RCJ FARUL, LOCUL 6 ÎN CN DE RUGBY ÎN ŞAPTE

Campioana la rugby în şapte în sezonul trecut, RCJ Farul Constanţa, nu a reuşit decât o clasare pe poziţia a 6-a în clasamentul general la finalul acestei campioant. În ultima etapă, desfăşurată sâmbătă şi duminică, la Bucureşti, RCJ Farul a terminat pe poziţia a şaptea, după ce a învins în meciul de clasament pe RCM Timişoara, scor 21-19. Etapa a fost câştigată de CSM Bucureşti, dar noua campioană a ţării este Steaua Bucureşti, cea mai bună formaţie după disputarea celor patru etape ale CN. Iată rezultatele înregistrate de RCJ Farul la Bucureşti: 12-7 cu Politehnica Iaşi, 28-5 cu CSU “Aurel Vlaicu“ Arad, 14-22 cu Dinamo Bucureşti, 14-40 cu Steaua Bucureşti, 19-12 cu RCM Timişoara şi 7-14 cu Bucovina Suceava - toate în grupă; 21-19 cu RCM Timişoara - în meciul pentru locurile 7-8. În urma rezultatului de la Bucureşti, antrenorul Sorin Trancă îşi va prezenta demisia, invocând nerealizarea obiectivului stabilit: calificarea în semifinale la ultima etapă a CN.

ŞAPTE SCRIMERI CONSTĂNŢENI LA CN PENTRU CADEŢI

Duminică, la Satu Mare, au debutat Campionatele Naţionale de scrimă pentru cadete şi cadeţi, întrecere în cadrul căreia CS Farul va fi reprezentat de şapte sportivi. Radu Chiperi, Dmitri Nistor, Gleb Nistor, Mădălina Ciucuraş, Andreea Popină, Teodora Florescu şi Andreea Florescu speră să urce pe podiumului întrecerii. Sportivii sunt însoţiţi de antrenoarea Mihaela Ion.

RĂZVAN FLOREA A EVOLUAT PENTRU ULTIMA OARĂ

Înotătorul constănţean Răzvan Florea a disputat duminică ultima cursă a carierei, pentru clubul francez MON, unde era legitimat de opt ani. În vârstă de 30 de ani, Florea a concurat în proba de ştafetă 4x100 m mixt, la Campionatele Franţei intercluburi. Pe 15 iulie, la Campionatele Naţionale, medaliatul olimpic cu bronz de la Atena 2004 a avut parte de o emoţionantă ceremonie de retragere, organizată de federaţia română, însă ultima cursă oficială din carieră a fost cea de la Village-Neuf (Franţa). „Nu este uşor să renunţi. E multă emoţie. În România suntem cinci sau şase înotători de valoare care ne retragem. Nu va rămâne decât Camelia Potec şi un mare gol după ea. Nu avem alţi înotători buni, dar sunt pregătit să muncesc pentru ca viitorul înotului românesc să fie mai bun. Antrenez deja copii în oraşul meu natal, Constanţa, şi sper să găsim o mare speranţă. În 20 de ani de carieră, nu am cunoscut decât un singur club în România: Farul Constanţa. Iar în străinătate, nu am înotat decât pentru Universitatea din Alabama şi pentru MON”, a precizat Florea pentru cotidianul Journal L’Alsace. La MON au mai fost legitimaţi şi alţi români înainte de Florea, Roxana Mărăcineanu şi Adrian Vişinescu, iar la ora actuală concurează pentru acest club Alexandra Dobrin şi Ioana-Alexandra Popa.

CONTINUĂ SELECŢIA LA HCM

Campioana României la handbal masculin, HCM Constanţa, continuă selecţia pentru formarea grupelor de copii, sub îndrumarea tânărului antrenor Enis Murtaza. La selecţie pot participa copii cu vârste cuprinse între 10-12 ani şi care să aibă înălţimea minimă de 1,65 m. Relaţii la telefon 0730.351.799.

PRIMUL MECI DIN ETAPA A 10-A A LN DE HANDBAL MASCULIN

Astăzi este programată prima partidă din etapa a 10-a din Liga Naţională de handbal masculin, CSM Oradea urmând să primească, de la ora 17.00, vizita formaţiei UCM Reşiţa. Restul partidelor sunt programate astfel - mâine: Pandurii Tg. Jiu - Ştiinţa Bacău (ora 18.00); sâmbătă: U. Cluj - Poli Timişoara (ora 11.00), Steaua - CSM Bucureşti (ora 17.00), Dinamo - CSM Satu Mare (ora 18.00), HC Odorhei - Minaur Baia Mare (ora 18.00); duminică: Bucovina Suceava - HCM Constanţa (ora 11.00).

ROMÂNIA, CU 15 HALTEROFILI LA CE DE JUNIORI ŞI TINERET

România va participa cu o delegaţie de 15 sportivi la Campionatele Europene de haltere pentru juniori şi tineret U-23 de la Limassol (Cipru), care vor avea loc în perioada 22-27 noiembrie. La feminin, România va fi reprezentată de Roxana Cocoş (categoria 63 kg) la tineret şi de alte patru sportive la junioare: Elena Ramona Andrieş (48 kg), Bianca Mădălina Molie (53 kg), Andreea Elena Parfene (58 kg), Andreea Aanei (75 kg). La masculin, patru halterofili români vor concura la juniori, Ionuţ Florin Croitoru (56 kg), Răzvan Nicoară (62 kg), Adrian Ghişoiu (77 kg) şi Leonard Dumitru Cobzariu (85), iar la tineret vor evolua Gabriel Olaru (56 kg), Marius Gâscan (62 kg), Paul Cătălin Stoichiţă (69 kg), Alexandru Roşu (77 kg), Gabriel Sâncrăian (85 kg), Marius Danciu (94 kg).

KOVACS VREA O VICTORIE ŞI CU LARVIK

Campioana României la handbal feminin, Oltchim Rm. Vîlcea, s-a calificat în grupele principale ale Ligii Campionilor, după ce a învins, duminică, pe teren propriu, cu 28-22 (12-9), formaţia daneză Randers HK. Oltchim mai are de disputat o partidă în cadrul Grupei C. Handbalistele pregătite de Peter Kovacs se vor duela duminică, cu prima clasată, Larvik, antrenorul Oltchimului declarând că îşi doreşte un succes şi în această întâlnire. „Handbalistele de la Oltchim sunt profesioniste şi nu va conta faptul că suntem calificaţi. Vor dori victoria şi cu Larvik. Nu ne putem propune alt rezultat, mai ales că jucăm în faţa propriilor spectatori care aşteaptă de la noi numai succese”, a spus Kovacs, care nu a privit meciul cu Randers, scor 28-22, ca o răzbunare pentru eşecul din tur. „Am pregătit meciul ca pe unul decisiv pentru calificarea în grupele principale. Importantă este calificarea pe care cred că o merităm din plin. Apărarea a funcţionat foarte bine, mai avem de lucru la atac. Sunt convins că nici după această partidă presiunea de la Oltchim nu o să dispară pentru că este un club mare, cu obiective mari”, a afirmat Kovacs.

HĂNESCU A URCAT TREI LOCURI ÎN CLASAMENTUL ATP

Tenismanul român Victor Hănescu a urcat trei poziţii şi se află pe locul 51, cu 915 puncte, în clasamentul ATP dat publicităţii ieri. Între primii 200 de jucători din lume se află încă doi români: Victor Crivoi, care a coborât două locuri, până pe 176 (304p), şi Adrian Ungur, care a urcat trei poziţii, până pe 186 (285p). La dublu, constănţeanul Horia Tecău se menţine pe locul 18, cu 3.250p. Lider în clasamentul ATP se menţine Rafael Nadal (Spania), cu 11.450p, urmat de Roger Federer (Elveţia), cu 7.645p, şi Novak Djokovic (Serbia), cu 5.635p.

GRAŢIELA VÂJIALĂ, MEMBRU AL BOARD-ULUI ANADO

Preşedintele Agenţiei Naţionale Antidoping, Graţiela Vâjială, a fost aleasă ca membru al board-ului Asociaţiei Mondiale a Organizaţiilor Naţionale Antidoping (ANADO). În cadrul Adunării Generale Anuale a membrilor ANADO au avut loc alegeri pentru posturile vacante din cadul Comitetului Executiv al acestui for. Graţiela Vâjială a declarat că această alegere a sa reprezintă o recunoaştere pe plan internaţional a activităţii desfăşurate de ANAD: „Pentru agenţia noastră înseamnă foarte mult această funcţie, iar pentru mine personal va fi o muncă în plus. Înseamnă o recunoaştere a activităţii desfăşurate de noi în acest domeniu. Cei de la ANADO s-au convins că România are o politică coerentă în domeniul antidoping. Noi am şi organizat o dată această adunare, iar atunci s-au convins ce fel de agenţie avem, ce laborator avem şi felul în care ne desfăşurăm activitatea”.