Alături de Mutu au mai fost nominalizaţi Antonio Cassano (Sampdoria Genova), Adriano (AS Roma), Diego (Juventus Torino / VfL Wolfsburg), Amantino Mancini (Internazionale Milano), Ronaldinho (AC Milan), Marco Materazzi (Internazionale Milano), Amauri (Juventus Torino), Fabio Cannavaro (Juventus Torino / Al Ahli) şi Felipe Melo (Juventus Torino). Cel mai slab jucător al anului 2010 din Serie A va fi anunţat duminică. Anul trecut acest premiu i-a fost acordat brazilianului Felipe Melo.

ŞTEFAN RADU, SUSPENDAT O ETAPĂ ÎN SERIE A

Fundaşul echipei Lazio, Ştefan Radu, a fost suspendat pentru o etapă în campionatul Italiei, pentru cumul de cartonaşe galbene, după ce a fost avertizat în partida cu Inter din etapa a 15-a, încheiată cu scorul de 3-1 pentru romani. Această suspendare nu-l afectează prea mult pe jucătorul român, deoarece el trebuie să se opereze pentru o afecţiune a meniscului intern de la genunchiul drept şi nu va evolua în partidele cu Juventus şi Udinese. Revenirea lui Radu este prevăzută pentru data de 6 ianuarie 2001, atunci când Lazio va întâlni Genoa.

TRAGERILE LA SORŢI PENTRU CUPELE EUROPENE, PE 17 DECEMBRIE

Tragerile la sorţi pentru optimilede finală Ligii Campionilor, respectiv pentru 16-imile de finală ale UEFA Europa League vor avea loc pe 17 decembrie, la sediul UEFA de la Nyon, informează site-ul forului fotbalistic european. Tragerea pentru optimile LCva începe la ora 13.00, iar cea pentru 16-imile UEL la ora 14.00. Ceremoniile vor fi conduse de secretarul general al UEFA, Gianni Infantino şi de directorul de competiţii Giorgio Marchetti. Cei doi vor fi asistaţi de Sir Bobby Charlton pentru LC, şi de ambasadorul finalei 2011 Ronnie Whelan pentru UEL. În LC, câştigătoarele grupelor vor juca doar în compania unor formaţii care s-au clasat pe locul 2, prima manşă urmând să aibă loc pe terenul acestora din urmă. Câştigătoarele grupelor şi ocupantele poziţiilor secunde din aceeaşi grupă nu se pot întâlni între ele, aşa cum nu se pot întâlni nici echipe din aceeaşi ţară. În UEL, învingătoarea şi ocupanta locului 2 din aceeaşi grupă nu pot juca în meci direct. Câştigătoarele grupelor din UEL şi cele patru echipe cu cele mai multe puncte de pe locul 3 din LC vor juca returul pe teren propriu. Două echipe din aceeaşi ţară nu pot evolua una contra alteia. După tragerea la sorţi pentru 16-imi se va efectua tragerea pentru optimi, echipele fiind desemnate după numărul meciului din 16-imi (Învingătoarele meciurilor de la 1 la 16). Prima echipă trasă la sorţi va juca turul pe teren propriu.

ANTRENORUL MARTIN JOL A DEMISIONAT DE LA AJAX

Tehnicianul olandez Martin Jol a demisionat, luni seară, din funcţia de antrenor al echipei Ajax Amsterdam, a anunţat gruparea batavă. Jol, în vârstă de 54 de ani, a apreciat că nu „mai există bază suficientă pentru a continua colaborarea fructuoasă”. Frank De Boer, în vârstă de 40 de ani, asistentul lui Bert Van Marwijk la naţionala Olandei, va asigura interimatul până la finalul anului.

SUSPENDAREA LUI MOURINHO, REDUSĂ LA UN SINGUR MECI

Comisia de Apel a UEFA a redus la un meci suspendarea antrenorului echipei Real Madrid, Jose Mourinho, pentru conduită nepotrivită la partida cu Ajax Amsterdam din Liga Campionilor. Mourinho a fost suspendat iniţial două meciuri, dintre care unul cu suspendare, şi amendat cu 40.000 de euro. Comisia de Apel a redus amenda tehnicianului la 30.000 de euro şi amenda dictată clubului Real Madrid de la 120.000 de euro la 100.000 de euro. Comisia a menţinut, în schimb, amenzile jucătorilor Xabi Alonso (20.000 de euro), Sergio Ramos (20.000 de euro), Iker Casillas (10.000 de euro) şi Jerzy Dudek (5.000 de euro), dictate după evenimentele de la meciul cu Ajax Amsterdam.

MARIO BERETTA, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI BRESCIA

Tehnicianul Mario Beretta a fost numit luni seară în funcţia de antrenor principal al echipei Brescia, după demiterea lui Giuseppe Iachini. Beretta, în vârstă de 51 de ani, a semnat un contract până la finalul sezonului. El a pregătit ultima oară formaţia AC Torino, dar a fost demis după cinci etape. Conducerea clubului Brescia l-a demis pe Iachini după 11 înfrângeri consecutive în campionatul Italiei.

NAVRATILOVA PARTICIPĂ LA O EXPEDIŢIE PE KILIMANJARO

Fosta jucătoare de tenis Martina Navratilova, în vârstă de 54 de ani, participă începând de luni la o expediţie de o săptămână pe muntele Kilimanjaro din Tanzania, cel mai înalt vârf din Africa (5.895 m). „Sunt foarte emoţionată. Aşteptam de un an să ajung aici”, a declarat fosta sportivă. Navratilova vrea un final de 2010 în glorie, după ce a avut un început de an dificil. Ea şi-a fracturat braţul jucând hochei pe gheaţă, iar la sfârşitul lunii februarie a fost diagnosticată cu cancer la sân. După o operaţie în luna martie, urmată de şase săptămâni de radioterapie, prognosticul medicilor este unul foarte bun. Navratilova este membră a Laureus World Sports Academy, din care fac parte şi Nadia Comăneci şi Ilie Năstase şi a cărei componenţi sunt ambasadori mondiali ai Fundaţiei Laureus Sports for Good.

“MOTOARE VERZI” ÎN FORMULA 1?

Poluarea este o problemă abordată şi în Formula 1. Vineri, Consiliul Federaţiei Internaţionale de Automobilism (FIA) va discuta o serie de măsuri ce vor fi luate pentru a reduce emisiile de noxe la curse. Prima dintre ele o reprezintă trecerea de la actualul motor V8 de 2,4 litri la un motor cu patru cilindri, turbo, de 1,6 litri, cu sistem de recuperare a energiei şi a carburantului. Noul propulsor va avea o turaţie de 10.000 rotaţii pe minut, net inferioară celei actuale, de 18.000. Fireşte că această variantă nu convine echipelor mari, Mercedes şi Ferrari exprimându-şi deja opoziţia.