TRAGEREA LA SORŢI A OPTIMILOR CUPEI ROMÂNIEI

Astăzi, de la ora 15.30, la Casa Fotbalului din Bucureşti, va avea loc tragerea la sorţi a partidelor din optimile de finală ale Cupei României, ediţia 2010-2011. În această fază a competiţiei s-au calificat două formaţii din eşalonul secund, Voinţa Sibiu şi ALRO Slatina, şi 14 echipe din prima ligă, U. Cluj, CFR Cluj, U. Craiova, Rapid Bucureşti, Unirea Urziceni, Sportul Studenţesc, FCM Tg. Mureş, Gloria Bistriţa, FC Timişoara, Pandurii Tg. Jiu, Dinamo Bucureşti, FC Braşov, Astra Ploieşti şi Steaua Bucureşti. Întâlnirile din optimi vor avea loc pe 26, 27 şi 28 octombrie.

ETAPA A 3-A ÎN CN AL JUNIORILOR C ŞI D

Astăzi este programată o etapă intermediară în campionatul naţional al juniorilor C şi D. În Seria Sud, formaţiile constănţene evoluează după următorul program - juniori C: FC Farul - Portul Constanţa (ora 15.30, teren Farul-sintetic), Callatis Mangalia - Sparta Techirghiol (ora 10.00, teren Neptun), CS Agigea - GSIB Mangalia (ora 17.00, teren Portul), CS Eforie - Marmura Deleni. FC Viitorul stă; juniori D: FC Farul - Portul Constanţa (ora 17.00, teren Farul-sintetic), Callatis Mangalia - Sparta Techirghiol (ora 11.30, teren Neptun), Trophaeum Adamclisi - Academia Hagi (15.00, Adamclisi). GSIB Mangalia şi CS Eforie stau.

15.000 EURO, SALARIUL UNUI ARBITRU ROMÂN

Singurul arbitru român în activitate cu şanse de a fi promovat în categoria de elită a arbitrajului mondial, Cristian Balaj, a declarat că un arbitru bun din România câştigă într-un an 15.000 de euro, precizând că în fotbal sunt oameni care câştigă această sumă într-o lună. „Un arbitru bun oficiază 17-18 meciuri pe sezon, iar noi rămânem cu 15.000 de euro în mână, după un an. Din aceşti bani trebuie să trăim un an. Nu ne plângem, doar subliniez realitatea. Cunosc oameni de fotbal care câştigă 15.000 pe lună“, a spus arbitrul. Balaj a precizat că şi arbitrul Alexandru Deaconu are şanse mari să ajungă în categoria Premier: „Eu şi Tudor suntem în primii 47 de arbitrii ai Europei şi nu este normal să i se facă o presă negativă. Atunci eu trebuie să-i iau apărarea, pentu că noi încercăm să schimbăm imaginea fotbalului românesc. Alexandru Deaconu are şanse imense să ajungă alături de noi în categoria Premier“.

BLANC ARE ÎNCREDERE ÎN MEXES

Selecţionerul Franţei, Laurent Blanc, îi va acorda credit în continuare fundaşului Philippe Mexes, în ciuda faptului că nu evoluează la echipa sa de club, AS Roma, astfel că acesta va face cuplu în apărare cu Adil Rami (Lille), la meciul cu România, din 9 octombrie. Potrivit L\'Equipe, Blanc nu intenţionează să schimbe nimic în zona centrală faţă de victoria înregistrată în Bosnia-Herţegovina (scor 2-0), pentru următoarele două întâlniri de pe teren propriu, din Grupa D a preliminariilor EURO 2012, cu România (Paris, Stade de France) şi cu Luxemburg (Metz, la 12 octombrie). În schimb, Blanc nu va conta pe David Trezeguet (Hercules Alicante) şi pare să se bazeze mai puţin pe Jeremy Toulalan.

COENTRAO ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU BENFICA

Fundaşul portughez Fabio Coentrao şi-a prelungit pentru încă un sezon contractul cu Benfica Lisabona, care va expira în vara anului 2016. Coentrao, în vârstă de 22 de ani, era dorit de mai multe cluburi europene, între care şi Bayern Munchen, care oferea 20 de milioane de euro, însă Benfica a refuzat să-l lase pe jucător să plece pentru o sumă inferioară clauzei de reziliere de 30 de milioane de euro.

SCHIMB GROSSO - ODDO, ÎNTRE JUVENTUS ŞI MILAN?

Conform presei italiene, Juventus Torino şi AC Milan plănuiesc un schimb de jucători pentru luna ianuarie, când se va redeschide perioada de transferări. Fundaşul stânga Fabio Grosso, socotit indezirabil în tabăra lui Juventus, ar putea fi trimis la AC Milan pentru a permite bianconerilor să-l aducă pe fundaşul dreapta Massimo Oddo. Cei doi jucători sunt coechipieri la naţionala Italiei, cu care au devenit campioni mondiali în anul 2006.

PEDRO MENDES, INDISPONIBIL ŞASE SĂPTĂMÂNI

Internaţionalul portughez Pedro Mendes, accidentat la coapsa drepată, a fost operat şi va fi indisponibil circa şase săptămâni. În vârstă de 30 de ani, mijlocaşul formaţiei Sporting Lisabona s-a accidentat pe 29 iulie, în meciul cu danezii de la Nordsjaelland, iar de atunci este absent de pe teren.

TWITTER ŞI FACEBOOK, INTERZISE LA RYDER CUP

Jucătorii de golf americani şi europeni care vor participa la sfârşitul acestei săptămâni la turneul Ryder Cup, găzduit de oraşul galez Newport, nu vor avea dreptul de a utiliza reţelele de socializare Twitter şi Facebook pe durata competiţiei. Ryder Cup este un meci tradiţional între SUA şi Europa, fiind organizat o dată la doi ani, alternativ, pe Bătrânul Continent şi pe cel nord-american. Ultima ediţie, cea din 2008, a fost câştigată de SUA, după trei victorii europene la rând. Căpitanii celor două echipe, Colin Montgomerie (Europa) şi Corey Pavin (SUA), au considerat că reţelele de socializare ar putea afecta concentrarea jucătorilor. Însă câştigătorul US Open, nord-irlandezul Graeme McDowell, a încălcat regula imediat după ce aceasta a fost anunţată, declarând pe Twitter: „A fost o reuniune a echipelor şi vă vom ţine la curent cu interdicţia de a folosi Twitter şi Facebook. Să sperăm că nu. Hai Europa!”