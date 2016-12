ADRESĂ OFICIALĂ CĂTRE DNA

Preşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Vasile Avram, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că a trimis o adresă oficială către Direcţia Naţională Anticorupţie, în urma căreia a avut o întâlnire cu procurorul şef al DNA, Daniel Morar. „Eu sunt primul care doreşte să se facă ordine şi disciplină în arbitrajul şi în fotbalul românesc. Să vină DNA, dar tocmai cei care fac scandal sunt cercetaţi de DNA. Am trimis o adresă oficială către DNA în care am solicitat să am o întâlnire cu şeful acestei instituţii, Daniel Morar, m-am întâlnit cu domnia sa, dar nu pot să spun despre ce am discutat”, a spus Avram, care a menţionat că îi este frică de faptul că arbitrii ar putea fi bătuţi pe stadioane, după ce antrenorul echipei CFR Cluj, Sorin Cîrţu a fugit după tuşierul Adrian Vidan la finalul partidei cu Gloria Bistriţa, din sferturile de finală ale Cupei României-Timişoreana. „Regretăm asemenea atitudini şi comportamente. Facem apel la comisiile abilitate să-şi facă datoria. Am obligaţia să sesizez comisiile LPF. Mi-e frică să nu se ajungă mai departe şi de aceea am făcut apel la comisii”, a completat Avram.

A MURIT ILIE SAVU

Fostul portar şi antrenor al echipei Steaua Bucureşti, Ilie Savu, a decedat, marţi noaptea, la vârsta de 90 de ani, la Spitalul Militar Central din Capitală. Unul dintre fondatorii echipei CCA/Steaua şi primul portar din istoria formaţiei fusese diagnosticat cu ciroză hepatică în ultima fază, boala fiindu-i fatală, informează site-ul oficial al grupării din Ghencea. Ilie Savu s-a născut pe 9 ianuarie 1920, la Cornăţelu, judeţul Dâmboviţa. La început a jucat pe postul de atacant, apoi a apărat poarta echipelor Petrolul Ploieşti (1934-1936), Venus Bucureşti (1937-1942), Corvinul Deva (1943-1947) şi CCA/Steaua Bucureşti (1947-1950). A jucat şi pentru echipa naţională de juniori în două partide. A început cariera de antrenor la Steaua, formaţie pe care a condus-o, cu întreruperi, în perioada 1953-1967, câştigând campionatul şi de patru ori Cupa României (trofeu cucerit de două ori şi ca jucător). Pe plan internaţional, a reuşit rezultate remarcabile precum 5-1 (acasă) şi 4-3 (în deplasare) cu Luton Town, 1-1 cu Arsenal Londra şi 3-3 cu Sheffield United (ambele în Anglia). A mai pregătit pe Corvinul Hunedoara (pe care a promovat-o de două ori) şi pe Gloria Bistriţa.

ULTIMELE MECIURI DIN PRELIMARIILE EURO 2012

Astăzi sunt programate şi ultimele partide din acest an contând pentru preliminariile EURO 2012. Două partide în care gazdele sunt mari favorite, Croaţia urmând să revină pe prima poziţie a grupei în cazul unei aşteptate victorii contra Maltei. Iată şi cele două partide de azi, ambele urmând să înceapă la ora 18.30 - Grupa E: Finlanda - San Marino; Grupa F: Croaţia - Malta.

MASCOTA EURO 2012, DEZVĂLUITĂ LA VARŞOVIA

Mascota Campionatului European din 2012, competiţie găzduită de Polonia şi Ucraina, a fost dezvăluită, ieri, la Varşovia, în prezenţa înalţilor responsabili ai UEFA şi ai celor două federaţii co-organizatoare. Ca şi la EURO 2008, turneu organizat în Elveţia şi Austria, unde mascota a fost reprezentată de fraţii Trix şi Flix, şi în 2012 va fi vorba despre doi fraţi, fiecare îmbrăcat în culorile naţionale ale celor două state-gazdă. Numele celor doi va fi decis în urma votului deschis în toată lumea prin intermediul site-ului oficial al UEFA. Rezultatul va fi anunţat pe 4 decembrie. Desenată pentru al treilea campionat european consecutiv de către studiourile Warner Bros, mascota din 2012 va purta numele Slavek şi Slavko, Siemko şi Strimko sau Klemek şi Ladko, prenume inspirate din prenumele polonezilor şi ucrainenilor. Meciurile de la EURO 2012 se vor disputa la Varşovia, Wroclaw, Poznan şi Gdansk - în Polonia, la Kiev, Doneţk, Harkov şi Lvov - în Ucraina.

IBRAHIMOVICI, FOTBALISTUL SUEDEZ AL ANULUI

Atacantul echipei AC Milan, Zlatan Ibrahimovici, a fost desemnat, luni seară, fotbalistul suedez al anului, într-o ceremonie organizată la Malmo, oraşul natal al jucătorului, informează site-ul oficial al UEFA. Ibrahimovici, în vârstă de 29 de ani, a câştigat pentru a cincea oară aceast trofeu, el fiind singurul jucător care a obţinut acest trofeu de mai mult de două ori. Ibrahimovici a mai fost desemnat cel mai bun fotbalist suedez în 2005, 2007, 2008 şi 2009. „Nu îmi imaginam că voi câştiga de cinci ori acest premiu atunci când m-am apucat de fotbal, la 12 ani, la echipa Malmo FF”, a declarat internaţionalul suedez. Cea mai bună fotbalistă suedeză a anului a fost desemnată Therese Sjogran, în vârstă de 33 ani, care şi-a ajutat echipa, FC Malmo, să câştige titlul de campioană după o pauză de 16 ani. Sjogran a mai primit acest trofeu în 2007.

DONADONI, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI CAGLIARI

Tehnicianul Roberto Donadoni a fost numit, ieri, în funcţia de antrenor principal al echipei Cagliari, după demiterea lui Pierpaolo Bisoli, informează site-ul sport.it. Donadoni va fi prezentat oficial în această după-amiază. În vârstă 47 de ani, Donadoni a mai pregătit în cariera sa formaţiile Lecco, Livorno, Genoa, SSC Napoli şi reprezentativa Italiei, în perioada iulie 2006 - iunie 2008.

BARCELONA NEGOCIAZĂ CU AFELLAY

PSV Eindhoven şi FC Barcelona au ajuns la un acord pentru transferul lui Ibrahim Afellay, urmând ca jucătorul şi clubul blau-grana să încheie acordul în următoarele săptămâni. Afacerea se va încheia în luna ianuarie anul viitor, atunci când va începe mercato din iarnă. Afellay are 24 de ani, este internaţional olandez şi joacă la PSV din 2003. El ar putea deveni al şaptelea jucător care se transferă de la PSV la Barcelona, după Ronald Koeman (a evoluat la gruparea catalană între 1988 şi 1995), Romario (1993-1995), Ronaldo (1996-1997), Zenden (1998-2001), Phillip Cocu (1998-2004) şi Van Bommel (2005-2006). Presa spaniolă scrie că PSV ar încasa circa trei milioane de euro pentru Afellay, o sumă foarte mică pentru valoarea sa, dar suficientă pentru gruparea din Eindhoven, care l-ar pierde gratis după 30 iunie 2011, când jucătorul ar deveni liber de contract. Fotbalistul olandez este dorit şi de Atletico, Valencia, Manchester, Inter, Liverpool, Bayern şi Hamburg, dar catalanii speră să fie ajutaţi de Johann Cruyff în a-l convinge să aleagă Barça.

TERRY AR PUTEA ABSENTA CÂTEVA LUNI!

Fundaşul lui Chelsea şi al echipei naţionale a Angliei, John Terry, ar putea absenta de pe gazon mai multe luni din cauza unei afecţiuni la piciorul drept. Fotbalistul în vârstă de 29 de ani are o problemă cu un nerv care îi provoacă dureri mari, atât în timpul meciurilor cât mai ales după jocuri. Terry a declarat că a jucat cu dureri de la finalul sezonului trecut, dar că nu mai poate continua în această situaţie. „Am putut să joc deoarece în timpul meciului nivelul crescut de adrenalină mă făcea să uit de durere. Am ajuns însă într-un punct în care nu mai pot continua astfel. După meciuri am dureri mari de tot, nici nu pot dormi”, a declarat Terry pentru „The Sun”. Jucătorul ar putea suferi o intervenţie chirurgicală care l-ar ţine departe de gazon câteva luni.

PIRES VA SEMNA CU ASTON VILLA

Mijlocaşul francez Robert Pires va semna pentru Aston Villa, echipă antrenată de Gerard Houllier, contractul urmând să fie parafat până la finalul săptămânii, a anunţat, ieri, gruparea engleză. Campionul mondial din 1998, acum în vârstă de 37 de ani, era fără contract de la plecarea de la Villarreal în vară. Pires se antrena în ultima vreme cu Arsenal Londra, unde a petrecut şase sezoane, în perioada 2000-2006, câştigând două titluri de campion al Angliei şi marcând 62 de goluri în Premier League.

HUDDLESTONE VA FI INDISPONIBIL TREI LUNI

Mijlocaşul echipei Tottenham Hotspur, Tom Huddlestone, va fi supus unei intervenţii chirurgicale la gleznă şi va fi indisponibil timp de trei luni, a anunţat clubul englez. Fotbalistul în vârstă de 23 de ani se alătură pe lista jucătorilor de la Tottenham care sunt accidentaţi lui King, Dawson, Defoe şi Lennon.

GRUPELE TURNEULUI CAMPIONILOR DE LA LONDRA

Componenţa grupelor Turneului Campionilor, competiţia celor mai buni opt tenismeni ai anului, care va începe, duminică, la Londra - Grupa A: Rafael Nadal (Spania), Novak Djokovic (Serbia), Tomas Berdych (Cehia), Andy Roddick (SUA); Grupa B: Roger Federer (Elveţia), Robin Soderling (Suedia), Andy Murray (Marea Britanie), David Ferrer (Spania).

IBU A AMENDAT FEDERAŢIA RUSĂ DE BIATLON CU 50.000 DE EURO

Federaţia Internaţională de Biatlon (IBU) a amendat cu 50.000 de euro Federaţia Rusă de Biatlon (RBU) pentru violarea repetată a regulamentulului antidoping, având cinci sportivi suspendaţi în 12 luni. La Campionatele Mondiale din 2009, din Coreea de Sud, trei dintre sportivii ruşi, Ecaterina Iurieva, Albina Ahatova şi Dmitri Iaroşenko, au fost excluşi din competiţie şi apoi suspendaţi doi ani pentru dopaj. În februarie 2011, ei ar putea reveni în circuitul mondial. Celelalte naţiuni au reclamat sancţiuni severe împotriva Rusiei, dar IBU a luat în considerare eforturile serioase ale RBU în lupta împotriva dopingului.

A MURIT IMRE POLYAK

Ungurul Imre Polyak, fost campion olimpic şi triplu campion mondial la lupte greco-romane, a murit la vârsta de 78 de ani, după o lungă boală, a anunţat Comitetul Olimpic din Ungaria. Polyak, după trei medalii de argint la JO în 1952, 1956 şi 1960, a câştigat medalia olimpică de aur la Tokyo, în 1964. El a câştigat şi titlul de campion mondial, în 1955, 1958 şi 1962. După retragerea din competiţie în 1965, el a fost antrenor la un club din Ungaria.

ANTONIO MARGARITO, SPITALIZAT DUPĂ MECIUL CU PACQUIAO

Pugilistul mexican Antonio Margarito este spitalizat şi ar putea fi operat pentru o fractură de planşeu orbital drept, după ce sportivul a primit o „avalanşă de lovituri” de la filipinezul Manny Pacquiao, în meciul pentru centura WBC la supermijlocie. De pe patul de spital, Margarito a ţinut să-i aducă un omagiu învingătorului său: „Am dat tot ce aveam însă din nefericire am fost incapabil să-l înving pe cel mai bun boxer din lume”. Margarito speră să plece din spital miercuri şi să revină acasă, la Tijuana. Sâmbătă, la Dallas, mexicanul a terminat meciul cu Pacquiao profund marcat, cu ochii tumefiaţi şi faţa plină de sânge.

VITEZA MAXIMĂ PE PISTELE DE BOB ŞI SANIE VA FI DE 135 KM/H

Viteza maximă pe pistele de bob şi sanie care vor fi construite în viitor, inclusiv cea pentru Jocurile Olimpice de la Soci, nu va depăşi 135 km/h, a decis Federaţia Internaţională de Sanie (FIL), care şi-a învăţat lecţia după moartea lui Nodar Kumaritashvili, la JO de la Vancouver. FIL a indicat că planurile pentru pista de la JO iarnă din 2014 au fost supuse analizei unui expert independent, care a ajuns la concluzia că viteza maximă nu va depăşi 134 km/h. De asemenea, FIL şi Federaţia Internaţională de Bob (FIBT) vor examina cu arhitecţii pistei măsurile suplimentare de securitate ce pot fi luate ca “bariere de securitate”. Aceste măsuri vor fi luate ca urmare a decesului sportivului georgian Nodar Kumaritashvili survenit pe 12 februarie, pe pista de la Whistler (Canada), cu câteva ore înainte de debutul JO-2010, când acesta a sărit de pe pistă în ultimul viraj. Justiţia canadiană a concluzionat în luna octombrie că decesul a fost unul accidental.