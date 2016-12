LIDERUL VREA SĂ-ŞI CONSOLIDEZE POZIŢIA

A 15-a etapă a Ligii I începe azi, cu partidele de la Galaţi şi Vaslui, în care gazdele sunt favorite. Programul etapei - vineri: Oţelul Galaţi - Victoria Brăneşti (ora 14.00, GSP TV), FC Vaslui - Astra Ploieşti (ora 20.30, Digi Sport); sâmbătă: U. Cluj - Pandurii Tg. Jiu (ora 14.00, GSP TV), Unirea Urziceni - FC Timişoara (ora 17.00, Digi Sport), FC Braşov - Sportul Studenţesc (ora 19.00, GSP TV); duminică: FCM Tg. Mureş - FC Rapid (ora 14.00, Digi Sport), Steaua - Gaz Metan Mediaş (ora 17.00, Antena 1), Dinamo - U. Craiova (ora 19.45, Digi Sport); luni: Gloria Bistriţa - CFR Cluj (ora 20.30, GSP TV).

VICTORIE PENTRU GALATA LUI HAGI ÎN CUPA TURCIEI

Formaţia Galatasaray Istanbul a învins, miercuri seară, pe teren propriu, cu 3-1 (Elano 26, Pino 75, 88 / Konuk 69), echipa Denizlispor, într-un meci din Grupa 1 a Cupei Turciei. Aceasta a fost a doua victorie a antrenorului Gheorghe Hagi în cel de-al doilea său mandat la gruparea din Istanbul. „Era foarte important să câştigăm. Consider că am jucat frumos, am alergat bine şi am avut ocazii de gol. Şi prestaţiile individuale ale jucătorilor au fost bune. Am făcut unele greşeli în prima repriză, când am oferit spaţii adversarilor. Dar mă bucur că jucătorii mei au reacţionat frumos după 1-1. Spun însă din nou că trebuie să muncim mai mult. Pentru că 8-9 jucători din lot sunt accidentaţi, trebuie să experimentăm mult. Încerc să găsesc soluţii”, a spus Hagi.

CHIVU, CRITICAT DUPĂ REMIZA INTERULUI

Cristian Chivu a greşit la golul marcat de Olivera, în min. 79 al meciului pe care Internazionale Milano l-a terminat la egalitate, scor 1-1, miercuri seară, cu Lecce, în etapa a 11-a din Serie A. „Chivu a dormit la golul lui Olivera”, scrie presa italiană, care l-a notat cu 5 sau cu 5,5.

RONALDO, “SPĂRGĂTOR DE BĂNCI”

Fostul internaţional brazilian Ronaldo va debuta în cinema în rolul unui spărgător de bănci, într-o comedie romantică în care va mai juca actriţa braziliană Juliana Paes, informează cotidianul El Mundo Deportivo. Filmările pentru pelicula “The Brazilian” vor avea loc în 2011. Jucătorul echipei Corinthians a mai intenţionat, anul trecut, că îşi interpreteze propriul rol într-un film iranian, dar acel proiect nu s-a concretizat. Ronaldo Nazario de Lima, în vârstă de 34 de ani, a câştigat de două ori Cupa Mondială cu naţionala Braziliei, în 1994 şi 2002.

GASCOIGNE, INTERNAT ÎNTR-O CLINICĂ DE DEZINTOXICARE

Fostul internaţional englez Paul Gascoigne nu a fost prezent la procesul în care este judecat pentru conducerea unui automobil în stare de ebrietate, deoarece se află într-o clinică în care se tratează pentru dependenţa de alcool, a declarat avocatul lui “Gazza”, informează BBC. În vârstă de 43 de ani, Gascoigne ar fi trebuit să-şi afle sentinţa în acest dosar, însă, deoarece nu s-a prezentat la înfăţişare, luarea unei decizii a fost amânată. Magistraţii Tribunalului din Newcastle, unde este judecat Gacoigne, au fost informaţi că fostul internaţional englez s-a internat într-o clinică de dezintoxicare din sudul Angliei. Gascoigne a admis că a condus, în luna octombrie în stare de ebrietate, valorile testelor relevând că acesta avea o cantitate de alcool de patru ori mai mare decât prevedea legea. Judecătorul a amânat luarea unei decizii până pe 9 decembrie.

A 25-A MEDALIE DE AUR PENTRU VALENTINA VEZZALI

Floretista italiană Valentina Vezzali, în vârstă de 36 de ani, şi-a completat palmaresul impresionant cu încă o medalie de aur la Campionatele Mondiale, în proba pe echipe. Vezzali are acum 25 de medalii de aur, în toate probele şi la toate competiţiile majore laolaltă, cel mai frumos palmares din istoria scrimei. 12 dintre ele sunt la CM, 5 la individual şi 7 cu echipa! Vezzali mai are 5 titluri olimpice şi 8 europene, ultimele două fiind cucerite în luna iulie, la Leipzig. În total, fosta adversară a Laurei Badea a cucerit 41 de medalii la competiţiile majore.

UCI A INCLUS TURUL BEIJINGULUI ÎN CIRCUITUL MONDIAL

Uniunea Ciclistă Internaţională (UCI) a anunţat că a inclus în circuitul său mondial, începând din 2011 şi pentru o durată de patru ani, Turul Beijingului. „Preşedintele UCI, Pat McQuaid, şi responsabilii Beijing Sports Bureau au semnat un acord pentru organizarea unei noi curse pe etape, care va face parte din UCI World Tour”, se arată într-un comunicat al forului internaţional. Prima ediţie va avea loc în perioada 5-9 octombrie 2011, în zona în care se află capitala Chinei.

FRANCEZUL BIANCHI, PILOT DE REZERVĂ LA FERRARI

Echipa de Formula 1 Ferrari a anunţat, ieri, într-un comunicat, că francezul Jules Bianchi va deveni în 2011 pilot de rezervă al scuderiei. Jules Bianchi îşi va lua în primire rolul cu ocazia testelor dedicate tinerilor piloţi, care vor avea loc, marţi, pe circuitul Yas Marina, unde duminică se va desfăşura ultima cursă a sezonului, Marele Premiu al Emiratului Abu Dhabi. În vârstă de 20 de ani, Bianchi a venit la Ferrari la sfârşitul anului 2009. El a debutat în GP2, unde ocupă locul 3 în clasament, la opt puncte de ocupantului locului 2, mexicanul Sergio Perez, care va concura pentru Sauber în 2011.