ETAPA A 4-A DIN CUPA “FRIENDS”

Cupa “Friends”, ediţia a II-a, programează la sfârşitul acestei săptămâni, la Constanţa, pe terenul bazei sportive “Friends” (Bd-ul Aurel Vlaicu, vizavi de Silozul Traian), meciurile etapei a 4-a. Iată partidele de sâmbătă: Store - Porto (15.00); Tomis Junior - Rezervele (16.00); Melody - Vudena (17.00); Juventus - ALMA Soveja (18.00); Crazy Team - Velez Costineşti (19.00). Programul jocurilor de duminică: Scuba - Gepa (11.00); Telegraf - Vulturul Nisipari (12.00); Steaua Mării - Club Auto Tomis (13.00); Americanul - Black Sea Knights (14.00); FZN - Real Poarta 6 (15.00); Palas - Rechinii (16.00); Old-Boys - Trîntorii (ora 17.00); Friends - Progresul Năvodari (18.00).

OPTIMILE DE FINALĂ ALE CUPEI ROMÂNIEI

Programul partidelor din optimile de finală ale Cupei României-Timişoreana - marţi, 26 octombrie, ora 16.00: FC Braşov - U. Cluj, ora 18.30: FC Timişoara - Voinţa Sibiu, ora 21.00: Dinamo Bucureşti - ALRO Slatina; miercuri, 27 octombrie, ora 18.30: Gloria Bistriţa - Unirea Urziceni şi CFR Cluj - FCM Tg. Mureş, ora 20.30: Steaua Bucureşti - Sportul Studenţesc; joi, 28 octombrie, ora 18.30: Pandurii Tg. Jiu - U. Craiova, ora 20.30: Astra Ploieşti - Rapid Bucureşti. Partidele din optimile de finală se vor disputa într-o singură manşă, pe terenul primelor echipe.

MECIUL ROMÂNIA - ANGLIA, CU CASA ÎNCHISĂ

Preşedintele clubului FC Botoşani, Cornel Şfaiţer, este convins că se vor vinde toate biletele pentru manşa retur a meciului de baraj pentru CE de tineret, dintre naţionalele României şi Angliei, care se va disputa pe stadionul “Municipal” din Botoşani. „Marţi am pus în vânzare 6.077 de bilete, iar în prima zi am vândut peste 2.000, cele pentru tribuna I epuizându-se deja. Dacă la partida cu Rusia se mai găseau bilete şi în ziua meciului, cred că pentru partida cu Anglia tichetele se vor termina până la sfârşitul săptămânii, cel târziu”, a spus Şfaiţer. Preţul unui bilet este de 10 lei. Meciurile de baraj dintre România şi Anglia vor avea loc vineri, la Norwich, şi pe 12 octombrie, la Botoşani.

BORCEA A SUFERIT UN PREINFARCT ÎN AMERICA

Cristi Borcea are grave probleme de sănătate. Potrivit unui apropiat al oficialului de la Dinamo, Borcea a suferit un preinfarct în perioada în care se află în America. Aflat la Miami, omului de afaceri i s-a făcut dintr-o dată rău şi a fost nevoit să apeleze numărul de urgenţă american. Diagnosticul a fost preinfarct. Borcea a luat în serios acest episod şi a mers în Germania pentru un consult amănunţit.

FC VASLUI A RELUAT ANTRENAMENTELE FĂRĂ STAFF-UL TEHNIC

Echipa FC Vaslui a reluat antrenamentele, ieri dimineaţă, după două zile libere avute în urma jocului de duminică, de la Sibiu, cu Gaz Metan Mediaş, scor 0-0, şedinţa de pregătire fiind condusă de jucători, în absenţa staff-ului tehnic. Şedinţa de pregătire a fost condusă de jucătorii Adailton Martins, Wesley Lopes şi Daniel Pancu, în absenţa antrenorilor. Tehnicianul Juan Ramon Lopez Caro transmisese conducerii clubului, la sfârşitul săptămânii trecute, că echipa are liber până vineri inclusiv. Aseară, jucătorii au efectuat un nou antrenament. Este prima zi cu două şedinţe de pregătire şi primul antrenament în nocturnă, de la sosirea tehnicianului spaniol la FC Vaslui. Lotul va mai efectua, joi şi vineri, antrenamente bazate pe pregătirea fizică. Deşi antrenorul principal a stabilit primul antrenament de după mini-vacanţă pentru sâmbătă, la ora 10.30, conducerea clubului a programat un meci amical cu formaţia Dacia Chişinău, în deplasare, sâmbătă, la ora 15.00. Ieri, secunzii lui Caro, Laurenţiu Roşu şi Jose Maqueda, şi-au reziliat contractele.

BALAJ VA ARBITRA O PARTIDĂ DIN ETAPA A 4-A A GRUPELOR LC

Cristian Balaj va arbitra un meci din etapa a 4-a a Ligii Campionilor, pe 3 noiembrie, el fiind la a doua partidă pe care o va conduce în acest sezon în cea mai importantă competiţie rezervată cluburilor. Preşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Vasile Avram, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că prestaţiile arbitrilor români au fost apreciate în meciurile internaţionale. El a menţionat că pe lângă Cristian Balaj, care va arbitra în etapa a 4-a a Ligii Campionilor, şi Alexandru Tudor va conduce o partidă internaţională, în UEFA Europa League, pe 21 sau 22 octombrie. Balaj a mai condus, în acest sezon, partida dintre AC Milan şi Auxerre, din prima etapă a Grupei G a Ligii Campionilor.

FC LIVERPOOL A ACCEPTAT OFERTA DE CUMPĂRARE

Conducătorii FC Liverpool, club deţinut de americanii Tom Hicks şi George Gillett, au anunţat, ieri, într-un comunicat, că au acceptat oferta de cumpărare din partea New England Sports Ventures. Consorţiul New England Sports Ventures, care deţine gruparea de base-ball Boston Red Sox, este condus de John William Henry II şi Tom Warner. Clubul Liverpool a fost scos la vânzare în aprilie de Tom Hicks şi George Gillett pentru 351,4 milioane de lire sterline (403,5 milioane de euro). Proprietarii americani, care nu au fost acceptaţi de fani, au termen până pe 15 octombrie să ramburseze la Royal Bank of Scotland un împrumut de 282 de milioane de lire sterline.

LE GUEN AR PUTEA PRELUA AEK ATENA

Conducerea grupării AEK Atena vrea să-l convingă pe tehnicianul francez Paul Le Guen să preia formaţia greacă rămasă fără antrenor după plecarea lui Duşan Bajevic, informează cotidianul L’Equipe. „Preşedintele AEK Atena ar fi decis să meargă în Franţa pentru a-l convinge pe fostul selecţioner al Camerunului, în prezent liber de contract. Le Guen nu este împotriva acestei propuneri, însă studiază şi alte piste”, a scris L’Equipe. Săptămâna trecută, presa belgiană a scris că Ladislau Boloni se află printre cei vizaţi să preia echipa elenă. AEK Atena face parte din grupa G a UEFA Europa League, alături de formaţiile Zenit Sankt Petersburg, Anderlecht Bruxelles şi Hajduk Split. Formaţia din capitala Greciei a fost antrenată de românii Dumitru Dumitriu (1997-98) şi Ilie Dumitrescu (2004).

VANDERLEI LUXEMBURGO VA ANTRENA PE FLAMENGO

Vanderlei Luxemburgo, fost antrenor la Real Madrid şi al naţionalei Braziliei, demis de la Atletico Mineiro, a fost numit la conducerea tehnică a echipei Flamengo. Luxemburgo, în vârstă de 59 de ani, revine la Flamengo după 15 ani de la ultima sa trecere, în 1995. El a condus prima oară echipa din Rio de Janeiro în 1991-1992. Luxemburgo îi succede lui Paulo Silas, demis luni din cauza rezultatelor slabe, Flamengo fiind doar pe locul 15, cu 30 de puncte, după 27 de etape, la 22 de puncte de liderul Fluminense.

BALLACK NU VA MAI JUCA ÎN ACEST AN

Internaţionalul german al formaţiei Bayer Leverkusen Michael Ballack, accidentat la piciorul stâng în luna septembrie, nu va mai juca până la finalul anului, a anunţat, ieri, clubul său. „Accidentarea este mult mai gravă decât s-a anticipat şi Michael va trebui să poarte un bandaj de gips între patru şi şase săptămâni. În consecinţă, el va fi indisponibil până la finalul anului”, a anunţat clubul, într-un comunicat. Privat de participarea la Cupa Mondială din cauza unei accidentări la glezna dreaptă, Ballack spera să revină în competiţie la mijlocul lunii noiembrie, cu ocazia meciului cu Bayern Munchen. Faultat de portughezul Sergio Pinto de la Hannover ‘96, la meciul din etapa a 4-a, Ballack, în vârstă de 34 de ani, a suferit, conform diagnosticului iniţial, o microfractură la tibia stângă. „Este extrem de regretabil, dar sper că Michael va putea să revină pentru retur”, a subliniat antrenorul Jupp Heynckes.

MOURINHO A “SPERIAT” CUMPĂRĂTORII DE TRICOURI CU REAL MADRID

Vânzările de tricouri şi produse oficiale ale echipei Real Madrid au scăzut cu mai mult de 20 la sută, după ce postul de antrenor al celui mai titrat club din lume a fost preluat de portughezul Jose Mourinho. „De când a venit Mourinho, de când doar el vorbeşte, de când limitează prezenţa jucătorilor carismatici la conferinţe de presă şi Cristiano Ronaldo nu mai este în centrul atenţiei (aproape că nu mai apare deloc la televizor) şi de când aproape toate antrenamentele sunt cu porţile închise, vânzările de tricouri şi produse oficiale au scăzut cu mai mult de 20 la sută”, scrie publicaţia spaniolă Don Balon. Preocuparea sponsorilor de la Real Madrid a devenit atât de mare încât un preşedinte de companie a decis, fără ştirea lui Florentino Perez, să facă un sondaj în rândul fanilor pentru a afla ce cred despre Mourinho. „Cei mai mulţi socios - unii dintre ei oameni de afaceri şi prieteni ai lui Perez - îl poreclesc pe Mourinho Cotlet şi consideră că, indiferent de rezultatele obţinute, el nu are profilul de respect şi măreţie cerut oricărui antrenor pentru a conduce Real Madrid”, adaugă Don Balon. „Real Madrid vinde tricouri, nu cravate. Şi oricât de mult stil ar avea Mourinho făcându-şi nodul la cravata sa, fanul madrilen vrea să cumpere tricoul lui Cristiano, Casillas sau a altui idol al său şi nu ce poartă Mourinho”, a declarat pentru Don Balon un oficial al unei firme de echipament sportiv.

NEWCASTLE VREA CA DE JONG SĂ FIE SANCŢIONAT

Clubul Newcastle United solicită Federaţiei Engleze acordarea unei sancţiuni mijlocaşului Nigel De Jong de la Manchester City, după ce olandezul l-a accidentat grav pe Hatem Ben Arfa. Atacantul francez a fost operat după ce a suferit o fractură de tibie şi peroneu, care urmează să-l ţină departe de teren mai multe luni. El a fost faultat de olandez în minutul 3 al partidei de la Manchester, fiind scos de pe teren pe targă şi având pusă masca de oxigen. De Jong s-a făcut „remarcat” în acest mod şi în finala CM 2010, printr-o agresiune asupra spaniolului Xabi Alonso, pe care l-a lovit cu piciorul în piept. Prima sancţiune pentru mijlocaşul olandez a fost excluderea din echipa naţională a Olandei, înaintea partidelor cu Moldova (8 octombrie) şi Suedia (12 octombrie), din preliminariile EURO 2012, el fiind înlocuit cu Wout Brama (Twente Enschede).

AFRICA DE SUD, VIZITATĂ DE 400.000 DE STRĂINI ÎN TIMPUL CM

Aproximativ 400.000 de străini s-au deplasat în Africa de Sud în timpul Cupei Mondiale de fotbal, în perioada 11 iunie - 11 iulie, potrivit ultimelor date publicate, ieri, de Grant Thorton, o societate independentă de consultanţă. Organizatorii CM estimau la 300.000 numărul vizitatorilor străini pe perioada competiţiei de fotbal din această vară. „Putem spune că suntem foarte aproape de 400.000, ceea ce depăşeşte cu mult previziunile organizatorilor”, a declarat Gillaan Saunders, angajat al firmei de consultanţă desemnate să analizeze beneficiile economice în urma organizării Cupei Mondiale de fotbal de către Africa de Sud. Potrivit lui Saunders, numărul africanilor care au călătorit pe calea aerului pentru a ajunge în ţara organizatoare a competiţiei a fost “cu mult mai mare” decât se estima iniţial, ceea ce a avut un impact mai mare asupra economiei, deoarece în majoritatea cazurilor a fost vorba despre cetăţeni cu venituri peste medie. Înainte de apariţia crizei mondiale, Africa de Sud miza pe cel puţin 500.000 de turişti străini cu ocazia Cupei Mondiale de fotbal, însă cifrele au fost revizuite, în scădere, ajungând la 300.000, cu o lună înainte de debutul competiţiei. Cupa Mondială din acest an a fost câştigată de naţionala Spaniei, care a dispus, cu scorul de 1-0, de Olanda, în finala competiţiei.