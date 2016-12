O SĂPTĂMÂNĂ DE PAUZĂ PENTRU HANDBALISTELE CONSTĂNŢENE

Profitând de întreruperea campionatului, antrenorul Ion Crăciun le-a oferit o vacanţă de o săptămână jucătoarelor Tomisului. Liga Naţională de handbal feminin este întreruptă în perioada 14 noiembrie 2010 - 9 ianuarie 2011, perioadă în care echipa naţională va participa şi la Campionatul European din Danemarca şi Norvegia. Astfel, după o săptămână de antrenamente în Sala Sporturilor din Constanţa, destinată refacerii, handbalistele constănţene se vor afla în vacanţă în această săptămână. Pregătirea va fi reluată săptămâna viitoare, când echipa are programat un cantonament montan. Până atunci, conducerea clubului constănţean face eforturi de a atrage lângă echipă unul sau mai mulţi sponsori, pentru a putea continua activitatea la acelaşi nivel de performanţă. CS Tomis încheie anul 2010 pe poziţia a treia în clasamentul LN, fiind calificată şi în optimile de finală ale Cupei Cupelor, fază a competiţiei în care va întâlni echipa HC Rostov-Don (Rusia). Prima partidă pentru handbalistele constănţene din anul 2011 va avea loc în Sala Sporturilor din Constanţa, pe 9 ianuarie, când, în etapei a 10-a, CS Tomis va primi vizita echipei HCM Baia Mare.

LPS-FARUL, TREI VICTORII ÎN SUPERLIGA FEMININĂ DE TENIS DE MASĂ

Echipa feminină de tenis de masă de la LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul Constanţa, pregătită de Liliana Sebe şi Viorel Filimon, îşi continuă seria victoriilor din cadrul Campionatului Naţional de tenis de masă pe echipe - Superligă. Formată din Cristina Hîrîci, Ioana Ghemeş, Anamaria Sebe, Andreea Filip şi Roxana Iamandi, formaţia constănţeană şi-a consolidat poziţia de lider în clasament după ce s-a impus şi în etapa a 3-a a întrecerii, desfăşurată sâmbătă, în sala Liceului cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru”din Constanţa. Gazdele s-au impus cu 9-0 în faţa echipelor Voinţa Galaţi şi CSS Tg. Mureş şi cu 9-3 în faţa celor de la CSM Iaşi. Partidele din etapa a 3-a au reprezentat şi ultima verificare pentru componentele echipei naţionale de junioare, Cristina Hîrîci, Camelia Poştoacă, Bernadette Szocs şi Andrada Vincze, înainte de participarea la Campionatul Mondial de junioare, care va debuta, pe 4 decembrie, la Bratislava (Slovacia).

VICTORIE LA SCOR PENTRU CIUDAD REAL

După ce miercuri, Handbal Club Municipal Constanţa a pierdut, scor 26-29 (13-14), partida cu Sankt Petersburg, din etapa a 6-a a Grupei D din Liga Campionilor la handbal masculin, ieri s-au disputat şi ultimele două meciuri ale rundei: Ciudad Real - Bosna Sarajevo 32-17 şi Croaţia Zagreb - SG Flensburg-Handewitt 31-26. Clasament Grupa D: 1. Ciudad Real 11p, 2. Flensburg 8p (golaveraj: 175-154), 3. Croaţia Zagreb 8p (184-165), 4. St. Petersburg 4p (162-183), 5. HCM Constanţa 4p (154-178), 6. Bosna Sarajevo 1p. Joi, 2 decembrie, de la ora 20.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, HCM va primi vizita formaţiei germane SG Flensburg-Handewitt. Celelalte două întâlniri din etapa a 7-a vor avea loc după următorul program - sâmbătă, ora 18.30: Croaţia Zagreb - Bosna Sarajevo, duminică, ora 20.00: Ciudad Real - St. Petersburg.

HC ODORHEI, CAMPIOANĂ DE TOAMNĂ

Rezultate înregistrate în etapa a 11-a, ultima din acest an din Liga Naţională de handbal masculin: CSM Satu Mare - U. Cluj 32-28, CSM Bucureşti - CSM Oradea 32-30, Poli Timişoara - HC Odorhei 27-31, Minaur Baia Mare - Bucovina Suceava 29-37, Ştiinţa Bacău - Dinamo Municipal Braşov 25-28 şi UCM Reşiţa - Pandurii Tg. Jiu 38-24. Meciul HCM Constanţa - Steaua Bucureşti, a fost reprogramat pentru luna februarie. Clasament: 1. HC Odorhei 20p; 2. UCM Reşiţa 19p; 3. Tg. Jiu 16p; 4. HCM Constanţa 15p (un joc mai puţin); 5. Suceava 14p (golaveraj: 337-300); 5. U. Cluj 14p (329-304); 7. Bacău 12p; 8. Satu Mare 11p; 9. Braşov 7p (293-320); 10. Baia Mare 7p (291-339); 11. Steaua 6p (268-286); 12. Timişoara 6p (306-334); 13. CSM Bucureşti 4p; 14. CSM Oradea 1p.

UCM REŞIŢA ŞI ŞTIINŢA BACĂU MERG MAI DEPARTE ÎN CUPELE EUROPENE

UCM Reşiţa, vicecampioana României la handbal masculin, a obţinut calificarea în optimile de finală ale Cupei Cupelor, la capătul unei partide absolut dramatice în Polonia. Deşi a fost condusă chiar şi cu opt goluri de către vicecampioana Poloniei, Wisla Plock, scor 20-12, UCM Reşiţa a revenit miraculos în ultimele şase minute, iar partida s-a încheiat cu succesul polonezilor la o diferenţă de doar trei goluri, 26-23 (16-11). Învingători în prima manşă, cu 34-30, reşiţenii merg mai departe cu scorul general de 57-56. În Cupa Challenge, Ştiinţa Bacău a obţinut o nouă victorie în faţa belgienilor de la Initia Hasselt, scor 31-29, şi s-a calificat în optimile de finală. În manşa tur, disputată în Belgia, Ştiinţa Bacău câştigase cu 33-25. Tot în Challenge Cup, Steaua a fost eliminată de Benfica Lisabona, după două partide desfăşurate pe terenul echipei portugheze: 29-43 (18-21) - (sâmbătă) şi 29-23 (18-11) - (duminică). Tragerea la sorţi a meciurilor din optimile de finală ale Cupei Cupelor şi Challenge Cup va avea loc mâine, la Viena. Dubla manşă din optimile Cupei Challenge şi ale Cupei Cupelor este programată pentru 19/20, respectiv 26/27 februarie 2011.

HANDBALISTELE TRICOLORE AU CÂŞTIGAT TURNEUL DIN FRANŢA

Naţionala de handbal feminin a încheiat cu bine prima serie de verificări înaintea participării la Campionatul European (7-19 decembrie). Elevele lui Radu Voina au câştigat turneul de la Paris, după ce s-au impus, duminică, în finala disputată în faţa reprezentativei Suediei, scor 32-26 (18-8). Au marcat pentru România: Vărzaru 6 goluri, Şoit 4g, Chintoan 4g, Neagu 3g, Stanca 3g, Geiger 3g, Han 2g, Ardean-Elisei 2g, Nechita 1g, Manea 1g, Fiera 1g, Paraschiv 1g şi Brădeanu 1g. Handbalistele tricolore şi-au asigurat calificarea în finală după ce au trecut, sâmbătă, de reprezentativa Croaţiei, scor 29-25 (16-11), în timp ce Suedia a produs, tot sâmbătă, surpriza în faţa reprezentativei ţării gazde, Franţa, câştigând cu 25-22 (14-12). Marcatoarele României în meciul cu Croaţia au fost: Neagu 7g, Vărzaru 6g, Stanca 3g, Paraschiv 3g, Geiger 2g, Fiera 2g, Chintoan 2g, Han 1g, Manea 1g, Ardean-Elisei 1g şi Brădeanu 1g. După jocul de duminică, echipa antrenată de Radu Voina se va deplasa în Germania, pentru două partide amicale, programate pe 30 noiembrie şi 1 decembrie. Fetele vor reveni a doua zi în ţară, iar după două zile libere vor participa la conferinţa de presă oficială, dinaintea plecării la Campionatul European din Danemarca şi Norvegia, programată pe 6 decembrie.

DRĂGULESCU PROMOVEAZĂ GIMNASTICA ÎN AFRICA DE SUD

Marian Drăgulescu va participa la “Bumbo Gymnastic Cup”, pe 3 şi 4 decembrie, o competiţie organizată în Africa de Sud, pentru a promova gimnastica artistică, ritmică şi probele de trampolină. Multiplul medaliat Marian Drăgulescu se numără printre invitaţii speciali, alături de el, la concursul programat pe 3 şi 4 decembrie, la “Matsport Centre” din Tshwane, urmând să mai participe şi sportivii Daniel Rădeanu, Maria Răuţă şi Irina Păun, împreună cu antrenorii Ştefan Gal şi Cristian Moldovan. Printre ceilalţi invitaţi speciali se mai află britanicul Luke Folwell (5 medalii la ediţia din 2010 a Jocurilor Commonwealth-ului), sud-africanii Michael Makings şi Jennifer Khwela (medaliată cu argint la Jocurile Commonwealthului). Potrivit anunţului Federaţiei Române de Gimnastică, Irina Păun şi Maria Răuţă s-au facut remarcate la turneul “Elite Gym” de la Marsilia, la care au avut prima participare internaţională, deşi au doar 12, respectiv 13 ani.

IULIAN ILIE A CÂŞTIGAT CENTURA LA CATEGORIA GREA, VERSIUNEA IBF INTERNATIONAL

Pugilistul român Iulian Ilie, originar din Ploieşti, a câştigat titlul la categoria grea, versiunea IBF International, după ce l-a învins, vineri seară, la Brescia, pe italianul Cristian Dolvanelli. Titlul a rămas vacant după ce deţinătorul lui, Thomas Adamec, a decis să treacă la categoria supergrea. Iulian Ilie are 32 de ani şi a început boxul la Ploieşti, sub îndrumarea antrenorului Leontin Sandu. Ilie a fost campion naţional în 2001, iar din 2004 a trecut la profesionism, el emigrând în urmă cu mai mulţi ani în Italia. Ca profesionist are 16 partide, toate câştigate, dintre care patru prin KO. La Brescia, Ilie a fost asistat în colţ de fostul antrenor al lui Leonard Doroftei, Titi Tudor.

HALTEROFILII ROMÂNI, 23 DE MEDALII LA CE DE JUNIORI ŞI TINERET

Sportivii români au încheiat participarea la Campionatele Europene de haltere pentru juniori şi tineret U-23 de la Limassol (Cipru) cu un bilanţ de 23 de medalii, dintre care 9 de aur, 9 de argint şi 5 de bronz. Vineri, junioara Andreea Aanei (categoria +75 kg) a cucerit aurul la stilul smuls, cu 107 kg, şi argintul la aruncat (136 kg) şi total (243). La total, Aanei a pierdut aurul deoarece a fost mai grea cu circa 8 kg decât rusoaica Iulia Kaceaeva. Juniorul Leonard Dumitru Cobzariu (85 kg) a luat aurul la smuls, cu 157 kg, bronzul la aruncat, cu 182 kg, şi argintul la total, cu 339 kg. Şi Gabriel Sâncrăian a cucerit aurul în limitele acestei categorii, la tineret, cu 161 kg, dar a ratat toate încercările la aruncat şi nu s-a clasat la total.

SC MIERCUREA CIUC, ÎNVINSĂ ÎN CUPA CONTINENTALĂ

Campioana României la hochei pe gheaţă, SC Miercurea Ciuc, a ratat şansa de a se califica în Final Four-ul Cupei Continentale, după ce a fost învinsă, cu 6-1 (3-0, 1-0, 2-1) de echipa italiană HC Asiago, în al doilea meci din Grupa E a competiţiei. Unicul gol al campioanei României a fost înscris de Zsolt Molnar. Ciucanii pierduseră şi primul meci disputat pe patinoarul Odegar din localitatea Asiago (Italia), 3-5 cu campioana Danemarcei, SonderjyskE. În ultimul joc, SC Miercurea Ciuc a întâlnit aseară reprezentanta Ucrainei, Sokil Kiev. Numai câştigătoarea Grupei E se va califica în ultimul act al competiţiei, Final Four, care se va desfăşura în perioada 14-16 ianuarie 2011, la Minsk.

CITY’US TG. MUREŞ, ÎNVINSĂ ŞI DE SPORTING LISABONA

City’us Tg. Mureş a pierdut şi al doilea joc din cadrul turneului UEFA Futsal Cup, Elite Round, ce se desfăşoară la Lisabona, 1-4 cu gazdele de la Sporting Club de Portugal. Golul campioanei României a fost marcat de Philipe. În celălalt joc al grupei: El Pozo Murcia - ERA PACK Chrudim 3-1. Aseară, în ultimul meci, City’us a jucat împotriva cehilor de la Chrudim.