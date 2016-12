PETROLUL PLOIEŞTI, DIN NOU ÎN FRUNTEA SERIEI A II-A A LIGII A II-A

Mare favorită la promovare, Petrolul Ploieşti a revenit în fruntea Seriei a II-a a Ligii a II-a, după ce liderul, CS Mioveni, a obţinut doar un rezultat de egalitate în deplasarea de la Deva, în etapa a 12-a. Rezultate - vineri: Unirea Alba Iulia - FC Silvania 1-2; sâmbătă: FC Argeş - CSM Rm. Vîlcea 4-2; ALRO Slatina - FC Bihor 2-2; Mureşul Deva - CS Mioveni 0-0; Petrolul Ploieşti - ACU Arad 2-0; Gaz Metan CFR Craiova - Voinţa Sibiu 0-0; Arieşul Turda - ACSMU Iaşi 1-0. UTA a stat. Clasament: 1. Petrolul Ploieşti 22p (golaveraj: 22-10); 2. CS Mioveni 22p (15-7); 3. Voinţa Sibiu 21p.

ETAPA A 10-A ÎN CN AL JUNIORILOR REPUBLICANI

Rezultate înregistrate în etapa a 10-a din Campionatul Naţional al juniorilor republicani - juniori A: LPS Galaţi - FC Viitorul Constanţa 4-3 (0-2 la juniori B), FC Farul Constanţa - Săgeata Năvodari 1-0 (3-0), Gloria Buzău - Dunărea Galaţi 2-3 (0-3), Delta Tulcea - CF Brăila 3-2 (4-1), Metalul Constanţa - Oţelul Galaţi 0-1 (0-1), Unirea Slobozia - Callatis Mangalia 8-2 (2-2).

ETAPA A 11-A ÎN CN AL JUNIORILOR C ŞI D

Iată rezultatele consemnate în etapa a 11-a din Campionatul Naţional al juniorilor C şi D - juniori C, Seria Sud: CS Eforie - Portul Constanţa 0-11, CS Agigea - Marmura Deleni 1-2, Callatis Mangalia - FC Viitorul Constanţa 0-9, FC Farul Constanţa - Sparta Techirghiol 3-0; juniori D, Seria Sud: CS Eforie - Portul Constanţa 0-6, Trophaeum Adamclisi - GSIB Mangalia 1-2, Callatis Mangalia - Academia Hagi 0-22, FC Farul Constanţa - Sparta Techirghiol 12-0. Sâmbătă s-a disputat şi o partidă restantă din etapa a 6-a a CN al juniorilor E: Săgeata Năvodari - FC Viitorul Constanţa 3-10.

MUTU S-A ACCIDENTAT

Atacantul echipei Fiorentina, Adrian Mutu, a suferit o leziune la muşchiul adductor lung, la meciul de sâmbătă cu Cesena, scor 1-0, şi ar putea fi indisponibil o lună. Fiorentina a anunţat pe site-ul oficial că în următoarele 24-36 de ore se va stabili gravitatea situaţiei lui Mutu. „Mai este o mică speranţă că indisponibilitatea va fi de două-trei săptămâni, dar o previziune mai realistă ar fi de o lună”, scrie violanews.com. Mutu a fost înlocuit cu Ljajic, în min. 41, după ce a acuzat o accidentare în zona inghinală.

ZENIT SANKT PETERSBURG, NOUA CAMPIOANĂ A RUSIEI

Echipa Zenit Sankt Petersburg a devenit noua campioană a Rusiei, cu două etape înainte de finalul sezonului, după ce a învins, duminică, pe teren propriu, cu 5-0 (Lazovic 40-pen., Semak 75, Kerjakov 82, Bukharov 90, 90+2), formaţia FK Rostov, la care fundaşul Sorin Ghionea a jucat tot meciul, informează site-ul oficial al grupării ruse. Ghionea a primit un cartonaş galben în min. 39. Cu două etape înainte de finalul sezonului, Zenit, echipă pregătită de italianul Luciano Spalletti, a acumulat 66 de puncte şi nu mai poate fi ajunsă de principalele urmăritoare, ŢSKA Moscova (58p) şi Rubin Kazan (56p).

KAREMBEU, ANCHETAT DE FISCUL DIN GRECIA

Fostul internaţional francez Christian Karembeu este anchetat de fiscul elen, pentru că nu şi-a achitat impozitele în perioada în care a evoluat la gruparea Olympiacos Pireu, a anunţat, în ediţia de vineri, cotidianul local Kathimerini. În vârstă de 40 de ani, Karembeu a evoluat la Olympiacos Pireu în perioada 2001-2004 şi ar fi câştigat trei milioane de euro anual. Cotidianul elen menţionează că jucătorul nu a achitat niciun impozit pentru aceste sume. Potrivit sursei citate, Ministerul Finanţelor din Grecia a trimis documentele din acest caz autorităţilor franceze. Un purtător de cuvânt al clubului Olympiakos Pireu a precizat că gruparea de fotbal are obiceiul să achite impozitele datorate pentru salariile jucătorilor şi că, în consecinţă, fotbalistul francez nu are nicio datorie. Karembeu are 53 de selecţii în naţionala Franţei, pentru care a marcat un gol.

SEONGNAM A CÂŞTIGAT LIGA CAMPIONILOR ASIEI

Echipa sud-coreeană Seongnam Ilhwa Chunma a câştigat Liga Campionilor Asiei la fotbal, după ce a învins, cu 3-1, formaţia iraniană Zob Ahan, în finala disputată la Tokyo. Golurile învingătorilor au fost marcate de Ognenovski (min. 29), Cho Byung-Kuk (min. 53) şi Kim Cheol-Ho (min. 83). Pentru Zob Ahan, echipă care a eliminat echipa lui Mirel Rădoi, Al Hilal, în semifinalele competiţiei, a punctat Khala (min. 67).

A OPTA CENTURĂ DE CAMPION PENTRU PACQUIAO

Pugilistul filipinez Manny Pacquiao a câştigat pentru a opta oară o centură de campion la o categorie diferită, după ce l-a învins pe mexicanul Antonio Margarito într-un meci pentru titlul vacant WBC la supermijlocie. Pacquiao a dominat total meciul disputat sâmbătă, la Dallas, arbitrii-judecători declarându-l unanim învingător la puncte (120-108, 118-110, 119-109). În repriza a 11-a din cele 12, Pacquiao chiar se uita la arbitru parcă cerându-i să oprească lupta. „Îmi părea rău pentru adversarul meu. Avea ochii umflaţi şi faţa însângerată. Voiam ca arbitrul să vadă care este situaţia. În repriza a 12-a, nu am încercat să-l fac KO pe Margarito, antrenorul meu mi-a spus să fiu blând”, a declarat sportivul filipinez. La meci au asistat 50.000 de spectatori. Pacquiao, în vârstă de 31 de ani, deputat în Filipine, a obţinut în faţa lui Margarito a 13-a sa victorie consecutivă şi a opta centură de campion. Două dintre titluri i-au fost însă atribuite de alte organizaţii decât cele patru majore - WBA, WBC, IBF, WBO.

DAVID HAYE ŞI-A PĂSTRAT TITLUL MONDIAL WBA

Pugilistul britanic David Haye şi-a păstrat titlul mondial la categoria grea, în versiunea WBA, după ce l-a învins pe compatriotul său Audley Harrison, prin decizia arbitrului în repriza a treia. Meciul disputat sâmbătă, la Manchester, a fost primul între doi britanici pentru un titlu mondial la categoria grea, după cel dintre Lennox Lewis şi Frank Bruno, din 1993. La confruntarea de sâmbătă au asistat 20.000 de spectatori. Haye, în vârstă de 30 de ani, şi-a apărat pentru a doua oară titlul obţinut în 2009, în urma victoriei în faţa sportivului rus Nikolai Valuev. El are în prezent în palmares 25 de victorii, dintre care 23 înainte de limită, şi o singură înfrângere. David Haye poate spera acum să boxeze pentru unificarea titlurilor cu unul dintre fraţii ucraineni Klitschko, deţinătorii centurilor IBF, WBO (ambele Vladimir) şi WBC (Vitali).

MARLIES SCHILD S-A IMPUS ÎN SLALOMUL SPECIAL DE LA LEVI

Austriaca Marlies Schild a câştigat, sâmbătă, proba de slalom special disputată în staţiunea finlandeză Levi, prima din cadrul Cupei Mondiale la schi alpin, ediţia 2010-2011. Schild, înregistrată în două manşe cu timpul de 1:52,84, a fost urmată în clasament de germanca Maria Riesch, campioana olimpică a probei, la 3 sutimi, şi de finlandeza Tanja Poutiainen, la 34 de sutimi.

200 MILIOANE DE DOLARI ÎN CIRCUITUL DE F1 DE LA SOCI

Rusia va investi circa 200 milioane de dolari în construirea unui circuit în staţiunea Soci, de la malul Mării Negre, pentru a găzdui curse de Formula 1 începând din anul 2014, a anunţat Dmitri Kozak, viceprim-ministru. „Vom trasa un circuit prin acest oraş şi vom face tot ceea ce este necesar pentru a găzdui Formula 1”, a subliniat Kozak, care se află pentru diverse întâlniri la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite. Oficialul rus a adăugat că investiţia din circuitul de la Soci va fi recuperată în 5 ani, contractul cu organizatorii campionatului mondial fiind pentru perioada 2014-2022, cu posibilitatea de prelungire pe alţi 5 ani. Potrivit cotidianului Kommersant, Rusia va plăti 40 milioane de dolari pentru dreptul de a găzdui o cursă în calendarul anual al Formulei 1 la Soci, localitatea care va găzdui şi Jocurile Olimpice de iarnă din 2014.

RUSIA A CÂŞTIGAT CM DE VOLEI FEMININ

Rusia îşi păstrează titlul de campioană mondială cucerit în 2006, tot în Japonia, după ce duminică, s-a împus în finală în faţa Braziliei, scor 3:2 (21:25, 25:17, 20:25, 25:14, 15:11). Finala a fost una echilibrată, însă rusoaicele au profitat de oboseala acuzată la un moment dat de adversare şi au urcat, din nou, pe prima treaptă a podiumului. Medalia de bronz a fost adjudecată de Japonia, care a avut şi ea nevoie de cinci seturi pentru a se impune în finala mică, disputată cu SUA, scor 3:2 (18:25, 25:23, 21:25, 25:19, 15:8).

SODERLING S-A IMPUS LA PARIS

Tenismanul suedez Robin Soderling, cap de serie nr. 4, a câştigat, ieri, turneul de la Paris (Franţa), dotat cu premii în valoare totală de 2,75 milioane de dolari. Soderling l-a învins, în finală, cu 6-1, 7-6 (7/1), pe francezul Gael Monfils, al 12-lea favorit al competiţiei. Pentru succesul obţinut la Paris, Soderling va primi 1.000 de puncte ATP şi un cec în valoare de 450.000 de euro, în timp ce Monfils va încasa 212.500 de euro şi 600 de puncte ATP. Soderling devine primul suedez care se impune la Bercy, după Thomas Enqvist în 1996 şi primul care câştigă un Masters 1000 după acelaşi Enqvist în urmă cu zece ani la Cincinnati. Proba de dublu de la Paris a fost câştigată de perechea Mahesh Bhupathi / Max Mirnâi (India / Belarus), cap de serie nr. 6, care a trecut, în finală, cu 7-5, 7-5, de cuplul Mark Knowles / Andy Ram (Bahamas / Israel).

LOEB, ÎNVINGĂTOR ÎN MAREA BRITANIE

Francezul Sébastien Loeb (Citroen C4) a câştigat, ieri, la Cardiff, Raliul Marii Britanii, a 13-a şi ultima etapă a Campionatului Mondial de Raliuri (WRC), în faţa norvegianului Petter Solberg (C4) şi a finlandezului Jari-Matti Latvala (Ford Focus). Loeb a obţinut a opta victorie a sezonului, pentru onoare, deoarece îşi asigurase al şaptelea titlu încă de la victoria din Alsacia, de la începutul lunii octombrie. Pentru Loeb aceasta este a treia victorie consecutivă în Marea Britanie şi a 62-a în WRC.