STEAUA, ULTIMA SEMIFINALISTĂ

Joi seară, în Giuleşti, în ultimul meci din sferturile de finală ale Cupei României - Timişoreana la fotbal, Steaua s-a impus, cu 1-0, în confruntarea cu Rapid, unicul gol al partidei fiind marcat de Romeo Surdu, în min. 49. Partida a fost întreruptă timp de aproximativ zece minute, în prima repriză, la scorul de 0-0, după ce fanii stelişti au aruncat cu zeci de petarde în teren şi înspre tribuna oficială a stadionului “Valentin Stănescu”. În urma acestor incidente şi pentru ca situaţia să nu degenereze într-un conflict între suporterii stelişti şi cei rapidişti s-a luat decizia evacuării suporterilor echipei Steaua. Unsprezece suporteri sunt cercetaţi în şapte dosare penale şi aproape 300 au fost amendaţi cu 143.000 de lei pentru că au aruncat cu petarde pe teren. Celelalte trei echipe calificate în penultimul act al competiţiei sunt FC Braşov, Dinamo Bucureşti şi Gloria Bistriţa. Semifinalele sunt programate în 2011. Finala va avea loc la Braşov, pe 25 mai 2011, pe Stadionul Tineretului.

ETAPA A 12-A ÎN CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL

Programul meciurilor de duminică din Campionatul Judeţean de fotbal, etapa a 12-a, penultima din tur (ora 11.00) - SERIA NORD: Steaua Speranţei Siliştea - Dunărea Ciobanu (ora 12.00); Viitorul Fîntînele - Marcon Star Medgidia (ora 12.00); Dunaris Topalu - Recolta Nicolae Bălcescu; Viteazu Sinoe Mihai Viteazu - Ulmetum Pantelimon; CSS Medgidia - Sportul Tortoman (stadion Municipal); Viitorul Nisipari - Pescarul Ghindăreşti; Gloria Seimeni - Pescăruşul Gîrliciu (se joacă la Dunărea). SERIA SUD: Marmura Deleni - AS Ciocîrlia (se joacă la Pietreni); Viitorul Cobadin - Inter Ion Corvin; CSM II Medgidia Valea Dacilor - Voinţa Siminoc (ora 13.00); Progresul Dobromir - Tineretul Valea Dacilor (se joacă la Lespezi); Trophaeum Adamclisi - Voinţa Valu lui Traian; Dunărea Ostrov - CS II Peştera (ora 12.00); Sacidava Aliman - Danubius II Rasova. Echipa Voinţa Valu lui Traian a anunţat săptămâna aceasta că revine asupra retragerii din campionat!!! Meciul din etapa a 11-a, cu Progresul Dobromir, va fi pierdut cu scorul de 0-3. SERIA EST: Luceafărul Amzacea - AS Independenţa; Viitorul Cerchezu - Vulturii Cazino Constanţa; ELIF Fîntîna Mare - Viitorul Mereni; Fulgerul Chirnogeni - AS Bărăganu; CFR Constanţa - Avîntul Comana; Gloria II Albeşti Cotul Văii - Recolta Negru Vodă; Sparta II Techirghiol - Unirea Topraisar.

ADEVĂRATA FINALĂ A FORMULEI 1

Cursa de la Abu Dhabi a căpătat o importanţă deosebită, aici urmând să se decidă titlul mondial al piloţilor în sezonul 2010 al Formulei 1. Principalul candidat este spaniolul Fernando Alonso, care are nevoie de o clasare pe una din primele două poziţii pentru a-şi adjudeca al treilea titlul mondial din carieră. Alonso poate câştiga titlul şi dacă termină al treilea, iar Mark Webber nu câştigă. La orice altă clasare, situaţia se complică serios pentru spaniol. Al doilea favorit este australianul Mark Webber, care obţine titlul dacă termină pe prima poziţie, iar Alonso de la locul al treilea în jos. Şanse reale la titlul mondial le are şi Sebastian Vettel, care trebuie să câştige, iar Alonso să termine de la poziţia a patra în jos. În sfârşit, titlul mondial poate ajunge şi la Lewis Hamilton, dar englezul are nevoie de multă şansă, fiind obligat să câştige, Alonso să abandoneze, Webber să termine de la poziţia a şasea în jos, iar Vettel să nu termine al doilea. Antrenamentele neoficiale de vineri au fost dominate de Vettel în prima sesiune şi Hamilton în cea de-a doua, dar Alonso şi Webber s-au regăsit în apropierea celor doi. Şedinţa oficială de antrenamente are loc sâmbătă, de la ora 15.00, ora României, aceeaşi fiind şi ora de start a cursei de duminică. Clasamente la zi - piloţi: 1. F. Alonso (Spania) 246p; 2. M. Webber (Australia) 238p; 3. S. Vettel (Germania) 231p; 4. L. Hamilton (Anglia) 222p; 5. J. Button (Anglia) 199p; firme: 1. Red Bull 469p - campioană mondială; 2. McLaren-Mercedes 421p; 3. Ferrari 389p; 4. Mercedes GP 202p; 5. Renault 145p; 6. Williams 69p; 7. Force India 68p; 8. BMW-Sauber 44p; 9. Toro Rosso 11p.

ETAPA A 10-A ÎN CN AL JUNIORILOR REPUBLICANI

Duăminică se va disputa etapa a 10-a în Campionatul Naţional al juniorilor republicani, juniorii A evoluând de la ora 12.30, iar juniorii B de la ora 14.30, după următorul program: LPS Galaţi - FC Viitorul Constanţa, FC Farul Constanţa - Săgeata Năvodari, Gloria Buzău - Dunărea Galaţi, Delta Tulcea - CF Brăila, Metalul Constanţa - Oţelul Galaţi, Unirea Slobozia - Callatis Mangalia.

ETAPA A 11-A ÎN CN AL JUNIORILOR C ŞI D

A 11-a etapă a Campionatului Naţional al juniorilor C şi D, se va disputa sâmbătă şi duminică, după următorul program - juniori C, Seria Sud, sâmbătă: CS Eforie - Portul Constanţa (ora 9.30), CS Agigea - Marmura Deleni (ora 14.30); duminică: Callatis Mangalia - FC Viitorul Constanţa (ora 10.00), FC Farul Constanţa - Sparta Techirghiol (ora 9.30); Juniori D, Seria Sud, sâmbătă: CS Eforie - Portul Constanţa (ora 11.00); duminică: Trophaeum Adamclisi - GSIB Mangalia (ora 14.00), Callatis Mangalia - Academia Hagi (ora 11.30), FC Farul Constanţa - Sparta Techirghiol (ora 11.00). Sâmbătă, de la ora 10.00, se va disputa şi o restanţă din etapa a 6-a a CN al juniorilor E, între Săgeata Năvodari şi FC Viitorul Constanţa.

MISIUNEA UŞOARĂ PENTRU CS MIOVENI ÎN ETAPA A 12-A A LIGII A II-A

Cocoţată în fruntea clasamentului Seriei a II-a a Ligii a II-a, CS Mioveni are şansa să-şi păstreze fotoliul de lider şi după etapa a 12-a, programată sâmbătă, când va da piept în deplasare cu Mureşul Deva, una dintre codaşele ierarhiei. Meciurile etapei: FC Argeş - CSM Rm. Vâlcea; ALRO Slatina - FC Bihor; Mureşul Deva - CS Mioveni; Petrolul Ploieşti - ACU Arad; Gaz Metan CFR Craiova - Voinţa Sibiu; Arieşul Turda - ACSMU Iaşi. UTA stă, întrucât Minerul Lupeni s-a retras din campionat. Meciul Unirea Alba Iulia - FC Silvania, scor 1-2, s-a disputat vineri. Clasament: 1. CS Mioveni 21p; 2. Voinţa Sibiu 20p; 3. Petrolul Ploieşti 19p (golaveraj: 20-10); 4. FC Bihor 19p (12-8); 5. ALRO Slatina 18p; 6. ACSMU Iaşi 17p (15-9); 7. UTA 17p (22-19).

FEDERAŢIA CEHĂ DE FOTBAL ÎŞI DESCHIDE O AGENŢIE DE VOIAJ

Federaţia Cehă de Fotbal (CMFS) îşi va deschide o agenţie de voiaj, Fotbal Travel, cu care va asigura în special deplasarea suporterilor la meciurile din deplasare ale echipelor din Cehia, a anunţat preşedintele forului, Ivan Hasek. „Consider că înfiinţarea Fotbal Travel va fi benefică pentru turismul în sport”, a declarat Hasek la postul CT1. Ivan Hasek a precizat că Fotbal Travel este un proiect comun al CMFS şi al principalei agenţii cehe de voiaj, Cedok, şi că federaţia deţine pachetul majoritar de acţiuni la noua agenţie. Vânzările vor începe în primele luni ale anului 2011, iar Hasek consideră că suporterii vor fi foarte interesaţi de pachetele pentru meciul pe care Cehia îl va disputa în deplasare cu Spania, la 25 martie, în preliminariile EURO 2012.