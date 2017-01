MECIURI TARI ÎN SERIA A II-A A LIGII A II-A

Programată la sfârşitul acestei săptămâni, etapa a 8-a a Ligii a II-a ar putea schimba situaţia în Seria a II-a a Ligii a II-a, CS Mioveni şi Voinţa Sibiu, principalele urmăritoare ale liderului, Petrolul Ploieşti, având meciuri grele în deplasare. Meciurile etapei - sâmbătă, ora 11.00: FC Silvania Şimleu Silvaniei - FC Bihor Oradea, Unirea Alba Iulia - CS Mioveni, FC Argeş Piteşti - Voinţa Sibiu, ALRO Slatina - Arieşul Turda, Mureşul Deva - Gaz Metan CFR Craiova. Vineri s-au disputat partidele UTA - ACU Arad 1-0 şi ACSMU Poli Iaşi - Petrolul Ploieşti 3-1. Clasament: 1. Petrolul Ploieşti 18p, 2. CS Mioveni 17p, 3. Voinţa Sibiu 15p.

ETAPA A 6-A ÎN CN AL JUNIORILOR A ŞI B

Duminică se va desfăşura a 6-a etapă a Campionatului Naţional rezervat juniorilor republicani, juniorii A urmând să joace de la ora 12.30, iar juniorii B de la ora 14.30, după următorul program: Săgeata Năvodari - Dunărea Galaţi, LPS Galaţi - Oţelul Galaţi, FC Farul Constanţa - Unirea Slobozia, Gloria Buzău - Metalul Constanţa, Delta Tulcea - Callatis Mangalia. La solicitarea Academiei Hagi, Federaţia Română de Fotbal (FRF) a decis amânarea pentru 28 octombrie a meciurilor Viitorul Constanţa - CF Brăila, deoarece echipa gazdă are convocaţi 13 jucători la loturile naţionale: Cârstocea, Benzar şi Cureteu - la lotul Under 19, Buzbuchi, Nazîru, Gavra şi Nicola - la Under 18, iar Logofătu, Bălaşa, Ghenciu, Boitoş, Tîrnovan şi Sbârcea - la Under 16. Alţi cinci jucători ai formaţiei Viitorul, Tudoran, Chiriţă, Gogan, Gândea şi Borcoi sunt prezenţi în aceste zile la o acţiune a lotului naţional Under 15.

ETAPA A 7-A ÎN CN AL JUNIORILOR C ŞI D

Campionatul Naţional al juniorilor C şi D îşi va derula, sâmbătă şi duminică, etapa a 7-a. În Seria Sud vor avea loc partidele - sâmbătă, juniori C: CS Eforie - FC Farul (ora 10.00), Marmura Deleni - Sparta Techirghiol (ora 11.00); duminică: GSIB Mangalia - Academia Hagi (ora 10.00), CS Agigea - Callatis Mangalia (ora 11.30). Portul Constanţa stă; juniori D, sâmbătă, ora 11.30: Trophaeum Adamclisi - Portul Constanţa, CS Eforie - FC Farul; duminică, ora 11.30: GSIB Mangalia - Academia Hagi. Callatis Mangalia şi Sparta Techirghiol stau.

ETAPA A 5-A ÎN CUPA HAGI-DANONE ŞI CN AL JUNIORILOR E

Programul etapei a 5-a a Cupei Hagi-Danone şi a Campionatului Naţional al Juniorilor E va avea loc astfel - Cupa Hagi-Danone: FC Viitorul - GSIB Mangalia (sâmbătă, ora 10.00), ACSSF Farul 2010 - CSS Medgidia (sâmbătă, ora 10.00), Palatul Copiilor - Academia Hagi (duminică, ora 10.00); juniori E, Seria Sud: FC Farul - FC Constanţa (sâmbătă, ora 9.00), Callatis Mangalia - GSIB Mangalia (sâmbătă, ora 10.00), CS Eforie - Academia Hagi 0-3; Seria Nord: Palatul Copiilor - FC Viitorul (sâmbătă, ora 9.30), Metalul Constanţa - Atletic Năvodari (sâmbătă, ora 11.00), Săgeata Năvodari - ACSSF Farul 2010 (sâmbătă, ora 14.00).

RUSIA INTRĂ ÎN CALENDARUL F1

Prezent joi la Soci - oraşul care va găzdui Jocurile Olimpice de iarnă din 2014 - Bernie Ecclestone a semnat un contract cu Vladimir Putin, contract ce prevede organizarea de către Rusia a unei curse de F1 începând din 2014! Circuitul va fi construit în oraşul Soci, care va găzdui o cursă de F1 din 2014 până în 2020. Astfel, Rusia intră în lumea Marelui Circ, dar nu cu o cursă la Moscova cum se anunţase iniţial, ci într-o zonă mult mai... călduroasă, Soci fiind un port la Marea Neagră, având o climă de tip mediteranean.

NESV A PRELUAT FC LIVERPOOL

New England Sport Venture (NESV) a preluat oficial clubul englez FC Liverpool de la foştii proprietari - americanii Hicks şi Gillett, care erau datori la Royal Bank of Scotland cu 237 milioane lire sterline. NESV, care este firma unui alt american - John W. Henry, are în portofoliu şi echipa de baseball Boston Red Sox. Ajuns în Anglia special pentru această tranzacţie, John W. Henry a declarat că este “mândru şi umil” să fie noul patron al FC Liverpool. NESV a achitat 300 milioane lire sterline pentru preluarea celui mai titrat club englez, ceea ce stinge toate datoriile “cormoranilor”.

CARRAGHER ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU FC LIVERPOOL

Fundaşul Jamie Carragher a semnat, vineri, prelungirea contractului pe încă două sezoane cu echipa FC Liverpool, adversara Stelei în Grupa K a Ligii Europa, a anunţat clubul englez. Actuala înţelegere a lui Carragher expira în vara lui 2011. Internaţionalul englez, în vârstă de 32 de ani, se află la Liverpool din 1997 şi a jucat 641 de meciuri pentru “cormorani”. FC Liverpool este una dintre adversarele formaţiei Steaua în Grupa K din Liga Europa. Primul meci dintre cele două echipe a avut loc în Anglia şi s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 4-1. Următorul meci dintre cele două formaţii va avea loc pe 2 decembrie, la Bucureşti.

FEDERER - DJOKOVIC ŞI MURRAY - MONACO, ÎN SEMIFINALE LA SHANGHAI

Tenismenii Roger Federer şi Juan Monaco s-au calificat, vineri, în semifinalele turneului Masters 1000 de la Shanghai (premii de 3,24 milioane de dolari), fază a competiţiei în care vor evolua împotriva jucătorilor Novak Djokovic, respectiv Andy Murray. Argentinianul Juan Monaco l-a învins, în două ore şi 50 de minute, cu 6-7 (8), 7-5, 6-2, pe austriacul Jurgen Melzer, al 13-lea favorit, care îl eliminase în optimi pe liderul ATP, Rafael Nadal. Monaco va juca în faza următoare a competiţiei cu britanicul Andy Murray, al patrulea favorit, care a câştigat partida cu francezul Jo-Wilfried Tsonga, cap de serie nr. 12, scor 6-2, 6-2. Elveţianul Roger Federer, cap de serie nr. 3, a avut nevoie de numai 54 de minute pentru a se impune în faţa suedezului Robin Soderling, scor 6-1, 6-1. Federer va juca în semifinale cu sârbul Djokovic, al doilea favorit, care l-a eliminat în sferturi pe spaniolul Guillermo García-Lopez, scor 6-2, 6-3.

SUSPENDAREA LUI DI LUCA A FOST REDUSĂ

Tribunalul Antidoping al Comitetului Olimpic Italian (CONI) a decis vineri, în apel, ca suspendarea rutierului italian Danilo Di Luca să fie redusă de la doi ani la 15 luni, ceea ce înseamnă că sportivul va putea reveni în competiţii. Suspendarea sa a fost redusă datorită colaborării italianului cu autorităţile antidoping. Di Luca a precizat că vrea acum să îşi găsească o echipă şi să participe la competiţii, inclusiv la Turul Italiei. El a fost suspendat iniţial până pe 21 iulie 2011, sancţiunea fiind decisă pe 1 februarie 2010, de CONI. Suspendarea a fost valabilă însă din 22 iulie 2009, data când a fost analizat eşantionul B. Ciclistul în vârstă de 35 de ani, câştigător al Turului Italiei în 2007, a fost depistat pozitiv cu EPO-Cera la aceeaşi competiţie, doi ani mai târziu. El a fost suspendat doi ani şi amendat cu 280.000 de euro.

JUDOKA RYOKO TANI VA INTRA ÎN POLITICĂ

Judoka japoneză Ryoko Tani, de şapte ori campioană mondială şi dublă medaliată cu aur la Jocurile Olimpice, şi-a anunţat retragerea din activitatea sportivă pentru a se dedica carierei politice. Tani, în vârstă de 35 de ani, mamă a doi copii, a fost aleasă în iulie în parlament, având susţinerea Partidului Democrat Japonez, condus de premierul Naoto Kan. Ryoko Tani, una dintre adversarele Alinei Dumitru la categoria 48 de kilograme, este o vedetă în Japonia. Cariera ei a inspirat crearea unui personaj de manga, un cunoscut desen animat japonez. Tani a câştigat titlurile olimpice în 2000 şi 2004, iar la Beijing, în 2008, a cucerit medalia de bronz, după ce a fost învinsă de Alina Dumitru, campioană olimpică la acea ediţie, în semifinale. După ce a născut al doilea copil, Ryoko Tani anunţase că vrea să participe şi la Jocurile Olimpice de la Londra, din 2012.

FEDERER ŞI WOODS, MENŢIONAŢI ÎNTR-UN PROCES PRIVIND PARIURI DUBIOASE

Tenismanul Roger Federer şi jucătorul de golf Tiger Woods sunt menţionaţi într-un proces intentat la Los Angeles companiei IMG, care îi manageriază pe cei doi, patronul firmei fiind acuzat că a pariat milioane de dolari pe evenimente sportive, folosindu-se de informaţii din interior. Potrivit tmz.com, firma Agate Printing, deţinută de James Agate, a recurs la justiţie deoarece proprietarul IMG, Theodore Forstmann, nu ar fi respectat o înţelegere conform căreia ar fi trebuit să îi ofere mai multe contracte de print. În schimb, Agate Printing ar fi fost folosită ca intermediar de Forstmann, câştigând milioane de dolari din pariuri în numele acestuia şi rămânând din această cauză cu probleme privind taxele. Sumele respective ar fi fost folosite de Forstmann pentru a-şi acoperi unele pierderi din conturile IMG. Agate Printing a menţionat, în plângerea în justiţie, că Forstmann a pariat şi împotriva propriilor săi clienţi, printre aceştia numărându-se Tiger Woods. Forstmann ar fi pariat împotriva lui Woods când acesta concura împotriva lui Vijay Singh, un “presupus prieten apropiat” al patronului IMG şi client al companiei. În plângerea împotriva IMG se precizează că Forstmann a făcut de-a lungul timpului comentarii jignitoare despre persoanele de culoare, evrei şi alte minorităţi şi că a criticat deciziile lui Tiger Woods privind stilul de viaţă. Firma Agate Printing mai susţine că tenismanul Roger Federer i-a oferit lui Forstmann informaţii despre un meci pe care urma să îl dispute şi că după această discuţie patronul IMG şi-a mărit pariul de la 10.000 de dolari la 40.000 de dolari pentru partida respectivă. Se pare că este vorba despre finala ediţiei din 2006 a turneului de la Roland Garros, pierdută de Federer în faţa spaniolului Rafael Nadal. „Acuzaţiile din plângerea lui James Agate sunt false şi absurde. Din nefericire, oamenii ca Agate îi văd pe cei precum Forstmann ca o loterie”, a declarat reprezentantul lui Forstmann, Michael Sitrick, care a precizat că Agate a mai intentat fără succes un proces similar împotriva lui Forstmann în 2008. Forstmann, care în perioada 1998-2005 şi în 2008, s-a aflat în topul celor mai bogaţi 400 de americani, va cere ca autorităţile din Los Angeles să deschidă o anchetă după acuzaţiile la adresa sa.