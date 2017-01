ROMÂNIA, PE LOCUL 50 ÎN CLASAMENTUL FIFA

Echipa naţională a României a coborât patru poziţii şi se află pe locul 50, cu 568 de puncte, în clasamentul FIFA-Coca Cola pe luna septembrie, dat publicităţii, ieri. Adversarele României în preliminariile Campionatului European din 2012 ocupă următoarele poziţii: Franţa (locul 18 - 888p), Belarus (locul 42 - 623p), Bosnia-Herţegovina (locul 53 - 542p), Albania (locul 65 - 491p) şi Luxemburg (locul 135 - 174p). Primele trei locuri în clasamentul FIFA sunt ocupate de următoarele reprezentative: 1. Spania 1.881p, 2. Olanda 1.683p, 3. Brazilia 1.493p.

PATRU JUCĂTORI DE LA ACADEMIA HAGI LA NAŢIONALA U-17

Naţionala de fotbal under 17 a României, pregătită de Ovidiu Stîngă, a susţinut, marţi şi miercuri, două partide amicale, la Buftea, împotriva unei selecţionate a regiunii Lazio. În prima partidă, România a învins cu 2-0 (1-0) prin golurile reuşite de Rareş Cucui şi Cristian Gavra (Academia Hagi). În acest meci, pentru România au mai evoluat alţi trei jucători ai Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”, Buzbuchi, Nazîru şi Nicolae, care au fost titulari. Miercuri, în al doilea joc, România a câştigat cu 6-2. În acest meci nu a evoluat niciunul dintre jucătorii de la Academia Hagi.

ETAPA A 6-A ÎN CUPA “FRIENDS”

Cupa “Friends”, ediţia a II-a, campionat inclus în Liga “Bergenbier”, primul campionat de fotbal pe teren redus rezervat amatorilor, programează la sfârşitul acestei săptămâni partidele din etapa a 6-a - sâmbătă: Crazy Team - Porto (ora 14.00), Melody - Rezervele (ora 15.00), FZN - Velez (ora 16.00), Friends - Alma Soveja (ora 17.00), Steaua Mării - Gepa (ora 18.00); duminică: Old Boys - Vulturul Nisipari (ora 13.00), Rechinii - Black Sea Knights (ora 14.00), Store - Trîntorii (ora 15.00), Juventus - Telegraf (ora 16.00), Scuba - Progresul Năvodari (ora 17.00), Americanul - Club Auto Tomis (ora 18.00), Palas - Vudena (ora 19.00). Partida Tomis Juniors - Real Poarta 6 a fost amânată. Clasament: 1. Steaua Mării 15p (golaveraj: 49-14); 2. Vulturul Nisipari 15p (61-30); 3. Palas 13p (59-14); 4. Real Poarta 6 12p (50-25); 5. Scuba 12p (43-23); 6. Friends 12p (34-18); 7. Juventus 12p (36-30); 8. Melody 11p (34-16); 9. Old-Boys 9p (41-28); 10. FZN 9p (35-42); 11. Store 7p (36-24); 12. Progresul Năvodari 7p (42-32); 13. Crazy Team 7p (33-34); 14. ALMA Soveja 7p (24-28); 15. Vudena 7p (31-42); 16. Rechinii 6p (37-26); 17. Gepa 6p (29-23); 18. Porto 6p (29-32); 19. Velez Costineşti 3p (27-30); 20. Club Auto Tomis 3p (44-49); 21. Rezervele 3p (28-42); 22. Trîntorii 3p (19-41); 23. Tomis Juniors 3p (30-79); 24. Americanul 3p (16-66); 25. Telegraf 0p (23-62); 26. Black Sea Knights 0p (17-57).

MIRCEA LUCESCU, ÎN TOPUL CELOR MAI BUNI ANTRENORI

Tehnicianul echipei Şahtior Doneţk, Mircea Lucescu, se află pe locul 41 în clasamentul celor mai buni antrenori din ultimii zece ani, într-o ierarhie dată publicităţii, ieri, de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului. Lucescu a acumulat 26 de puncte şi se află la egalitate cu spaniolul Jose Antonio Camacho. Fostul selecţioner a României, Anghel Iordănescu, ocupă locul 94, cu 11p. Antrenorul formaţiei U. Craiova, Victor Piţurcă, se află pe locul 145, cu 3p. Primele trei poziţii în această ierarhie sunt ocupate de următorii tehnicieni: 1. Arsene Wenger (Franţa) 142p, 2. Alex Ferguson (Scoţia) 133p, 3. Jose Mourinho (Portugalia) 115p.

RĂDOI A RATAT CALIFICAREA ÎN FINALA LIGII CAMPIONILOR ASIEI

Echipa saudită Al Hilal, cu Mirel Rădoi integralist, a ratat calificarea în finala Ligii Campionilor Asiei, după ce a fost învinsă, ieri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de formaţia iraniană Zob Ahan, în manşa secundă a semifinalei. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Igor, în min. 55. În tur, Al Hilal a fost învinsă tot cu 1-0.

GALATASARAY NEGOCIAZĂ CU DAUM

Conducerea clubului Galatasaray Istanbul negociază cu tehnicianul german Christoph Daum pentru postul de antrenor principal, rămas vacant, miercuri dimineaţă, după încetarea colaborării cu olandezul Frank Rijkaard, informează ajansspor.com. „După ce a încetat colaborarea cu Frank Rijkaard, Galatasaray, care a primit un răspuns negativ din partea lui Fatih Terim, se pare că l-a contactat pe Christoph Daum, care a câştigat titlul cu Fenerbahce şi Beşiktaş”, notează ajansspor.com. Galatasaray a negociat cu fostul selecţioner al Turciei, Fatih Terim, care însă a refuzat oferta clubului turc. Şedinţa de pregătire de miercuri seară a echipei din Istanbul a fost condusă de Tugay Kerimoglu, antrenor al formaţiei a doua a clubului. Pentru postul de antrenor principal al echipei din Istanbul a fost vehiculat şi numele românului Gheorghe Hagi, chiar de luni, când Fotomac a menţionat o eventuală formulă tehnică Hagi - Tugay Kerimoglu. Cotidianul Sabah a scris, marţi, că românul s-ar fi înţeles într-o proporţie foarte mare cu conducerea clubului turc.

DOI SUPORTERI AI AC MILAN, REŢINUŢI DUPĂ INCIDENTE LA MADRID

Doi suporteri ai formaţiei AC Milan au fost reţinuţi şi plasaţi în detenţie, în timp ce mai mulţi alţii au fost răniţi, marţi seară, la Madrid, în timpul ciocnirilor cu poliţia, cu ocazia meciului cu Real Madrid, a anunţat presa spaniolă. Incidentele au început în apropierea arenei Santiago Bernabeu, când suporteri milanezi au lovit un poliţist cu un drapel, scrie cotidianul As. Această agresiune a provocat ciocniri cu forţele de ordine. Contactat de AFP, un purtător de cuvânt al poliţiei a refuzat să confirme dacă au avut loc arestări. Marţi seară, Real s-a impus, scor 2-0.

ELIMINAT, FĂRĂ SĂ FI INTRAT ÎN TEREN

Jean-Pascal Mignot, fundaşul formaţiei AJ Auxerre, a fost eliminat, marţi seară, aproape de finalul meciului cu Ajax Amsterdam, în momentul în care se încălzea la marginea terenului. În min. 90, Mignot a primit două cartonaşe galbene consecutive pentru că a protestat cu prea multă vehemenţă în direcţia arbitrului deoarece, în opinia lui, jucătorii de la Ajax trăgeau de timp. Jucătorul francezi, care revenea după o accidentare, va fi suspendat pentru următorul meci din Liga Campionilor, programat pe 3 noiembrie, de pe teren propriu, cu Ajax. Marţi seară, Ajax s-a impus, scor 2-1.

FC LIVERPOOL, SUB COMANDA SOLISTULUI TRUPEI IRON MAIDEN

Echipa FC Liverpool a călătorit, ieri, la Napoli, pentru partida cu formaţia locală, din grupele Ligii Europa, cu o aeronavă pilotată de Bruce Dickinson, solistul formaţiei heavy metal Iron Maiden, informează presa engleză. Dincolo de celebritatea pe care şi-a construit-o pe scenă în faţa zecilor de mii de fani, Dickinson, în vârstă de 52 de ani, este pasionat de pilotaj şi practică această meserie la nivel profesionist de peste zece ani. El este pilot pe liniile comerciale şi a fost de multe ori la manşa avionului cu care trupa Iron Maiden s-a deplasat în diverse colţuri ale lumii. În acest moment, el lucrează pentru o companie care operează zboruri de tip charter, unde este pilot-comandant pe o aeronavă Boeing 757 şi director de marketing în acelaşi timp. „Am făcut multe pentru fotbalişti. Suntem una dintre puţinele companii care au avut Cupa Angliei la bord. Am adus înapoi troferul de la Cardiff şi acesta a avut locul său în avion. Dacă cineva m-ar întreba ce-mi place mai mult, să cânt sau să zbor, nu ştiu ce aş răspunde”, a spus Dickinson. Totuşi, solistul a dorit să-şi liniştească fanii, precizând că nu va renunţa niciodată să cânte. Meciul Napoli - Liverpool este programat astăzi, de la ora 20.00, în etapa a 3-a a Grupei K a Ligii Europa. De la aceeaşi oră, Steaua joacă, în deplasare, cu FC Utrecht.

RONNEY CONFIRMĂ CĂ VREA SĂ PLECE DE LA MANCHESTER UNITED

Atacantul Wayne Rooney a confirmat, ieri, într-un comunicat, că vrea să plece la echipa Manchester United. „M-am întâlnit cu David Gill (n.r. - director general la ManUtd) săptămâna trecută. El nu mi-a oferit nicio garanţie privind viitorul. Atunci i-am spus că nu voi semna noul contract”, a declarat Rooney. Confirmarea jucătorului intervine a doua zi după anunţul antrenorului Alex Ferguson conform căruia starul englez vrea să părăsească echipa.

GASCOIGNE, JUDECAT PENTRU CONDUCERE SUB INFLUENŢA ALCOOLULUI

Fostul internaţional englez Paul Gascoigne a fost audiat, ieri, de magistraţi în procesul în care este acuzat că a condus sub influenţa alcoolului, având o alcoolemie ce depăşea de patru ori limita legală, relatează The Independent. Potrivit publicaţiei britanice, Gascoigne ar putea primi chiar o condamnare la închisoare pentru infracţiunea comisă. La audierea în faţa instanţei, fostul jucător britanic a recunoscut că a condus fiind sub influenţa băuturilor alcoolice, alcoolemia depistată fiind de patru ori peste limita legală. Fostul fotbalist, acum în vârstă de 43 de ani, a făcut aceste declaraţii în cazul unei scurte audieri de miercuri de la Curtea Magistraţilor din Newscastle. Judecătorul a constatat faptul că Gascoigne avea 142 de miligrame de alcool la suta de mililitri de sânge, atunci când a fost oprit pentru o verificare de rutină, în dimineaţa zilei de 8 octombrie, la ora 2.00. Potrivit sursei citate, limita legală admisă este de 35 de miligrame. Magistratul a amânat judecarea procesului fotbalistului pentru luna viitoare, pentru a da posibilitatea acuzării şi apărării să pregătească probatoriile, precizând totodată că, în acest caz, se riscă chiar şi pedeapsa cu închisoarea din cauza unor posibile circumstanţe agravante pe care el le-a sesizat în acest dosar. Fostul jucător englez are mari probleme cu alcoolul de când şi-a anunţat retragerea din fotbal. Gascoigne mai este judecat pentru o faptă similară comisă în luna februarie, în North Yorkshire. De asemenea, ieri, instanţa i-a interzis fotbalistului să mai conducă. Gascoigne ar fi trebuit să devină managerul echipei Garforth Town, care evoluează în Evostik First Division North League (liga a opta engleză), dar în cele din urmă a refuzat oferta.

SEZON ÎNCHEIAT PENTRU SERENA WILLIAMS

Jucătoarea americană de tenis Serena Williams, accidentată din luna iulie, a anunţat că sezonul 2010 s-a încheiat pentru ea. „Simt o mare frustrare, pentru că trebuie să renunţ la Masters şi la finala Fed Cup”, a declarat Serena Williams, pe site-ul său de internet, după ce sora sa mai mare, Venus, accidentată la genunchi, anunţase că anul sportiv 2010 s-a încheiat pentru ea. Serena nu a mai jucat după victoria obţinută la începutul lunii iulie, la Wimbledon, unde a câştigat al 13-lea său turneu de Grand Slam. Fost lider al clasamentului mondial, Serena Williams s-a accidentat la picior după ce a călcat pe cioburi într-un restaurant din Munchen. Aflată acum pe treapta a doua a ierarhiei WTA, americanca îşi reluase antrenamentele, dar s-a oprit din cauza oboselii. Noul lider mondial este daneza Caroline Wozniacki.

PAT RAFTER, CĂPITAN NEJUCĂTOR AL ECHIPEI DE CUPA DAVIS A AUSTRALIEI

Fostul nr. 1 mondial în tenis Patrick Rafter a fost numit, ieri, noul căpitan nejucător al echipei Australiei de Cupa Davis, având drept obiectiv calificarea în grupa mondială. Dublu câştigător al US Open în 1997 şi 1998, Rafter îl înlocuieşte pe John Fitzgerald, care s-a retras după ce a ocupat acest post timp de zece ani. Rafter va fi asistat de Tony Roche, care i-a mai antrenat pe Ivan Lendl, Roger Federer, Lleyton Hewitt şi chiar Rafter. „Este un fel de echipă de vis:, a declarat Todd Woodbridge, responsabil în cadrul federaţiei australiene, care a calificat drept o “lovitură” aducerea celor doi. Fostă putere în tenis, câştigătoare a Cupei Davis de 28 de ori, Australia este în declin continuu de mai mulţi ani şi a ratat, în septembrie, promovarea în grupa mondială, care reuneşte cele mai bune 16 echipe din lume, după ce a pierdut cu Belgia, la baraj. Primul meci al Australiei, cu Rafter căpitan, va avea loc în luna martie 2011, cu Taiwan, la Melbourne, în primul tur al grupei I, zona Asia / Oceania.