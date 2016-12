SFERTURILE CUPEI ROMÂNIEI LA FOTBAL

Rapid - Steaua şi Dinamo - U. Craiova sunt capetele de afiş ale sferturilor de finală din Cupa României Timişoreana, conform tragerii la sorţi desfăşurate ieri, la Casa Fotbalului. Programul partidelor din sferturi este următorul: Dinamo Bucureşti - Universitatea Craiova (miercuri, 10 noiembrie, ora 20.45, PRO TV) Rapid Bucureşti - Steaua Bucureşti (joi, 11 noiembrie, ora 20.45, PRO TV), CFR Cluj - Gloria Bistriţa şi FC Braşov - FC Timişoara.

ÎNCEP MEMORIALELE “GHEORGHE OLA“ ŞI “GHEORGHE ENE“

Astăzi, în Sala Sporturilor din Techirghiol, sunt programate primele meciuri contând pentru faza pe judeţ a Memorialelor “Gheorghe Ola“ şi “Gheorghe Ene“ la fotbal pe teren redus. Prima competiţie este rezervată copiilor născuţi în anul 2001, iar cealaltă copiilor născuţi în 2002. Cele două turnee zonale, organizate de Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF), reprezintă primele faze ale Campionatelor Naţionale rezervate celor două categorii de vârstă. La Memorialul “Gheorghe Ola“ vor participa 12 echipe, împărţite în trei grupe - Grupa A: Trophaeum Adamclisi, Săgeata Năvodari, CS Bogdan Ciubotariu, Sparta Techirghiol; Grupa B: ACSSF Farul 2010 Constanţa, FC Constanţa, GSIB Mangalia, Academia Hagi; Grupa C: Metalul Constanţa, Palatul Copiilor, Atletic Năvodari, FC Viitorul Constanţa. Prima clasată din fiecare grupă se califică pentru un turneu final de trei echipe, care vor juca “fiecare cu fiecare“, iar echipa câştigătoare va reprezenta judeţul Constanţa la faza zonală (25-27 noiembrie). La Memorialul “Gheorghe Ene“ participă şase formaţii: Academia Hagi, Viitorul Constanţa, ACSSF Farul 2010 Constanţa, Atletic Năvodari, Metalul Constanţa şi CS Bogdan Ciubotariu. Se va juca în sistem turneu, iar câştigătoarea va reprezenta judeţul Constanţa la faza zonală.

ACADEMIA HAGI, LOCUL SECUND LA FOCŞANI

La Focşani s-a desfăşurat prima ediţie a Cupei “Prosport - Promenada Mall“ la fotbal pentru echipe formate din copii născuţi în anii 2001-2003. Academia de fotbal “Gheorghe Hagi“ a înregistrat următoarele rezultate - categoria 2001, finala mică: Academia Hagi 2001 - Oţelul Galaţi 6-0 (Vlăduţ Ştefănescu 3, Daniel Carabaş, Fineas Roată, Andrei Ivanovici); locurile 5-6: Academia Hagi 2002 - Prosport Focşani I 1-2 (Robert Voicu); locurile 7-8: FC Viitorul 2001 - Ceahlăul Piatra Neamţ 1-0 (Paul Sandu); locurile 9-10: FC Viitorul 2002 - Prosport Focşani II 1-1, 3-1 după loviturile de la 7m (pentru Viitorul a înscris Robert Voicu); categoria 2003: finala mare: Academia Hagi - Oţelul Galaţi 1-3 (Bogdan Burcea). La festivitatea de premiere, Academia Hagi a câştigat trofeele pentru cel mai tehnic jucător la ambele categorii de vârstă. La Categoria 2001 laureat a fost Alexandru Oroian, iar la Categoria 2003 cel mai tehnic jucător al turneului a fost desemnat Răzvan Tănasă.

ACUZE DURE LA ADRESA LUI MUTU

Kosovarul Berat Recaj, chelnerul agresat de atacantul Adrian Mutu, a făcut primele declaraţii, pentru o televiziunea italiană, după incidentul din urmă cu o săptămână, susţinând că a fost jignit de jucătorul român, care l-a lovit şi când era căzut la pământ. „I-am cerut scuze pentru că i-am cerut să plătească nota, însă el m-a jignit. M-am apărat, afirmând că doar îmi făceam treaba, însă el a continuat să mă facă prost. Atunci i-am răspuns la fel şi el m-a lovit de două ori în faţă, m-am împiedicat şi am căzut. Când eram la pământ, m-a lovit cu piciorul în cap, iar apoi s-a urcat în maşină şi când mă privea a făcut gestul că-mi taie gâtul. Nu a fost niciun moment vorba de insulte rasiste. Eu nu am primit scuze de la nimeni, nici de la el, nici de la Fiorentina”, a declarat Recaj. Kosovarul, care a fost externat din spitalul Santa Maria Nouva la câteva ore după incident, a suferit „o traumă contuzivă cranio-facială cu multiple escoriaţii, contuzii la torace şi abdomen şi o fractură de piramidă nazală”, urmând să aibă nevoie de 25 de zile de îngrijiri medicale.

MUTU, REVENIRE FĂRĂ GOL

Atacantul Fiorentinei, Adrian Mutu, a revenit pe teren la meciul din deplasare cu Catania, din etapa a 9-a a campionatului Italiei, după o pauză de nouă luni şi şapte zile cauzată de depistarea sa pozitivă cu sibutramină. Jucătorul român a fost integralist, dar nu a reuşit să înscrie pentru formaţia viola. Revenirea sa a fost apreciată totuşi de presa italiană, care a scris că Mutu “s-a luptat ca un leu” şi a fost “un pericol constant”, acordându-i note cuprinse între 6 şi 6,5 pentru evoluţia de duminică seară. Site-ul violanews.com a notat că Mutu a fost singurul care a încercat să facă ceva: „În teren, după nouă luni de suspendare, şi-a dovedit rapid pofta de gol, cu trei tentative în primele zece minute. A muncit şi pentru a ajuta apărarea. La reluare a obosit, însă este singurul care a încercat să facă ceva”. Şi Calciotoscano.it a notat: „Fenomenul a revenit, iar Fiorentina a devenit mult mai periculoasă, Mutu fiind un pericol constant”.

ARBITRI BELGIENI LA MECIUL CFR - BAYERN

Partida CFR Cluj - Bayern Munchen, care se va disputa mâine, de la ora 21.45, în etapa a 4-a a Grupei E din Liga Campionilor, va fi arbitrată de o brigadă din Belgia, cu Serge Gumienny la centru. Acesta va fi ajutat la cele două linii de compatrioţii săi, Mark Simons şi Frank Bleyen, în timp ce rezervă a fost desemnat Sebastien Delferiere. Asistenţii suplimentari la acest meci vor fi Luc Wouters şi Peter Vervecken.

OLIC, INDISPONIBIL ŞASE LUNI

Atacantul croat al formaţiei Bayern Munchen, Ivica Olic, va fi indisponibil timp de şase luni, din cauza unor probleme la meniscul extern şi la cartilajul genunchiul stâng. El va merge săptămâna aceasta în SUA, pentru a fi consultat de celebrul medic Steadman, din Colorado, şi pentru a fi supus unei intervenţii chirurgicale. Olic avea încă din luna august aceste probleme, care s-au agravat acum şi necesită operaţie. Olici se alătură pe lista accidentaţilor de la Bayern lui Ribery, Klose şi Robben.

INFIRMERIE ŞI LA JUVENTUS

Criza accidentărilor s-a intensificat şi la Juventus, gruparea torineză anunţând duminică seară indisponibilitatea pentru cel puţin o lună a încă trei jucători! Fundaşul Paolo De Ceglie s-a accidentat la rotulă într-un duel cu Daniele Bonera, la meciul de sâmbătă seară cu AC Milan, şi va fi operat, urmând să lipsească trei luni. Atacantul Jorge Martinez a ieşit de pe teren accidentat tot la meciul de sâmbătă seară. El are o fractură la picior, care necesită o intervenţie chirurgicală şi îl va ţine pe tuşă timp de două luni. În plus, portarul Alex Manninger va lipsi o lună după ce s-a accidentat la gleznă în timpul antrenamentului de vineri. În schimb, fundaşul central Giorgio Chiellini, accidentat la încălzire pe San Siro, nu va avea nevoie decât de câteva zile de pauză.

WILSHERE ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU ARSENAL

Mijlocaşul Jack Wilshere, în vârstă de 18 ani, a semnat un nou contract cu Arsenal Londra, a anunţat clubul englez, care nu a precizat durata angajamentului. Wilshere se află la Arsenal de la vârsta de 9 ani şi este o mare speranţă a fotbalului englez. El a evoluat în opt din cele zece meciuri jucate de echipa sa în acest sezon, în campionatul englez, iar în luna august a fost selecţionat pentru prima dată în naţionala Angliei, la o partidă amicală cu Ungaria.

25 DE PUNCTE PENALIZARE PENTRU DUNDEE FC

Clubul Dundee FC a fost penalizat cu 25 de puncte deoarece a fost plasat sub administrare judiciară, a anunţat Liga Scoţiană de Fotbal (SFL), care a mai decis ca gruparea scoţiană să aibă interdicţie în privinţa legitimării de jucători. Dundee FC, care nu a reuşit să plătească taxe în valoare de 420.000 de lire sterline, va contesta hotărârea SFL, dar în cazul în care sancţiunea se va menţine, va coborî de pe locul 4 al clasamentului pe ultima poziţie, cu -11 puncte. În prezent, Dundee are 14 puncte. Forul scoţian va reevalua situaţia clubului Dundee dacă până pe 31 martie nu va ieşi de sub administrarea judiciară.