AGACHE S-A IMPUS CU RECORD NAŢIONAL LA 100 M BRAS

A treia zi a Campionatelor Naţionale de înot pentru seniori şi juniori I, organizate în bazinul de 25 m din Hunedoara, a adus şi prima medalie de aur pentru delegaţia constănţeană. Dragoş Agache (CS Farul) s-a revanşat după argintul de la 50 m bras şi a câştigat suta bras cu un nou record naţional, 59,66. Fostul record îi aparţinea de la ediţia 1999 a competiţiei de la Hunedoara, cu 59,80. Celălalt sportiv de la Farul prezent la Hunedoara, Mihai Spălăţelu, a urcat sâmbătă de trei ori pe podiumul de premiere, cucerind argintul la juniori atât la 50 m spate, cât şi la 1500 m liber. În ultima probă, Spălăţelu (17 ani) a obţinut medalia de bronz în competiţia seniorilor! Competiţia de la Hunedoara s-a încheiat aseară.

STEJARII BUCUREŞTI ARE TREI JUCĂTORI DE LA RCJ FARUL

Selecţionata Stejarii Bucureşti s-a reunit, duminică, pentru a pregăti cele două partide cu puternica formaţie franceză Stade Francais din AMLIN Challenge Cup. Staff-ul tehnic al echipei a decis să convoace un număr de 30 de jucători pentru aceste două partide, iar printre aceştia se află şi trei rugbyşti de la RCJ Farul: Daniel Carpo (linia a 3-a), Constantin Gheară (centru) şi Marian Apostol (aripă). Prima partidă va avea loc sâmbătă, 11 decembrie, de la ora 16.00 şi va fi transmisă în direct de GSP TV. Meciul retur va avea loc pe 16 decembrie, la Paris.

PARTIDA CIUDAD REAL - SANKT PETERSBURG, AMÂNATĂ

Meciul dintre Ciudad Real şi Sankt Petersburg, din etapa a 7-a a Grupei D a Ligii Campionilor la handbal masculin, programat sâmbătă, a fost anulat din cauza grevei controlorilor spanioli de trafic aerian, care a făcut imposibilă deplasarea formaţiei ruse în Spania. Federaţia Europeană de Handbal a anunţat că partida va fi reprogramată. Într-o altă partidă, Croaţia Zagreb a învins, sâmbătă, pe teren propriu, pe Bosna Sarajevo, scor 34-15. Clasament Grupa D: 1. Ciudad Real 11p, 2. Croaţia Zagreb 10p (golaveraj: 218-180), 3. Flensburg 10 (207-183), 4. Petersburg 4p (162-183), 5. HCM Constanţa 4p (183-210); 6. Sarajevo 1p. Liga Campionilor la handbal masculin se va relua în luna februarie, după Campionatul Mondial din Suedia.

CSM BAIA MARE A CÂŞTIGAT CUPA ROMÂNIEI LA RUGBY

CSM Baia Mare a câştigat Cupa României la rugby după ce a învins, în finală, pe Steaua Bucureşti, cu scorul de 13-6 (3-6). Partida s-a desfăşurat pe stadionul “Arcul de Triumf“ din Bucureşti. Ediţia de anul trecut a fost câştigată tot de CSM Baia Mare. De asemenea, ultimele două ediţii ale Diviziei Naţionale au fost adjudecate de formaţia băimăreană.

NAŢIONALA DE HANDBAL TINERET SE REUNEŞTE LA IZVORANI

Naţionala B de handbal masculin a României se va reuni, mâine, la Izvorani, în vederea partidelor din preliminariile Campionatului Mondial de tineret, care se vor desfăşura în Belgia, în perioada 7-9 ianurie 2011. Lotul B va efectua şi un stagiu de pregătire în Polonia (16-19 decembrie), unde va disptua două partide de verificare. Iată cei 18 jucători convocaţi - portari: Ilii (Minaur Baia Mare), Grigoraş (Ştiinţa Bacău); jucători de câmp: Ghiţă, Tărîţă şi Bujor (toţi Ştiinţa Bacău), Al. Farcaş, R. Farcaş, Amihăeşi şi Cîntec (toţi CSM Oradea), Hrimiuc şi Vancea (ambii Steaua Bucureşti), Criciotoiu şi Şandru (ambii Pandurii Tg. Jiu), Popovici (UCM Reşiţa), Baican, Capotă şi Dragnea (toţi Dinamo Braşov), Mihalcea (HC Odorhei). Antrenorii Naţionalei de tineret sunt Titel Răduţă şi Ionel Ene, iar antrenorul federal este Sorin Toacsen.

ROMÂNIA VA GĂZDUI EUROPENELE DE BASCHET PENTRU JUNIOARE

Preşedintele Federaţiei Române de Baschet, Carmen Tocală, a anunţat că România a obţinut dreptul de a organiza ediţia din 2011 a Campionatului European de baschet feminin Under 18 (Divizia A). „Ne-am bătut cu ţări cu mare tradiţie, precum Lituania sau Estonia, dar am câştigat. Turneul final va avea loc la Oradea, în luna august a anului viitor. Obiectivul echipei noastre va fi calificarea în semifinale, adică o clasare pe locurile 1-4. E timpul să facem şi performanţă”, a declarat Carmen Tocală. Ea a precizat că, la aceeaşi şedinţă, România a mai câştigat dreptul de organizare a Campionatului European de baschet cadete (U16), Divizia B, care va avea loc la Arad, tot în luna august a anului viitor. „Pentru naţionala de cadete, obiectivul va fi clasarea pe locurile 1-2, care echivalează cu calificarea în prima divizie valorică europeană”, a spus Tocală. De asemenea, Aradul va fi şi gazda turneului Final Four al Ligii Europei Centrale, programat în luna februarie 2011. Echipa ICIM Arad este neînvinsă în grupa B a competiţiei, cu şanse mari la cucerirea trofeului.

SCM CSŞ CRAIOVA - SONY ATHINAIKOS, ÎN 16-IMILE FIBA EUROCUP

FIBA Europe a anunţat programul meciurilor din optimile de finală ale Eurocup la feminin, în cadrul cărora va evolua şi formaţia SCM CSŞ Craiova. Deşi nu a câştigat vreo partidă în faza grupelor preliminare, formaţia craioveană va evolua în faza 16-imilor FIBA Eurocup, în care s-au calificat primele două clasate din fiecare din cele 12 grupe, plus alte opt echipe clasate pe locul trei. Conform tragerii la sorţi, SCM CSŞ Craiova va întâlni campioana Greciei şi deţinătoarea FIBA Eurocup, Sony Athinakos, în dublă manşă eliminatorie. Echipa din Craiova va disputa meciul tur pe teren propriu, pe 16 decembrie, iar returul în Grecia, o săptămână mai târziu.

CĂPRIORIU ŞI FÂŞIE, ÎNVINGĂTORI ÎN CUPA MONDIALĂ DE JUDO

Corina Căprioriu şi Dan Fâşie au câştigat medaliile de aur, la categoriile 57, respectiv 66 de kilograme, la Cupa Mondială de judo, programată vineri şi sâmbătă, la Suwon (Coreea de Sud). Căprioriu a obţinut patru victorii, la fel ca şi Fâşie. Tot la 57 kg, Andreea Chiţu a fost învinsă în recalificări de adversara din semifinale a Corinei Căprioriu, Jan-Di Kim (Coreea de Sud), în timp ce Andreea Cătună nu a trecut de faza grupelor, la 52 kg. Un parcurs similar a avut şi Carmen Bogdan, la 48 kg. Daniel Brată nu a reuşit să treacă de faza grupelor, la 100 kg, la fel ca Vlăduţ Simionescu, la plus 100 kg.

CADANŢU A CÂŞTIGAT TURNEUL DE LA RIO DE JANEIRO

Jucătoarea de tenis Alexandra Cadanţu a câştigat, sâmbătă, turneul ITF de la Rio de Janeiro (Brazilia), dotat cu premii în valoare totală de 25.000 de dolari. Cadanţu a învins-o, în finală, cu 6-1, 6-3, pe a doua favorită a competiţiei, americanca Julia Cohen. Românca a obţinut a doua victorie în Brazilia, după ce în urmă cu două săptămâni a câştigat la Niteroi, tot în faţa Juliei Cohen. În schimb, săptămâna trecută, la Barueri, Cadanţu a abandonat în finală, din cauza oboselii. În schimb, Cristina Dinu a pierdut, duminică, finala turneului ITF de la Vinaros (Spania), dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Dinu a fost învinsă, în ultimul act al competiţiei, cu 6-2, 6-0, de Lara Arruabarreno-Vecino (Spania), cap de serie nr. 3.

DRĂGULESCU, PRIMUL LOC LA “BUMBO GYMNASTIC CUP”

Gimnastul Marian Drăgulescu a ocupat primul loc în probele de sol şi bară fixă, la “Bumbo Gymnastic Cup”, concurs demonstrativ disputat, sâmbătă, în Africa de Sud, pentru promovarea gimnasticii artistice, a celei ritmice şi a probelor de trampolină. Drăgulescu a obţinut notele 15.400 la sol şi 14.300 la bară fixă, cu care a ocupat primul loc, respectiv 11.450 la cal cu mânere (locul 6). Daniel Rădeanu a concurat în competiţia rezervată juniorilor, urcând de patru ori pe podium, după ce a fost notat cu 14.550 la sol (locul 1), 13.750 la cal cu mânere (3), 12.250 la inele (4), 15.675 la sărituri (1), 10.750 la paralele (6) şi 13.500 la bară fixă (2). La feminin, Irina Păun a fost notată cu 12.338 la sărituri (locul 8), 13.900 la bârnă (3), 10.575 la paralele (7) şi 12.650 la sol (5), iar Maria Răuţă cu 12.400 la sărituri (7), 13.250 la bârnă (6), 9.575 (8) şi 11.900 la sol (7). Irina Păun şi Maria Răuţă au doar 12, respectiv 13 ani, aflându-se la a doua apariţie internaţională. “Bumbo Gymnastics Cup” a programat concursuri de gimnastică artistică, ritmică şi la trampolină, prin care s-a vizat dezvoltarea gimnasticii în Africa de Sud.