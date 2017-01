MISIUNE GREA PENTRU CEAHLĂUL

Lider în clasamentul Serie I a Ligii a II-a, Ceahlăul Piatra Neamţ are o deplasare extrem de dificilă la Galaţi, sâmbătă, în etapa a 9-a, unde Dunărea pierde foarte greu puncte pe teren propriu. În schimb, o altă candidată la promovare, Concordia Chiajna, speră să profite de degringolada de la Delta Tulcea, grupare care a rămas în această săptămâna fără antrenor, Constantin Gache demisionând din cauza rezultatelor sub aşteptări. Meciurile etapei - sâmbătă, ora 11.00: Săgeata Năvodari - FC Farul Constanţa, Dinamo II Bucureşti - Viitorul Constanţa, Astra II Giurgiu - Steaua II Bucureşti, Gloria Buzău - FC Snagov,; CF Brăila - FC Botoşani, Dunărea Galaţi - Ceahlăul Piatra Neamţ, Juventus Bucureşti - CS Otopeni; duminică, ora 12.00: Concordia Chiajna - Delta Tulcea. Clasament: 1. Ceahlăul 20p (golaveraj: 22-6); 2. Săgeata 18p (15-5); 3. Chiajna 18p (15-7); 4. FC Botoşani 14p (15-9); 5. Viitorul 12p (14-15); 6. FC Snagov 12p (9-16); 7. Dunărea 11p (13-8); 8. Delta 11p (14-18); 9. Steaua II 10p (8-9); 10. FC Farul 10p (5-7); 11. Dinamo II 10p (10-13); 12. CS Otopeni 10p (8-12); 13. Astra II 8p; 14. Juventus 5p; 15. Gloria Buzău* 2p; 16. CF Brăila 1p (5-11) - (*echipă penalizată cu 6p).

ETAPA A 9-A ÎN CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL

Programul meciurilor de duminică din Campionatul Judeţean de fotbal, etapa a 9-a (ora 11.00) - SERIA NORD: Ulmetum Pantelimon - Steaua Speranţei Siliştea; Sportul Tortoman - Viitorul Fîntînele (ora 12.00); Pescarul Ghindăreşti - Dunaris Topalu; Viitorul Nisipari - Viteazu Sinoe Mihai Viteazu; Gloria Seimeni - CSS Medgidia (se joacă la Dunărea); Recolta Nicolae Bălcescu - Pescăruşul Gîrliciu (se joacă la Dorobanţu); Marcon Star Medgidia - Dunărea Ciobanu (stadion Municipal). SERIA SUD: Sacidava Aliman - Progresul Dobromir (se joacă la Dunăreni); Danubius II Rasova - CSM II Medgidia Valea Dacilor (se joacă la Cochirleni); Voinţa Valu lui Traian - Viitorul Cobadin (se joacă la Poarta Albă, de la ora 12.00); Tineretul Valea Dacilor - Marmura Deleni; Voinţa Siminoc - CS II Peştera (se joacă la Murfatlar, de la ora 12.00); Inter Ion Corvin - AS Ciocîrlia; Dunărea Ostrov - Trophaeum Adamclisi (ora 12.00). SERIA EST: AS Bărăganu - Luceafărul Amzacea (se joacă la Lanurile); Avîntul Comana - Viitorul Cerchezu; Recolta Negru Vodă - ELIF Fîntîna Mare; Gloria II Albeşti Cotu Văii - Fulgerul Chirnogeni (ora 14.00); Sparta II Techirghiol - CFR Constanţa; Viitorul Mereni - Unirea Topraisar (se joacă la Osmancea); Vulturii Cazino Constanţa - AS Independenţa (teren CFR).

SARCINĂ DIFICILĂ PENTRU PETROLUL

Învins de două ori în acest sezon, de fiecare dată în deplasare, liderul Seriei a II a Ligii a II-a, Petrolul Ploieşti, are o sarcină dificilă în tentativă de a obţine trei puncte în disputa cu Gaz Metan CFR Craiova. Meciurile etapei a 9-a - sâmbătă, ora 11.00: CSM Rm. Vîlcea - FC Silvania, FC Bihor Oradea - Unirea Alba Iulia, ACU Arad - FC Argeş, Arieşul Turda - Mureşul Deva, Gaz Metan CFR Craiova - Petrolul Ploieşti. ACSMU Iaşi stă. Vineri s-au disputat partidele Voinţa Sibiu - CS ALRO Slatina 0-0 şi CS Mioveni - UTA Arad 3-3. Clasament: 1. Petrolul 15p (golaveraj: 17-8), 2. CS Mioveni 15p (12-6), 3. ALRO Slatina 15p (13-9), 4. Voinţa Sibiu 14p (8-3), 5. UTA 14p (18-14), 6. FC Bihor 13p (8-6).

ETAPA A 7-A ÎN CN AL JUNIORILOR A ŞI B

Etapa a 7-a din Campionatul Naţional al juniorilor republicani se va disputa duminică, juniorii A urmând să evolueze de la ora 12.30, iar juniorii B de la ora 14.30. Iată programul partidelor: Callatis Mangalia - Săgeata Năvodari, CF Brăila - LPS Galaţi, Oţelul Galaţi - FC Farul Constanţa, Unirea Slobozia - Gloria Buzău, Metalul Constanţa - Delta Tulcea. Partida Dunărea Galaţi - FC Viitorul Constanţa a fost amânată pentru 4 noiembrie.

ETAPA A 8-A ÎN CN AL JUNIORILOR C ŞI D

În Campionatul Naţional al juniorilor C şi D, sâmbătă şi duminică se va desfăşura etapa a 8-a, după următorul program - juniori C, Seria Sud, sâmbătă: Portul Constanţa - FC Viitorul Constanţa (ora 14.30), FC Farul Constanţa - Marmura Deleni (ora 11.30), Callatis Mangalia - CS Eforie (ora 14.30). Partida Sparta Techirghiol - GSIB Mangalia a fost amânată. CS Agigea stă; juniori D, Seria Sud, sâmbătă, ora 16.00: Portul Constanţa - Academia Hagi, Callatis Mangalia - CS Eforie. Tot sâmbătă, de la ora 11.30, se va disputa şi restanţa dintre Trophaeum Adamclisi şi FC Farul Constanţa; duminică, ora 9.00: Sparta Techirghiol - GSIB Mangalia. FC Farul Constanţa şi Trophaeum Adamclisi stau.

ETAPA A 6-A ÎN CUPA HAGI-DANONE ŞI CN AL JUNIORILOR E

Etapa a 6-a în Cupa Hagi-Danone şi Campionatul Naţional al juniorilor E se desfăşoară după următorul program - Cupa Hagi Danone, sâmbătă: Academia Hagi - CSS Medgidia (ora 11.00), ACSSF Farul 2010 Constanţa - GSIB Mangalia (ora 15.30), FC Viitorul Constanţa - Palatul Copiilor Constanţa (ora 9.30); juniori E, Seria Sud, sâmbătă: Callatis Mangalia - Academia Hagi (ora 10.00), CS Eforie - FC Farul Constanţa. Partida FC Constanţa - GSIB Mangalia a fost amânată; Seria Nord, sâmbătă: Metalul Constanţa - Palatul Copiilor Constanţa (12.00), Atletic Năvodari - ACSSF Farul 2010 Constanţa (ora 16.00). Partida Săgeata Năvodari - FC Viitorul Constanţa a fost amânată.

PELE ÎMPLINEŞTE 70 DE ANI

Cel mai bun fotbalist al secolului 20, brazilianul Edison “Edson” Arantes do Nascimento, Pele, împlineşte, sâmbătă, 70 de ani. Pele s-a născut pe 23 octombrie 1940 în localitatea braziliană Tres Coracoes, fiind fiul lui Dondhinho (Joao Ramos do Nascimento), fost fotbalist la Fluminense, şi al Celestei Arantes. Părinţii l-au numit Edison, după numele inventatorului american Thomas Edison, însă apoi şi-au dorit să scoată acel “i” şi să rămână Edson, dar, din cauza unor probleme la înregistrare, fotbalistului i-a rămas numele Edison. Pele i s-a spus mai târziu, tot dintr-o greşeală, după numele fotbalistului său favorit, Bile, portar la Vasco de Gama. Pele a fost descoperit de Waldemar de Brito, care, atunci când l-a dus la Santos l-a prezentat oficialilor clubului pe cel care va fi “cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor”. La FC Santos a debutat în echipa de seniori la 16 ani, cucerind de două ori Copa Libertadores, de două ori Cupa Intercontinentală, de 11 ori campionatul Paulista şi de şase ori Cupa Braziliei. În 1975, a trecut la echipa nord-americană New York Cosmos, alături de care a câştigat titlul naţional în 1977. A devenit campion mondial în 1958, 1962 şi 1970. În prezent, Pele câştigă, în medie, 18 milioane de dolari pe an (12 milioane de euro), imaginea şi numele său fiind folosite în vânzarea a numeroase produse, de la băuturi până la pilule împotriva impotenţei.

BARCELONA ORGANIZEAZĂ NUNŢI PE CAMP NOU!

FC Barcelona a anunţat că persoanele care doresc să se căsătorească pe arena clubului, Camp Nou, o pot face, iniţiativa fiind primită cu entuziasm de fanii grupării blaugrana, care au înaintat deja 25 de solicitări în acest sens. Potrivit cotidianului Marca, cei interesaţi pot alege să se căsătorească sau să-şi organizeze nunta în sălile Paris şi Roma ale arenei sportive, precum şi în Hall Tribuna (situată la intrarea principală) şi Platea del Camp Nou, o terasă special amenajată la primul nivel al Tribunei I. Printre facilităţile de care se pot bucura cei care vor să-şi organizeze nunta pe Camp Nou se numără posibilitatea mirilor de a face o şedinţă foto în locuri speciale ale arenei, includerea unui mesaj de felicitare pe tabelele electronice de pe stadion, precum şi oferirea unei cupe de şampanie invitaţilor chiar pe peluza arenei. De asemenea, invitaţii vor putea să facă deplasarea la stadion cu autocarul primei echipe, iar atmosfera poate fi întreţinută la nuntă de majoretele echipei de baschet a clubului FC Barcelona.

ROONEY RĂMÂNE LA MANCHESTER UNITED

Atacantul Wayne Rooney a semnat un nou contract de cinci sezoane cu Manchester United, a anunţat clubul englez. Aceasta reprezintă o răsturnare completă de situaţie în cazul care zguduie fotbalul englez de circa o săptămână, după ce internaţionalul englez susţinea, în urmă că două zile, că vrea să plece de la echipă. „Semnez un nou contract fiind absolut convins că staff-ul, antrenorul, conducerea şi proprietarii vor face totul pentru ca echipa să-şi continue istoria victorioasă”, a declarat jucătorul într-un comunicat dat publicităţii pe site-ul oficial. „I-am spus băiatului că uşa noastră îşi rămâne mereu deschisă şi sunt încântat că a decis să rămână”, a spus şi managerul Alex Ferguson.

INCIDENTE DUPĂ MECIUL ŢSKA SOFIA - RAPID VIENA

Patru poliţişti au fost răniţi şi 18 suporteri ai echipei ŢSKA Sofia au fost reţinuţi joi seară, după incidentele de la meciul pierdut cu 0-2 de echipa lor în faţa formaţiei Rapid Viena, în grupa C a Ligii Europa. Mai mulţi civili au fost răniţi, între care şi doi străini: un austriac şi un grec. Spre finalul meciului, fanii dezamăgiţi au aruncat cu diverse obiecte în direcţia oficialilor, scandând: „Jigodiilor, afară”. Scoşi din stadion, fanii au spart vitrine de magazine şi parbrize, dând foc mai multor pubele. După acest eşec, antrenorul Gjore Jovanovski, aflat în funcţie din luna septembrie, a fost demis. Macedoneanul este al şaptelea antrenor demis în anul 2010 de conducerea lui ŢSKA!

ZWANZIGER, REALES CA PREŞEDINTE AL FEDERAŢIEI GERMANE DE FOTBAL

Theo Zwanziger a fost reales în funcţia de preşedinte al Federaţiei Germane de Fotbal (DFB) pentru un al treilea mandat, în cadrul congresului ordinar al forului german. Zwanziger (65 de ani), care a fost singurul candidat, a fost reales cu unanimitate de voturi de cei 255 de delegaţi prezenţi la congres, mandatul său urmând să expire în 2013. Theo Zwanziger, de formaţie avocat, a devenit membru al Comitetului Executiv al DFB în 1992, iar în perioada 2004-2006 a condus forul german alături de fostul preşedinte Gerhard Mayer-Vorfelder.

GASCOIGNE, ARESTAT PENTRU POSESIE DE DROGURI

Fostul internaţional englez Paul Gascoigne a fost reţinut, joi seară, la Burradon, în apropiere de Newcastle, în timpul unei descinderi a poliţiei într-un caz legat de o tranzacţie cu droguri. Poliţia a anunţat că a descins pe o proprietate din regiunea North Tyneside şi a arestat două persoane în vârstă de 43 de ani, una pentru posesie de droguri clasa A şi cealaltă pentru că a furnizat drogurile. Potrivit poliţiei, cei doi au fost eliberaţi ulterior, în schimbul unei cauţiuni. La începutul acestui an, Gascoigne a fost arestat, pentru conducerea unui autovehicul în stare de ebrietate. Fostul internaţional a pledat vinovat în procesul ce a început miercuri, în acest caz, judecătorul prevenindu-l că riscă să facă închisoare.