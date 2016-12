ACADEMIA HAGI, LA TURNEUL ZONAL AL MEMORIALULUI “GHEORGHE OLA“

Echipele Academiei Gheorghe Hagi au dominat faza pe judeţ a Memorialelor “Gheorghe Ola“ şi “Gheorghe Ene“ la fotbal pe teren redus, turnee organizate săptămâna aceasta, de Asociaţia Judeţeană de Fotbal, în sala din Techirghiol. Prima competiţie este rezervată copiilor născuţi în anul 2001, iar cealaltă copiilor născuţi în 2002. Memorialul “Gheorghe Ola“ a programat vineri partidele turneului final al fazei pe judeţ, la care au participat câştigătoarele celor trei grupe. Academia Hagi (antrenor Cosmin Constantin) s-a calificat la turneul zonal după ce a învins FC Viitorul cu 7-0 şi Săgeata Năvodari cu 10-0, în timp ce Viitorul a dispus de Săgeata cu 3-2. Memorialul “Gheorghe Ene“ îşi stabilise încă de joi echipa calificată la turneul zonal, respectiv Academia Hagi (antrenor Constantin Fălină). Iată rezultate înregistrate în ultima zi: FC Viitorul - CS Bogdan Ciubotariu 6-3; Metalul Constanţa - ACSSF Farul 2010 8-2; FC Viitorul - Atletic Năvodari 4-2; Academia Hagi - ACSSF Farul 2010 16-0. Clasament final: 1. Academia Hagi 20p; 2. Viitorul 16p; 3. Metalul 9p; 4. Bogdan Ciubotariu 9p; 5. Farul 4p; 6. Atletic 0p. AJF Constanţa a acordat şase premii speciale la finalul fazei judeţene, pentru cei mai valoroşi jucători. Pentru Memorialul „Gheorghe Ola” - cel mai bun jucător: Vlăduţ Ştefănescu (Academia Hagi); cel mai bun portar: Ştefan Muşat (Academia Hagi); golgeter: Paul Grigorescu-Adam (Academia Hagi) - 9 goluri. Pentru Memorialul „Gheorghe Ene” - cel mai bun jucător: Emilian Danciu (Metalul Constanţa); cel mai bun portar: Bogdan Tudor (Academia Hagi); golgeter: Luis Munteanu (Academia Hagi) - 24 de goluri (în 5 meciuri!).

CONTINUĂ SELECŢIA LA HCM

Campioana României la handbal masculin, HCM Constanţa, continuă selecţia pentru formarea grupelor de copii, sub îndrumarea tânărului antrenor Enis Murtaza. La selecţie pot participa copii cu vârste cuprinse între 10-12 ani şi care să aibă înălţimea minimă de 1,65 m. Relaţii la telefon 0730.351.799.

PARTIDĂ DECISIVĂ PENTRU OLTCHIM ÎN LIGA CAMPIONILOR

Campiona României, Oltchim Rm. Vâlcea va disputa în acest sfârşit de săptămână o partidă extrem de importantă în vederea parcursului său european din acest sezon. Oltchim are mare nevoie de victorie, duminică, ora 18.00, pe terenul campioanei Franţei, Toulon, în cadrul rundei a 4-a a Grupei C din Liga Campionilor. Echipa pregătită de Peter Kovacs, reconfirmat în funcţie la începutul acestei săptămâni, ocupă poziţia a doua în Grupa C, însă cele două înfrângeri suferite până acum, 23-27 cu Randers şi 31-34 cu Larvik, nu îi mai permit să facă niciun pas greşit. Astfel, Kovacs a hotărât să efectueze şi trei modificări faţă de echipa care a jucat la Larvik - Patricia Vizitiu i-a luat locul Melindei Geiger, Gabriela Szucs a înlocuit-o pe Roxana Gatzel, în timp ce Ada Nechita, refăcută după o accidentare, a făcut deplasarea în Franţa în locul Iuliei Puşcaşu. De altfel, Cristina Neagu a plecat şi ea în Franţa, fiind refăcută complet după accidentarea din meciul de campionat cu Dunărea Brăila.

CM DE VOLEI FEMININ CONTINUĂ CU FAZA A DOUA

După o pauză de două zile, Campionatul Mondial de volei feminin din Japonia va continua sâmbătă, când este programat debutul celei de-a doua faze a competiţiei. Din cele 24 de echipe prezente la start au mai rămas doar 16, acestea fiind repartizate în alte două grupe, unde se va juca după acelaşi sistem ca şi în grupele preliminare, fiecare cu fiecare. Însă, de această dată, echipele calificate în cadrul acestei faze sunt însoţite şi de rezultatele directe înregistrate în prima fază. Componenţa celor două grupe este: Grupa E (Tokyo) – Rusia, Japonia, Serbia, Coreea, Polonia, Turcia, China şi Peru; Grupa F (Nagoya) – Brazilia, SUA, Germania, Cuba, Olanda, Cehia, Italia şi Thailanda. Partidele programate sâmbătă şi duminică sunt: Grupa E - sâmbătă - Serbia - Turcia (ora 03.30); Rusia - Peru (ora 05.45); Polonia - Coreea (ora 08.00); Japonia - China (ora 11.00); duminică - Coreea - Peru (ora 03.30); Serbia - China (ora 05.45); Rusia - Polonia (ora 08.00); Japonia - Turcia (ora 11.00); Grupa F – sâmbătă Olanda – Cuba (ora 04.00); SUA - Cehia (ora 06.15); Brazilia - Thailanda (ora 08.30); Italia - Germania (ora 11.00); duminică - Olanda - Thailanda (ora 04.00); Germania - Cehia (ora 06.15); Brazilia - Cuba (ora 08.30); SUA - Italia (ora 11.00). Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în semifinale, în timp ce formaţiile de pe locurile 3 şi 4 merg în turneul 5-8, iar cele de pe locurile 5 şi 6 în turneul 9-12. Echipele care vor termina pe poziţiile 7 şi 8 vor pleca acasă. Competiţia se va încheia cu meciurile de clasament şi cu finalele, care vor avea loc pe 14 noiembrie.

ECHIPAJUL TRICOLOR DE 4 VÂSLE, ULTIMUL LOC LA CM

Echipajul feminin de 4 vâsle al României s-a clasat, vineri, pe locul al cincilea, ultimul, în finala B din cadrul Campionatelor Mondiale de canotaj care se desfăşoară pe lacul Karapiro din Noua Zeelandă. România, cu o echipă formată din Cristina Grigoraş, Irina Dorneanu, Andreea Boghian şi Cristina Ilie, a terminat cursa cu timpul de 7 minute, 3 secunde şi 7 sutimi. Finala B a fost câştigată de China (6:52.09), fiind urmată de Canada (6:54.80). Locul al treilea a fost ocupat de Elveţia (6:55.46), iar pe locul al patrulea s-a clasat echipajul din Rusia (7:01.09). Delegaţia tricoloră poate obţine prima medalie la acestă competiţie duminică, când este programată finala probei feminine de 8+1, în jurul orei 4.20 (ora României). Echipajul format din Roxana Cogianu, Ionela Zaharia, Maria Diana Bursuc (sportivă legitimată la CS Farul Constanţa), Ioana Crăciun, Adelina Cojocariu, Nicoleta Albu, Camelia Lupaşcu, Eniko Mironcic şi cârmaciul Teodora Stoica se numără printre favoritele la medalia de aur.

SHOWTIME VA TRANSMITE TREI MECIURI ALE LUI BUTE

Clubul Interbox, la care este legitimat campionul mondial Lucian Bute, a ajuns la un acord cu postul de cablu Showtime pentru transmiterea următoarelor trei meciuri ale pugilistului român, înţelegere în urma căreia acesta ar urma să câştige 6 milioane de dolari. Suma de două milioane de dolari pe meci este cea garantată şi ar putea creşte în funcţie de vânzările de abonamente ale Showtime. Acest post TV a difuzat prima luptă a lui Bute contra lui Librado Andrade, care a avut loc în octombrie 2008, dar şi victoria obţinută împotriva lui Fulgencio Zuniga, în martie 2009. De atunci, Showtime s-a axat pe organizarea turneului Super Six, ceea ce i-a obligat pe cei de la Interbox să revină la HBO. Sursa citată menţionează că HBO nu s-a arătat prea interesat să difuzeze următoarea luptă a lui Bute, care ar putea fi împotriva americanului Kelly Pavlik.