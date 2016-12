CONSTANŢA - CĂLĂRAŞI 5-2, ÎN CN DE FOTBAL PENTRU JUNIORI 1995

Campionatul Naţional al Selecţionatelor Judeţene de juniori, competiţie de fotbal rezervată jucătorilor născuţi în anul 1995, a programat ieri meciurile etapei a doua. Echipa judeţului Constanţa a evoluat pe teren propriu, cu formaţia similară a judeţului Călăraşi, şi a obţinut a doua victorie în tot atâtea meciuri, scor 5-2 (2-0). Au marcat: Florin Braşoveanu (min. 11, 41, 42, 57) şi Nicola Culeţu (36), pentru gazde, respectiv Alin Nicolescu (43) şi Ionuţ Şerban (55). Au evoluat pentru constănţeni: Bogdan Nicolae (FC Farul Constanţa) - George Burcea (Farul), Ilmaz Abdula (Farul), Adrian Şchiopu (Portul Constanţa), Nicola Culeţu (Farul) - Vasile Hergheligiu (Portul), Alexandru Talaşman (Portul), Constantin Bîrboră (Callatis Mangalia), Andrei Muşat (Palatul Copiilor Constanţa) - Caciandone Dincă (Farul), Florin Braşoveanu (Farul). Au mai intrat după pauză: Sergiu Sicrieru (Farul), George Mustaţă (Portul), George Ianuşi (Farul), Andrei Molancă (Portul) şi Marius Braşoveanu (Metalul Constanţa). „Îi remarc pe Florin Braşoveanu, Talaşman, Hergheligiu şi Culeţu”, a declarat antrenorul selecţionatei constănţene, Gabriel Şimu. În etapa următoare, echipa din Constanţa va juca la Tulcea, pe 6 octombrie.

A ÎNCEPUT CM DE VOLEI MASCULIN

Sâmbătă, în Italia, a început Campionatul Mondial de volei masculin, competiţie la care participă 24 de echipe. Rezultatele înregistrate sâmbătă - Grupa A: Egipt - Iran 3:0 (25:21, 25:17, 25:21), Italia - Japonia 3:0 (25:20, 25:16, 25:14); Grupa B: Brazilia - Tunisia 3:0 (25:14, 25:21, 25:14), Cuba - Spania 3:2 (21:25, 25:18, 25:19, 20:25, 15:13); Grupa C: Rusia - Camerun 3:0 (25:11, 25:20, 25:22), Porto Rico - Australia 3:1 (25:22, 25:22, 26:28, 25:19); Grupa D: Argentina - Venezuela 3:0 (25:23, 25:17, 25:18), SUA - Mexic 3:2 (22:25, 19:25, 25:18, 25:22, 15:11); Grupa E: Franţa - Cehia 3:2 (25:19, 22:25, 25:21, 24:26, 15:10), Bulgaria - China 3:0 (25:14, 25:19, 25:22); Grupa F: Polonia - Canada 3:0 (25:22, 25:21, 25:13), Serbia - Germania 3:0 (25:21, 25:21, 25:13). Rezultatele înregistrate în primele meciuri de duminică - Grupa A: Iran - Japonia 3:1 (15:25, 25:17, 26:24, 25:23); Grupa B; Cuba - Tunisia 3:0 (25:18, 25:15, 25:15); Grupa C: Porto Rico - Camerun 3:0 (25:22, 25:23, 25:19); Grupa D: Argentina - Mexic 3:1 (25:12, 25:19, 17:25, 25:15); Grupa E: Cehia - China 3:1 (25:21, 19:25, 25:18, 25:22); Grupa F: Canada - Serbia 3:1 (25:20, 25:22, 17:25, 25:23). Campionatul Mondial din Italia poate fi urmărit şi în România, partidele fiind transmise de Digi Sport şi Digi Sport Plus.

ALONSO CONTINUĂ ASCENSIUNEA

Fostul dublu campion mondial pare să se îndrepte spre cel de-al treilea titlu din carieră, după ce s-a impus şi în GP-ul Singapore. Ieri, Fernando Alonso a reuşit a patra victorie a sezonului, a doua consecutivă şi a urcat pe poziţia secundă în clasament devenind mare favorit la titlul mondial. Spaniolul a obţinut din nou pole-position, urmat de Vettel, Hamilton, Button, Webber, Barrichello, Rosberg, Kubica, Schumacher şi Kobayashi. Şi cursa i-a aparţinut pilotului de la Ferrari, care a condus de la un capăt la celălalt şi asta deşi Vettel a atacat periculos pe final, încercând - fără succes - să-l depăşească. Liderul clasamentului general, Webber, n-a avut o cursă prea strălucită, dar a terminat al treilea, după ce a supravieţuit unui acroşaj cu Hamilton, englezul ieşind mult mai şifonat, abandonând în T36. Remarcabilă cursa lui Massa, plecat ultimul de pe grilă după ce a făcut jumătate de tur la antrenamentul oficial! Brazilianul a obţinut ultimul punct posibil, în timp ce Schumacher a ajuns de două ori în parapet, dar a terminat cursa! Clasamentul din Singapore: 1. F. Alonso (Ferrari) în 1h 57.53:579; 2. S. Vettel (Red Bull) la 0:293; 3. M. Webber (Red Bull) la 29:141; 4. J. Button (McLaren-Mercedes); 5. N. Rosberg (Mercedes GP); 6. R. Barrichello (Williams); 7. R. Kubica (Renault); 8. N. Hulkenberg (Williams); 9. F. Massa (Ferrari); 10. A. Sutil (Force India). Pilotul german Adrian Sutil, ocupantul locului 8 la finalul cursei, a fost penalizat 20 de secunde pentru că a depăşit un pilot, în primul tur, tăind un viraj, astfel a pierdut două poziţii în clasamentul cursei.

ETAPA A 3-A ÎN CN DE JUNIORI REPUBLICANI A ŞI B

Rezultatele înregistrate duminică, în etapa a 3-a a Campionatului Naţional de juniori republicani A şi B - juniori republicani A: Metalul Constanţa - Viitorul Constanţa 1-6, Gloria Buzău - FC Farul Constanţa 0-1, Unirea Slobozia - Săgeata Năvodari 4-2, CF Brăila - Callatis Mangalia 5-0, Oţelul Galaţi - Dunărea Galaţi 2-0, Delta Tulcea - LPS Galaţi 1-0; juniori republicani B: Metalul Constanţa - Viitorul Constanţa 1-2, Gloria Buzău - FC Farul Constanţa 2-4, Unirea Slobozia - Săgeata Năvodari 4-1, CF Brăila - Callatis Mangalia 6-0, Oţelul Galaţi - Dunărea Galaţi 3-0, Delta Tulcea - LPS Galaţi 0-3.

ETAPA A 2-A ÎN CN AL JUNIORILOR C, D, E ŞI CUPA “HAGI-DANONE”

Sâmbătă şi duminică s-au disputat partidele etapei a 2-a a Campionatului Naţional de juniori C, D, E şi “Cupa Hagi-Danone”, încheiate cu următoarele rezultate - juniori C, Seria Sud: Viitorul Constanţa - Callatis Mangalia 19-0, Marmura Deleni - CS Agigea 1-1 (în min. 65 oaspeţii s-au retras de pe teren), Sparta Techirghiol - FC Farul Constanţa 2-1, Portul Constanţa - CS Eforie 18-0. GSIB Mangalia a stat; juniori D, Seria Sud: Academia Hagi - Callatis Mangalia 13-0, Portul Constanţa - CS Eforie 11-1, Sparta Techirghiol - FC Farul 0-9. Partida GSIB Mangalia - Trophaeum Adamclisi a fost amânată; juniori E, Seria Sud: Callatis Mangalia - FC Farul Constanţa 2-0, GSIB Mangalia - Academia Hagi 3-4, FC Constanţa - CS Eforie 3-0; Seria Nord: ACSSF Farul 2010 Constanţa - Viitorul Constanţa 3-4, Săgeata Năvodari - Metalul Constanţa 1-9. Palatul Copiilor a stat; Cupa “Hagi-Danone”: Academia Hagi - FC Viitorul 5-0, ACSSF Farul 2010 Constanţa - Palatul Copiilor Constanţa 8-2. Partida CSS Medgidia - GSIB Mangalia a fost amânată.

PETROLUL PLOIEŞTI DEFILEAZĂ ÎN SERIA A II-A

Mutată în Seria a II-a a Ligii a II-a, Petrolul Ploieşti a pornit cu dreptul în actualul sezon, obţinând punctaj maxim după primele cinci etape. Sâmbătă, ploieştenii au zdrobit, cu 5-0, într-un derby de tradiţie, pe FC Argeş şi s-au distanţat în fruntea ierarhiei. Rezultate - vineri: CS Mioveni - CS Rm. Vîlcea 1-0; sâmbătă: FC Bihor - ACSMU Iaşi 2-1; ACU Arad - Minerul Lupeni 1-0; Voinţa Sibiu - FC Silvania 3-0; Arieşul Turda - Unirea Alba Iulia 0-0; Petrolul Ploieşti - FC Argeş 5-0; Mureşul Deva - ALRO Slatina 1-1; duminică: Gaz Metan CFR Craiova - UTA 4-1. Clasament: 1. Petrolul Ploieşti 15p; 2.CS Mioveni 11p (golaveraj: 7-2); 3. Voinţa Sibiu 11p (6-1).

CM DE BASCHET FEMININ

În aceste zile se desfăşoară, în Cehia, Campionatul Mondial de baschet feminin. Iată primele rezultate înregistrate - Grupa A: Belarus - China 68-57, Canada - Australia 47-72, China - Canada 61-65, Australia - Belarus 83-59, China - Australia 68-91; Canada - Belarus 49-61; Grupa B: Grecia - SUA 73-99, Senegal - Franţa 45-83, SUA - Senegal 108-52, Franţa - Grecia 69-55, SUA - Franţa 81-60, Senegal - Grecia 68-83; Grupa C: Coreea de Sud - Brazilia 61-60, Mali - Spania 36-80, Spania - Coreea de Sud 84-69, Brazilia - Mali 80-73, Mali - Coreea de Sud 66-68, Brazilia - Spania 57-69; Grupa D: Japonia - Rusia 63-86, Cehia - Argentina 67-53, Argentina - Japonia 58-59, Rusia - Cehia 55-52, Argentina - Rusia 59-77, Japonia - Cehia 60-66.

CHIVU A VRUT SĂ IASĂ DE PE TEREN

Fundaşul Cristian Chivu a fost extrem de nervos la derby-ul cu AS Roma, pierdut de Internazionale Milano cu scorul de 0-1. Fost jucător al romanilor, Chivu a fost mereu huiduit şi făcut ţigan de spectatori, la fiecare partidă jucată în capitala Italiei de la transferul la Inter. Aşa s-a întâmplat şi sâmbătă, când căpitanul naţionalei a răbufnit şi la adresa antrenorului său, Rafael Benitez. „Dacă nu schimbi ceva, dacă nu aleargă şi ei, eu ies de pe teren”, i-a strigat Chivu lui Benitez, referindu-se la faptul că nu este ajutat de coechipieri în defensivă. „Chivu? A fost o problemă tactică, nu am auzit ce a spus, la pauză am discutat şi mi-a spus că are nevoie de ajutor, am încercat să rezolvăm problema”, a declarat după meci Benitez. Presa italiană nu a fost blândă cu românul, despre care a scris că a avut o „seară foarte proastă şi a fost foarte nervos”.

SUEDEZUL JONAS ERIKSSON VA ARBITRA MECIUL AS ROMA - CFR CLUJ

Arbitrul suedez Jonas Eriksson va conduce la centru meciul AS Roma - CFR Cluj, care va avea loc marţi, 28, de la ora 21.45, în etapa a doua a Grupei E a Ligii Campionilor. Eriksson va fi ajutat la cele două linii de Fredrik Nilsson şi Mathias Klasenius, în timp ce rezervă va fi Markus Strombergsson. Arbitri adiţionali vor fi Daniel Stalhammar şi Tobias Mattsson. Tot în Grupa E va avea loc şi meciul FC Basel - Bayern Munchen, care va fi arbitrat de scoţianul Craig Thomson.

RAUL ŞI GUTI AU PRIMIT 16 MILIOANE DE EURO CA SĂ PLECE

Clubul Real Madrid le-a plătit 16 milioane de euro lui Raul şi Guti, pentru ca aceştia să accepte transferul de la echipa spaniolă, după venirea lui Jose Mourinho în această vară. Atacantul Raul Gonzalez Blanco, care a jucat 16 ani la Real Madrid, a primit 11,5 milioane de euro, reprezentând valoarea contractului său care expira în 2011. La rândul său, mijlocaşul Jose Maria Gutierrez (33 de ani), după cei 15 ani petrecuţi la Madrid, a primit 4,5 milioane de euro, deoarece mai avea un an de contract cu Real Madrid. La sfârşitul lunii iulie, Raul a semnat pe două sezoane cu formaţia germană Schalke ’04 Gelsenkirchen, iar Guti s-a transferat la Beşiktaş Istanbul, echipă cu care a semnat tot pe doi ani.

HOULLIER, LA ASTON VILLA

Francezul Gerard Houllier a anunţat că a semnat un contract pe trei ani ca manager al echipei Aston Villa, la două săptămâni după ce şi-a dat acordul pentru a-i succede lui Martin O\'Neill în această funcţie. Houllier, în vârstă de 63 de ani, a revenit în fotbalul englez, după ce a activat la FC Liverpool în perioada 1998-2004, timp în care a reuşit tripla Cupa Angliei - Cupa Ligii Angliei - Cupa UEFA, în 2001. Aston Villa ocupă în prezent locul opt în campionatul Angliei, cu 7 puncte acumulate în cinci etape.

MAX BIAGGI, CAMPION MONDIAL PENTRU A CINCEA OARĂ

Italianul Max Biaggi, în vârstă de 39 de ani, a câştigat al cincilea titlu mondial din carieră, de această dată la superbike, după ce s-a impus, ieri, pe circuitul de la Imola. Câştigător a nouă etape dintre cele 24 disputate în acest sezon, Biaggi a oferit primul titlu la această categorie şi constructorului italian Aprilia, cu o etapă înainte de finalul campionatului, prevăzut la sfârşitul acestei săptămâni, la Magny-Cours. Biaggi a fost campion mondial de patru ori la 250 cc (1994, 1995, 1996, 1997), de trei ori pe Aprilia şi a patra oară cu Honda, înainte de a trece, în 1998, la categoria “regină” (500 cc apoi MotoGP). Biaggi a fost de trei ori vicecampion mondial la 500 cc, în 1998 fiind devansat de australianul Mike Doohan, iar în 2001 şi 2002 fiind întrecut de eternul său rival, compatriotul său Valentino Rossi. Biaggi a părăsit această categoria la finalul anului 2005, apoi şi-a luat un an sabatic, revenind în 2007 în superbike pentru Suzuki. Biaggi a câştigat duminică un nou titlu mondial, al cincilea din carieră, la 13 ani de la ultimul trofeu, devenind primul italian care câştigă titlul la superbike.

PILOT DECEDAT ÎN TIMPUL RALIULUI “COLIN MCRAE”

Pilotul Jimmy Girvan, în vârstă de 56 ani, dublu campion de raliuri al Scoţiei, a încetat din viaţă în urma unui accident produs sâmbătă în timpul Raliului “Colin McRae”. Girvan a pierdut controlul bolidului său, care a părăsit traseul şi s-a lovit de copacii de pe marginea şoselei, într-o pădure din apropiere de Aberfeldy. Pilotul a murit pe loc în timp ce navigatorul său, Mike Ramsay, a fost transportat la spital, însă rănile pe care acesta le-a suferit nu sunt grave. În urma acestei tragedii, responsabilii raliului au decis să anuleze cursa, organizată în memoria lui Colin McRae, primul britanic campion mondial de raliuri. McRae şi-a pierdut viaţa într-un accident de elicopter, în 2007, împreună cu fiul său.

KLEIBANOVA S-A IMPUS LA SEUL

Jucătoarea rusă de tenis Alisa Kleibanova, cap de serie nr. 5, a câştigat turneul de la Seul, obţinând astfel al doilea titlu WTA din carieră. Kleibanova s-a impus în faţa cehoaicei Klara Zakopalova, nr. 39 mondial, scor 6-2, 6-3. În vârstă de 21 de ani, Kleibanova a câştigat în acest an, în februarie, şi turneul de la Kuala Lumpur. Zakopalova a pierdut a doua finală în acest an, după cea de la Copenhaga, unde a fost învinsă de daneza Caroline Wozniacki.