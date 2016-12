SAMARA, FĂRĂ MEDALII LA OPEN-UL POLONIEI

Ultimul test pentru jucătorii de tenis de masă de pe bătrânul continent înaintea Campionatului European de dublu mixt (18-21 noiembrie), Open-ul Poloniei, s-a încheiat duminică, la Varşovia. Constănţeanca Elizabeta Samara a terminat competiţia fără nicio medalie, deşi a fost la un pas de podium în cadrul probelor de simplu şi dublu de la senioare. Samara a fost eliminată din cursa pentru medaliile probei de simplu de Jiao Li (Olanda), în faţa căreia a cedat cu 0-4, în sferturile de finală ale probei. Pentru un loc în finală, Jiao Li s-a duelat în semifinale cu Daniela Dodean, care a rămas cu medalia de bronz, după ce a cedat cu 2-4 întâlnirea. Tot asiaticele aveau să pună capăt avântului spre podium al tricolorelor şi în proba de dublu, unde eleva Lilianei Sebe şi a lui Viorel Filimon a făcut pereche cu Dana Dodean. Medaliatele cu bronz la CE din septembrie au fost eliminate în sferturile de finală ale întrecerii de Haruna Fukuoka / Reiko Hiura (Japonia), scor 1-4. În proba de simplu de la sub 21 de ani, Samara a fost eliminată din primul tur, constănţeanca cedând cu 1-4 în faţa olandezei Britt Eerland. De la Varşovia româncele se vor îndrepta spre Subotica (Serbia), unde joi va debuta CE de dublu mixt. Samara va concura alături de Andrei Filimon, în cadrul întrecerii urmând să fie prezenţi şi campionii europeni ai probei la juniori, Cristina Hîrîci şi Lucian Munteanu.

CONTINUĂ SELECŢIA LA HCM

Campioana României la handbal masculin, HCM Constanţa, continuă selecţia pentru formarea grupelor de copii, sub îndrumarea tânărului antrenor Enis Murtaza. La selecţie pot participa copii cu vârste cuprinse între 10-12 ani şi care să aibă înălţimea minimă de 1,65 m. Relaţii la telefon 0730.351.799.

ETAPA A 9-A A LN DE HANDBAL MASCULIN

Rezultate înregistrate sâmbătă, în etapa a 9-a a Ligii Naţionale de handbal masculin: CSM Satu Mare - Pandurii Tg. Jiu 30-34, Ştiinţa Bacău - CSM Oradea 32-25, Minaur Baia Mare - U. Cluj 23-39, Poli Timişoara - Dinamo Braşov 27-22. Celelalte rezultate: UCM Reşiţa - Steaua Bucureşti 35-28, HC Odorhei - Bucovina Suceava 28-24, CSM Bucureşti - HCM Constanţa 28-39. Clasament: 1. HC Odorhei 16p (golaveraj: 289-245); 2. Tg. Jiu 16p (273-249); 3. UCM Reşiţa 15p; 4. HCM 13p; 5. Suceava 12p (272-241); 6. Cluj 12p (267-242); 7. Bacău 10p; 8. Satu Mare 7p (277-294); 9. Baia Mare 7p (234-267); 10. Timişoara 6p; 11. Braşov 5p; 12. Steaua 4p; 13. CSM Bucureşti 2p; 14. CSM Oradea 1p.

ETAPA A 9-A A LN DE HANDBAL FEMININ

Ultimele partide programate în acest an în Liga Naţională de handbal feminin de Federaţia Română de Handbal au avut loc la sfârşitul săptămânii trecute. Doar trei întâlniri au mai avut loc sâmbătă şi duminică în etapa a 9-a - sâmbătă: HCM Roman - SCM Craiova 29-24 şi Oţelul Galaţi - HCM Baia Mare 25-20; duminică: HCM Buzău - U. Reşiţa 27-25. Celelalte rezultate: CSM Bucureşti - Oltchim Rm. Vîlcea 26-39,; Dunărea Brăila - Cetate Deva 29-21, HC Zalău - Rulmentul Braşov 33-24, U. Jolidon Cluj - CS Tomis 33-30. Clasament: 1. Oltchim Rm. Vîlcea 18p; 2. U. Jolidon 15p; 3. CS Tomis Constanţa 13p (golaveraj: 262-225); 4. CSM Bucureşti 13p (281-276); 5. Dunărea Brăila 11p; 6. Oţelul Galaţi 10p (229-215); 7. HC Zalău 10p (232-219); 8. HCM Baia Mare 8p (236-246); 9. HCM Roman 8p (225-240); 10. Cetate Deva 6p (231-257); 11. Rulmentul Braşov 6p (235-279); 12. HCM Buzău 4p (237-269); 13. SCM Craiova 4p (218-250); 14. U. Reşiţa 0p.

OLTCHIM MERGE MAI DEPARTE

Oltchim Rm. Vîlcea a învins, ieri, pe teren propriu, în penultima partidă din Grupa C a Ligii Campionilor pe Randers HK (Danemarca), scor 28-22 (12-9). Victoria îi asigură campioanei României calificarea matematică în faza următoare a întrecerii. În celălalt duel al grupei, Larvik HK a dispus, sâmbătă, pe teren propriu, de formaţia franceză Toulon Handball, scor 38-26 (23-13), obţinând a cincea victorie consecutivă în Grupa C. Norvegienele nu au avut nicio problemă în disputa cu Toulon şi au acumulat 10 puncte în Grupa C, păstrându-şi fotoliul de lider, urmate de Oltchim, cu 6p, Toulon şi Randers HK, anbele cu câte 2p.

“STEJARII“ AU REMIZAT ÎN URUGUAY

Naţionala de rugby a României a termiant la egalitate, scor 21-21 (14-5), partida susţinută sâmbătă, la Montevideo, împotriva reprezentativei Uurugay-ului, în prima manşă de baraj contând petnru calificarea la Campionatul Mondial din 2011. Punctele României au fost aduse de Manta şi Bălan - câte 1 eseu şi Dumbravă - 3 l.p şi 1 tr. Pentru România a evoluat, în a doua repriză, şi căpitanul echipei RCJ Farul, Daniel Carpo. Partida retur va avea loc pe 27 noiembrie, la Bucureşti, de la ora 17.00.

ECHIPA FEMININĂ DE SPADĂ A ROMÂNIEI, CAMPIOANĂ MONDIALĂ

Echipa feminină de spadă a României, formată din Anca Măroiu, Ana Maria Brânză, Simona Alexandru şi Loredana Iordăchioiu, a câştigat, vineri seară, la Paris, medalia de aur la Campionatele Mondiale de scrimă. România a învins, în finală, cu 35-26, echipa Germaniei. Delegaţia României a mai obţinut două medalii de bronz la ediţia din acest an a CM, una prin Cosmin Hănceanu, la proba individuală de sabie, şi una prin echipa masculină de sabie.

ROMÂNIA A CÂŞTIGAT TURNEUL ICE HOCKEY CHALLENGE CUP

Naţionala de hochei pe gheaţă a României a câştigat turneul Ice Hockey Challenge Cup, după ce s-a impus şi în cel de-al treilea meci pe care l-a disputat la Braşov. România a învins în ultimul meci al turneului naţionala Spaniei, cu scorul de 4-0. Golurile au fost marcate de Zsolt Balint, Jozsef Adorjan, Ervin Moldovan şi Ede Mihaly. România s-a impus în primele două meciuri în faţa Serbiei, cu 2-1, şi Croaţiei, cu 6-1.

ÎNFRÂNGERE PENTRU CSM ORADEA ÎN OPTIMILE LEN TROPHY

Campioana României la polo, CSM Oradea, a fost învinsă sâmbătă, în deplasare, de formaţia italiană Rari Nantes Florentia, scor 11-7, în manşa tur a optimilor de finală din LEN Trophy. Scorul pe reprize a fost 4-2, 4-3, 2-1, 1-1, iar pentru orădeni au marcat Diaconu şi Negrean, câte două goluri, Samuilă, Chioveanu şi A. Creţu. La echipa italiană a jucat şi căpitanul naţionalei României, Cosmin Radu. Partida retur se va disputa la Oradea, pe 18 decembrie, de la ora 18.00. În sezonul trecut, CSM Oradea a atins faza semifinalelor LEN Trophy.

URZICĂ S-A RECĂSĂTORIT

Fostul gimnast Marius Urzică, multiplu campion mondial, olimpic şi european, s-a căsătorit, sâmbătă, cu Elena Simona Georgescu, ceremonia fiind oficiată de primarul sectorului 2 Bucureşti, Neculai Onţanu. Într-un cadru festiv, de la care nu au lipsit părinţii, rudele, prietenii şi colegii mirilor, edilul sectorului 2 a consfinţit legătura dintre fostul gimnast român şi Elena Simona Georgescu, o fostă gimnastă în vârstă de 22 de ani. Urzică este născut la 30 septembrie 1975, Topliţa, judeţul Harghita. Urzică a mai fost căsătorit, în urma acestui mariaj rezultând un copil, care în prezent are 9 ani. Urzică a câştigat medalia de aur în proba de cal cu mânere la Jocurile Olimpice din 2000, de la Sydney, precum şi la Campionatele Mondiale din 1994, 2001 şi 2002 şi la Campionatele Europene din 1994, 2000 şi 2002. În decembrie 2009, el a fost cooptat în colectivul de antrenori care pregăteşte lotul masculin de gimnastică.

GHEORGHE BOGZA, CONDUS PE ULTIMUL DRUM DE ELEVII SĂI

Peste trei sute de persoane au asistat, duminică, în Sala olimpică de tenis de masă din Bistriţa la funeraliile antrenorului emerit Gheorghe Bozga, printre acestea numărându-se şi Otilia Bădescu, Valeria Borza, Mihaela Şteff, Adrian Crişan şi Bernadette Szocs, care au făcut şi un schimb de pase pe o masă de tenis, amplasată în faţa sicriului antrenorului emerit, având medaliile câştigate de-a lungul timpului atârnate la gât. Ulterior, aceştia şi-au scos medaliile de la gât şi le-au depus în sicriul în care se afla corpul neînsufleţit al antrenorului lor. În tot acest timp, pe un ecran erau proiectate imagini de la antrenamente, concursuri sau interviuri acordate de antrenor. În numele celor pe care i-a antrenat Gheorghe Bozga a vorbit sportiva Bernadette Szocs care şi-a stăpânit cu greu lacrimile. Pe tot parcursul slujbei de înmormântare, ea a ţinut în mâini un tablou în care apărea alături de Gheorghe Bozga şi pe care scria “Ce fericită eram atunci alături de dumneavoastră”. Bozga a fost înmormântat în cimitirul municipal din Bistriţa. Antrenorul emerit de tenis de masă Gheorghe Bozga, a decedat, joi, într-un spital din Bucureşti unde a suferit o intervenţie chirurgicală.

RUGBISTUL ALEX GROZAV A ÎNCETAT DIN VIAŢĂ

Rugbistul Alex Grozav, în vârstă de 21 de ani, a încetat din viaţă, sâmbătă, la Spitalul Universitar de Urgenţă din Bucureşti, după ce la începutul săptămânii a suferit un accident de motocicletă. Grozav, născut la 30 ianuarie 1989, se afla în comă profundă şi era asistat respirator, după accidentul de la începutul săptămânii, iar în ultimele zile suferise stopuri cardiace repetate. Sportivul, component al echipei CSM Bucureşti, a evoluat pentru ultima dată, duminica trecută, într-un meci cu Baia Mare, din semifinalele Cupei României.