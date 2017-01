MIRCEA SANDU, ÎN VIZORUL DNA?

Vineri, Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a anunţat că procurorii anticorupţie s-au sesizat din oficiu şi fac “verificări” în legătură cu posibile fapte de corupţie în urma cărora “anumiţi membri ai Comitetului executiv al UEFA” ar fi favorizat două ţări în detrimentul alteia în contextul acordării dreptului de a organiza CE de fotbal din 2012. Singurul reprezentant al României în Comitetul Executiv al UEFA este preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Mircea Sandu. Presupusul caz de corupţie privind atribuirea organizării Campionatului European de fotbal Ucrainei şi Poloniei a apărut după ce Spyros Marangos, fost trezorier al Federaţiei Cipriote de Fotbal, a acuzat în presa internaţională că patru membri ai Comitetului Exccutiv al UEFA ar fi fost mituiţi înaintea votului din aprilie 2007. Marangos a declarat că un membru al Comitetului Executiv al UEFA a votat Polonia şi Ucraina în schimbul a 3,15 milioane de euro, iar alţi trei au primit câte două milioane de euro pentru voturile lor. Mircea Sandu a dat publicităţii, vineri, un comunicat, în care asigură opinia publică de faptul că persoana sa “nu a fost şi nu va fi niciodată asociată cu ceea ce înseamnă corupţie”. UEFA a început demersurile pentru a deschide procedurile legale împotriva lui Marangos, în urma acuzaţiilor acestuia, a declarat un purtător de cuvânt al forului european.

ETAPA A 10-A ÎN CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL

Programul meciurilor de duminică din Campionatul Judeţean de fotbal, etapa a 10-a (ora 11.00) - SERIA NORD: Steaua Speranţei Siliştea - Recolta Nicolae Bălcescu (ora 14.00); Viitorul Fîntînele - Ulmetum Pantelimon (ora 12.00); Dunaris Topalu - Sportul Tortoman; Viteazu Sinoe Mihai Viteazu - Pescarul Ghindăreşti (ora 12.00); CSS Medgidia - Viitorul Nisipari (stadion Municipal); Pescăruşul Gîrliciu - Marcon Star Medgidia; Dunărea Ciobanu - Gloria Seimeni (se joacă la Hîrşova). SERIA SUD: Marmura Deleni - Voinţa Siminoc (se joacă la Pietreni, de la ora 14.00); Viitorul Cobadin - Tineretul Valea Dacilor; CSM II Medgidia Valea Dacilor - Voinţa Valu lui Traian; Progresul Dobromir - Danubius II Rasova (se joacă la Lespezi); Trophaeum Adamclisi - Sacidava Aliman; CS II Peştera - Inter Ion Corvin; AS Ciocîrlia - Dunărea Ostrov (ora 12.00). SERIA EST: Luceafărul Amzacea - Viitorul Mereni; Viitorul Cerchezu - AS Bărăganu; ELIF Fîntîna Mare - Avîntul Comana; Fulgerul Chirnogeni - Recolta Negru Vodă; CFR Constanţa - Gloria II Albeşti Cotu Văii; Unirea Topraisar - Vulturii Cazino Constanţa; AS Independenţa - Sparta II Techirghiol.

ETAPA A 8-A ÎN CN AL JUNIORILOR A ŞI B

Duminică se va desfăşura etapa a 8-a a Campionatului Naţional al juniorilor republicani, în care juniorii A vor evolua de la ora 12.30, iar juniorii B de la ora 14.30. Iată programul etapei: FC Viitorul Constanţa - Săgeata Năvodari, LPS Galaţi - Dunărea Galaţi, FC Farul Constanţa - CF Brăila, Gloria Buzău - Oţelul Galaţi, Delta Tulcea - Unirea Slobozia, Metalul Constanţa - Callatis Mangalia. Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal a schimbat rezultatul unei partide din etapa a 4-a a Juniorilor B. Meciul LPS Galaţi - Metalul Constanţa, pe teren 1-0, a fost omologat cu 3-0 în favoarea echipei constănţene, deoarece echipa gazdă a folosit un jucător în stare de suspendare.

ETAPA A 9-A ÎN CN AL JUNIORILOR C ŞI D

Etapa a 9-a în Campionatul Naţional al juniorilor C şi D va avea loc, duminică, după următorul program - juniori C, Seria Sud: Marmura Deleni - Callatis Mangalia (ora 12.00 - la Pietreni), FC Viitorul Constanţa - Sparta Techirghiol (ora 10.00). Partida CS Agigea - Portul Constanţa a fost amânată. FC Farul Constanţa şi CS Agigea stau. GSIB Mangalia s-a retras din campionat din etapa a 8-a. Cum turul nu s-a încheiat, toate rezultatele înregistrate în primele opt etape ale formaţiei GSIB Mangalia au fost anulate; juniori D, Seria Sud: CS Eforie - Trophaeum Adamclisi (ora 10.30), GSIB Mangalia - FC Farul Constanţa (ora 10.00), Academia Hagi - Sparta Techirghiol (ora 11.30). Portul Constanţa şi Callatis Mangalia stau.

ETAPA A 7-A ÎN CUPA HAGI-DANONE ŞI CN AL JUNIORILOR E

Sâmbătă şi duminică vor avea loc partidele etapei a 7-a în Cupa Hagi-Danone şi Campionatul Naţional al juniorilor E, după următorul program - Cupa Hagi-Danone, sâmbătă: FC Viitorul Constanţa - Academia Hagi (ora 12.30), Palatul Copiilor Constanţa - ACSSF Farul 2010 Constanţa (ora 9.30), GSIB Mangalia - CSS Medgidia (ora 15.00); juniori E, Seria Sud, sâmbătă: FC Farul Constanţa - Callatis Mangalia (ora 13.30), Academia Hagi - GSIB Mangalia (ora 11.00); duminică: CS Eforie - FC Constanţa (ora 11.00); Seria Nord, sâmbătă: Metalul Constanţa - Săgeata Năvodari (ora 9.00), FC Viitorul Constanţa - ACSSF Farul 2010 Constanţa (ora 9.30); duminică: Palatul Copiilor Constanţa - Atletic Năvodari (ora 10.00).

DERBY LA PITEŞTI, ÎN LIGA A II-A

Programată sâmbătă, etapa a 10-a a Ligii a II-a oferă un derby în Seria a II-a, unde FC Argeş primeşte vizita celor de la CS Mioveni. Cele două combatante se află însă în situaţii total diferite, gazdele luptând pentru supravieţuire, din cauza problemelor financiare, în timp ce oaspeţii visează la o revenire în Liga I. Meciurile etapei în Seria a II-a - sâmbătă, ora 11.00: Unirea Alba Iulia - CSM Rm. Vîlcea, FC Argeş - CS Mioveni, ALRO Slatina - ACU Arad, Mureşul Deva - CSU Voinţa Sibiu, Petrolul Ploieşti - FC Arieşul Turda, Gaz Metan CFR Craiova - ACSMU Iaşi; ora 18.00: UTA - FC Bihor. FC Silvania stă, deoarece Minerul Lupeni s-a retras din campionat. Clasament: 1. Petrolul 16p (golaveraj: 18-9), 2. FC Bihor 16p (10-6); 3. CS Mioveni 15p (12-6), 3. ALRO Slatina 15p (13-9), 4. Voinţa Sibiu 14p (8-3), 6. UTA 14p (18-14).

AMENDĂ DE 8.000 DE EURO PENTRU CHIVU

Comisia de Disciplină a Federaţiei Italiene de Fotbal a decis ca fundaşul echipei Inter Milano, Cristian Chivu, să fie amendat cu suma de 8.000 de euro pentru gesturile obscene făcute la adresa suporterilor adverşi, la finalul partidei cu AS Roma, finala Cupei Italiei, disputată pe 5 mai. Potrivit cotidianului Corriere dello Sport, Chivu a fost sancţionat deoarece a “făcut gesturi vulgare repetate către suporterii echipei adverse”. Comisia de Disciplină a amendat şi clubul Inter cu 8.000 de euro. Chivu şi-a cerut scuze, într-un comunicat postat pe site-ul oficial al clubului Inter Milano, pentru gestul obscen făcut la adresa fanilor echipei AS Roma.

UEFA A DECIS: VICTORIE LA MASA VERDE PENTRU ITALIA

UEFA a anunţat vineri că naţionala Italiei a obţinut victoria la masa verde, scor 3-0, în meciul cu Serbia din preliminariile EURO 2012. Pe 12 octombrie, huliganii sârbi au determinat arbitrul să întrerupă întâlnirea de la Genova în minutul 6. Serbia a mai fost sancţionată cu disputarea următoarelor două meciuri programate pe teren propriu cu porţile închise, iar Italia, pentru organizare slabă, a primit de asemenea o sancţiune de un meci cu porţile închise, dar cu suspendare, plus 100.000 de euro amendă. Serbia a mai primit şi o amendă de 120.000 de euro, iar suporterii sârbi vor avea interdicţie de a face deplasarea la meciurile rămase de jucat pentru echipa lor în aceste preliminarii.

RONALDINHO REVINE LA NAŢIONALĂ

Atacantul brazilian Ronaldinho, de la AC Milan, care nu a mai jucat în echipa naţională de un an şi jumătate, a fost convocat de selecţionerul Mano Menezes pentru meciul amical cu Argentina, din 17 noiembrie, de la Doha. Campionul mondial din 2002, în vârstă de 30 de ani, nu a mai fost convocat în naţională din aprilie 2009, ratând şi CM din Africa de Sud. Din lotul Braziliei pentru meciul cu Argentina mai fac parte, printre alţii, Dani Alves (FC Barcelona), Rafael (Manchester United), Lucas Leiva (FC Liverpool), Ramires (Chelsea Londra), Coutinho (Inter Milano), Robinho, Pato şi Andre (Dinamo Kiev).

“FLUIERAŞUL” PINTO A FOST SUSPENDAT

Jose Manuel Pinto, rezerva portarului Victor Valdes la FC Barcelona, a primit o suspendare de două meciuri în Liga Campionilor pentru un motiv mai rar întâlnit. UEFA l-a sancţionat pentru că... a imitat fluierul arbitrului la meciul cu FC Copenhaga, câştigat de catalani, cu 2-0, pe 20 octombrie, şi a păcălit un adversar scăpat singur spre poartă! Acesta a crezut că este în ofsaid şi a irosit astfel o situaţie iminentă de gol. Campioana Spaniei a anunţat că va face apel la această decizie.

MARADONA, ÎNCÂNTAT DE PREMIER LEAGUE

Fostul internaţional şi selecţioner al Argentinei, Diego Maradona, a declarat, vineri, că i-ar plăcea să antreneze o echipă din Anglia. „Mi-ar plăcea să antrenez în Premier League. Sunt echipe foarte bune, un nivel excepţional şi jucători mari. Singura problema este că toate echipele care îmi plac au deja antrenori buni. Dacă apare un post important, l-aş accepta”, a declarat Maradona, pentru Sky Sports. Maradona, care sâmbătă împlineşte 50 de ani, nu a fost păstrat în funcţia de selecţioner al Argentinei după eşecul la Cupa Mondială din 2010, din Africa de Sud, unde argentinienii au fost eliminaţi în sferturi de către Germania, scor 4-0. „M-au retras de la echipa naţională într-un mod nedrept. Însă nu vreau să vorbesc despre aceşti oameni. Echipa naţională îmi lipseşte”, a afirmat Maradona.

ZVONAREVA, CLIJSTERS, STOSUR ŞI WOZNIACKI, ÎN SEMIFINALELE MASTERSULUI

Înaintea meciurilor programate vineri, ultimele trei din faza grupelor în Mastersul de la Doha, Vera Zvonareva, Kim Clijsters, Samantha Stosur şi Caroline Wozniacki şi-au asigurat calificarea în semifinale. În grupa albă, Clijsters (favorită nr. 3) a câştigat cu 6-4, 5-7, 6-1 în faţa jucătoarei bieloruse Victoria Azarenka (nr. 8). În grupa maro, Elena Dementieva (nr. 7) a învins-o cu 4-6, 6-4, 7-6 (7/4) pe Stosur (nr. 5), iar Wozniacki (nr. 1) s-a impus în faţa italiencei Francesca Schiavone (nr. 4), scor 3-6, 6-1, 6-1. În urma rezultatelor de la Doha, Wozniacki şi-a asigurat poziţia de lider în clasamentul WTA la finalul sezonului, pentru prima dată în carieră. Rusoaica Elena Dementieva, în vârstă de 29 de ani, şi-a anunţat, vineri, retragerea din activitate, după ce a fost învinsă de italianca Francesca Schiavone, scor 6-4, 6-2, la Mastersul de la Doha. Dementieva, cu 16 titluri WTA în palmares, a ajuns în finală la Roland Garros şi US Open în 2004 şi este campioană olimpică la Beijing, în 2008.

RON ARTEST ŞI-A SCOS LA LICITAŢIE INELUL DE CAMPION NBA

Baschetbalistul echipei Los Angeles Lakers, Ron Artest, şi-a scos la licitaţie inelul de campion NBA, câştigat în luna iunie, cu scopul de a obţine bani pentru a permite şcolilor din Statele Unite să angajeze psihologi. „Unele personalităţi mi-au oferit între 50.000 şi 100.000 de dolari pentru el, însă eu am refuzat. Vreau să fie o licitaţie publică şi oricine poate licita pentru acest inel. Sunt convins că mi se va oferi mai mult”, a spus Artest. Inelul este creat de firma Tiffany\'s din aur de 15 carate şi are încrustate 15 diamante. Artest, care câştigă anual 7 milioane de dolari, a menţionat că banii obţinuţi în urma acestei licitaţii vor fi donaţi unei fundaţii, scopul său fiind prezenţa unui psiholog în toate şcolile din sistemul public de învăţământ din SUA.

DOUĂ SURPRIZE ÎN PRIMA ZI LA CM DE VOLEI FEMININ

Vineri, în Japonia, s-au disputat partidele din prima etapă a fazei grupelor Campionatului Mondial de volei feminin, competiţie la care participă 24 de echipe. Croaţia şi Turcia au produs surprizele primei zile, învingând Cuba, respectiv China, în timp ce Polonia a fost la un pas de o victorie în confruntarea cu echipa gazdă. Rezultate - Grupa A: Peru - Algeria 3:0 (25:16, 25:12, 25:18), Serbia - Costa Rica 3:0 (25:15, 25:18, 25:14), Japonia - Polonia 3:2 (26:28, 21:25, 25:20, 25:23, 15:12); Grupa B: Brazilia - Kenya 3:0 (25:15, 25:16, 25:11), Olanda - Cehia 3:0 (26:24, 25:20, 25:14), Italia - Porto Rico 3:0 (25:20, 25:11, 25:18); Grupa C: Germania - Kazahstan 3:0 (25:21, 25:14, 25:16), SUA - Thailanda 3:1 (23:25, 25:17, 25:17, 25:21), Croaţia - Cuba 3:0 (25:23, 34:32, 25:21); Grupa D, Rusia - Republica Dominicană 3:1 (21:25, 25:9, 25:17, 25:11), Coreea - Canada 3:0 (25:19, 25:19, 25:14), Turcia - China 3:1 (19:25, 25:14, 25:20, 25:17). Programul partidelor - sâmbătă, Grupa A, ora 6.30: Costa Rica - Algeria, ora 9.00: Serbia - Polonia, ora 12.00: Japonia - Peru; Grupa B, ora 7.00: Brazilia - Cehia, ora 9.30: Porto Rico - Kenya, ora 12.00: Italia - Olanda; Grupa C, ora 7.00: SUA - Croaţia, ora 9.30: Kazahstan - Thailanda, ora 12.00: Cuba - Germania; Grupa D, ora 7.00: Rusia - Turcia, ora 9.30: Coreea - R. Dominicană, ora 12.00: China - Canada; duminică, Grupa A, ora 6.30: Serbia - Peru, ora 9.00: Polonia - Costa Rica, ora 12.00: Japonia - Algeria; Grupa B, ora 7.00: Cehia - Porto Rico, ora 9.30: Italia - Kenya, ora 12.00: Brazilia - Olanda; Grupa C, ora 7.00: Cuba - Kazahstan, ora 9.30: Croaţia - Thailanda, ora 12.00: SUA - Germania; Grupa D, ora 7.00: Turcia - R. Dominicană, ora 9.30: Rusia - Canada, ora 12.00: China - Coreea.