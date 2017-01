ÎN LIGA I NU SE MAI JOACĂ ÎN ACEST AN!

A doua etapă a returului Ligii I la fotbal, care ar fi trebuit să se desfăşoare la sfârşitul acestei săptămâni, nu va mai avea loc. Mai multe cluburi din Liga I, aflate în criză de formă sau de efectiv, au solicitat, invocând vremea nefavorabilă din ultima perioadă, oprirea campionatului. Preşedintele FRF, Mircea Sandu, preşedintele LPF, Dumitru Dragomir, şi Octavian Goga au fost cei care au discutat cererea înaintată de formaţiile din Liga I pentru a renunţa la disputarea etapei a 19-a. Problema amânării campionatului s-a discutat prin videoconferinţă. Au fost 14 voturi pentru şi 4 împotrivă, se arată în comunicatul LPF. Programarea etapei a 19-a se va face pe 20 decembrie, în şedinţa Comitetului Executiv al FRF.

FRIENDS, NOUL LIDER ÎN... CUPA “FRIENDS”

Cupa “Friends”, campionat de fotbal pe teren redus rezervat amatorilor inclus în Liga “Bergenbier”, a programat la sfârşitul săptămânii trecute meciurile etapei a 12-a. Iată rezultatele: Palas - Velez 8-5; Club Auto Tomis - Rezervele 9-8; Crazy Team - Old Boys 10-3; Store - FZN 8-6; Gepa - Vudena 7-3; Friends - Juventus 8-3; Rechinii - Progresul Năvodari 5-4; Alma Soveja - Americanul 7-6; Steaua Mării - Telegraf 24-4; Real Poarta 6 - Black Sea Knights 9-4; Melody - Porto 6-4; Scuba - Vulturul Nisipari 11-4; Trîntorii - Tomis Juniors 15-3. De câteva săptămâni, nu este etapă fără vreun meci direct între primele clasate! Performera ultimei runde e Friends, care a trecut de Juventus şi este noul lider, după ce Scuba a învins Vulturul Nisipari. Palas, Real Poarta 6 şi Steaua Mării sunt şi ele în grupul fruntaş, iar dacă Scuba va câştiga restanţa, şase echipe vor fi despărţite de numai trei puncte! Clasament: 1. Friends 33p (94-44); 2. Palas 31p (135-49); 3. Real Poarta 6 30p/11j (golaveraj: 110-50); 4. Steaua Mării 30p (113-56); 5. Vulturul Nisipari 30p (115-67); 6. Scuba 27p/11j (103-56); 7. Juventus 24p (98-76); 8. Crazy Team 23p (99-64); 9. Melody 22p (80-57); 10. Vudena 22p (99-87); 11. Gepa 21p (85-65); 12. ALMA Soveja 19p (84-68); 13. Rechinii 18p/11j (78-53); 14. FZN 18p (80-110); 15. Progresul Năvodari 17p (100-76); 16. Store 17p (72-64); 17. Old-Boys 15p (70-81); 18. Velez 12p (80-78); 19. Club Auto Tomis 12p (87-112); 20. Rezervele 10p (63-85); 21. Porto 6p/11j (54-86); 22. Trîntorii 6p (53-91); 23. Telegraf 3p/11j (64-159); 24. Americanul 3p (41-136); 25. Tomis Juniors 3p/11j (51-149); 26. Black Sea Knights 0p (36-121).

SCOŢIANUL COLLUM VA ARBITRA PARTIDA CFR - AS ROMA

Partida CFR Cluj - AS Roma, din etapa a 6-a, ultima a Grupei E a Ligii Campionilor, care se va disputa miercuri, de la ora 21.45, va fi condusă de o brigadă de arbitri din Scoţia, avându-l la centru pe William Collum, care va fi ajutat de asistenţii Keith Sorbie şi Martin Cryans şi de asistenţii suplimentari Euan Norris şi Mike Tumilty. Arbitru de rezervă a fost desemnat Crawford Allan.

SUPER MUTU, PETRECERE DUPĂ 319 ZILE

Presa italiană a notat după meciul Fiorentina - Cagliari, scor 1-0, în care atacantul Adrian Mutu a înscris unicul gol, că românul se află la prima reuşită după 319 zile, făcându-şi fericită echipa, şi nu a dezamăgit. „Mutu, petrecere după 319 zile”, a titrat cotidianul La Repubblica, care îl consideră pe atacantul român cel mai bun jucător de pe teren, alături de portarul echipei Cagliari, Agazzi. Sportevai.it notează că Mutu a înscris pentru prima dată după “319 zile de foame”. “Revine Adrian Mutu, revine Fiorentina”, a titrat calciomercato.it, menţionând că românul a revenit cu gol după aproape un an şi a relansat echipa din Florenţa, care acum are 19 puncte şi a evitat zona de jos a clasamentului, aflându-se pe locul 12. Mutu a fost ales de site-ul citat cel mai bun jucător al Fiorentinei. Fiorentinanews.com consideră că Fiorentina are două “fenomene” cărora trebuie să le mulţumească pentru victorie, atacantul Mutu şi portarul Boruc. „A revenit Mutu, Boruc providenţial”, notează firenzeviola.it, care de asemenea i-a acordat atacantului român nota 7, cea mai mare.

INIESTA, MESSI ŞI XAVI, NOMINALIZAŢI PENTRU “BALONUL DE AUR”

Lionel Messi, Andres Iniesta şi Xavi Hernandez, toţi de la FC Barcelona, sunt jucătorii nominalizaţi de Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) pentru trofeul decernat celui mai bun fotbalist în 2010, “Balonul de Aur”. La feminin, cele trei jucătoare nominalizate sunt brazilianca Marta, nemţoaicele Fatmire Bajramaj şi Birgit Prinz. Au fost anunţaţi şi candidaţii pentru noile trofee acordate celor mai buni antrenori: la masculin - Vicente del Bosque (echipa naţională a Spaniei), Josep Guardiola (FC Barcelona) şi Jose Mourinho (Internazionale Milano şi Real Madrid), la feminin - Maren Meinert (Germania Under 20), Silvia Neid (echipa naţională a Germaniei) şi Pia Sundhage (echipa naţională a SUA). Nominalizaţii au fost confirmaţi după voturile căpitanilor echipelor naţionale, selecţionerilor şi reprezentanţilor mass-media aleşi de France Football. Câştigătorii vor fi anunţaţi în cadrul primei gale “FIFA Balonul de Aur”, programată la Zurich, pe 10 ianuarie 2011.

ALCOOLUL ŞI SĂRUTUL, INTERZISE LA CM AL CLUBURILOR

Alcoolul şi sărutul sunt interzise în public pe durata Campionatului Mondial de fotbal al cluburilor, programat la Abu Dhabi (Emiratele Araba Unite) în perioada 8-18 decembrie. Comitetul de Organizare a stabilit o listă a interdicţiilor, care va fi distribuită străinilor sub formă de pliante (în limbile arabă şi engleză), cele mai importante fiind interdicţia consumului de alcool şi a sărutului în public. Alcoolul este permis doar în barurile şi în restaurantele hotelurilor. Consumul de droguri este interzis, atât în locurile publice, cât şi în cele private. CM al cluburilor reuneşte cele mai bune echipe ale fiecărei confederaţii: Internazionale Milano (Italia), Internacional Porto Alegre (Brazilia), Pachuca CF (Mexic), Al Wahda (EAU), TP Mazembe Englebert (RD Congo), Seongnam Ilhwa Chunma FC (Coreea de Sud) şi Hekari United FC (Papua Noua Guinee).

VESTIAR PRĂDAT ÎN TIMPUL UNUI MECI DIN BUNDESLIGA

După înfrângerea din meciul de campionat cu Bayer Leverkusen, scor 2-3, jucătorii formaţiei FC Koln au mai avut parte de o surpriză neplăcută: vestiarul lor a fost „vizitat” şi hoţii le-au subtilizat telefoanele mobile şi portofelele. Potrivit publicaţiei Express, uşa vestiarului echipei vizitatoare a rămas deschisă în timpul meciului, iar jucătorii au rămas fără bani şi telefoane mobile. FC Koln traversează o gravă criză în acest sezon: ocupă locul 17 în campionat, penultimul, antrenorul a fost demis în octombrie, iar managerul în noiembrie.

GUTI A CONDUS BEAT ŞI A INTRAT ÎNTR-UN AUTOBUZ

Fostul jucător al formaţiei Real Madrid, Jose Maria Gutierrez “Guti”, în prezent la Beşiktaş Istanbul, a intrat pe contrasens cu maşina personală şi s-a ciocnit de un autobuz, luni dimineaţă, după ce a ieşit dintr-un club de noapte din Istanbul, informează presa turcă. Automobilul în care se afla Guti a lovit un autobuz, în urma impactului mai multe persoane fiind rănite, însă niciuna nu se află în stare gravă. Conform primelor informaţii, jucătorul a refuzat iniţial să fie supus controlului cu etilotestul, fiind dus la poliţie, unde alcoolemia lui era de 2,71. Guti a rămas fără permisul de conducere şi a primit o amendă de 547 de lire turceşti, circa 270 de euro.

FLUMINENSE, CAMPIOANA BRAZILIEI DUPĂ 26 DE ANI

Echipa Fluminense a câştigat titlul de campioană a Braziliei, după o pauză de 26 de ani, după ce a învins, duminică, pe teren propriu, cu 1-0 (Emerson 63), formaţia Guarani, în etapa a 38-a, ultima a ligii braziliene. Fluminense a încheiat sezonul cu 71 de puncte, devansând echipele Cruzeiro (69p) şi Corinthians (68p). Fluminense, care în sezonul trecut a evitat în ultima etapă retrogradarea în liga a doua, a câştigat pentru a doua oară în istorie titlul de campioană, după cel cucerit în 1984. Antrenorul Muricy Ramalho, în vârstă de 55 de ani, se află la al patrulea titlu de campion, după cele trei câştigate cu Sao Paulo în 2006, 2007 şi 2008.

UNIVERSIDAD CATOLICA, NOUA CAMPIOANĂ A STATULUI CHILE

Formaţia CD Universidad Catolica a devenit noua campioană a statului Chile, terminând competiţia cu 74 de puncte, în faţa echipelor Colo Colo (71p) şi Audax Italiano (65p). În ultima etapă, a 34-a, Universidad Catolica a trecut, pe teren propriu, de formaţia Everton Vina del Mar, scor 5-0, în timp ce formaţia Colo Colo a învins Univ de Conception, scor 4-2.

CF MONTERREY A CÂŞTIGAT PRIMA PARTE A CAMPIONATULUI MEXICAN

Echipa CF Monterrey a câştigat prima parte a campionatului mexican, învingând, duminică, pe teren propriu, formaţia Santos Laguna, scor 3-0, în returul finalei. În tur, Monterrey fusese învinsă, în deplasare, cu scorul de 3-2. CF Monterrey a câştigat şi în 2009 prima parte a campionatului (Apertura).

POŞTA DIN SERBIA A EMIS TIMBRE CU ECHIPA DE CUPA DAVIS

Poşta din Serbia a emis ieri timbre cu jucătorii echipei de Cupa Davis, care au câştigat în premieră Salatiera de Argint, după ce au învins în finală, la Belgrad, cu scorul de 3-2, formaţia Franţei. Poşta sârbă a scos într-un timp record 38.000 de exemplare cu cei patru componenţi ai echipei de Cupa Davis, Novak Djokovic, Viktor Troicki, Janko Tipsarevic şi Nenad Zimonjic. Seria de timbre este intitulată “Echipa de Cupa Davis a Serbiei, campioană mondială în 2010”.