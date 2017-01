ACADEMIA HAGI 1998 ŞI 1999, VICTORII CU STEAUA

Formaţiile de juniori ale Academiei de fotbal “Gheorghe Hagi“, formate din copii născuţi în 1998 şi 1999, au susţinut, la Bucureşti, două meciuri de verificare împotriva echipelor similare ale clubului Steaua Bucureşti. Juniorii D a Academiei Hagi (născuţi după 1 ianuarie 1998), pregătiţi de Marius Codescu, au dispus, cu 7-1 (2-1), de Steaua 1998, prin golurile reuşite de Andreas Iani (2), Nicolae Cârnaţ, Ianis Hagi, Mircea Manole, Bogdan Anghel şi Leonard Gheorghe. Partida a avut două reprize de câte 35 minute. Pentru Academia Hagi au jucat: Dur-Bozoancă - Căpuşă, Trancă, Rusu - Iani, Manole, Dumitrescu, I. Hagi - Ciobanu, Anghel, Cârnaţ; au mai intrat: Peltea, Moldoveanu, Gheorghe şi Magyari. Într-o altă partidă, juniorii 1999 (categoria Cupei Hagi-Danone), au câştigat, cu 6-4, meciul cu Steaua, golurile constănţenilor fiind înscrise de Marius Dumitraşcu 2, Cristian Măgeruşan, Ionuţ Crânganu, Roberto Ştefan şi Andrei Apostolache. Meciul a avut două reprize de câte 20 de minute, iar antrenorul Nicolae Roşca a început partida cu următoarea formaţie: Murariu - Mişilăricu, Suflaru, Zamfir - Crânganu - Burcea, Măgeruşan, Apostolache; au mai jucat: Gheorghe, Acasandrei, Apetrei, Rusu, Măţan, Ştefan şi Dumitraşcu.

ETAPA A 5-A DIN CUPA “FRIENDS”

Cupa “Friends”, ediţia a II-a, programează la sfârşitul acestei săptămâni, la Constanţa, pe terenul bazei sportive “Friends” (Bd. Aurel Vlaicu, vizavi de Silozul Traian), meciurile etapei a 5-a. Iată partidele de sâmbătă: Steaua Mării - Rezervele (ora 13.00); Palas - Black Sea Knights (14.00); Juventus - Porto (15.00); Friends - Velez Costineşti (16.00); Gepa - Tomis Juniors (17.00); Telegraf - Store (18.00). Programul jocurilor de duminică: Old-Boys - Rechinii (13.00); FZN - Progresul Năvodari (14.00); Vulturul Nisipari - Trîntorii (ora 15.00); Scuba - Real Poarta 6 (16.00); Melody - Club Auto Tomis (17.00); Crazy Team - ALMA Soveja (18.00); Americanul - Vudena (19.00).

ANDREI CRISTEA POATE EVOLUA CU STEAUA

Comisia de Disciplină a Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), întrunită ieri, nu l-a sancţionat pe atacantul Andrei Cristea, eliminat în meciul cu Oţelul, astfel că jucătorul va putea evolua pentru Dinamo în derby-ul cu Steaua, programat duminică, de la ora 20.30, în etapa 11-a Ligii I. „Comisia de Disciplină a decis să nu acorde nicio etapă de suspendare lui Andrei Cristea. În urma probelor administrate la dosar, nu s-a putut face dovada vinovăţiei lui Andrei Cristea în finalul meciului cu Oţelul. Comisia a solicitat şi părerea jucătorului Râpă, dar acesta a furnizat declaraţii contradictorii şi nu au putut fi luate în seamă. De asemenea, în raportul de arbitraj, centralul Cristian Balaj a notat că incidentul dintre Cristea şi Râpă a avut loc într-un moment în care el era cu spatele şi că decizia a fost luată sub rezerva expertizei video a CCA. Dar CCA nu a efectuat până în acest moment expertiza şi nici pe caseta video vizionată la Comisie nu s-a putut vedea lovitura aplicată de Andrei Cristea”, a declarat o sursă din cadrul LPF.

STELEA, ÎN TOPUL CELOR MAI BUNI PORTARI

Fostul internaţional român Bogdan Stelea ocupă locul 88 în topul celor mai buni portari din ultimii 25 de ani, clasament întocmit de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS). Stelea, care a acumulat 10 puncte în această ierarhie, se află la egalitate cu suedezul Andreas Isaksson, cu italienii Carlo Cudicini şi Ivan Pellizzoli, cu englezul Christopher Woods, cu brazilianul Donieber Alexander Marangon Doni, cu uruguayanul Fernando Harry Alvez, cu francezul Hugo Lloris, cu camerunezul Jacques Songo’o, cu argentinianul Nery Alberto Pumpido, cu mexicanul Oscar Perez Rojas, cu slovenul Samir Handanovici şi cu irlandezul Seamus John James Given. Primele zece poziţii în acest clasament sunt ocupate de următorii portari: 1. Gianluigi Buffon (Italia) 197p, 2. Peter Schmeichel (Danemarca) 179p, 3. Edwin van der Sar (Olanda) 177p, 4. Iker Casillas (Spania) 173p, 5. Oliver Kahn (Germania) 162p, 6. Jose Luis Felix Chilavert (Paraguay) 146p, 7-8. Andoni Zubizarreta (Spania) şi Walter Zenga (Italia) 132p, 9. Claudio Andre Mergen Taffarel (Brazilia) 130p, 10. Michel Preud’homme (Belgia) 124p.

ILIEV A FOST OPERAT ŞI VA RATA RESTUL TURULUI

Fundaşul echipei Universitatea Craiova, Valentin Iliev, care a suferit o ruptură a muşchiului biceps femural la meciul Bulgaria - Ţara Galilor, din 8 octombrie, a fost operat ieri. Iliev va trebui să stea imobilizat aproximativ două săptămâni, după care va urma un program de recuperare. El va intra în programul echipei abia după sărbătorile de iarnă, odată cu începerea pregătirilor pentru returul acestui campionat.

16 RĂNIŢI ÎN INCIDENTELE DE LA GENOVA

După ce partida Italia - Serbia, din grupa C a preliminariilor EURO 2012, a fost suspendată, 16 persoane au fost rănite în timpul înfruntărilor dintre suporterii echipei oaspete şi forţele de ordine, care au avut loc în apropierea stadionului din Genova. Conform serviciilor de securitate, doi dintre răniţi sunt în stare gravă. Un carabinier a suferit un traumatism cranian, în timp ce un suporter sârb a fost spitalizat cu traumatism facial. Forţele de ordine italiene au arestat 17 suporteri sârbi, printre care şi pe liderul acestora. “Omul negru”, cum a fost numit suporterul sârb care a escaladat gardul de protecţie al stadionului din Genova şi a tăiat plasa din jurul sectorului unde se aflau fanii plavi, este Ivan Bogdanov şi a fost identificat în urma tatuajelor de pe mâini. El este recunoscut ca unul dintre conducătorii istorici ai suporterilor sârbi. Potrivit agenţiei Ansa, autocarele cu suporterii sârbi au plecat din Italia la ora 2.00. Partida Italia - Serbia a început cu o întârziere de aproximativ 40 de minute din cauza incidentelor provocate de fanii sârbi. Întâlnirea a fost suspendată definitiv după doar şase minute de joc, după ce suporterii formaţiei oaspete au aruncat cu petarde şi fumigene în spectatorii italieni şi pe teren. Conform Ansa, huliganii care au provocat aceste incidente sunt suporterii principalelor echipe rivale din Serbia, Steaua Roşie Belgrad şi Partizan Belgrad. În septembrie 2009, suporterii formaţiei Partizan l-au agresat, la Belgrad, la un meci din Liga Europa, pe un fan francez al echipei Toulouse. Brice Taton, în vârstă de 28 de ani, care a decedat după o lungă agonie.

PRESA DIN SERBIA ÎI CONDAMNĂ PE SUPORTERI

Presa de la Belgrad condamnă în unanimitate comportamentul suporterilor sârbi care au provocat, marţi seară, la Genova, suspendarea meciului Italia - Serbia, din preliminariile EURO 2012, numeroşi jurnalişti considerând acest eveniment drept o ruşine. „Cea mai mare ruşine a sportului din Serbia”, a titrat cotidianul Politika, menţionând că Dejan Stankovic, căpitanul reprezentativei Serbiei, care joacă la formaţia italiană Internazionale Milano, a părăsit stadionul având lacrimi în ochi. „Serbia roşeşte de ruşine. Oroare, coşmar, Serbia a fost dezonorată în mod dureros la Genova. Imaginile cu tinerii având cagule pe faţă au născut impresii care fac să roşească întreaga naţiune”, a notat Vecernje novosti, iar cotidianul Sportski Zurnal a făcut o paralelă cu disputele precedente: „Noi am jucat în Italia meciuri care au marcat istoria fotbalului sârb, a fotbalului în general, dar nu mai este cazul de aşa ceva, de mult timp. O ruşine eternă!” Presa îl citează, în numeroase rânduri, pe preşedintele Federaţiei Sârbe de Fotbal (FSS), Tomislav Karadzic, care a declarat că huliganii nu au comis, la Genova, un atac împotriva fotbalului, ci împotriva statului. La rândul său, presa italiană şi-a exprimat indignarea faţă de incidentele de la Genova. “Bestiile” este titlul mare din cotidianul Gazzetta dello Sport, care notează: „Am vrea să vorbim despre un meci de fotbal. În loc de asta, trebuie să scriem despre acte ruşinoase”.

RBS POATE ÎNCEPE VÂNZAREA FC LIVERPOOL

Proprietarii echipei FC Liverpool, Tom Hicks şi George Gillett, au pierdut apelul înaintat la Înalta Curte din Londra împotriva Royal Bank of Scotland (RBS), ceea ce înseamnă că grupul bancar britanic poate începe vânzarea clubului către New England Sports Ventures, informează The Daily Mail. În urma acestei decizii judecătoreşti, RBS, care este administratorul clubului, poate vinde gruparea către New England Sports Ventures în schimbul a 300 de milioane de lire sterline, ceea ce îi va permite să-şi recupereze cele 237 de milioane de lire sterline pe care le-a împrumutat lui Hicks şi Gillett, atunci când aceştia au achiziţionat FC Liverpool, în martie 2007. Împrumutul pe care RBS l-a acordat celor doi oameni de afaceri americani are scandenţa vineri, iar grupul bancar a solicitat instanţei să permită vânzarea clubului pentru a-şi putea recupera banii împrumutaţi. Actualii proprietari nu mai pot face apel la această decizie. Peter Lim, un om de afaceri din Singapore, a anunţat, marţi, că a prezentat o ofertă de 360 de milioane de lire sterline (aproximativ 411 milioane de euro) pentru cumpărarea clubului.

D. VILLA, GOLUL 44, ÎN MIN. 44

Spania, campioana mondială şi europeană en titre, a câştigat, marţi seară, cu 3-2, confruntarea cu Scoţia, din deplasare. În acest meci, atacantul David Villa a marcat din penalty, în min. 44, golul său cu numărul 44 în tricoul reprezentativei iberice, egalând astfel recordul lui Raul în clasamentul celor mai prolifici marcatori ai Spaniei. Clasamentul golgeterilor Spaniei: 1-2. Raul (102 partide jucate) şi David Villa (70 partide) 44 de goluri, 2. Fernando Hierro (89p) 29g, 3. Fernando Morientes (47p) 27g, 4-5. Emilio Butragueno (69p) şi Fernando Torres (81p) 26g.

KUYT ŞI AGGER S-AU ACCIDENTAT

Atacantul olandez Dirk Kuyt şi fundaşul danez Daniel Agger, ambii de la FC Liverpool, s-au accidentat în meciurile pe care echipele lor naţionale le-au susţinut, marţi seară, în preliminariile EURO 2012, şi sunt incerţi pentru partida cu Everton, din etapa a 8-a din Premier League, care se va disputa, duminică, cu începere de la 15.30, informează Liverpool Echo. Kuyt (30 de ani) s-a accidentat la gleznă în min. 25 al meciului Olanda - Suedia, scor 4-1, şi este suspect de ruptură la ligamentele gleznei care l-ar putea ţine departe de gazon mai multe luni. Kuyt s-a accidentat după ce a aterizat greşit în urma unui duel aerian cu fundaşul suedez al echipei Celtic Glasgow, Daniel Majstorovici. La rândul său, Daniel Agger (25 de ani) a fost schimbat în min. 38 al meciului pe care Danemarca l-a câştigat cu 2-0 în faţa Ciprului. Agger a suferit o accidentare la spate. Cei doi jucători vor fi supuşi unor analize medicale complexe când vor reveni la Liverpool.

GROSS, DEMIS DE LA VFB STUTTGART

Antrenorul elveţian Christian Gross a fost demis, ieri, de la echipa germană VFB Stuttgart, unde este legitimat atacantul Ciprian Marica, în urma rezultatelor nesatisfăcătoare. „După o analiză detaliată s-a luat decizia eliberării din funcţie a antrenorului Christian Gross”, se arată în comunicatul clubului şvab. Gross va fi înlocuit de secundul său Jens Keller. În vârstă de 56 de ani, Gross a fost numit în funcţie pe 6 decembrie 2009, atunci când l-a înlocuit pe Markus Babbel. VfB Stuttgart ocupă ultimul loc în clasamentul din Bundesliga, cu trei puncte acumulate în şapte etape.

KLOSE S-A ACCIDENTAT LA COAPSĂ

Atacantul formaţiei Bayern Munchen, Miroslav Klose, s-a accidentat la coapsa stângă, marţi, în timpul meciului câştigat cu naţionala Germaniei în Kazahstan, scor 3-0, în preliminariile Campionatului European din 2012. Klose, autor al primului gol, a fost înlocuit în minutul 55. Cel mai bun marcator al reprezentativei Germaniei aflat în activitate ar putea avea o ruptură musculară şi va lipsi de pe gazon câteva săptămâni. Bayern are deja trei jucători importanţi indisponibili din cauza unor accidentări: Franck Ribery, Arjen Robben şi Mark van Bommel.

SALARII ÎNJUMĂTĂŢITE LA WERDER BREMEN

Dezamăgită după un debut de sezon foarte slab, conducerea clubului Werder Bremen a decis să înjumătăţească salariile pe luna septembrie ale tuturor fotbaliştilor din lot! Conform cotidianului Bild, din cauza rezultatelor sub aşteptări, jucătorilor li s-a oprit jumătate din salariu, însă preşedintele clubului, Willi Lemke, şi directorul sportiv Klaus Allofs au refuzat să facă vreun comentariu. Formaţia germană ocupă locul 13 în Bundesliga, după 7 etape, cu doar 8 puncte.

GRAND PRIX DE F1 LA SOCI, ÎN 2014?

Conform cotidianului rus Kommersant, Bernie Ecclestone este foarte aproape să încheie un acord cu guvernul Rusiei pentru a organiza Marele Premiu de Formula 1 al Rusiei începând cu anul 2014! Însă cursa nu va avea loc la Moscova, aşa cum se discutase iniţial, ci la Soci, oraşul de pe Litoralul Mării Negre care va găzdui în 2014 şi Jocurile Olimpice de iarnă. Peste câteva zile, premierul Vladimir Putin şi Ecclestone se vor întâlni şi vor oficializa acordul. Preţul se apropie de 40 de milioane de dolari pe an, o sumă comparabilă cu cea plătită pentru organizarea Marelui Premiu de la Abu Dhabi.

TOMMIE SMITH ÎŞI VINDE MEDALIA OLIMPICĂ DE AUR

Atletul american Tommie Smith, devenit celebru la Jocurile Olimpice din 1968, desfăşurate în Mexic, şi-a scos la licitaţie medalia de aur câştigată atunci. Potrivit cotidianului San Jose Mercury News, Smith, în vârstă de 66 de ani, a cerut ca licitaţia să plece de la suma de 250.000 de dolari (178.625 de euro) pentru medalia de aur câştigată în proba de 200 metri şi pentru perechea de pantofi sport pe care a purtat-o la JO. „Medalia este importantă pentru el, dar amintirea victoriei este mult mai importantă. Este clar că o face pentru bani, dar nu pentru că este disperat. Dacă cineva este gata să ofere preţul...”, a explicat organizatorul licitaţiei care se va termina pe 4 noiembrie. Smith, care şi-a pierdut celebra mănuşă neagră, nu a dorit să discute despre acest subiect. Pe 16 octombrie 1968, pe stadionul olimpic din Mexico City, Smith şi compatriotul său John Carlos, medaliat cu bronz, au ridicat simultan o mână strânsă în pumn şi şi-au plecat capul în momentul intonării imnului american. Cei doi purtau în mâna ridicată o mănuşă neagră, iar gestul lor de solidaritate cu Drepturile Omului în general şi cu situaţia afroamericanilor în particular le-au adus excluderea din satul olimpic şi ameninţări cu moartea la întoarcerea în SUA, dar şi o celebritate mondială.