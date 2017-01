CONSTĂNŢEANUL AUREL ONIŢĂ, ASISTENT LA MANCHESTER CITY - LECH POZNAN

Arbitrul Alexandru Tudor va conduce la centru partida dintre echipa engleză Manchester City şi formaţia poloneză Lech Poznan, din etapa a 3-a a Grupei A a Ligii Europa. Tudor va fi ajutat de asistenţii Cristian Nica şi de constănţeanul Aurel Oniţă, de asistenţii suplimentari Marius Avram şi Ovidiu Haţegan, arbitru de rezervă fiind desemnat Radu Petrescu. Partida Manchester City - Lech Poznan va avea loc mâine, de la ora 22.05.

FRANCEZUL ENNJIMI ARBITREZĂ FC UTRECHT - STEAUA

Arbitrul francez Francezul Said Ennjimi va conduce la centru partida dintre echipa olandeză FC Utrecht şi Steaua Bucureşti, din etapa a 3-a a Grupei K a Ligii Europa. Ennjimi va fi ajutat de asistenţii Frederic Cano şi Fredji Harchay, de asistenţii suplimentari Tony Chapron şi Fredy Fautrel, iar arbitru de rezervă a fost desemnat Lionel Jaffredo. Partida Utrecht - Steaua se va disputa mâine, de la ora 20.00, şi va fi transmisă de Pro TV.

MUTU EFECTUEAZĂ DOUĂ ANTRENAMENTE PE ZI

Cotidianul Corriere dello Sport a scris că atacantul echipei AC Fiorentina, Adrian Mutu, a început de luni să efectuează câte două antrenamnte pe zi pentru a fi în formă în momentul revenirii după suspendare, informează firenzeviola.it. Sursa citată notează că fotbalistul român se pregăteşte intens pentru a putea juca în meciul din deplasare cu formaţia Catania, pe 31 octombrie. Mutu este suspendat până pe data de 29 octombrie, după ce a fost depistat pozitiv cu sibutramină la începutul acestui an.

THURAM, AMBASADOR AL BUNĂVOINŢEI PENTRU UNICEF

Fostul fotbalist francez Lilian Thuram va intra pe lista numeroaselor celebrităţi care au primit titlul de ambasador al bunăvoinţei pentru UNICEF. Thuram, care a revenit din misiune din Haiti, a fost numit, oficial, ieri, Ambasador al UNICEF Franţa, a anunţat organizaţia, într-un comunicat. UNICEF a lansat un program de reconstrucţie de şcoli în Haiti, ţară răvăşită de cutremurul din 12 ianuarie, care s-a soldat cu moartea a 38.000 de elevi şi studenţi, precum şi a circa 1.300 de profesori şi personal din educaţie. În seism au fost distruse 4.000 de şcoli şi sediul Ministerului Educaţiei Naţionale. Alţi doi fotbalişti, , Lionel Messi şi David Beckham, sunt deja ambasadori ai UNICEF.

STRACHAN A DEMISIONAT DE LA MIDDLESBROUGH

Managerul grupării Middlesbrough, din liga secundă engleză, scoţianul Gordon Strachan, şi-a anunţat, luni, plecarea pe cale amiabilă de la echipă, din cauza rezultatelor slabe. Middlesbrough a fost învinsă, în ultima etapă, pe teren propriu, de Leeds United, cu 2-1, a şasea înfrângere în 11 meciuri şi ocupă locul 20 din 24 în clasament. Echipa a câştigat doar 13 meciuri din cele 46 disputate sub conducerea lui Strachan. Strachan a fost huiduit la încheierea meciului pierdut cu Leeds United. Ca jucător, Strachan, acum în vârstă de 53 de ani, a evoluat la Aberdeen, Manchester United şi Leeds United. Antrenor la Celtic Glasgow începând din 2005, Strachan a demisionat în mai 2009, după ce a eşuat în tentativa de a câştiga un al patrulea titlu consecutiv de campion al Scoţiei.

ANCHETĂ LA FIFA

FIFA a anunţat că a deschis o procedură împotriva a doi membri actuali ai Comitetului său Executiv, pentru a constata dacă respectivii au încălcat sau nu codul de etică în cazul de presupusă corupţie dezvăluit de presa engleză, privind candidaturile pentru organizarea CM din 2018. FIFA a precizat, într-un comunicat, că i-a cerut preşedintelui Comisiei de Etică să facă toate demersurile posibile, inclusiv să ia măsuri provizorii, în cazul în care se vor întruni condiţiile necesare. „Alte anchete vizează alţi oficiali ai FIFA, care ar fi jucat un rol în acest caz”, menţionează forul mondial. FIFA a deschis o anchetă, duminică, după ce publicaţia Sunday Times a notat că oficiali ai forului internaţional au cerut bani în schimbul voturilor lor pentru una dintre ţările candidate pentru organizarea Cupei Mondiale din 2018. Potrivit Sunday Times, Amos Adamu, membru nigerian al Comitetului Executiv al FIFA, ar fi cerut 570.000 de euro pentru a susţine o candidatură. Publicaţia l-a filmat pe Adamu în timpul unei întâlniri cu jurnalişti care pretindeau că sunt persoane care fac lobby pentru un consorţiu american. Adamu le-ar fi garantat acestora că vor vota pentru SUA în schimbul sumei menţionate, care urma să fie folosită pentru finanţarea a patru terenuri de fotbal cu gazon artificial, în Nigeria. Reynald Temarii (Tahiti), vicepreşedinte FIFA şi preşedinte al Confederaţiei de Fotbal a Oceaniei, ar fi solicitat, la rândul său, 1,6 milioane de euro pentru o academie de sport şi ar fi susţinut că două candidate pentru organizarea CM au oferit bani Oceaniei pentru a-i obţine votul. FIFA va desemna pe 2 decembrie organizatoarele ediţiilor din 2018 şi 2022 ale Cupei Mondiale. Pentru organizarea turneului final din 2018, candidatele sunt Anglia, Belgia/Olanda, Spania/Portugalia şi Rusia. Pentru CM din 2022 candidează Australia, Coreea de Sud, SUA, Japonia şi Qatar.

MEXICUL ARE UN NOU SELECŢIONER

Naţionala de fotbal a Mexicului are un nou selecţioner după ce Jose Manuel de la Torre a fost numit luni în această funcţie de federaţia de la Ciudad DE Mexico. Noul selecţioner a câştigat campionatul Mexicului cu formaţia Deportivo Toluca. Jose Manuel de la Torre are 44 de ani şi a jucat 28 de meciuri în echipa naţională a Mexicului, pentru care a marcat 6 goluri, în perioada 1987-1992. Fratele său, Nestor, a demisionat la 11 octombrie din funcţia de director al echipelor naţionale, după ce a acordat amenzi şi suspendări unor jucători, iar aceştia i-au solicitat să-şi ceară public scuze.

FERGUSON A CONFIRMAT CĂ ROONEY VREA SĂ PLECE

Managerul clubului Manchester United, Alex Ferguson, a confirmat ieri că atacantul Wayne Rooney vrea să plece de la clubul englez. „Am avut o discuţie cu Rooney. M-a informat că vrea să plece. Sunt şocat şi dezamăgit”, a declarat Ferguson. Antrenorul scoţian a adăugat că Rooney nu va juca miercuri în Liga Campionilor, cu Bursaspor, după ce s-a accidentat la antrenamentul de marţi.

UEFA ŞI-A INAUGURAT NOUL SEDIU ADMINISTRATIV DE LA NYON

Noul sediu administrativ al Uniunii Europene de Fotbal a fost inaugurat la Nyon (Elveţia), în cadrul unei ceremonii la care au participat preşedinţii şi secretarii generali ai celor celor 53 de asociaţii naţionale membre ale UEFA, precum şi Comitetul Executiv al forului continental. Preşedintele UEFA, Michel Platini, a inaugurat clădirea „La Clairiere” situată în faţa Casei Fotbalului European de la Nyon, pe malul lacului Leman, în care îşi vor desfăşura activitatea unii dintre membrii personalului UEFA, care lucrau până acum în diferite locaţii. De formă circulară, noua clădire are patru nivele şi răspunde celor mai riguroase norme ecologice şi ambientale, putând găzdui până la 200 de angajaţi. Lucrările la noul sediu al UEFA, conceput de către cabinetul de arhitecţi Bassi&Carella, au demarat în ianuarie 2009. Iniţial, sediul UEFA s-a aflat la Paris, instanţa europeană mutându-se la Nyon în februarie 1995, după ce a petrecut 35 de ani la Berna, capitala federală a Elveţiei. Casa Fotbalului European şi-a deschis porţile în octombrie 1999.

CLUBUL CAGLIARI, AMENDAT PENTRU SCANDĂRILE RASISTE ALE FANILOR

Clubul Cagliari a primit o amendă de 25.000 de euro din partea justiţiei sportive italiene, pentru insultele rasiste ale fanilor la adresa jucătorului camerunez Samuel Eto\'o, de la Internazionale Milano. Eto\'o a fost primit cu scandări imitând strigătele de maimuţă, iar arbitrul a oprit meciul timp de trei minute, după care a ameninţat cu suspendarea permanentă a partidei, dacă aceste scandări vor continua. Scandările au încetat, meciul s-a reluat, iar Eto\'o a marcat un gol superb, imitând apoi ostentativ strigăte de maimuţă în direcţia tribunelor. Inter a învins Cagliari cu 1-0.

APĂ “OTRĂVITĂ” ÎN FOTBALUL DIN PERU

Trei fotbalişti ai unei echipe din a doua ligă peruană şi-au pierdut pentru scurt timp cunoştinţa, în timpul unui meci, după ce au băut apa oferită la pauză de antrenorul secund al formaţiei adverse. Cei trei jucători, plus un al patrulea care a avut greţuri, au fost transportaţi la spital, iar primele analize au arătat că au „fost dopaţi cu Benzodiazepine, un medicament care a provocat o stare de somnolenţă”, a explicat unul dintre cei patru fotbalişti vizaţi, Juan Luna. Incidentul s-a produs în timpul meciului de baraj pentru promovarea în prima ligă între Hijos de Acosvinchos şi Sport Ancash. Cei patru jucători vor fi supuşi unor teste pentru a se afla dacă în apă nu au fost şi alte droguri.

ATLETUL LASHAWN MERRITT, SUSPENDAT 21 DE LUNI PENTRU DOPAJ

Atletul american LaShawn Merritt, campion olimpic (în 2008) şi mondial (în 2009) în proba de 400 m, a fost suspendat 21 de luni după ce a fost depistat pozitiv de trei ori cu DHEA, un steroid anabolizant, a anunţat Agenţia Americană Antidoping. Sportivul în vârstă de 24 de ani a fost depistat pozitiv pe 28 octombrie 2009, 8 decembrie 2009 şi 16 ianuarie 2010. Suspendarea este valabilă din 28 octombrie 2009, data primului control cu rezultat pozitiv, şi va expira la începutul lunii iulie 2011. În luna aprilie, când s-a anunţat că Merritt a fost depistat pozitiv, avocatul Howard Jacobs a explicat prezenţa DHEA (dehidroepiandrosteron) în organismul atletului prin administrarea unui medicament ce are ca scop mărirea penisului. „Ca atlet şi adept al unui sport curat, am muncit mereu pentru a-mi mări capacitatea fizică fără să folosesc produse destinate îmbunătăţirii performanţelor. Este greu să accept faptul că am fost depistat pozitiv din cauza unui produs folosit în scopuri personale. Sper că sponsorii mei, familia mea, prietenii şi sportul mă vor ierta pentur o greşeală atât de prostească, imatură şi egoistă. Nicio sancţiune nu va face să îmi treacă ruşinea pe care o simt”, a explicat şi sportivul, într-un comunicat. Merritt, campion olimpic la Beijing, a câştigat proba de 400 m la CM de la Berlin, din 2009, cu timpul de 44 de secunde şi şase sutimi.