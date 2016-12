ALIBEC A FĂCUT PREA PUŢINE LUCRURI

Agenţia Datasport a scris că atacantul Denis Alibec, care a intrat în teren în minutul 68, în locul lui Biabiany, a făcut prea puţine lucruri în partida pe care echipa Internazionale Milano a pierdut-o, duminică, în deplasare, scor 1-2, în faţa formaţiei Chievo Verona, în etapa a 13-a a campionatului Italiei. Sursa citată i-a acordat nota 5,5 atacantului român, la fel ca şi site-ul we-news.com. „Alibec a jucat în ultimele 20 de minute. S-a văzut doar în faza în care a combinat cu Eto’o. În rest a făcut prea puţine lucruri”, a scris Datasport. „Românul a fost prea puţin pozitiv, dar poate fi scuzat datorită vârstei”, a notat we-news.com.

LUIS SUAREZ, SANCŢIONAT PENTRU CĂ A MUŞCAT UN ADVERSAR

Conducerea grupării Ajax Amsterdam a decis să-l suspende pentru două meciuri pe atacantul Luis Suarez care a muşcat de gât un adversar în partida cu PSV Eindhoven, de sâmbătă. Totuşi, Luis Suarez, care a primit şi o “amendă mare”, va juca în meciul cu Real Madrid, programat azi, în Liga Campionilor. Suarez l-a muşcat de gât pe Otman Bakkal, sâmbătă seară, la meciul din campionatul Olandei. Arbitrul nu a văzut incidentul, însă Federaţia Olandeză de Fotbal (KNVB) a deschis o anchetă. În aşteptarea eventualelor măsuri, Ajax a decis să ia măsuri împotriva propriului jucător. Suarez este vedeta şi căpitanul echipei Ajax. Clubul a precizat că banderola nu-i va fi retrasă. La Ajax Amsterdam din 2007, uruguayanul a marcat 113 goluri în 156 de meciuri.

SERNAS, FOTBALISTUL LITUANIAN AL ANULUI

Atacantul echipei Widzew Lodz, Darvidas Sernas, a fost desemnat jucătorul lituanian al anului, devansându-i pe Deividas Semberas (ŢSKA Moscova) şi pe câştigătorul de anul trecut, Marius Stankevicius (FC Valencia). Sernas, în vârstă de 26 de ani, a adunat 821 de puncte, în timp ce Semberas şi Stankevicius au acumulat 671 şi, respectiv, 602 puncte. Darvidas Sernas a marcat 13 goluri în acest an pentru Widzew Lodz şi a punctat de două ori pentru naţionala Lituaniei. „A fost cu adevărat un an superb pentru mine, atât la echipa de club, cât şi la naţională. Sunt mulţumit de ceea ce am realizat, dar nu mă aşteptam să câştig această distincţie”, a declarat Sernas. Federaţia Lituaniană de Fotbal (LFF) l-a desemnat pe mijlocaşul formaţiei FK Ekranas, Dominikas Galkevicius, drept jucătorul lituanian al anului din campionatul intern. Cel mai bun antrenor al anului a fost ales Igoris Pankratjevas (VMFD Jalghiris), iar Tadas Eliosius (FK Vetra/FK Kruoja) a fost desemnat cel mai bun tânăr fotbalist.

GREVA ARBITRILOR SCOŢIENI

Arbitrii din campionatul Scoţiei au votat, duminică, declanşarea unei greve pe 27 şi 28 noiembrie, considerând că securitatea le este pusă în pericol. „Unii arbitri şi-au manifestat neliniştea în legătură cu securitatea lor. Ceea ce îngrijorează cu adevărat este virulenţa criticilor. Cred că nu este vorba doar despre securitatea lor personală, ci şi despre cea a familiilor lor. Când se ajunge la un asemenea nivel, situaţia devine insuportabilă”, a spus fostul arbitru Stuart Dougal. La sfârşitul acestei săptămâni, în etapa a 15-a, Celtic Glasgow ar trebui să primească vizita echipei Inverness, iar liderul clasamentului, Glasgow Rangers, are programată deplasare pe terenul formaţiei Dundee United. Pe 26 octombrie, arbitrul derby-ului Celtic - Rangers, scor 1-3, a primit ameninţări cu moartea după ce a acordat un penalty controversat formaţiei oaspete, iar joia trecută preşedintele clubului Celtic, John Reid, i-a cerut unui arbitru să-şi pună capăt carierei, după ce l-a indus în eroare pe antrenorul formaţiei din Glasgow anulând un penalty.

COLORADO RAPIDS, CAMPIOANĂ ÎN MLS

Echipa Colorado Rapids a câştigat titlul de campioană a Ligii Nord-Americane de Fotbal (MLS), după ce a învins, duminică noapte, la Toronto, cu 2-1 (Casey 57, Kandji 108 / Ferreira 35), după prelungiri, formaţia FC Dallas. Colorado Rapids a cucerit primul titlu de campioană din istorie, după ce în 1997 pierduse finala în faţa echipei DC United.

UN JUCĂTOR DIN URUGUAY, UCIS DUPĂ UN MECI

Un jucător al echipei Cerro a fost ucis prin înjunghiere şi alte trei persoane au fost rănite în timpul unui conflict, duminică seară, la încheierea meciului cu Palerma, din a treia ligă, în localitatea Salto, a anunţat poliţia. Agustin Maidana, în vârstă de 17 ani, a fost înjunghiat cu un cuţit în torax, în timpul unei altercaţii cu un bărbat în vârstă de 31 de ani. Poliţia a precizat că acest incident a fost unul izolat. Adolescentul era jucător la echipa Cerro, însă, fiind suspendat, nu a participat la meciul cu Palerma. Trei persoane, între care şi un minor, au fost ucise în cursul acestui incident care s-a desfăşurat după meci, în afara stadionului. Agresorul a fost reţinut, urmând să fie deferit justiţiei.

FEDERER L-A ÎNVINS PE FERRER

Tenismanul elveţian Roger Federer, cap de serie nr. 2, l-a învins, duminică, pe spaniolul David Ferrer, al şaptelea favorit al competiţiei, cu 6-1, 6-4, în Grupa B a Mastersului de la Londra. În celălalt meci al grupei, britanicul Andy Murray, cap de serie nr. 5, a trecut, cu 6-2, 6-4, de suedezul Robin Soderling, favorit nr. 4. Ieri, Novak Djokovic (Serbia, nr. 3) l-a învins, cu 6-3, 6-3, pe jucătorul ceh Tomas Berdych (Cehia, nr. 6), în primul meci din Grupa A. În al doilea meci al Grupei A s-au întâlnit, aseară, Rafael Nadal (Spania, nr.1) şi Andy Roddick (SUA, nr. 8).

DJOKOVIC S-A ÎNTÂLNIT CU MARADONA

Tenismanul Novak Djokovic a avut plăcerea de a se întâlni cu unul dintre idolii săi, Diego Maradona, venit, ieri, la Londra, pentru a asista la victoria sârbului în faţa cehului Thomas Berdych, în primul său meci la Masters. Cei doi campioni au mai avut contacte, însă nu s-au întâlnit personal. „Un jurnalist argentinian mi-a spus că el ar vrea să mă vadă jucând. Atunci i-am trimis un tricou şi o rachetă. Şi el mi-a trimis la schimb un tricou cu semnătură. Avem genul acesta de legătură de un an sau doi. Este o personalitate recunoscută în întreaga lume. Este o onoare incredibilă că mă susţine. Este o mare plăcere să-l întâlnesc. Este probabil cel mai bun fotbalist din toate timpurile şi o mare vedetă a sportului. Va rămâne tot turneul. Oare va fi talismanul meu norocos?”, a declarat Djokovic, care a discutat în italiană cu fostul fotbalist de la Napoli. Devenit celebru pentru faptul că-şi imită colegii, sârbul nu a ratat ocazia de a face o glumă, spunând că Maradona nu a venit la Londra doar pentru a-l urmări: „El mă antrenează. Nu ştiaţi? Lucrăm la unele gesturi specifice, cum ar fi de exemplu să joc cu mâna!. La mingile înalte!”

BOLT VISEAZĂ SĂ FIE COECHIPIER CU ROONEY

Sprinterul jamaican Usain Bolt a declarat că se gândeşte să devină fotbalist atunci când îşi va încheia cariera de atlet. El visează să joace pentru Manchester United alături de Wayne Rooney. “Mi-ar plăcea să devin fotbalist profesionist la finalul carierei. Dacă închei cu atletismul la 30 de ani, cred că voi avea şansa de a juca măcar într-o echipă mai mică din Premier League sau din diviziile inferioare”, a declarat Bolt. Deţinătorul recordurilor mondiale la 100 şi 200 m plat este un fan înfocat al celor de la Manchester United şi a recunoscut că visul său este să li se alăture idolilor săi de pe Old Trafford. “Ar fi o onoare pentru mine să joc alături de Wayne Rooney şi de coechipierii săi. Atunci când i-am întâlnit pentru prima oară a fost extraordinar. Am rămas surprins că ştiau cine sunt”, a mai spus Bolt.

PRIMĂ DE 3 MILIOANE DE EURO PENTRU VETTEL

Cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1, germanul Sebastian Vettel, a încasat din partea echipei sale, Red Bull, o primă în valoare de trei milioane de euro, pentru triumful reuşit în acest sezon al Marelui Circ. Red Bull şi-a premiat întregul staff, alcătuit din peste 500 de angajaţi, pentru titlurile mondiale cucerite în acest sezon, la constructori şi la piloţi. Astfel, angajaţii de pe nivelurile ierarhice inferioare au primit câte un bonus de 12.000 de euro, în timp ce inginerii echipei au încasat sume de până la 50.000 de euro fiecare. Pentru performanţele înregistrate, echipa austriacă ar urma să primească circa 73 de milioane de euro, conform Acordului Concorde, banii plătibili în patru rate.

S-A RETRAS KIMIKO DATE

Jucătoarea de tenis Kimiko Date-Krumm a anunţat că se va retrage din activitatea compeţională începând cu anul 2011, după ce a recunoscut că nu o mai ţine organismul. Japoneza a revenit pe terenul de tenis, după 12 ani de absenţă, dar a decis să renunţe din nou. „Nu sunt un robot, sunt doar un om. Am 40 de ani şi simt din plin acest lucru”, a mărturisit ea. „Nu voi putea să joc şi în sezonul următor, chiar dacă mi-aş dori enorm să particip la Jocurile Asiei din 2014”, a spus Date, care a avut un sezon excelent, învingând-o printre altele şi pe Maria Sharapova.