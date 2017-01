FERNANDO TORRES NU VA JUCA ÎN MECIUL CU STEAUA

Atacantul Fernando Torres (FC Liverpool) nu va face deplasarea la Bucureşti pentru meciul cu Steaua de joi din etapa a 5-a a Grupei K a UEFA Europa League, alături de el urmând să rămână acasă alţi câţiva titulari, informează site-ul oficial al grupării britanice. Jucătorul spaniol va fi odihnit de antrenorul Roy Hodgson în vederea partidei de campionat cu Aston Villa. Din delegaţia pentru meciul cu Steaua va face parte fundaşul de 18 ani Danny Wilson, care îl va înlocui în lot pe accidentatul Jamie Carragher. Din lot vor mai face parte, printre alţii, fundaşii Sotirios Kyrgiakos, Fabio Aurelio şi Martin Kelly, care vor juca titulari alături de Wilson. „Kelly şi Wilson vor juca împotriva Stelei şi e o mare oportunitate pentru ei să arate ce pot şi să pretindă un loc de titulari. Suntem într-o situaţie dificilă în campionat, nu voi risca cu mulţi dintre jucătorii pe care îi vreau în teren cu Aston Villa. Voi lăsa acasă şase-şapte dintre titularii cu care vreau să jucăm împotriva lui Aston Villa. Pe hârtie, aparent vom fi o echipă slăbită la Bucureşti, dar cred că jucători precum Cole, Babel, Jovanovic, Wilson, Poulsen, Pacheco sau Shelvey sunt mai mult decât capabili să facă treabă bună la Bucureşti”, a declarat Hodgson. Partida Steaua - FC Liverpool se va disputa, joi, de la ora 20.00 (în direct de Pro TV). În tur, “cormoranii” s-au impus cu 4-1.

FESTIVITATEA DE SFÂRŞIT DE AN LA CCA

Comisia Centrală a Arbitrilor (CCS) va organiza, pe 14 decembrie, festivitatea de sfârşit de an în cadrul căreia vor fi desemnaţi cei mai buni arbitri, asistenţi şi observatori din 2010. De asemenea, în cadrul festivităţii care se va desfăşura între orele 14.00 şi 20.00, vor avea loc şi o analiză a arbitrajului pe anul 2010, dar şi o masă festivă, informează site-ul CCA.

CHIVU ŞI ALIBEC, LA CM AL CLUBURILOR

Fundaşul Cristian Chivu şi atacantul Denis Alibec au fost fost incluşi în lotul echipei Internazionale Milano pentru Mondialul cluburilor, care va avea loc în perioada 8-18 decembrie, la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), informează Il Giornale. Cei 23 de jucători convocaţi de antrenorul Rafael Benitez sunt - portari: Julio Cesar, Castellazzi, Orlandoni; fundaşi: I. Cordoba, J. Zanetti, Lucio, Maicon, Materazzi, Chivu, Benedetti, Santon; mijlocaşi: Stankovic, Thiago Motta, Sneijder, Muntari, Mariga, Cambiasso, Obiora; atacanţi: Eto’o, D. Milito, Pandev, Alibec, Biabiany. La turneu vor participa următoarele echipe: Internazionale Milano (Italia, Europa - UEFA), Internacional Porto Alegre (Brazilia, America de Sud - Conmebol), Pachuca (Mexic, America de Nord - Concacaf), Al Wahda (Emiratele Arabe Unite - ţara gazdă), Seongnam Ilhwa Chunma (Coreea de Sud, Asia - AFC), Tout-Puissant Mazembe Englebert (RD Congo, Africa - CAF) şi Hekari United (Papua Noua Guinee, Oceania - OFC).

UN DOCUMENTAR BBC DENUNŢĂ CORUPŢIA DIN CADRUL FFA

Trei membri ai Comitetului Executiv FIFA au primit bani în cadrul cazului de corupţie ce afectează forul internaţional, se arată, luni, într-un documentar BBC, cu trei zile înainte de desemnarea ţării-gazdă a CM din 2018 şi 2022. Aceşti responsabili fac parte din Comitetul Executiv care urmează să desemneze, joi, la Zurich, gazdele pentru 2018 - unde Anglia este candidată - şi 2022. Andy Anson, care conduce candidatura engleză pentru CM, a calificat drept “antipatriotică” decizia BBC de a programa documentarul cu trei zile înainte de votul de la Zurich. Jurnalistul Andrew Jennings, care anchetează de zece ani corupţia în cadrul FIFA, a obţinut documente exclusive privind sumele depuse de International Sports and Leisure (ISL), o societate de marketing care avea exclusivitatea drepturile la mai multe CM, înainte de lichidarea sa, în 2001. Aceste documente interne ale ISL vizează 175 de plăţi ilegale facute între 1989 şi 1999, pentru 100 de milioane de dolari. Conform programului Panorama al BBC, aceste plăţi au servit la coruperea mai multor înalţi responsabili FIFA. Documentele BBC îi vizează pe Ricardo Teixeira, membru al Comitetului Executiv al FIFA şi şeful fotbalului brazilian, pe Issa Hayatou, în fruntea fotbalului african, pentru o sumă de 100.000 de franci datând din 1995 şi pe Nicolas Leoz, care conduce fotbalul latino-american, care a primit 730.000 de dolari de la ISL.

HIGUAIN AR PUTEA LIPSI DOUĂ LUNI

Atacantul argentinian al echipei Real Madrid, Gonzalo Higuain, care nu a putut evolua în meciul cu FC Barcelona din cauza unei lumbalgii, ar putea avea probleme mai grave decât s-a estimat iniţial, fiind posibilă şi o operaţie. Potrivit mai multor publicaţii spaniole, atacantul argentinian suferă de hernie de disc şi ar putea lipsi cel puţin două luni. Higuain, titular la Real Madrid încă din debutul sezonului, s-a accidentat pe 20 noiembrie, în meciul cu Athletic Bilbao, încheiat cu 5-1 pentru madrileni. Cotidianul Marca susţine că Real ar putea fi nevoită să achiziţioneze un „vârf împins” în iarnă, deoarece are doar doi jucători cu acest profil în lot: Higuain şi Benzema. Portughezul formaţiei Werder Bremen, Hugo Almeida, este primul pe lista celor de la Real Madrid.

DESAILLY, POSIBIL SELECŢIONER AL GHANEI

Marcel Desailly este în cărţi să preia funcţia de selecţioner al naţionalei Ghanei, în locul sârbului Milovan Rajevac, care a dus echipa în sferturile de finală ale CM 2010. Fost campion mondial cu Franţa, în 1998, Desailly concurează cu alţi patru antrenori: portughezul Humberto Cuelho (fost selecţioner al Marocului), sârbul Goran Stevanovic (fost antrenor la Partizan Belgrad), turcul Can Vanli şi ghanezul Herbert Addo. Federaţia Ghaneză de Fotbal (GFA) a promis că va alege noul selecţioner până la sfârşitul anului.

NEUER, DORIT LA MANCHESTER UNITED

Managerul lui Manchester United a pus ochii pe portarul lui Schalke, Manuel Neuer, pentru a-l înlocui pe veteranul Van der Sar, ajuns la 41 de ani. Deşi tocmai a rezolvat transferul danezului Andres Lindegaard (26 ani), Alex Ferguson mai caută o soluţie pentru postul de portar, iar cea mai bună variantă pare a fi tânărul german de la Schalke, în vârstă de 24 de ani. Evaluat la 18 milioane de euro, Neuer este dorit şi de Bayern Munchen. Totuşi, United ar putea profita de neînţelegerile de la clubul bavarez, unde antrenorul Luis van Gaal nu agreează venirea lui Neuer, insistând că ar fi mai bine să-i acorde o şansă tânărului goalkeeper Thomas Kraft (22 de ani). Neuer este un produs al centrului de juniori al lui Schalke şi e titular aici de trei ani. El a devenit titular şi în echipa naţională a Germaniei, în preliminariile EURO 2012.

DAVID LUIZ AR PUTEA AJUNGE ÎN PREMIER LEAGUE

Brazilianul Benficăi Lisabona, David Luiz, este considerat unul dintre cei mai valoroşi fundaşi centrali din lume, la doar 23 de ani. Conform cotidianului The Sun, echipele engleze Chelsea şi Manchester City se războiesc pentru transferul său, care, cel mai probabil, va avea loc în această iarnă. Fotbalistul se află în relaţii tensionate cu şefii clubului lusitan, după ce aceştia au refuzat oferta făcută de City în vară. Acum, după ce Benfica a fost eliminată din Liga Campionilor, situaţia financiară a clubului a suferit o lovitură importantă. Cum David Luiz este evaluat la 28 de milioane de euro, este aproape sigur că şefii „vulturilor” vor acoperi gaura din buget prin transferul starului brazilian. Rămâne de văzut care echipă dintre City şi Chelsea va face oferta cea mai bună. Londonezii sunt forţaţi să ridice miza având în vedere că au nevoie urgentă de un fundaş central, după ce Terry şi Alex s-au accidentat.

LOEB NU SE MAI GÂNDEŞTE LA FORMULA 1

Pilotul francez Sebastien Loeb, câştigătorul a şapte titluri de campion mondial de raliuri, a renunţat la ideea de a mai concura, în viitor, în cursele de Formula 1. Anul trecut, Loeb ajunsese la un acord cu echipa Toro Rosso, pentru a concura în Marele Premiu de la Abu Dhabi, însă Federaţia Internaţională de Automobilism a refuzat să-i acorde licenţa, din cauza lipsei de experienţă în Marele Circ. „Formula 1 este un capitol închis pentru mine. Am avut şansa de a pilota din plăcere şi, cu siguranţă, o voi face şi cu altă ocazie, însă nu cred că voi concura vreodată într-o cursă oficială”, a declarat Loeb pentru cotidianul L\'Equipe. În vârstă de 36 ani, Sebastian Loeb a recunoscut că vârsta ar putea reprezenta o problemă şi, din această cauză, consideră că trebuie să se gândească la altceva în momentul în care se va retrage din Mondialul de raliuri, în 2011, la capătul celui de-al 11-lea său sezon în WRC, după cum a anunţat recent.

IHF VA SPRIJINI JUCĂTORII ŞI ANTRENORII ÎN CĂUTAREA DE NOI ANGAJAMENTE

Federaţia Internaţională de Handbal (IHF) a anunţat, ieri, că va inaugura o platformă on line, pe website-ul propriu, prin care jucătorii şi antrenorii vor putea să-şi găsească noi angajamente, la echipe de club din întreaga lume. IHF va pune la dispoziţia jucătorilor şi antrenorilor un nou serviciu, prin care cei interesaţi de noi angajamente vor putea să-şi găsească la cluburi din întreaga lume. Pe baza unei parole, cei interesaţi îşi vor face publice detaliile, urmând ca acele cluburi interesate de serviciile lor, să-i contacteze ulterior. IHF nu a oferit alte detalii în privinţa noii platforme on line, anunţând că va reveni cu informaţii în privinţa datei lansării.

CANCELLARA A SEMNAT UN CONTRACT CU LUXEMBOURG PRO CYCLING PROJECT

Ciclistul elveţian Fabian Cancellara, de patru ori câştigător al contratimpului mondial, a semnat un contract cu echipa Luxembourg Pro Cycling Project, acolo unde îşi va întâlni foştii colegi de la Saxo Bank, fraţii Schleck, Andy şi Frank, informează Sky Sports. Cancellara, care avea contract cu Saxo Bank până în 2011, a întrerupt înţelegerea cu echipa condusă de Bjarne Riis plătind singur rezilierea contractului. Înţelegerea cu Luxembourg Pro Cycling Project se întinde pe trei ani. Ciclistul elveţian a considerat proiectul echipei luxemburgheze cel mai potrivit pentru el. „Am avut mai multe opţiuni interesante, dar am ştiut la sfârşit că proiectul din Luxemburg are toate ingredientele de care am nevoie ca să mă perfecţionez”, a spus Cancellara. Echipa fraţilor Schleck a anunţat pe site-ul oficial realizarea contractului cu Cancellara. „Luxembourg Pro Cycling Project anunţă cu mândrie că a semnat un contract cu puternicul elveţian care va concura pentru echipă în următorii trei ani”, notează echipa luxemburgheză.