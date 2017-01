START ÎN CUPA ROMÂNIEI LA FOTBAL, FAZA PE JUDEŢ

La mijlocul acestei săptămâni vor avea loc partidele contând pentru primul tur al Cupei României la fotbal, ediţia 2011-2012, faza pe judeţ. La competiţie vor participa cele 23 de formaţii din Liga a IV-a plus echipele din Campionatul Judeţean care au dorit să se înscrie. Iată programul partidelor, care vor începe la ora 15.00 - marţi: Aurora 23 August - Internaţional Pecineaga; AS Cogealac - CSO Ovidiu; Danubius II Rasova - Danubius Rasova (se joacă la Cochirleni); Recolta Negru Vodă - Gloria Albeşti; Ştiinţa Poarta Albă - Perla Murfatlar; Steaua Speranţei Siliştea - Dacia Mircea Vodă; Dunărea Ostrov - Gloria Băneasa; Unirea Topraisar - Victoria Cumpăna; miercuri: Viteazul Sinoe Mihai Viteazu - CS Mihail Kogălniceanu; Municipal Constanţa - Cariocas Constanţa (teren ITC); Progresul Dobromir - AS Carvăn (se joacă la Lespezi); Marmura Deleni - Sport Prim Oltina (se joacă la Pietreni); Recolta Nicolae Bălcescu - Carsium Hîrşova (se joacă la Dorobanţu); Tineretul Valea Dacilor - CS Peştera; Fulgerul Chirnogeni - CS II Eforie; ELIF Fîntîna Mare - Sparta Techirghiol; Viitorul Mereni - GSIB Mangalia (se joacă la Osmancea); AS Ciocîrlia - Axiopolis Cernavodă; CFR Constanţa - CS Agigea (teren CFR); joi: Vulturii Cazino Constanţa - Portul Constanţa (teren CFR).

OPTIMILE CUPEI ROMÂNIEI LA FOTBAL

Astăzi sunt programate primele trei partide din optimile de finală ale Cupei României - Timişoreana la fotbal: FC Braşov - U. Cluj (ora 16.00, Sport.ro), FC Timişoara - Voinţa Sibiu (ora 18.30, Sport.ro), Dinamo Bucureşti - ALRO Slatina (ora 21.00, Sport.ro). Celelalte meciuri vor avea loc după următorul program - miercuri: Gloria Bistriţa - Unirea Urziceni (ora 16.00, Sport.ro), CFR Cluj - FCM Tg. Mureş (ora 18.30, Sport.ro), Steaua Bucureşti - Sportul Studenţesc (ora 20.45, PRO TV); joi: Pandurii Tg. Jiu - U. Craiova (ora 18.30, Sport.ro), Astra Ploieşti - Rapid Bucureşti (ora 20.45, PRO TV).

MUTU ŞI-A CERUT, OFICIAL, SCUZE

Atacantul echipei AC Fiorentina, Adrian Mutu, şi-a cerut oficial scuze pentru incidentul din noaptea de vineri spre sâmbătă, atunci când a bătut un ospătar, printr-o scrisoare trimisă la redacţia agenţiei Ansa. „Vreau să-mi cer scuze sincere în faţa patronilor, a clubului, a staff-ului tehnic, a colegilor de echipă şi a suporterilor. Îmi dau seama că acest incident nu ar fi trebuit să se întâmple. Nu ar fi trebuit să mă las implicat în acest incident stupid, ar fi trebuit să evit”, a spus Mutu, care a bătut un ospătar într-un local din centrul Florenţei, în noaptea de vineri spre sâmbătă, bărbatul lovit având nevoie de 25 de zile de îngrijiri medicale. Avocaţii Nino D’Avirro şi Michele Ducci au afirmat că reacţia lui Mutu este urmare a unor serii repetate de ofense rasiste şi ameninţări. Mutu este suspendat până pe data de 29 octombrie, după ce a fost depistat pozitiv cu sibutramină la începutul acestui an. El ar putea reveni pe teren, duminică, în partida Catania - Fiorentina.

ANGHEL IORDĂNESCU, MAI BUN DECÂT MIRCEA LUCESCU

Fostul selecţioner Anghel Iordănescu ocupă locul 44 în clasamentul mondial al celor mai buni antrenori din perioada 1996-2009, dat publicităţii, ieri, de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului. Cu 36 de puncte, Iordănescu se află la egalitate cu spaniolul Juan de Ramos. Tehnicianul echipei Şahtior Doneţk, Mircea Lucescu, se află pe poziţia 64, cu 26p, la egalitate cu italianul Dino Zoff. În clasament mai figurează un român, Victor Piţurcă, acesta ocupând locul 116, cu 14p, la egalitate cu Eric Gerets (Belgia), Javier Aguirre (Mexic), Jean Tigana (Franţa), Luis Fernando Montoya (Columbia) şi Ruud Gullit (Olanda). Primele trei poziţii ale ierarhiei mondiale a antrenorilor (perioada 1996-2009) se prezintă astfel: 1. Alex Ferguson (Scoţia) 207p; 2. Arsene Wenger (Franţa) 172p; 3. Marcello Lippi (Italia) 146p.

TRAGEDIE ÎN TIMPUL UNUI MECI, ÎN FRANŢA

Fotbalistul echipei US Venissieux, El-Djilali Semmadi, în vârstă de 19 ani, a decedat, duminică, în timpul unui meci în deplasare cu formaţia ASF Andrezieux-Boutheon, din a opta ligă franceză. Tânărul s-a prăbuşit pe teren, după o fază de joc, şi nu a mai putut fi reaminat. „Este absurd, sunt şocat. Nu ştiu ce să spun. Nu ştiam ca el să fi avut probleme de sănătate, era foarte activ, alerga mult şi era un jucător bun. Este îngrozitor”, a declarat tehnicianul Thierry Amate.

AL 22-LEA TITLU DIN ISTORIE PENTRU ROSENBORG

Rosenborg Trondheim a câştigat pentru a doua oară consecutiv şi a 22-a oară în istorie campionatul Norvegiei, după victoria, cu 1-0, înregistrată, duminică seară, în meciul de pe teren propriu cu Tromso. Cu două etape înainte de finalul sezonului, Rosenborg are un avans de opt puncte faţă de următoarea clasată, Vaalerenga. „Este fantastic că am reuşit să câştigăm titlul. Părea ceva posibil de mai mult timp, dar mai erau îndoieli că puteam fi ajunşi din urmă de cineva”, a declarat tehnicianul Nils Arne Eggen, care a obţinut cu Rosenborg 14 titluri.

CLUBUL PORTSMOUTH ŞI-A GĂSIT CUMPĂRĂTORI

Clubul Portsmouth, care se afla în pericol de lichidare, a anunţat pe site-ul său oficial că a fost cumpărat de trei oameni de afaceri: Balram Chainrai, Deepak Chainrai şi Levi Kushnir. Valoarea tranzacţiei nu a fost dată publicităţii. Portsmouth, care avea datorii de 130 de milioane de lire sterline, a fost retrogradată din Premier League în sezonul trecut, pe motive financiare.

ÎNCEPE MASTERSUL FEMININ

La Doha (Qatar) va avea loc de astăzi şi până duminică Mastersul feminin de tenis, ultimul turneu al anului 2010. Iată componenţa celor două grupe - Grupa maro: Caroline Wozniacki (Danemarca, nr. 1 în clasamentul WTA), Francesca Schiavone (Italia, nr. 6), Samantha Stosur (Australia, nr. 7), Elena Dementieva (Rusia, nr. 9); Grupa albă: Vera Zvonareva (Rusia, nr. 2), Kim Clijsters (Belgia, nr. 4), Jelena Jankovici (Serbia, nr. 8), Victoria Azarenka (Belarus, nr. 10). La Masters ar trebui să participe primele opt jucătoare din clasamentul WTA, dar anul acesta vor absenta surorile Serena şi Venus Williams, care au fost înlocuite cu Dementieva şi Azarenka. Alte absenţe notabile sunt cele ale rusoaicelor Maria Şarapova şi Svetlana Kuzneţova, precum şi cea a belgiencei Justine Henin, jucătoare care nu au reuşit să încheie anul în Top 10. Din fiecare grupă se vor califica în semifinale primele două jucătoare. Semifinalele vor avea loc sâmbătă, iar finala se va disputa duminică.

ALLEN IVERSON VA SEMNA CU BEŞIKTAŞ

Baschetbalistul american Allen Iverson, în vârstă de 35 de ani, este aşteptat la Istanbul, peste zece zile, pentru a semna un contract cu formaţia Beşiktaş. „Voi merge în SUA pentru a avea o ultimă întrevedere cu Iverson. Credem că el va fi peste 10 zile în Istanbul. Contractul va fi valabil un an, cu opţiune de prelungire pentru încă unul. Am căzut de acord asupra unui salariu de 1,5 milioane de dolari în primul an, plus o primă de 300.000 de dolari pe care o va primi la sosirea în Turcia, după ce va trece de vizita medicală”, a declarat unul dintre conducătorii grupării turce, Seref Yalcin. Allen Ezail Iverson (1,83 m, 75 kg) a fost adus în 1996 la Philadelphia 76ers, unde a jucat până în 2006. A fost de patru ori cel mai bun marcator al sezonului în NBA. Americanul a mai jucat la Denver Nuggets, Detroit Pistons şi Memphis Grizzlies, revenind apoi, în decembrie 2009, la Philadelphia.

ARMSTRONG SE RETRAGE ÎN 2011

Rutierul american Lance Armstrong, septuplu câştigător al Turului Franţei, a anunţat că va participa în ianuarie 2011 la Tour Down Under, din Australia, aceasta urmând să fie ultima sa cursă în străinătate. Armstrong, în vârstă de 39 de ani, va concura pentru a treia oară la Tour Down Under (16-23 ianuarie). Americanul, care a debutat în 1992, a câştigat de şapte ori Turul Franţei, în perioada 1999-2005, după ce s-a îmbălnăvit de cancer la testicule în 1996.

ANDY HOLMES, DUBLU CAMPION OLIMPIC LA CANOTAJ, A MURIT LA 51 DE ANI

Britanicul Andy Holmes, dublu campion olimpic la canotaj, a murit la vârsta de 51 de ani, a anunţat federaţia britanică de profil. Holmes câştigase titlul olimpic la patru vâsle, la ediţia din 1984 de la Los Angeles şi la patru rame fără cârmaci, în 1988, la Seul. Potrivit The Daily Telegraph, decesul a fost cauzat de maladia Weil, o infecţie bacteriană care se transmite prin intermediul apei.