ŞASE CONSTĂNŢENI LA TRIALUL PENTRU “TRICOLORII MICI”

Începând de azi, timp de trei zile, Centrul de Fotbal de la Mogoşoaia va găzdui un trial menit să ajute la formarea naţionalei de fotbal tineret a României, în vederea CE din 2012. La această acţiune, selecţionerul Emil Săndoi a chemat aproape 60 de jucători în vârstă de 19-20 de ani din Liga a II-a, pentru două partide, programate marţi şi miercuri, de la ora 11.00. Printre cei convocaţi se numără şi şapte jucători constănţeni: Costel Niţescu, Adrian Hurdubei şi Bogdan Rusu (toţi de la FC Farul), Nicolae Hertu, Marius Rusu, Robert Lupu şi Alin Chiţu (Viitorul Constanţa). Din păcate, ultimul va rata însă prezenţa la acest trial, din cauza unei accidentări. Din fosta generaţie, doar cinci jucători mai au încă dreptul să evolueze la tineret în viitoarea campanie, printre care şi fostul atacant al FC Farul, Denis Alibec. Noua reprezentativă de tineret va susţine primul amical pe 9 februarie, când va întâlni Turcia, în deplasare.

VICTORII PENTRU ACADEMIA HAGI LA MEMORIALUL “GHEORGHE ENE“

Sâmbătă şi duminică, la Sala Sporturilor din Techirghiol, s-au disputat primele partide din cadrul turneului zonal al Memorialului “Gheorghe Ene“ la fotbal pentru copii născuţi după 1 ianuarie 2002. Sâmbătă, în primul joc, Academia Hagi, formaţie pregătită de Constantin Fălină, a învins, cu 4-1 (goluri reuşite de Luis Munteanu 2, Daniel Bîrzu şi Alexi Pitu), pe Atletic Junior Călăraşi. Duminică, Academia Hagi a dispus, cu 13-1 (au marcat Daniel Bîrzu 4, Luis Munteanu 3, Tanasis Papazou 2, Darius Grosu, Emre Abdul, Alexi Pitu şi George Dămăşaru), de Star’s Brăila şi cu 8-0 (Luis Munteanu 4, Daniel Bîrzu 2, Alexi Pitu şi Constantin Grameni) de Oţelul Galaţi. Celelalte rezultate: Oţelul - Star’s 6-1, Atletic - Sportul Studenţesc 0-8, Sportul - Star’s 20-0, Sportul - Oţelul 4-0, Star’s - Călăraşi 0-4. Luni sunt programate meciurile Academia Hagi - Sportul (ora 10.00) şi Brăila - Călăraşi (ora 11.00). Clasament: 1. Sportul 12p (golaveraj: 32-0), 2. Academia Hagi 12p (25-2), 3. Oţelul 4p (6-13), 4. Atletic 4p (5-12), 5. Star’s 0p. Partida de azi, dintre Academia Hagi şi Sportul Studenţesc va decide echipa calificată la turneul final, programat în perioada 17-19 decembrie. În caz de egalitate se vor executa lovituri de departajare pentru desemnarea câştigătoarei turneului zonal.

VOINŢA SIBIU, LIDER ÎN SERIA A II-A

Rezultatele etapei a 15-a în Seria a II-a a Ligii a II-a - sâmbătă: ACMSU Iaşi - UTA 2-2, Unirea Alba Iulia - FC Argeş 1-2, CSM Rm. Vîlcea - Petrolul Ploieşti 1-2, FC Bihor - Gaz Metan CFR Craiova 3-1; ACU Arad - Voinţa Sibiu 0-2, CS Mioveni - Arieşul Turda 1-0, FC Silvania - ALRO Slatina 0-3 (gazdele nu au fost programate din cauza unor restanţe financiare). Clasament: 1. Sibiu 30p; 2. Petrolul 28p (golaveraj: 25-13); 3. Mioveni 28p (18-10); 4. Bihor 26p; 5. UTA 24p; 6. Slatina 22p; 7. Iaşi 21p; 8. Craiova 17p (17-20); 9. Argeş 17p (17-21); 10. Rm. Vîlcea 16p; 11. Turda 15p; 12. Deva 13p (10-17); 13. Arad 13p (9-18); 14. Alba Iulia 12p; 15. Silvania 10p.

MUTU A MARCAT PENTRU FIORENTINA DUPĂ 11 LUNI

Atacantul Adrian Mutu, revenit pe teren la sfârşitul lunii octombrie, după o suspendare de nouă luni, a marcat golul victoriei formaţiei Fiorentina, scor 1-0, în meciul cu echipa Cagliari, din etapa a 15-a a campionatului Italiei. Mutu a fost integralist la Fiorentina, el marcând cu capul, în min. 52. Mutu a mai marcat şi în min. 44, însă golul a fost anulat pe motiv de ofsaid. De asemenea, Mutu a primit un cartonaş galben în min. 57. Mutu a revenit la Fiorentina după o pauză de două săptămâni, cauzată de o accidentare la meciul cu formaţia Cesena. Mutu a marcat după 11 luni pentru Fiorentina, ultima oară el înscriind două goluri la 20 ianuarie, în partida cu Lazio Roma, scor 3-2, din semifinalele Cupei Italiei. Tot în etapa a 15-a din Seria A, Denis Alibec, fostul atacant al FC Farul a jucat din min. 54 în partida Lazio Roma - Inter Milano, scor 3-1, înlocuindu-l pe Muntari.

VICTORIE PENTRU GALATA

Formaţia Galatasaray Istanbul, antrenată de Gheorghe Hagi, a învins, sâmbătă, cu 3-0 (Harry Kewell 27, Pino 44, Hakan Balta 71), echipa Kasimpaşa, într-un meci jucat în deplasare şi contând pentru etapa a 15-a din campionatul Turciei. A fost prima victorie a Galatei în campionat, după 34 de zile, şi a doua a lui Hagi în al doilea mandat de antrenor la gruparea din Istanbul. În urma acestui rezultat, Galatasaray ocupă locul 8 în clasament, cu 20 de puncte, iar Kasimpaşa a rămas pe ultimul loc, cu 8p.

INIESTA VA CÂŞTIGA “BALONUL DE AUR”

Cotidianul italian Gazzetta dello Sport a anunţat că fotbalistul formaţiei FC Barcelona, Andres Iniesta, va fi desemnat câştigător al Balonului de Aur 2010. Gazzetta dello Sport susţine că Iniesta va fi urmat de un alt fotbalist de la FC Barcelona, Xavi, în timp ce locul trei va reveni argentinianului Lionel Messi, tot de la echipa catalană. Olandezul Wesley Sneijder nu se va afla printre primii trei, notează publicaţia italiană. Iniesta şi Xavi sunt campioni mondiali cu Spania, iar Sneijder a câştigat campionatul, Cupa Italiei şi Liga Campionilor cu Inter Milano. Câştigătorul “Balonului de Aur” va fi anunţat pe 10 ianuarie 2011, la Zurich.

MONDIALE DE FOTBAL IARNA?

Germanul Franz Beckenbauer, membru în Comitetul Executiv al FIFA, a propus ca turneul final al CM 2022 să aibă loc în ianuarie, şi nu în iunie sau iulie, pentru ca spectatorii şi fotbaliştii să nu fie afectaţi de căldura insuportabilă din Qatar. „Trebuie să ne gândim la o soluţie: în ianuarie sau februarie în Qatar sunt temperaturi agreabile de 25 grade Celsius. De ce să nu fie posibil să organizăm CM iarna? Calendarele marilor campionate europene trebuie să fie schimbate în 2012 şi asta ar putea face ca impactul să fie mai mic. În plus, o astfel de soluţie ar putea fi o alternativă pentru cheltuielile enorme necesare pentru climatizarea stadioanelor şi a spaţiilor pentru suporteri, aşa cum au propus cei din Qatar”, a declarat Beckenbauer pentru cotidianul Bild. Rusia va organiza ediţia din 2018 a CM de fotbal, iar Qatar va găzdui turneul final din 2022.

“ENGLAND, YOU’LL NEVER CRY ALONE”

Cotidianul german Die Welt a publicat sâmbătă, pe prima pagină, o scrisoare deschisă de susţinere pentru Anglia, după ce această naţiune a ratat obţinerea organizării CM de fotbal din 2018. Die Welt a notat, în scrisoarea intitulată “You’ll Never Cry Alone” (n.r. - Nu veţi plânge niciodată singuri, parafrazare a titlului imnului echipei Liverpool, “You’ll Never Walk Alone”) şi publicată în limba engleză, că Anglia a avut o candidatură excelentă, dar a pierdut deoarece presa britanică şi-a făcut datoria criticând FIFA în ceea ce priveşte corupţia. „Vă simţiţi trădaţi pentru că Rusia a avut succes şi nu voi. Dosarul vostru de candidatură a fost perfect şi delegaţia trimisă la Zurich foarte bună. Ei au cucerit inimile şi minţile, au stârnit imaginaţia. A fost ca şi cum Picasso, Michelangelo şi Van Gogh şi-au unit talentele pentru a picta un tablou. Dar pentru că mass-media britanică şi-a făcut datoria pe care o are, de presă liberă, şi a făcut dezvăluiri privind corupţia din cadrul FIFA, nimeni nu a vrut să vadă tabloul. Două voturi - atât aţi obţinut. Sper doar că al doilea vot - după cel al delegatului vostru - a venit de la Franz Beckenbauer. Înţeleg durerea şi furia voastră”, se menţionează în scrisoarea semnată de jurnalistul Stefan Frommann.

FC BARCELONA SE IMPUNE LA PAMPLONA, DUPĂ MULTE PERIPEŢII

FC Barcelona a fost aproape de a pierde prin forfait meciul de campionat programat sâmbătă, în deplasare, cu Osasuna Pamplona! Iniţial, partida fusese amânată pentru duminică, din cauza unei greve ilegale a controlorilor de trafic aerian care a paralizat complet transporturile aeriene din Spania, însă, în jurul orei 15.00 a zilei de sâmbătă, federaţia spaniolă a contactat clubul catalan şi l-a anunţat că meciul trebuie să se joace în aceeaşi zi şi că echipa ar putea pierde cele trei puncte puse în joc în cazul în care nu se va prezenta. Puyol şi compania au plecat spre Pamplona la ora 17.00, cu trenul până la Zaragoza, apoi cu autocarul, şi au ajuns la stadion exact la ora la care era programat meciul, 21.00! Partida a început la ora 21.45 şi le-a revenit oaspeţilor cu scorul de 3-0 (Pedro Rodriguez 26, Messi 65, 83-pen.). Barcelona rămâne lider în Spania, la două puncte în faţa Realului, care a câştigat, cu 2-0 (Cristiano Ronaldo 73, 87), partida de la Madrid cu Valencia.

SERBIA A CÂŞTIGAT CUPA DAVIS

Echipa de tenis a Serbiei a câştigat Cupa Davis pentru prima dată în istorie, după ce s-a impus, cu scorul de 3-2, în finala de la Belgrad disputată în compania selecţionatei similare a Franţei. În meciul decisiv, Viktor Troicki la învins pe Michael Llodra, scor 6-2, 6-2, 6-3. În partidele de simplu de vineri, francezul Gael Monfils l-a învins pe sârbul Janko Tipsarevic, cu 6-1, 7-6 (7/4), 6-0, iar Novak Djokovic (Serbia) s-a impus în faţa lui Gilles Simon (Franţa), scor 6-3, 6-1, 7-5. Sâmbătă, Franţa a câştigat meciul de dublu, prin perechea Michael Llodra / Arnaud Clement, care a trecut de cuplul Nenad Zimonjic / Viktor Troicki, scor 3-6, 6-7 (3/7), 6-4, 7-5, 6-4. Duminică, în primul meci al zilei, Novak Djokovic l-a învins pe Gael Monfils, scor 6-2, 6-2, 6-4.

TYSON VREA SĂ FIE STAR DE CINEMA

Fostul pugilist Mike Tyson a declarat că îşi doreşte să aibă o carieră în film. Tyson şi-a jucat propriul rol, în 2009, în filmul “Marea Mahmureală” şi o să apară, din nou, în sequel-ul filmului, dar a mai activat şi în seriale de succes precum “Anturaj”. „Am primit feedback din partea multor oameni. Sunt apreciat şi sunt foarte recunoscător pentru asta. Dacă este posibil aş vrea să joc în filme. Vreau să mă simt bine. Mă iau prea mult în serios şi ăsta nu este un lucru foarte amuzant”, a spus el. Fostul sportiv, în vârstă de 44 de ani, s-a convertit la islam în timp ce ispăşea o pedeapsă de trei ani de închisoare pentru că a violat-o pe Miss SUA în 1991. Tyson a revenit în ring după ce a ieşit din închisoare, în 1995, dar nu a mai reuşit să obţină performanţe, iar în 2005 s-a retras din activitate.