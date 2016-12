VICTORII PENTRU SAMARA ŞI FILIMON LA CE DE DUBLU MIXT

Debut cu dreptul pentru perechea constănţeană formată din Elizabeta Samara şi Andrei Filimon în cadrul Campionatului European de dublu mixt de la Subotica (Serbia). Medaliaţii cu bronz în ediţia trecută au obţinut două victorii categorice în primele partide din Grupa D, scor 3-0, în faţa perechilor Kuchuk / Privalova (Belarus) şi Seretti / Vivarelli (Italia). În ultimele partide din grupă, Samara / Filimon vor înfrunta, sâmbătă, perechile Pete / Feher (Serbia) şi Djukic / Jankovic (Muntenegru). A doua pereche tricoloră prezentă la Subotica, formată din campionii europeni din acest an ai probei de juniori, Cristina Hîrîci şi Lucian Munteanu (ambii de la LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul), a obţinut o victorie, 3-0 cu perechea Rogic / Djalovic (Muntenegru), dar a pierdut, scor 0-3, duelul cu Vang / He (Turcia). Ultimele partide din grupe au loc sâmbătă, în faţa perechilor Platonov / Dubkova (Belarus) şi Lupulesku / Radonjic (Serbia). Cuplurile clasate pe primele două poziţii în grupă se vor califica în sferturile de finală. Câştigătorii competiţiei vor fi desemnaţi duminică. Tot la Subotica, vineri, Samara şi Hîrîci s-au calificat în sferturile de finală ale probei de simplu din cadrul Open-ului Serbiei, în timp ce Lucian Munteanu a ratat calificarea pe tabloul principal. Andrei Filimon nu participă la această întrecere.

FINAL DE TUR ÎN CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL

Programul meciurilor de duminică din Campionatul Judeţean de fotbal, etapa a 13-a, ultima din tur (ora 11.00) - SERIA NORD: Pescăruşul Gîrliciu - Steaua Speranţei Siliştea (ora 12.00); Dunărea Ciobanu - Viitorul Fîntînele (se joacă la Hîrşova, de la ora 12.00); Marcon Star Medgidia - Dunaris Topalu (stadion Cimentul); Recolta Nicolae Bălcescu - Viteazu Sinoe Mihai Viteazu (se joacă la Dorobanţu); Ulmetum Pantelimon - CSS Medgidia; Sportul Tortoman - Viitorul Nisipari; Pescarul Ghindăreşti - Gloria Seimeni (ora 12.00). SERIA SUD: AS Ciocîrlia - Viitorul Cobadin; Inter Ion Corvin - CSM II Medgidia Valea Dacilor; Voinţa Siminoc - Progresul Dobromir (se joacă la Murfatlar, de la ora 12.00); Tineretul Valea Dacilor - Trophaeum Adamclisi; Sacidava Aliman - Voinţa Valu lui Traian (se joacă la Dunărea, de la ora 12.00); CS II Peştera - Marmura Deleni (ora 12.00); Danubius II Rasova - Dunărea Ostrov (ora 12.00). SERIA EST: Unirea Topraisar - Luceafărul Amzacea; AS Independenţa - Viitorul Cerchezu; Vulturii Cazino Constanţa - ELIF Fîntîna Mare (teren CFR); Viitorul Mereni - Fulgerul Chirnogeni (se joacă la Osmancea); AS Bărăganu - CFR Constanţa (se joacă la Lanurile); Avîntul Comana - Gloria II Albeşti Cotu Văii; Recolta Negru Vodă - Sparta II Techirghiol (se joacă sâmbătă, de la ora 12.00).

A TREIA ETAPĂ DE RUGBY TAG ARE LOC LA CONSTANŢA

Sâmbătă, de la ora 10.00, la Constanţa se vor disputa partidele etapei a 3-a de rugby tag din cadrul proiectului iniţiat de Consiliul Judeţean Constanţa de revigorare a rugby-ului juvenil. Programate iniţial pe terenul “Mihai Naca“, partidele vor avea loc pe terenul “LPS“ din Complexul Sportiv “Badea Cîrţan“. Competiţia este deschisă copiilor cu vârste cuprinse între 10-12 ani, urmând să participe următoarele unităţi de învăţământ: Şcoala nr. 8 Constanţa (cu două echipe), Şcoala nr. 7 Constanţa, o formaţie alcătuită din elevi de la şcolile nr. 1 şi 2 din Ovidiu, Şcoala din Basarabi şi Şcoala nr. 29 Constanţa. Prima etapă a fost câştigată de Mangalia, iar a doua de Năvodari.

CONTINUĂ SELECŢIA LA HCM

Campioana României la handbal masculin, HCM Constanţa, continuă selecţia pentru formarea grupelor de copii, sub îndrumarea tânărului antrenor Enis Murtaza. La selecţie pot participa copii cu vârste cuprinse între 10-12 ani şi care să aibă înălţimea minimă de 1,65 m. Relaţii la telefon 0730.351.799.

CUPA ROMÂNIEI LA KUNG-FU, EDIŢIA A IV-A

Duminică, la Sala Sporturilor din Vaslui se va desfăşura a patra ediţie a Cupei României la Kung-Fu. Concursul va cuprinde probele de Taolu Tradiţional, Non-Contact Sanda, Light-Fighting Sanda şi Sanda, feminin şi masculin, pentru copii (6-13 ani), mini-cadeţi (14-15 ani), cadeţi (16-17 ani), juniori (18-20 ani) şi seniori (21-34 ani). Din judeţul Constanţa vor participă 17 sportivi de la următoarele cluburi: CSU Neptun Constanţa, preşedinte Cornel Panait, 3 sportivi; CS Shaolin Callatis Mangalia, preşedinte Florin Iordănoaia, 4 sportivi; CS Panda Poarta Albă, preşedinte Mihai Cîju, 2 sportivi; CS Marea Neagră Constanţa, preşedinte Florin Iordănoaia, 8 sportivi.

TRICOLORELE SE REUNESC PENTRU PARTIDELE DE VERIFICARE

Antrenorul naţionalei feminine, Radu Voina, a declarat, vineri, că a convocat un lot de 18 jucătoare, dar vor face deplasarea numai 16 handbaliste la turneul de la Paris şi la meciurile amicale cu Germania, ultimele teste înaintea Campionatului European din luna decembrie. Reunirea lotului are loc pe 23 noiembrie, la Ploieşti, pe 26 noiembrie fiind programată plecarea la Paris, unde pe 27 noiembrie va întâlni Croaţia. Pe 29 noiembrie echipa se va afla la Hanovra, unde su loc amicalele cu reprezentativa Germaniei, pe 30 noiembrie şi 1 decembrie, revenirea în ţară fiind prevăzută pentru 2 decembrie. Plecarea la CE din Danemarca şi Norvegia este prevăzută pe 6 decembrie. Lotul României pentru turneul de la Paris şi pentru partidele-test cu Germania este format din următoarele jucătoare: Paula Ungureanu, Talida Tolnai - portari; Valentina Elisei-Ardean, Iulia Curea Puşcaşu, Ionela Stanca, Oana Manea, Florina Chintoan, Ada Nechita, Cristina Vărzaru, Magda Paraschiv, Cristina Neagu, Adina Fiera, Aurelia Brădeanu, Ada Moldovan, Roxana Gatzel Han, Mihaela Tivadar, Melinda Geiger, Oana Şoit - jucătoare de câmp. Cele 16 jucătoare ca vor pleca în Franţa şi Germania vor fi stabilite înaintea reunirii din 23 noiembrie.

ROMÂNIA ŞI UNGARIA, LA TROFEUL MARAMUREŞ

Echipele naţionale de tineret ale României şi Ungariei, cărora li se vor alătura vicecampioana ţării vecine, FTC Budapesta, şi HCM Ştiinţa Baia Mare vor participa la cea de-a X-a ediţie a Trofeului Maramureş la handbal feminin. Competiţia organizată în Baia Mare va avea loc între 17 şi 19 decembrie, programul meciurilor fiind următorul - 17 decembrie: Ştiinţa Baia Mare - România tineret (ora 18.00), Budapesta - Ungaria tineret (20.00); 18 decembrie: România tineret - Budapesta (11.00), Ştiinţa Baia Mare - Ungaria tineret (13.00); 19 decembrie: România tineret - Ungaria tineret (11.00), Ştiinţa Baia Mare - Budapesta (13.00), ora 14.15: festivitatea de premiere. În acelaşi interval, la Baia Mare vor fi prezente şi echipele naţionale feminine de junioare ale României şi Ungariei, care vor susţine trei meciuri-test, dar nu în cadrul Trofeului Maramureş.