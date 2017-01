ETAPA A 18-A ÎN LIGA A IV-A LA FOTBAL

Liga a IV-a la fotbal programează sâmbătă partidele etapei a 18-a, ultima din anul 2010. Iată meciurile – SERIA EST: CSO Ovidiu - Cariocas Constanţa (ora 9.00 juniorii; ora 11.00 seniorii; teren Academia Hagi); CS II Eforie - Sparta Techirghiol (9.00; 11.00); Internaţional Pecineaga - CS Agigea (10.00; 12.00); Victoria Cumpăna - GSIB Mangalia (10.00; 12.00); Gloria Albeşti - Aurora 23 August (10.00; 12.00); Portul Constanţa - AS Cogealac (10.00; 12.00). Clasament: 1. Pecineaga 44p; 2. Mangalia 38p (golaveraj: 55-25); 3. Eforie II 38p (53-28). SERIA VEST: Gloria Băneasa - CS Peştera (11.00; 13.00); Ştiinţa Poarta Albă - Perla Murfatlar (10.00; 12.00); AS Carvăn - Carsium Hîrşova (11.00; 13.00); Dacia Mircea Vodă - Danubius Rasova (11.00; 13.00); CS Mihail Kogălniceanu - Axiopolis Sport Cernavodă (11.00; 13.00). Sport Prim Oltina stă. Clasament: 1. Peştera 46p/16j; 2. Cernavodă 30p/16j; 3. Carvăn 29p/15j.

ETAPA A 12-A ÎN CUPA “FRIENDS”

Cupa “Friends”, ediţia a II-a, competiţie de fotbal pe teren redus rezervată amatorilor, programează la sfârşitul acestei săptămâni partidele din etapa a 12-a - sâmbătă: Palas - Velez (ora 12.00); Rezervele - Club Auto Tomis (ora 13.00); Crazy Team - Old Boys (ora 14.00); Store - FZN (ora 15.00); Gepa - Vudena (ora 16.00); Friends - Juventus (ora 17.00); Rechinii - Progresul Năvodari (ora 18.00); duminică: Americanul - Alma Soveja (ora 12.00); Steaua Mării - Telegraf (ora 13.00); Real Poarta 6 - Black Sea Knights (ora 14.00); Melody - Porto (ora 15.00); Vulturul Nisipari - Scuba (ora 16.00); Trîntorii - Tomis Juniors (ora 19.00).

HAGI, ÎN PERICOL

Preşedintele clubului Galatasaray Istanbul, Adnan Polat, a declarat că tehnicianul Gheorghe Hagi are responsabilitate deplină în ceea ce priveşte transferurile şi că, în cazul în care nu vor veni succesele, el nu va rămâne la echipă, la fel ca şi directorul sportiv Adnan Sezgin, informează presa turcă. Polat a adăugat însă că, în opinia sa, Hagi va reuşi să facă o echipă performantă. „Echipa făcută de el în trecut a devenit campioană cu Gerets. În prezent există 100 de fotbalişti care ne-au fost propuşi de el şi de alte persoane. Hagi îi cunoaşte pe cei mai mulţi dintre ei, iar în cazul celor pe care nu îi ştie, se uită la DVD-uri cu ei”, a explicat oficialul turc. Potrivit cotidianului Milliyet, Hagi a declarat, pentru revista clubului Galatasaray, că adevărata sa echipă va fi văzută peste şase luni - un an.

STEAUA, LOCUL 106 ÎN CLASAMENTUL IFFHS

Steaua Bucureşti a urcat 40 de poziţii şi ocupă locul 106, cu 124,5 puncte, în clasamentul pe luna noiembrie al Federaţiei Internaţionale de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS), fiind formaţia română cel mai bine clasată în această ierarhie. Următoarea echipă din România din topul IFFHS este Dinamo Bucureşti, care a coborât 11 poziţii şi se află locul 109, cu 123p. FC Timişoara se menţine pe locul 153, cu 107p, iar CFR Cluj a coborât 24 locuri, de pe 138 pe 162, cu 104,5p. FC Vaslui, cu o cădere de 24 de locuri, a ajuns pe 232, cu 84,5p, Oţelul Galaţi a urcat de pe 329 pe 288, cu 75p, Unirea Urziceni a ajuns pe 295 de pe 162, cu 74,5p, Rapid Bucureşti ocupă locul 322, după o coborâre de 29 de poziţii, cu 71p, Astra Ploieşti a urcat 73 de poziţii şi ocupă locul 327, cu 70p, iar Gloria Bistriţa a urcat de pe locul 417 pe 340, acumulând 68,5p.

FC BARCELONA, NOUL LIDER ÎN IERARHIA IFFHS

FC Barcelona se află pe prima poziţie, cu 301 puncte, în clasamentul pe luna noiembrie stabilit de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS). Pe poziţia secundă se află italienii de la Internazionale Milano, cu 297p, iar pe locul 3 se situează nemţii de la Bayern Munchen, cu 264p. Poziţia a patra este ocupată de argentinienii de la Estudiantes La Plata, cu 239p, în timp ce pe cinci se află spaniolii de la Atletico Madrid, cu 236p. Locul 6 este ocupat la egalitate de formaţiile engleze Manchester United şi Chelsea Londra, ambele cu câte 235p. Locul 8 a revenit englezilor de la FC Liverpool, cu 230p, urmaţi de Real Madrid, cu 222p. Pe poziţia a zecea se situează brazilienii de la Internacional Porto Alegre, cu 217p. Formaţia ucraineană Şahtior Doneţk a fost desemnată echipa lunii noiembrie.

SPORTING LISABONA, 100 DE VICTORII ÎN CUPELE EUROPENE

Echipa portugheză Sporting Lisabona a obţinut victoria cu numărul 100 în cupele europene, după ce a învins miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formaţia OSC Lille, în etapa a 5-a a Grupei C a UEFA Europa League. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Anderson Polga, care se află la prima reuşită din acest sezon. În urma acestei victorii, Sporting a obţinut calificarea în 16-imile de finală ale competiţiei.

INCIDENTE LA FINALUL DERBY-ULUI ORAŞULUI BIRMINGHAM

Federaţia engleză va deschide o anchetă după ce peste 1.000 de suporteri au invadat terenul la finalul meciului Birmingham City - Aston Villa, scor 2-1, din sferturile de finală ale Cupei Ligii Angliei. Potrivit Liverpool Echo, fanii care au invadat terenul sunt susţinători ai echipei gazdă. De asemenea, mai mulţi suporteri oaspeţi au rupt zeci de scaune din tribune şi le-au aruncat în mulţimea ce se afla în apropierea lor, după ce fanii gazdă au aruncat în sectorul lor cu o torţă. Violenţele au continuat în afara stadionului. Antrenorul echipei gazdă, Alex McLeish, a calificat incidentele de la finalul partidei drept o „întoarcere în Evul Mediu”.

A MURIT LA COADĂ LA BILETE

Un suporter în vârstă de 52 de ani al echipei Fluminense a decedat miercuri, la Rio de Janeiro, în timp ce stătea la coadă pentru a cumpăra bilete la meciul cu Guarani, din ultima etapă a campionatului Braziliei. Bărbatul a suferit un atac de cord după mai multe ore de aşteptare la o coadă de sute de persoane. Fanii echipei Fluminense s-au postat în faţa caselor de bilete încă din noaptea de luni spre marţi, pentru a achiziţiona cele 45.000 de tichete puse în vânzare miercuri. Unii suporteri au renunţat la aşteptare şi au plecat acasă, după câteva ore. „A fost destul, era clar că nu voi reuşi să iau bilete. Am petrecut noaptea aici şi doream să cumpăr bilete, dar am renunţat pentru că nu mă simţeam bine”, a declarat un tânăr în vârstă de 19 ani. Meciul Fluminense - Guarani, programat duminică, e decisiv pentru primul loc în clasament. Cu o etapă înainte de final, Fluminense e prima, cu 68 de puncte, urmată de Corinthians (67p) şi Cruzeiro (66p).

PANAMA, AFARĂ DIN PRELIMINARIILE CM 2014?

Reprezentativa statului Panama ar putea fi exclusă din preliminariile CM de fotbal din anul 2014 în cazul în care conducătorii sportivi nu vor pune capăt conflictelor lor interne, a avertizat preşedintele Comitetului Olimpic Panamez, Miguel Sanchiz. Panamezii au termen până în ianuarie, dat de Comitetul Internaţional Olimpic (CIO), pentru a-şi rezolva conflictele. Panama are două comitete olimpice, unul prezidat de Miguel Sanchiz şi recunoscut de CIO, dar nu şi de justiţia panameză, şi al doilea condus de Miguel Banega, pe care justiţia locală îl recunoaşte. Această situaţie a dus, în 2006, la suspendarea statului Panama de către CIO din toate competiţiile.

RICHIE MCCAW, RUGBYSTUL ANULUI 2010

Pentru al doilea an consecutiv, căpitanul Naţionalei de rugby a Noii Zeelande, Richie McCaw, a fost desemnat de International Board cel mai bun rugbyst al lumii. În vârstă de 29 de ani, McCaw este primul rugbyst care a primit această distincţie de trei ori (2006, 2009, 2010). El a câştigat cu All Blacks Turneul celor trei Naţiuni, în vara acestui an, apoi a realizat al patrulea Grand Slam din istoria Noii Zeelande (după cele din 1978, 2005 şi 2008). Pentru titlul de cel mai bun rugbyst al anului mai erau nominalizaţi neo-zeelandezul Mils Muliaina, sud-africanul Victor Matfield, francezul Imanol Harinordoqui şi australienii David Pocock şi Kurtley Beale. Naţionala Noii Zeelande, care a înregistrat o singură înfrângere, scor 24-26 cu Australia, pe 30 octombrie, a fost desemnată cea mai bună echipă a anului, iar cel mai bun antrenor a fost ales Graeme Henry (Noua Zeelandă).

CLIJSTERS, JUCĂTOAREA ANULUI PENTRU WTA

Belgianca Kim Clijsters a fost desemnată jucătoarea anului de către WTA. În vârstă de 27 de ani, Clijsters, care a obţinut distincţia pentru a doua oară în carieră, după 2005, a câştigat în acest an cinci turnee, între care şi US Open. Ea încheie anul 2010 pe locul 3 WTA, după daneza Caroline Wozniacki şi rusoaica Vera Zvonareva. Gisela Dulko (Argentina) şi Flavia Pennetta (Italia), care au câştigat şapte turnee, au fost desemnate jucătoarele de dublu ale anului. Cehoaica Petra Kvitova, 20 de ani, care a jucat semifinale la Wimbledon, a fost aleasă tânăra jucătoare a anului.

ÎNCEPE FINALA CUPEI DAVIS

Tenismanul sârb Janko Tipsarevic îl va întâlni pe francezul Gael Monfils în primul meci al finalei Cupei Davis, dintre Serbia şi Franţa, programată la Belgrad. Tipsarevic şi Monfils vor juca astăzi, de la ora 15.00, meciul dintre ei fiind urmat de întâlnirea Novak Djokovic - Gilles Simon. Sâmbătă, la dublu, se vor întâlni perechile Nenad Zimonjic / Viktor Troicki şi Michael Llodra / Arnaud Clement, începând cu ora 14.00. Ultimele două meciuri ale finalei Cupei Davis, Djokovic - Monfils şi Tipsarevic - Simon vor avea loc duminică, de la ora 14.00.