ETAPA A 11-A ÎN LIGA A IV-A LA FOTBAL

Liga a IV-a la fotbal programează sâmbătă partidele etapei a 11-a. Iată meciurile - SERIA EST: Gloria Albeşti - CSO Ovidiu (ora 10.00 juniorii; ora 12.00 seniorii); Portul Constanţa - CS II Eforie (10.00; 12.00); AS Cogealac - Internaţional Pecineaga (10.00; 12.00); Aurora 23 August - Victoria Cumpăna (10.00; 12.00); Cariocas Constanţa - CS Agigea (12.00; 14.00; teren ITC); Sparta Techirghiol - GSIB Mangalia (10.00; 12.00). Clasament: 1. Pecineaga 27p; 2. Albeşti 22p (golaveraj 32-17); 3. Agigea 22p (23-12). SERIA VEST: Dacia Mircea Vodă - Gloria Băneasa (11.00; 13.00); Axiopolis Sport Cernavodă - Ştiinţa Poarta Albă (11.00; 13.00); Danubius Rasova - AS Carvăn (11.00; 13.00; se joacă la Cochirleni); CS Peştera - Perla Murfatlar (10.00; 12.00; se joacă la Medgidia, pe stadionul Cimentul); Sport Prim Oltina - Carsium Hîrşova (11.00; 13.00). CS Mihail Kogălniceanu stă. Clasament: 1. Peştera 22p/8j; 2. Carvăn 19p/9j (21-13); 3. Cernavodă 19p/9j (16-9).

LIGA A IV-A LA FOTBAL, COMPETIŢIA DE JUNIORI

În Liga a IV-a la fotbal s-au jucat zece etape din sezonul regulat. Iată cum se prezintă clasamentele campionatului de juniori, comunicate de Asociaţia Judeţeană de Fotbal - SERIA EST: 1. GSIB Mangalia 33p (9j); 2. AS Cogealac 28p (9j); 3. Sparta Techirghiol 24p; 4. Internaţional Pecineaga 23p (9j); 5. CSO Ovidiu 22p (9j); 6. Portul Constanţa 19p; 7. Gloria Albeşti 16p; 8. Victoria Cumpăna 14p (9j); 9. Aurora 23 August 13p (9j); 10. Cariocas Constanţa 13p; 11. CS Agigea 5p; 12. CS II Eforie 4p. SERIA VEST: 1. Axiopolis Cernavodă 36p (9j); 2. Perla Murfatlar 32p (9j); 3. CS Mihail Kogălniceanu 25p (formaţie penalizată cu 3 puncte); 4. Ştiinţa Poarta Albă 24p (9j); 5. Carsium Hîrşova 20p (9j); 6. CS Peştera 12p (8j); 7. Gloria Băneasa 12p (9j); 8. Dacia Mircea Vodă 9p (9j); 9. Sport Prim Oltina 9p (9j); 10. Danubius Rasova 5p (8j); 11. AS Carvăn 5p (9j). Meciul de juniori Carsium Hîrşova - Perla Murfatlar, din etapa a 9-a, pe teren 3-2, a fost omologat cu scorul de 0-3 (substituire de jucător).

ETAPA A 6-A ÎN CN AL JUNIORILOR C ŞI D

Campionatul Naţional al juniorilor C şi D a continuat în această săptămână cu partidele etapei a 6-a, în Seria Sud consemându-se rezultatele - juniori C: Portul Constanţa - GSIB Mangalia 6-0, FC Viitorul - Marmura Deleni 14-1, Sparta Techirghiol - CS Eforie 4-0, FC Farul - CS Agigea 2-1. Callatis Mangalia a stat; juniori D: Portul Constanţa - GSIB Mangalia 1-0, Sparta Techirghiol - CS Eforie 2-1, Callatis Mangalia - Trophaeum Adamclisi 5-0. Academia Hagi şi FC Farul au stat.

LIDERUL HULIGANILOR SÂRBI ŞI-A CERUT SCUZE

Ivan Bogdanov, liderul huliganilor sârbi care au provocat, marţi seară, incidentele de la Genova, unde era programată partida Italia - Serbia, le-a cerut scuze Italiei şi italienilor. „Cer scuze Italiei şi italienilor. Nu am vrut să creăm probleme Italiei, o ţară care îmi place mult”, a spus Bogdanov, conform avocatului său. Supranumit de mass-media italiană “Ivan cel Groaznic” sau “Ivan bestia”, sârbul a fost arestat după incidentele petrecute între sârbi şi poliţiştii italieni, marţi seara. Incidentele s-au petrecut pe fondul unui protest adresat Federaţiei Sârbe de Fotbal şi portarului echipei naţionale, Vladimir Stojkovic, acuzat de trădare, deoarece s-a transferat la Partizan Belgrad, după ce evoluase la Steaua Roşie Belgrad. Bogdanov este unul dintre cei mai violenţi suporteri ai echipei Steaua Roşie Belgrad. Forţele de ordine au arestat 17 suporteri sârbi, printre care şi pe liderul acestora, iar bilanţul final al incidentelor este de 16 răniţi, printre care doi carabinieri italieni. La revenirea sârbilor în ţară, au fost încarcerate 19 persoane care vor fi deferite justiţiei. Comisia de Disciplină a UEFA se va reuni pe 28 octombrie pentru a analiza acest caz. Reprezentativa Serbiei riscă să piardă meciul din Italia la masa verde, cu scorul de 0-3, şi să primească o suspendare pentru meciurile de pe teren propriu, însă poate fi şi exclusă din preliminariile EURO 2012.

VÂNZAREA CLUBULUI FC LIVERPOOL SE AMÂNĂ

Un tribunal din statul nord-american Texas a decis să accepte amânarea solicitată de proprietarii grupării engleze FC Liverpool, George Gillett şi Tom Hicks, care se opun vânzării clubului către societatea americană New England Sports Ventures (NESV). Hicks şi Gillett pierduseră, iniţial, apelul înaintat la Înalta Curte din Londra împotriva Royal Bank of Scotland (RBS), ceea ce însemna că grupul bancar britanic putea începe vânzarea clubului către NESV. Cei doi au solicitat amânarea pentru că aşteaptă o ofertă mai bună, iar tribunalul le-a acordat-o. Hicks şi Gillett consideră nesatisfăcătoare oferta de 300 de milioane de lire sterline (340 milioane euro) prezentată de NESV. La această sumă, în conturile lor ar rămâne 144 milioane de lire sterline (163 milioane de euro).

ACCIDENTARE GRAVĂ PENTRU BENAYOUN

Mijlocaşul israelian al echipei Chelsea, Yossi Benayoun, va fi indisponibil aproximativ şase luni, din cauza unei operaţii la tendonul lui Ahile. „Benayoun va fi operat luni la tendon”, a anunţat gruparea londoneză. Benayoun, în vârstă de 30 de ani, s-a accidentat pe 22 septembrie, la un meci cu Newcastle, iar de atunci nu a mai evoluat. El a fost achiziţionat de Chelsea de la Liverpool, în luna iulie, în schimbul a 5,5 milioane de lire sterline.

REAL MADRID ÎL VREA PE TERRY

Conform cotidianului spaniol Sport, antrenorul Jose Mourinho doreşte să mai transfere la Real Madrid un fost jucător pe care l-a avut la Chelsea Londra. După fundaşul Ricardo Carvalho, Mourinho îl vrea la Madrid şi pe John Terry, un alt membru al liniei defensive. Pentru ca internaţionalul englez să ajungă în capitala Spaniei, există două opţiuni. Sau Real Madrid achită suma de 25 de milioane de euro, sau cele două cluburi fac schimb de jucători: Terry pentru internaţionalul portughez Pepe.

BRAZILIANUL RONALDO ÎŞI ANUNŢĂ PE TWITTER REVENIREA PE TEREN

Atacantul brazilian Ronaldo, absent de pe teren din luna septembrie, din cauza unor probleme fizice, a anunţat că va reveni în curând pe teren la echipa Corinthians. „Vreau să le spun prietenilor mei că revenirea mea este aproape. Mă antrenez mult şi mă simt bine”, a spus Ronaldo pe Twitter. Ronaldo şi-a reluat antrenamentele fizice şi trebuie să mai slăbească puţin, pentru a fi într-o formă mai bună. Campion mondial cu Brazilia în 1994 şi 2002, Ronaldo Nazario de Lima va începe al doilea său sezon sub culorile echipei Corinthians, una dintre cele mai populare din Brazilia. La începutul acestui an, Ronaldo a anunţat că intenţionează să-şi încheie cariera la sfârşitul sezonului 2010-2011.

UEFA VREA ARBITRI SUPLIMENTARI LA EURO 2012

UEFA doreşte ca la meciurile de la turneul final al Campionatului European din 2012, din Polonia şi Ucraina, să existe arbitri suplimentari, a declarat, ieri, la Varşovia, preşedintele forului european, Michel Platini. Subcomisia tehnică a International Board (IFAB) a autorizat, în luna mai, experimentarea arbitrajului în cinci în Liga Europa şi în Liga Campionilor timp de doi ani (sezoanele 2010-2011 şi 2011-2012), “până la cea de-a 126-a ediţie a Adunării generale anuale, din 2012”, cu precizarea ca experimentul să se “încheie la timp pentru ca o decizie să fie luată în acel an”. Campionatul European din Ucraina şi Polonia va avea loc în iunie 2012, după adunarea generală respectivă. În luna martie, IFAB a respins folosirea oricărei tehnologii în arbitraj, menţionându-se că problema introducerii tehnologiei pe linia porţii se va afla pe ordinea de zi la reuniunea de lucru din 20 octombrie de la Cardiff, urmând să se pronunţe doar cu ocazia următoarei Adunări generale a IFAB, programată în martie 2011. FIFA a primit, săptămâna trecută, propuneri de la 13 firme privind procedee tehnologice utilizabile pe linia porţii.

NADAL, ELIMINAT LA SHANGHAI

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, liderul clasamentului mondial şi principalul favorit al turneului din seria Masters de la Shanghai (China), a fost eliminat, ieri, în turul 3 al competiţiei dotate cu premii în valoare de 3,24 milioane de dolari, de către austriacul Jurgen Melzer. Melzer, locul 12 ATP şi cap de serie nr. 13, s-a impus, cu 6-1, 3-6, 6-3, la capătul unui meci care a durat aproape două ore. Este pentru prima dată când Nadal ratează calificarea în sferturile de finală ale unui turneu în ultimul an şi jumătate, aceasta fiind a noua înfrângere a spaniolului în sezonul actual. De asemenea, este pentru prima dată de la ediţia de anul trecut a turneului de la Roland Garros când Nadal se opreşte atât de devreme într-o competiţie. De atunci el a ajuns cel puţin până în sferturile de finală în cele 21 de turnee la care a participat, cu excepţia Mastersului care se dispută într-un sistem de grupe. În precedentele trei întâlniri dintre cei doi tenismeni, Melzer nu reuşise să-i ia lui Nadal nici măcar un set. Nadal avea şansa la Shanghai să-şi extindă recordul de victorii într-un turneu Masters 1000 la 19 titluri, după ce în acest an a câştigat competiţiile de la Monte Carlo, Roma şi Madrid şi trei titluri de Grand Slam, la Roland-Garros, Wimbledon şi US Open.

ANTONIO PETTIGREW S-A SINUCIS, CONFORM AUTOPSIEI

Fostul atlet american Antonio Pettigrew, găsit mort în maşina sa pe 10 august, s-a sinucis, conform unui raport al autorităţilor medicale din statul american Carolina de Nord care conţine concluziile autopsiei. Pettigrew a decedat în urma unei supradoze cu difenhidramină, un antihistaminic ce este folosit şi ca somnifer. O cutie ce conţinea astfel de pilule a fost găsită în maşina sa, în momentul descoperirii trupului neînsufleţit. Pettigrew, care avea 42 de ani în momentul decesului, a fost membru al ştafetei 4x400 m americane, campioană olimpică în 2000 la Sydney. Însă el a recunoscut apoi în faţa unui tribunal american că s-a dopat începând din 1997, iar Comitetul Internaţional Olimpic i-a retras titlul la ştafeta americană în care figura şi celebrul său compatriot Michael Johnson.

GIMNASTUL YURI VAN GELDER, EXCLUS DIN LOT PENTRU CONSUM DE COCAINĂ

Gimnastul Yuri van Gelder, campion mondial la inele în 2005, a fost exclus din lotul Olandei pentru Campionatele Mondiale de la Rotterdam, a anunţat federaţia internaţională de profil, care îl acuză pe sportiv de consum de cocaină. Directorul naţional al lotului Olandei, Hans Gootjes, a anunţat, marţi, în presa locală, excluderea lui Van Gelder, invocând însă „motive medicale”. Federaţia internaţională a precizat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că Van Gelder a fost din nou depistat pozitiv cu cocaină, la doar câteva luni după expirarea unei suspendări pentru consum de cocaină, valabilă până în iulie 2010. Sportivul în vârstă de 27 de ani spera să revină în competiţie la Campionatele Mondiale de la Rotterdam. Recent, el a câştigat două medalii de aur la Cupa Mondială de la Gent. Van Gelder a câştigat medalia de aur în proba de inele, la CM din 2006, bronzul în 2006 şi argintul în 2007.