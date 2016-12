LIGA I A CĂZUT OPT LOCURI ÎNTR-O... ZI

Liga I la fotbal se află pe locul 23, cu 4.633 de puncte, în clasamentul celor mai puternice campionate ale lumii din ultimii zece ani, dat publicităţii, ieri, de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS). Luni, IFFHS plasase Liga I pe locul 15 în ierarhia celor mai bune campionate europene din ultimii zece ani. Primele 20 de locuri în ierarhia campionatelor din întreaga lume sunt ocupate de următoarele ţări: 1. Anglia 11.187p, 2. Spania 10.779p, 3. Italia 10.317p, 4. Brazilia 9.200p, 5. Germania 8.929p, 6. Argentina 8.595p, 7. Franţa 8.457,5p, 8. Olanda 6.969p, 9. Portugalia 6.600,5p, 10. Mexic 6.404,5p, 11. Turcia 6.108p, 12. Grecia 6.000,5p, 13. Belgia 5.856p, 14. Columbia 5.855,5p, 15. Scoţia 5.819p, 16. Chile 5.643,5p, 17. Rusia 5.379,5p, 18. Ucraina 5.364,5p, 19. Peru 5.266p, 20. Cehia 5.264p.

LACINA TRAORE, ÎN ATENŢIA LUI JUVENTUS

Atacantul echipei CFR Cluj, Lacina Traore, se află în atenţia clubului Juventus Torino, alături de uruguayanul Diego Forlan (Atletico Madrid) şi de francezul Karim Benzema (Real Madrid), a scris, ieri, site-ul calcioline.com. „În aşteptarea bosniacului Edin Dzeko, Juventus sondează şi alte piste. Antrenorul Luigi Del Neri i-a cerut directorului general Giuseppe Marotta un atacant tânăr şi de perspectivă, iar acesta l-a propus pe Lacina Traore. Ivorianul ar putea ajunge la Juventus în iarnă, dacă actuala sa formaţie, CFR Cluj, va fi eliminată din Liga Campionilor”, a scris sursa citată. Pe lista celor de la Juventus Torino se mai află uruguayanul Diego Forlan (Atletico Madrid) şi francezul Karim Benzema (Real Madrid). Presa internaţională a scris în trecut că Traore se află în antenţia cluburilor italiene SSC Napoli, Genoa şi AS Roma, dar şi a mai multor grupări din Anglia, în frunte cu Arsenal Londra. CFR l-a achiziţionat Traore, în vârstă de 20 de ani, de la Stade Abidjan, în 2008.

“LES BLEUS” NU AU RENUNŢAT LA PRIMELE PENTRU CM

Jucătorii reprezentativei de fotbal a Franţei nu au renunţat la primele pentru participarea la Cupa Mondială din Africa de Sud, aşa cum anunţaseră după eliminarea încă din faza grupelor la competiţia mondială, informează cotidianul L’Equipe. „Vom renunţa la toate primele, nu vom accepta nicio centime”, afirmase căpitanul Patrice Evra la 22 iunie, după înfrângerea din meciul cu Africa de Sud, scor 1-2, rezultat în urma căruia Franţa a părăsit competiţia mondială încă din faza grupelor. Conform acordului semnat pe care îl aveau cu Federaţia Franceză de Fotbal, jucătorii nu primeau nicio primă dacă sunt eliminaţi din faza grupelor, dar le-ar fi revenit o parte din banii încasaţi din marketing. Însă, L’Equipe susţine că jucătorii au refuzat să semneze documentele prezentate în acest sens de directorul administrativ şi coordonatorul sportiv, Marino Faccioli, respectiv Henri Emile. Aceste documente, pregătite de serviciile juridice ale federaţiei, oficializau practic renunţarea jucătorilor. „Mandatat de coechipierii săi, Alou Diarra, promovat căpitan în ultimele trei meciuri ale echipei Franţei, va trebui să se ducă la sediul federaţiei pentru a da explicaţii”, notează L’Equipe. În timpul CM din Africa de Sud, jucătorii francezi au refuzat să efectueze o şedinţă de pregătire, în semn de protest faţă de faptul că atacantul Nicolas Anelka fusese exclus din lot, deoarece îl insultase pe selecţionerul Raymond Domenech la pauza meciului Franţa - Mexic, scor 0-2, disputat pe 17 iunie. Franţa a fost eliminată în prima fază a turneului final al CM, terminând ultima în Grupa A, cu un singur punct. Ulterior, Anelka a dat în judecată cotidianul L’Equipe pentru calomnie. Franţa este adversara României în Grupa D a preliminariilor Campionatului European din 2012, alături de Bosnia-Herţegovina, Belarus, Albania şi Luxemburg. România a fost învinsă de Franţa, pe 9 octombrie, scor 2-0. Cele două echipe se vor mai întâlni, pe 6 septembrie 2011, în România.

100.000 DE DOLARI PENTRU PORTARUL OBILALE

Portarul togolez Kodjovi Obilale, rănit în luna ianuarie, în atacul împotriva autocarului naţionalei statului Togo în enclava angoleză Cabinda, va primi 100.000 de dolari ca despăgubiri, a anunţat FIFA. Obilale, în vârstă de 25 ani, a fost împuşcat în spate şi în abdomen, pe 8 ianuarie, atunci când separatişti din Cabinda au mitraliat autocarul naţionalei togoleze, cu două zile înainte de începerea Cupa Africii pe Naţiuni din 2010. Reprezentativa statului Togo s-a retras de la Cupa Africii pe Naţiuni, în urma acestui atac armat soldat cu doi morţi. În prezent, Obilale încă se află în recuperare.

MANDORLINI, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI HELLAS VERONA

Fostul tehnician al formaţiei CFR Cluj, Andrea Mandorlini, a fost numit, ieri, în funcţia de antrenor principal al echipei Hellas Verona, din liga a treia italiană. Mandorlini îl va înlocui la Hellas Verona pe Giuseppe Giannini, fost antrenor la FC Argeş, demis în urma rezultatelor nesatisfăcătoare din acest început de sezon. Andrea Mandolini, în vârstă de 50 de ani, a fost prezentat oficial ieri după-amiază. În acest moment, Hellas Verona ocupă locul 12, cu 13 puncte, după disputarea a 12 etape din Liga a III-a italiană.

DROGBA A AVUT MALARIE

Atacantul ivorian al formaţiei Chelsea, Didier Drogba, a suferit de malarie, conform antrenorului său, italianul Carlo Ancelotti. „Drogba a avut malarie. În urma testelor medicale efectuate, am aflat că Didier are virusul respectiv. Nu ştiu unde l-a contactat. I-am dat câteva zile libere, a plecat în vacanţă şi s-a întors bolnav. Îşi pierduse condiţia fizică şi puterea necesară pentru a face antrenamente. Dar a urmat un tratament, iar acum este în regulă. Va reveni cât de curând la cea mai bună formă fizică; ar putea juca şi miercuri, în meciul cu Fulham”, a spus Ancelotti. Drogba a avut febră sâmbătă, dar a jucat a doua zi în repriza secundă a meciului cu FC Liverpool, pierdut de Chelsea cu 0-2 în etapa a 11-a a campionatului englez.

SOLSKJAER DEVINE ANTRENOR

Fostul atacant norvegian al formaţiei Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a semnat un contract pentru a antrena începând de anul viitor formaţia Molde FK, la care a debutat în cariera de jucător. Solskjaer (37 de ani) a evoluat la Molde în perioada 1994-1996, de unde a fost achiziţionat de Manchester United, la care a jucat până în 2007. După ce şi-a încheiat cariera de jucător, din cauza unei accidentări la genunchi, norvegianul a devenit antrenorul echipei a doua a clubului englez. Molde FK a încheiat pe locul 11 din 16 campionatul Norvegiei.

BENT RATEAZĂ AMICALUL CU FRANŢA

Atacantul echipei Sunderland, Darren Bent, este accidentat la coapsă şi nu va putea juca pentru selecţionata Angliei în meciul amical programat miercurea viitoare împotriva Franţei, pe stadionul Wembley din Londra. Bent, 26 de ani, s-a accidentat la antrenamentul efectuat vineri. Clubul din Sunderland a anunţat că internaţionalul său va fi absent trei săptămâni.

HARGREAVES LIPSEŞTE CINCI SĂPTĂMÂNI

Mijlocaşul formaţiei Manchester United, Owen Hargreaves, va fi indisponibil cinci săptămâni, din cauza unei accidentări la coapsă, a anunţat clubul englez. Hargreaves, care revenise sâmbătă la meciul cu Wolverhampton după mai mult de doi ani de absenţă din cauza unei probleme grave la genunchi, s-a accidentat după numai cinci minute de joc, de această dată la ischiojambieri!

PRIMELE FEMEI ÎN HALL OF FAME-UL HOCHEIULUI

Canadianca Angela James şi fosta sportivă americană Cammi Granato sunt primele două foste jucătoare admise în Hall of Fame-ul (panteonul gloriei) hocheiului pe gheaţă nord-american. Numele lor vor fi înscrise într-o categorie rezervată femeilor înfiinţată recent de Hall of Fame. Granato a fost timp de 15 ani componentă a echipei naţionale, care a câştigat aurul olimpic la Nagano (1998), iar James a fost de patru ori campioană mondială cu echipa Canadei. De asemenea, în Hall of Fame a fost inclus şi fostul internaţional Dino Ceccarelli.

IUJNÂI A RATAT ORICE ŞANSĂ DE CALIFICARE LA MASTERS

Tenismanul rus Mihail Iujnâi, nr. 10 mondial, a pierdut orice şansă de calificare la Masters, după ce a abandonat în turul secund al turneului Paris-Bercy, în faţa letonului Ernests Gulbis. Iujnâi, care a abandonat în timp ce era condus, scor 6-4, 3-0, abandonase şi săptămâna trecută la Valencia, din cauza unei accidentări la spate. Rusul trebuia să ajungă cel puţin în finală pentru a se califica la Masters, turneu ce reuneşte cei mai buni opt jucători ai sezonului, în perioada 21-28 noiembrie, la Londra.

CONTADOR AR PUTEA PIERDE VICTORIA ÎN TURUL FRANŢEI 2010

Spaniolul Alberto Contador, controlat pozitiv în timpul Turului Franţei 2010, riscă retragerea victoriei din Marea Buclă, dacă nu va fi declarat nevinovat de federaţia din ţara sa. Articolul 288 al regulamentului, bazat pe Codul mondial antidopaj, prevede că „o violare a prezentelor reguli antidopaj în legătură cu un control în competiţie antrenează automat anularea rezultatului individual obţinut în această competiţie”. În acest caz, victoria ar reveni luxemburghezului Andy Schleck, clasat al doilea, cu o întârziere de 39 de secunde. Dar anunţul nu va putea interveni decât la încheierea unei proceduri, care trebuie să fie instrumentată de federaţia naţională a alergătorului, înaintea unui eventual recurs în faţa Tribunalului arbitral pentru sport (TAS). În scandalul Floyd Landis, americanul depistat dopat în Turul Franţei 2006, pe care îl câştigase, spaniolul Oscar Pereiro nu a fost oficial declarat învingător decât după 14 luni. Aceasta şi în condiţiile în care Landis a angajat o interminabilă gherilă juridică înainte să mărturisească, recent, că a minţit.