VICTORIE PENTRU ACADEMIA HAGI LA MEMORIALUL “GHEORGHE OLA“

Vineri s-au disputat primele partide din cadrul turneului zonal al Memorialului “Gheorghe Ola“ (copii născuţi după 1 ianuarie 2001), competiţie care se desfăşoară în Sala Sporturilor din Techirghiol. Reprezentanta judeţului Constanţa, Academia Hagi 2001, pregătită de Cosmin Constantin, a debutat cu o victorie în Grupa B, învingând pe Stars Brăila, scor 5-2 (4-0), prin golurile reuşite de Alexandru Arnold 3, Vlăduţ Ştefănescu şi Antonio Vlad. Sâmbătă, de la ora 11.00, Academia Hagi va susţine partida decisivă pentru calificarea în finală în compania formaţiei ProLuceafărul Bucureşti. Finala turneului este programată sâmbătă, de la ora 16.00. Iată rezultatele înregistrate vineri - Grupa A: Atletic Junior Călăraşi - Oţelul Galaţi 0-1, Oţelul Galaţi - Delta Tulcea 5-0; Grupa B: Academia Hagi - Stars Brăila 5-2, Stars Brăila - ProLuceafărul Bucureşti 2-2. Programul de sâmbătă - Grupa A: Delta Tulcea - Atletic Junior Călăraşi (ora 10.00); Grupa B: Academia Hagi - ProLuceafărul Bucureşti (ora 11.00). Finala este programată sâmbătă, de la ora 16.00, între Oţelul Galaţi şi câştigătoarea Grupei B.

SEMIFINALELE CUPEI ROMÂNIEI LA FOTBAL

Steaua Bucureşti va întâlni formaţia FC Braşov, în timp ce Gloria Bistriţa va juca în compania grupării Dinamo Bucureşti, în semifinalele Cupei României-Timişoreana la fotbal, conform tragerii la sorţi de vineri, de la Casa Fotbalului din Bucureşti. Partidele din semifinale sunt programate pentru 20 aprilie 2011 (turul) şi 11 mai 2011 (returul). Finala va avea loc la Braşov.

ETAPA A 14-A ÎN SERIA A II-A LA FOTBAL

Programul etapei a 14-a din Seria a 2-a a Ligii a II-a la fotbal - sâmbătă, ora 11.00: FC Argeş - FC Silvania, Mureşul Deva - CSM Rm. Vîlcea, Gaz Metan CFR Craiova - CS Mioveni, Arieşul Turda - ACU Arad, Voinţa Sibiu - Poli Iaşi, UTA - Unirea Alba Iulia; duminică, ora 12.00: Petrolul Ploieşti - FC Bihor. Clasament: 1. Mioveni 25p; 2. Sibiu 24p; 3. Bihor 23p; 4. Petrolul 22p; 5. Iaşi 20p (golaveraj: 19-10); 6. UTA 20p (25-20); 7. Slatina 19p; 8. Vîlcea 16p; 9. CFR Craiova 14p (13-17); 10. Turda 14p (10-16); 11. ACU Arad 12p (9-16); 12. Alba Iulia 12p (8-16); 13. Argeş 11p; 14. Deva 10p (8-18); 15. Silvania 10p (8-22).

ALIBEC AR PUTEA FI TITULAR CU PARMA

Atacantul lui Internazionale Milano, Denis Alibec (19 ani), poate fi titular în echipa lui Rafa Benitez pentru partida cu Parma, programată duminică, de la ora 13.30, în etapa a 14-a din Serie A (transmisiune directă pe Digi Sport). După ce etapa trecută a debutat în Serie A, în eşecul de la Chievo, scor 1-2, Alibec poate profita de absenţa celor doi atacanţi titulari la Inter: Diego Milito este accidentat, iar Samuel Eto’o este suspendat. Alibec s-a transferat la Inter în 2009, de la FC Farul Constanţa.

MUTU VA RATA MECIUL CU JUVENTUS

Accidentat pe 13 noiembrie în partida cu Cesena, Adrian Mutu nu şi-a revenit încă şi nu va face deplasarea cu Fiorentina la Torino, pentru meciul din etapa a 14-a din Serie A, cu Juventus (sâmbătă, ora 21.45). Atacantul român va rămâne la Florenţa pentru a continua pregătirea separată şi pentru a fi în formă maximă la meciul de duminica viitoare, cu Cagliari. Totuşi, Mutu ar putea reveni în teren în repriza secundă a meciului din Cupa Italiei cu Reggina, programat marţi, tot de la ora 21.45.

ROONEY ŞI-A CERUT SCUZE DE LA FANII LUI UNITED

Internaţionalul englez Wayne Rooney şi-a cerut public scuze în faţa fanilor echipei Manchester United, pentru că a declarat că vrea să joace pentru rivala Manchester City. Gestul atacantului vine la o lună de când managerul Alex Ferguson l-a îndemnat pe fotbalist să-şi ceară iertare de la suporterii echipei. Certat cu Ferguson, Rooney a intenţionat să plece la „Cetăţeni”, dar în cele din urmă lucrurile s-au rezolvat, iar jucătorul a semnat un nou contract, pe cinci ani, cu gruparea de pe „Old Trafford”. Suporterii au primit chiar şi un bonus din partea atacantului, care a marcat miercuri pentru prima oară după trei luni şi a adus victoria lui United pe terenul lui Glasgow Rangers, în Liga Campionilor.

MARADONA AR PUTEA PRELUA ECHIPA BOCA JUNIORS

Fostul selecţioner al Argentinei, Diego Armando Maradona, ar putea prelua echipa Boca Juniors, aflată pe locul 15 în Turneul Apertura din campionatul argentinian, informează France Football. De când şi-a încheiat cariera de fotbalist, Maradona este prezent la toate meciurile formaţiei Boca Juniors, având chiar o lojă pe stadionul La Bombonera. Fără titlu din 2007, Boca s-a despărţit de antrenorul Claudio Borghi după înfrângerea, scor 0-1, din meciul cu River. Interimatul este asigurat de Roberto Pompei, însă conducerea pare să fi găsit soluţia ideală în persoana lui Diego Maradona, notează France Football.

INDEPENDIENTE, ÎN FINALA CUPEI SUDAMERICANA

Echipa argentiniană Independiente s-a calificat în finala Cupei Sudamericană, după ce a învins în returul semfinalelor, formaţia ecuadoriană Liga de Quito, scor 2-1. Independiente pierduse meciul cu Liga de Quito din tur, scor 2-3, dar s-a calificat datorită numărului mai mare de goluri marcate în deplasare. În finală, Independiente va întâlni echipa braziliană Goias, care a eliminat în semifinale altă formaţie braziliană Palmeiras.

SCOR DE 55-0 ÎN LIGA A XIII-A DE FOTBAL DIN ANGLIA

Un meci din Divizia Mining, echivalentul eşalonului al XIII-a din fotbalul englez, s-a terminat cu victoria formaţiei Illogan RBL Reserves cu scorul de 55-0 împotriva echipei Madron, după ce oaspeţii au evoluat încă de la începutul meciului doar în şapte jucători, informează Daily Mail. La pauză, scorul ditnre cele două echipe a fost 24 la 0. Cel mai bun marcator al partidei a fost Luke Abbott-Smith, cu zece goluri, urmat de Gareth Pitt, cu opt, şi Luke Helan, cu şapte. În total, 11 jucători ai gazdelor au marcat împotriva formaţiei Madron. În ultimele nouă meciuri, înaintea partidei cu Illogan, Madron a încasat 150 de goluri şi a marcat de două ori. Managerul echipei Illogan RBL Reserves, Mark Waters, s-a arătat dezamăgit de victoria echipei sale la un scor atât de mare. „Nimeni nu se bucură la un astfel de meci. Noi cu siguranţă nu ne-am bucurat. Am doar admiraţie pentru cei şapte jucători ai echipei Madron, dar este o bătaie de joc la adresa ligii. A fost un joc dintr-o divizie, o pierdere de timp pentru toată lumea, şi pentru arbitri, dar a trebuit să ne supunem regulilor şi să jucăm”, a spus el. Evoluţia echipei Madron din ultima vreme vine ca urmare a faptului că a pierdut mai mulţi jucători după promovarea din sezonul precedent şi a trebuit să formeze un grup într-un timp scurt. Victoria echipei Illogan RBL Reserves, cea mai mare din istoria clubului, nu este şi cea mai mare din istoria fotbalului mondial. Echipa din Madagascar, Stade Olympique de L’Emyrne, şi-a înscris 149 de goluri într-un meci din 2002 împotriva formaţiei Adema, ca o formă de protest faţă de o decizie a arbitrului la o partidă precedentă. Antrenorul a fost suspendat de federaţia din Madagascar pentru trei ani.

MURRAY S-A CALIFICAT ÎN SEMIFINALELE TURNEULUI CAMPIONILOR

Tenismanul scoţian Andy Murray s-a calificat în semifinalele Turneului Campionilor, după ce l-a învins, joi seară, la Londra, în două seturi, scor 6-2, 6-2, pe spaniolul David Ferrer. Cu două victorii şi o înfrângere, Murray a încheiat Grupa B pe locul secund, după elveţianul Roger Federer. Murray, nr. 5 mondial, va disputa a doua semifinală de Masters în trei participări. În 2008, el a pierdut în faţa rusului Nikolay Davydenko.

TONY ROCHE ÎL VA ANTRENA DIN NOU PE HEWITT

Australianul Tony Roche va fi din nou antrenorul compatriotului său Lleyton Hewitt, a anunţat jucătorul, fost nr. 1 mondial, în prezent pe locul 54 în clasamentul ATP. Roche, fost antrenor al lui Ivan Lendl, Roger Federer sau Pat Rafter, l-a mai pregătit pe Hewitt în perioada 2007-2009. „Mă voi antrena în strânsă colaborare cu federaţia australiană, cu Rochey (Tony Roche) ca antrenor principal şi de-a lungul anului 2011 cu Josh Eagle, unul dintre antrenorii echipei Australiei de Cupa Davis”, a declarat Hewitt. Aflat în căutarea unui antrenor încă din luna august, când s-a despărţit de Nathan Healy, Hewitt a revenit recent la antrenamente după o accidentare la mâna dreaptă, în septembrie, la Cupa Davis, din cauza căreia a fost nevoit să ia o pauză.

ECCLESTONE, AGRESAT ŞI JEFUIT LA LONDRA

Patronul Formulei 1, Bernie Ecclestone, a fost spitalizat pentru scurt timp la Londra, după ce a fost agresat în timp ce se afla alături de prietena sa, brazilianca Fabiana Flosi, informează The Sun. Cei doi se întorceau la apartamentul lor, când au fost atacaţi de patru persoane care l-au lovit cu pumnul şi picioarele pe Ecclestone, iar acesta a căzut la pământ. Celor doi le-au fost furate bijuterii şi ceasuri în valoare de 200.000 de lire sterline. Bernie Ecclestone, în vârstă de 80 de ani, a fost transportat la spital pentru o “rană minoră”, în timp ce Fabiana, în vârstă de 31 de ani, a fost “cutremurată” de acest incident. „Nu există nicio îndoială că atacatorii ştiau cine este Ecclestone. Hoţii trebuie prinşi cât mai repede”, a declarat un ofiţer de poliţie. Ecclestone a mai fost victima unui atac în 1996, când agresorii au intrat în locuinţa sa şi au furat un inel ce aparţinea soţiei sale de atunci, Slavica.

CONCERT BLACK EYED PEAS ÎN PAUZA SUPER BOWL 2011

Trupa Black Eyed Peas va susţine un concert în pauza finalei campionatului de fotbal american - Super Bowl, pe 6 februarie 2011, au anunţat reprezentanţii National Football League (NFL). Posibilitatea de a cânta în pauza Super Bowl este considerată o şansă imensă pentru artiştii invitaţi, datorită imensei popularităţi de care se bucură acest meci de fotbal în rândul publicului american. În 2009, peste 153 de milioane de telespectatori din Statele Unite au vizionat recitalul susţinut de trupa britanică The Who în pauza galei Super Bowl. Nume sonore precum U2, Bruce Springsteen, Tom Petty, Prince, The Rolling Stones şi Paul McCartney au concertat cu ocazia acestui eveniment în ultimii ani. Trupa Black Eyed Peas a fost recompensată cu trei premii Grammy, iar albumele sale au fost vândute în peste 20 de milioane de exemplare în întreaga lume. Trupa americană a concertat şi la Bucureşti, pe 15 septembrie 2007. A 45-a ediţie Super Bowl va avea loc pe Cowboys Stadium din oraşul Arlington (Texas).

430 DE VEHICULE LA STARTUL DAKAR-ULUI 2011

La Raliul Dakar 2011 vor lua parte 430 de vehicule, ceea ce înseamnă cu 18 la sută mai multe decât anul trecut. Competiţia va debuta pe 1 ianuarie, la Buenos Aires, sosirea fiind prevăzută tot pentru capitala Argentinei, pe 16 ianuarie, a anunţat directorul cursei, Etienne Lavigne. La start vor fi 146 automobile, 183 motociclete, 68 de camioane şi 33 ATV-uri, faţă de 362 vehicule anul trecut. Creşterea numărului de participanţi argentinieni sau venind din alte ţări din America Latină explică aceste înscrieri record. Cursa va dura 14 zile, cu una de pauză, urmând să treacă prin Victoria, Cordoba, San Miguel de Tucuman şi San Salvador de Jujuy, apoi în Chile (Calama, Iquique, Arica, Antofagasta, Copiapo), pentru a reveni în Argentina (Chilecito, San Juan şi din nou Cordoba).