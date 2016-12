GRIGORAŞ ŞI-A SĂRBĂTORIT ZIUA DE NAŞTERE ÎN VESTIAR

Antrenorul echipei Pandurii, Petre Grigoraş, a împlinit, ieri, 46 de ani, el fiind sărbătorit de fotbalişti în vestiar înaintea antrenamentului de dimineaţă, ocazie cu care a primit cadou un tort ornat cu un teren de fotbal. Fostul antrenor al Farului a precizat că nu se bucură aşa de mult că mai îmbătrâneşte cu un an şi că îi lasă pe alţii să se bucure de ziua sa. Grigoraş a adăugat că nu prea are timp liber şi că doar o dată a reuşit să ajungă la Constanţa în ultima lună şi jumătate şi atunci doar pentru a-şi aduce soţia la Tg. Jiu: „Nu am prea mult timp liber, doar am trecut aşa prin zonă, dar nu am vizitat absolut nimic. Îmi plac construcţiile vechi ale oraşului şi arhitectura veche. Din păcate nu am ajuns nici la pescuit şi nu am ajuns nici să joc vreodată tenis de câmp, care e un alt hobby. Soţia a venit la mine şi a stat câteva zile dar pe acasă n-am stat pentru că nu e timp, am trecut doar după meciul cu Rapid şi am adus-o aici. Băiatul nu l-am văzut deloc de când sunt aici, o să-l văd la iarnă, în vacanţă”. Fiul lui Petre Grigoraş, Alexandru, are 21 de ani şi este fotbalist la Callatis Mangalia.

O ZI PÂNĂ LA PARTIDA ROMÂNIA - ITALIA

Delegaţia echipei naţionale a României a ajuns, ieri, la Klagenfurt, unde va disputa, miercuri, de la ora 21.30 (în direct la PRO TV), meciul amical cu reprezentativa Italiei. Dintre jucătorii selecţionaţi de Răzvan Lucescu doar următorii fotbalişti au plecat din România: Pantilimon (FC Timişoara), Tătăruşanu (Steaua Bucureşti), Râpă (Oţelul Galaţi), Maftei (Unirea Urziceni), Tamaş (West Bromwich Albion), Gardoş (Steaua Bucureşti), Raţ (Şahtior Doneţk), Torje (Dinamo Bucureşti), Alexa (FC Timişoara), Cristian Tănase (Steaua Bucureşti), Silviu Ilie (Oţelul Galaţi), Bogdan Stancu (Steaua Bucureşti), Gigel Bucur (Kuban Krasnodar), Marica (VfB Stuttgart) şi Bilaşco (Steaua Bucureşti). Jucătorii Dorin Goian (US Palermo), Chivu (Internazionale Milano), Ropotan (Dinamo Moscova), Florescu (Alania Vladikavkaz) şi Deac (Schalke ‘04 Gelsenkirchen) s-au alăturat lotului direct în Austria. Cotidianul portughez Record a anunţat, ieri, că fundaşul formaţiei FC Porto, Cristian Săpunaru, nu va evolua în meciul amical al naţionalei României cu Italia, din motive personale. Antrenorul echipei Oţelul Galaţi, Dorinel Munteanu, a declarat, ieri, că i-a sfătuit pe cei doi jucători ai formaţiei sale, Cornel Râpă şi Silviu Ilie, convocaţi în premieră la naţională pentru meciul cu Italia, să fie serioşi şi determinaţi.

PLUTON FRUNTAŞ ÎN CUPA “FRIENDS”

Cupa “Friends”, campionat inclus în Liga “Bergenbier”, a programat la sfârşitul săptămânii trecute meciurile etapei a 9-a. Iată rezultatele: FZN - Telegraf 10-7; Club Auto Tomis - Black Sea Knights 15-3; Alma Soveja - Tomis Juniors 3-0; Palas - Gepa 10-6; Friends - Trîntorii 9-5; Juventus - Store 9-6; Vudena - Old Boys 13-7; Steaua Mării - Velez 10-8; Scuba - Porto 9-7; Real Poarta 6 - Americanul 13-3; Rechinii - Rezervele 4-3; Melody - Progresul Năvodari 6-6; Vulturul Nisipari - Crazy Team 9-3. Clasament: 1. Vulturul Nisipari 27p (golaveraj: 92-43); 2. Palas 25p (112-34); 3. Real Poarta 6 24p (95-42); 4. Friends 24p (78-38); 5. Steaua Mării 21p (71-41); 6. Scuba 21p (77-48); 7. Juventus 21p (75-56); 8. Crazy Team 16p (74-50); 9. Melody 16p (56-41); 10. Vudena 16p (68-73); 11. Rechinii 15p (65-40); 12. FZN 15p (61-88); 13. Progresul Năvodari 14p (83-53); 14. ALMA Soveja 13p (65-51); 15. Store 13p (56-47); 16. Gepa 12p (58-49); 17. Old-Boys 12p (52-48); 18. Velez Costineşti 9p (53-53); 19. Club Auto Tomis 9p (68-78); 20. Rezervele 7p (47-62); 21. Porto 6p (44-70); 22. Trîntorii 3p (33-69); 23. Americanul 3p (26-103); 24. Tomis Juniors 3p (42-120); 25. Black Sea Knights 0p (26-97); 26. Telegraf 0p (46-129).

MUTU VA LIPSI ÎNTRE 10 ŞI 14 ZILE

Atacantul echipei AC Fiorentina, Adrian Mutu, va lipsi între 10 şi 14 zile după accidentarea suferită în meciul de campionat cu Cesena. Mutu a suferit o miotendinită de gradul întâi, fără ca muşchiul adductor lung să fie afectat, aşa cum se crezuse iniţial. Internaţionalul român s-a accidentat sâmbătă, iar iniţial s-a crezut că va fi indisponibil timp de o lună.

ANDREI CRISTEA VA FI OPERAT

Atacantul Andrei Cristea va fi supus unei intervenţii chirurgicale pentru fractură de pomete, în această dimineaţă, el urmând să fie indisponibil până la finalul anului. În minutul 14 al meciului cu Universitatea Craiova, scor 2-2, Andrei Cristea s-a lovit la cap la un duel aerian cu Valerică Găman, a fost scos pe targă de pe teren şi a fost transportat cu ambulanţa la spital. Diagnosticat cu dublă fractură de pomete, Cristea va fi operat la Clinica de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială din Bucureşti.

PRIMELE AMICALE DIN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ

Într-o săptămână dedicată partidelor amicale inter-ţări - dar în care sunt programate şi două partide din preliminariile EURO 2012 - primele meciuri se joacă astăzi: Iordania - Cipru şi Scoţia - Insulele Faroe.

BECKHAM ŞI LA GALAXY AU RATAT FINALA MLS

Formaţia Los Angeles Galaxy, la care joacă şi mijlocaşul englez David Beckham, a ratat calificarea în finala campionatului nord-american (MLS), după ce a pierdut, pe teren propriu, partida cu FC Dallas, scor 0-3, în finala Conferinţei Vest. LA Galaxy, care a pierdut anul trecut finala MLS după lovituri de departajare, în faţa echipei Real Salt Lake, era considerată favorită, după ce a terminat sezonul regulat în fruntea clasamentului. Dallas s-a calificat în premieră în finala MLS, care va avea loc duminică, la Toronto (Canada). Cealaltă finalistă, Colorado Rapids, a ajuns în ultimul act pentru prima oară după 1997 (când a fost învinsă de DC United), câştigând pe teren propriu, în faţa formaţiei San Jose Earthquake, cu 1-0 în finala Conferinţei Est.

INCIDENTE LA SANKT PETERSBURG

Un poliţist a fost grav rănit şi 100 de fani au fost reţinuţi, după meciul disputat duminică la Sankt Petersburg, între formaţia locală Zenit şi FK Rostov. Peste 2.000 de suporteri care au sărbătorit câştigarea campionatului Rusiei de către formaţia lor favorită, Zenit, au defilat după meci pe principala arteră a oraşului. La un moment dat au aprins fumigene şi au aruncat cu sticle spre poliţişti. Aceştia din urmă au utilizat împotriva lor gaze lacrimogene şi au reţinut 100 de fani. Un grup de suporteri a agresat un poliţist de circulaţie, pe care l-au rănit grav. Mai multe site-uri au publicat fotografii cu un poliţist întins pe stradă şi având capul într-o baltă de sânge. Zenit a devenit noua campioană a Rusiei, cu două etape înainte de fina. Formaţia pregătită de italianul Luciano Spalletti a acumulat 66 de puncte şi nu mai poate fi ajunsă de urmăritoare, ŢSKA Moscova (58p) şi Rubin Kazan (56p).

XAVI ŞI INIESTA, SUSŢINUŢI DE MESSI

Internaţionalul argentinian Lionel Messi a declarat despre Xavi şi Iniesta, coechipierii săi de la FC Barcelona, că ar merita Balonul de Aur 2010. „Sigur că ultima Cupă Mondială va cântări greu în decizia finală de acordare a trofeului. Din acest punct de vedere, Xavi şi Iniesta sunt avantajaţi faţă de mine. Dar dacă nu voi câştiga eu trofeul, sper să o facă unul dintre cei doi. Merită!”, a declarat Messi. Întrebat pe cine consideră cel mai bun antrenor al al anului, Messi a rămas fidel echipei sale de club: „Guardiola. Nu doar pentru că este un antrenor care câştigă, ci şi pentru filozofia sa de joc. Sosirea sa în funcţia de antrenor a echipei FC Barcelona a însemnat debutul unei perioade fantastice. Evident, nu îl uit pe Jose Mourinho. După tripla pe care a reuşit-o la Inter, a început să dea o nouă imagine clubului Real Madrid. Dar, cum spuneam, Cupa Mondială va avea o importanţă decisivă în acordarea premiilor de la finalul anului. De aceea, cred că şi Vicente del Bosque sau Joachim Löw pot pretinde titlul de cel mai bun antrenor”.

MATERAZZI, EXTERNAT DUPĂ LOVITURA PRIMITĂ DE LA IBRAHIMOVICI

Fundaşul central al formaţiei Internazionale Milano, Marco Materazzi, a fost externat în noaptea de duminică spre luni, după ce a fost lovit la un pomete, la o acţiune de joc, de către Zlatan Ibrahimovici, în derby-ul cu AC Milan, a anunţat, ieri, agenţia Ansa. Campionul mondial din 2006 a ieşit pe targă de pe teren în minutul 67, după ce a fost lovit cu piciorul de suedez, acesta primind cartonaşul galben. „Nu am făcut-o intenţionat. Era un duel, voiam să obţin controlul balonului, el la fel, mi-am cerut scuze. Însă astfel de lucruri se pot întâmpla în fotbal”, a declarat Ibrahimovici. Antrenorul Interului, Rafael Benitez, a apreciat că faultul lui Ibrahimovici a fost “urât” însă nu se poate pronunţa în privinţa intenţiei jucătorului. AC Milan a câştigat meciul cu Inter, cu scorul de 1-0.

PANATHINAIKOS SCHIMBĂ ANTRENORUL

Antrenorul echipei Panathinaikos Atena, Nikos Nioplias, a renunţat la post de comun acord cu conducerea clubului grec. Locul său a fost luat de Jacek Gmoch, în vârstă de 71 de ani. Fostul selecţioner al Poloniei a mai antrenat echipa ateniană între 1983 şi 1985.

HULKENBERG PLEACĂ DE LA WILLIAMS

Echipa de Formula 1 Williams a anunţat, ieri, într-un comunicat, că pilotul german Nico Hulkenberg, în vârstă de 23 de ani, nu va mai concura pentru team-ul britanic în sezonul 2011, înlocuitorul său urmând a fi anunţat până la sfârşitul acestui an, informează www.motorsport.com. Williams a precizat că germanul a avut un sezon de debut convingător şi că “fără îndoială are un viitor strălucit în acest sport”. „Suntem convinşi că Nico va face în continuare lucruri deosebite. Îi dorim să-i meargă bine şi sperăm că drumurile noastre se vor intersecta din nou în viitor”, a afirmat patronul echipei, Frank Williams. Willi Weber, managerul lui Hulkenberg, a declarat că, în opinia sa, germanul va fi înlocuit de venezuelanul Pastor Malondano (25 de ani), câştigătorul campionatului GP2. Presa internaţională a scris că renunţarea la Hulkenberg ar fi cauzată de faptul că Williams a pierdut la sfârşitul acestui sezon patru sponsori importanţi, iar angajarea lui Malondano ar aduce o importantă infuzie de capital, prin atragerea companiei petroliere venezuelane PDVSA ca partener al team-ului de la Grove. Totodată, Williams l-a confirmat pentru anul viitor pe pilotul brazilian Rubens Barrichello. Echipa Williams a încheiat sezonul 2010 pe locul 6 (69 de puncte) în clasamentul constructorilor, iar Barrichello şi Hulkenberg s-au clasat pe locul 10 puncte (47p), respectiv 14 (22p) în ierarhia piloţilor. Cel mai bun rezultat al lui Hulkenberg în primul său an de Formula 1 a fost locul 6 ocupat la Marele Premiu al Ungariei. De asemenea, el a reuşit un pole-position la Marele Premiu al Coreei de Sud, dar a terminat cursa al optulea.

GEBRESELASSIE NU SE MAI RETRAGE

Etiopianul Haile Gebreselassie, care îşi anunţase retragerea după abandonul la maratonul de la New York, îşi va continua activitatea încă doi sau trei ani, a anunţat, ieri, managerul şi agentul sportivului, olandezul Jos Hermens. „Lui Grebreselassie îi place să alerge şi să alerge este viaţa lui. Şi-a schimbat părerea. Nu se poate retrage doar pentru că a pierdut o cursă. După New York, el s-a gândit o săptămâni şi vrea să continue să alerge. Este în formă şi poate fi competitiv în următorii doi sau trei ani”, a spus Hermens, care a precizat că Gebreselassie şi-a schimbat părerea după ce a discutat cu prieteni şi compatrioţi şi a recunoscut că rutierul va trebui să muncească mult pentru a participa la Jocurile Olimpice de la Londra, din 2012. În vârstă de 37 de ani, Gebreselassie, are două titluri olimpice în palmares, în proba de 10.000 m (1996 şi 2000) şi patru titluri mondiale, tot la 10.000 m.