ETAPA A 13-A ÎN LIGA A IV-A LA FOTBAL

Liga a IV-a la fotbal programează sâmbătă partidele etapei a 13-a. Iată meciurile - SERIA EST: CS II Eforie - CSO Ovidiu (ora 10.00 juniorii; ora 12.00 seniorii); Internaţional Pecineaga - Gloria Albeşti (10.00; 12.00; se joacă la 23 August); Victoria Cumpăna - Portul Constanţa (12.00; 14.00); CS Agigea - AS Cogealac (10.00; 12.00; se joacă la Constanţa, pe stadionul Portul); Sparta Techirghiol - Aurora 23 August (10.00; 12.00); GSIB Mangalia - Cariocas Constanţa (10.00; 12.00). Clasament: 1. Pecineaga 33p; 2. Mangalia 29p; 3. Eforie II 25p (golaveraj 37-21); 4. Agigea 25p (31-15); 5. Albeşti 25p (36-22). SERIA VEST: Ştiinţa Poarta Albă - Dacia Mircea Vodă (10.00; 12.00); AS Carvăn - CS Mihail Kogălniceanu (11.00; 13.00); Perla Murfatlar - Axiopolis Sport Cernavodă (11.00; 13.00); Sport Prim Oltina - Danubius Rasova (11.00; 13.00); Carsium Hîrşova - CS Peştera (11.00; 13.00). Gloria Băneasa stă. Clasament: 1. Peştera 28p/10j; 2. Carvăn 23p/11j; 3. Cernavodă 21p/11j.

CUPA ROMÂNIEI LA FOTBAL, FAZA PE JUDEŢ

La mijlocul acestei săptămâni s-au jucat meciurile contând pentru primul tur al Cupei României la fotbal, ediţia 2011-2012, faza pe judeţ. Iată rezultatele înregistrate: Aurora 23 August - Internaţional Pecineaga 0-6; AS Cogealac - CSO Ovidiu 5-3; Danubius II Rasova - Danubius Rasova 2-4; Recolta Negru Vodă - Gloria Albeşti 3-0; Ştiinţa Poarta Albă - Perla Murfatlar 2-4; Steaua Speranţei Siliştea - Dacia Mircea Vodă 1-3; Dunărea Ostrov - Gloria Băneasa 0-1; Unirea Topraisar - Victoria Cumpăna 4-3; Viteazul Sinoe Mihai Viteazu - CS Mihail Kogălniceanu 2-1; Municipal Constanţa - Cariocas Constanţa 3-1; Progresul Dobromir - AS Carvăn 1-2; Marmura Deleni - Sport Prim Oltina 0-3 (neprezentare); Recolta Nicolae Bălcescu - Carsium Hîrşova 6-1; Tineretul Valea Dacilor - CS Peştera 1-9; Fulgerul Chirnogeni - CS II Eforie 0-3 (neprezentare); ELIF Fîntîna Mare - Sparta Techirghiol 1-1, 2-1 după prelungiri; Viitorul Mereni - GSIB Mangalia 1-11; AS Ciocîrlia - Axiopolis Cernavodă 1-1, 6-5 după lovituri de departajare; CFR Constanţa - CS Agigea 0-6; Vulturii Cazino Constanţa - Portul Constanţa 6-3. Echipele învingătoare s-au calificat pentru turul următor.

REMAT ZALĂU A TRANSFERAT ÎNCĂ UN INTERNAŢIONAL MAGHIAR

Campioana României la volei masculin, Remat Zalău, s-a despărţit şi de un jucător în urma eliminării din semifinalele Cupei României, nu numai de antrenorul principal Radovan Gacic. Este vorba despre universalul brazilian Fabio Dalla Pria, al cărui contract a fost reziliat! În locul său, gruparea sălăjeană şi-a asigurat serviciile unui alt internaţional maghiar, al treilea din lot după Andras Geiger şi Szabolcs Nemeth. Peter Nagy (26 de ani, 1,94 m înălţime, extremă sau universal) s-a alăturat săptămâna aceasta formaţiei din Zalău, însă până la iarnă el va putea juca numai în Liga Campionilor, întrucât perioada de transferări s-a încheiat în Divizia A1. În aceeaşi situaţie se află şi centrul Gyoko Josifov, centrul macedonean care a contribuit în sezonul trecut la cucerirea titlului naţional revenind la Remat. Nagy a jucat în carieră la Kecskemet (Ungaria), la campioana Germaniei, VfB Friedrichshafen (2004-2007), la Prisma Taranto (Italia, A1, 2007-2008), la Canadiens Mantova (Italia, A2, 2008-2009) şi la hotVolleys Viena (Austria, 2009-2010). Cu VfB Friedrichshafen, Nagy a câştigat, în 2007, Liga Campionilor!

HĂNESCU, ÎN SFERTURI LA ST. PETERSBURG

Tenismanul Victor Hănescu, cap de serie nr. 8 şi locul 52 ATP, s-a calificat, ieri, în sferturile de finală ale turneului de la Sankt Petersburg (Rusia), dotat cu premii în valoare totală de 663.750 de dolari. Hănescu l-a învins, în turul secund, după o oră şi 47 de minute, cu 7-6 (7/1), 3-6, 6-3, pe americanul Rajeev Ram, jucător venit din calificări şi locul 166 ATP. În sferturi, Hănescu îl va întâlni pe rusul Mihail Iujnâi, principalul favorit al competiţiei şi locul 10 ATP, care l-a învins, tot ieri, cu 3-6, 6-2, 6-3, pe conaţionalul său Evgheni Donskoi, jucător venit din calificări, clasat pe locul 260 ATP. Pentru calificarea în sferturi, Hănescu va primi 45 de puncte ATP şi un cec în valoare de 18.500 de dolari.

NAŢIONALA DE HANDBAL TINERET A ÎNVINS TUNISIA

Naţionala de handbal masculin tineret a României a învins reprezentativa Tunisiei, scor 29-28 (18-16), în primul meci amical din cele trei programate la Mahdia (Tunisia). Marcatorii echipei României în meciul de miercuri seară au fost Ghiţă 8 goluri, Amihăiesei 6g, Hrimiuc 4g, Vlad 3g, Cântec 3g, Bujor 1g, Capotă 1g, Şandru 1g, Câmpan 1g şi Popovici 1g. La turneul din Tunisia, jucătorii antrenaţi de Titel Răduţă au întâlnit, aseară, Franţa, iar astăzi vor înfrunta Italia. Naţionala de tineret a României pregăteşte meciurile oficiale de calificare la Campionatul Mondial de anul viitor, care se vor derula între 7 şi 10 ianuarie 2011, în compania echipelor Belgiei, Poloniei şi Ungaria. Meciurile se vor desfăşura în Belgia.

FLAVIUS KOCZI A CÂŞTIGAT MEMORIALUL “ARTHUR GANDER”

La doar câteva zile după revenirea de la Campionatul Mondial de la Rotterdam, Flavius Koczi şi Sandra Izbaşa au luat startul la Memorialul “Arthur Gander”, turneu care s-a derulat, miercuri, la Chiasso (Elveţia). În competiţia masculină, Koczi a încheiat pe primul loc la individual-compus, cu un total de 59,55 puncte, urmat de olandezul Jeffrey Wammes (59,40) şi de rusul Maxim Devyatovsky (58,80). La feminin, Izbaşa a fost a doua, cu un total de 42,10 puncte, după reprezentanta gazdelor, Ariella Keslin (42,50), dar înaintea gimnastei italiene Vanessa Ferrari (41,95). Cei mai mulţi gimnaşti prezenţi la Chiasso se vor muta la Zurich, unde, duminică, va avea loc “Swiss Cup”, o competiţie mixtă pe perechi, în care punctajul individual al fiecărui gimnast va forma totalul echipei. România va fi reprezentată tot de Sandra Izbaşa şi Flavius Koczi.

ICIM ARAD, DEBUT CU VICTORIE ÎN CUPA EUROPEI CENTRALE

Vicecampioana României la baschet feminin, ICIM Arad, a debutat cu victorie în Grupa B a Cupei Europei Centrale (CEWL). Arădencele s-au impus pe teren propriu, scor 83-39 (37-16), în disputa cu campioana Austriei, Flying Foxes SV Post Viena, în faţa a peste 1.500 de spectatori. Din Grupa B mai fac parte Valosun Brno (locul 6 în sezonul trecut în Cehia) şi Slovanka MB (locul 4, tot în Cehia). În sezonul trecut al CEWL, baschetul feminin românesc a fost reprezentat de CSM Satu Mare, care a jucat finala mică a competiţiei.