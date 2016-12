AGIGEA ŞI PECINEAGA ÎŞI DISPUTĂ ŞEFIA SERIEI EST LA CONSTANŢA

Liga a IV-a la fotbal programează sâmbătă partidele etapei a 7-a. Iată meciurile - SERIA EST: Sparta Techirghiol - CS II Eforie (ora 10.00 juniorii; ora 12.00 seniorii); CS Agigea - Internaţional Pecineaga (10.00; 12.00; se joacă pe stadionul Portul din Constanţa); GSIB Mangalia - Victoria Cumpăna (12.00; 14.00; teren GSIB); Aurora 23 August - Gloria Albeşti (10.00; 12.00); AS Cogealac - Portul Constanţa (10.00; 12.00). Partidele Cariocas Constanţa - CSO Ovidiu se joacă miercuri, de la orele 15.00 şi 17.00, pe terenul ITC. Clasament: 1. Pecineaga 14p (19-4); 2. Albeşti 14p (golaveraj 16-6); 3. Agigea 13p (14-7); 4. Portul 13p (14-8). SERIA VEST: CS Peştera - Gloria Băneasa (11.00; 13.00; se joacă pe stadionul Cimentul din Medgidia); Perla Murfatlar - Ştiinţa Poarta Albă (11.00; 13.00); Carsium Hîrşova - AS Carvăn (13.00; 15.00); Danubius Rasova - Dacia Mircea Vodă (10.00; 12.00; se joacă la Cochirleni); Axiopolis Sport Cernavodă - CS Mihail Kogălniceanu (11.00; 13.00). Sport Prim Oltina stă. Clasament: 1. Peştera 13p/5j; 3. Cernavodă 12p; 2. Kogălniceanu 11p.

FC BRAŞOV, ASTRA ŞI STEAUA, ÎN OPTIMI

Ieri, în ultimele trei partide din 16-imile de finală ale Cupei României la fotbal s-au consemnat următoarele rezultate: Chimia Brazi - FC Braşov 0-1 (Lamine 4), Astra Ploieşti - Oţelul Galaţi 2-1 (Lukacs 8, 70 / Giurgiu 90+1) şi Gaz Metan CFR Craiova - Steaua Bucureşti 0-1 (Nicoliţă 63). Optimile de finală sunt programate pe 27 octombrie.

AMICAL ROMÂNIA - ITALIA

Federaţia Română de Fotbal a perfectat o partidă amicală împotriva naţionalei Italiei, programată pe 17 noiembrie 2010. Tricolorii trebuiau să joace în 2007 un meci amical cu Italia, dar acesta a fost anulat după ce agentul de poliţie Filippo Raciti a fost ucis la meciul Catania - Palermo.

MEMORIU ÎMPOTRIVA LUI DINU GHEORGHE

Oficialii clubului FC Dinamo au anunţat, miercuri seară, pe site-ul oficial, că vor depune memoriu împotriva preşedintelui FC Rapid, Dinu Gheorghe, pentru declaraţiile făcute la finalul meciului Dinamo - Ceahlăul Piatra Neamţ, scor 2-0, din 16-imile de finală ale Cupei României. Dinu Gheorghe a acuzat arbitrajul ceantralului Mugurel Drăgănescu, care în opinia sa a anulat un gol valabil formaţiei din Liga a II-a.

PIŢURCĂ VS. MIHAI STOICA

Managerul echipei Universitatea Craiova, Victor Piţurcă, a semnat, ieri, un contract pe cinci ani cu gruparea olteană. Piţurcă a susţinut, ieri după-amiază, o conferinţă de presă, în cadrul acesteia declarând că fostului oficial al Stelei şi al Unirii Urziceni, Mihai Stoica, i se potriveşte cel mai bine meseria “de curvă”, însă a precizat că nu vrea să intre în polemică cu el. Stoica l-a criticat pe Piţurcă într-o conferinţă de presă suţinută la începutul acestei luni, spunând despre fostul selecţioner că are lexicul limitat şi că, în opinia sa, nu există persoane în fotbalul românesc care să fie şi antrenori, şi manageri de club în acelaşi timp.

STOICHIŢĂ, ANTRENOR LA AEL LIMASSOL

Mihai Stoichiţă a devenit noul antrenor al grupării cipriote AEL Limassol, cu care a semnat un contract valabil până la finalul actualului sezon. Stoichiţă a mai antrenat formaţia AEL Limassol în 2009, iar acum l-a înlocuit pe Dusan Uhrin jr. În actualul sezon, Stoichiţă a pregătit echipa Astra Ploieşti, dar a fost demis după etapa a 6-a din Liga I.

LIVERPOOL, ELIMINATĂ DIN CUPA LIGII ANGLIEI

FC Liverpool, adversara formaţiei Steaua Bucureşti în Grupa K a Ligii Europa, a ratat calificarea în optimile de finală ale Cupei Ligii Angliei, fiind învinsă, miercuri seară, pe teren propriu, cu scorul de 6-3, după executarea loviturilor de departajare, de formaţia Northampton Town, într-un meci din 16-imile de finală ale competiţiei. După 90 de minute de joc scorul era egal, 1-1 (M. Jovanovic 9 / McKay 56). În prelungiri, Northampton Town a marcat prin Jacobs, în min. 98, Liverpool egalând, în min. 116, prin Ngog. La penalty-uri, scorul a fost 4-2 pentru echipa din liga a patra engleză. Antrenorul formaţiei FC Liverpool, Roy Hodgson, a folosit următoarea formulă de echipă: Jones - Agger, Kyrgiakos, Wilson, Kelly - Lucas, Spearing, Pacheco (105+1 Ince), M. Jovanovici (91 Eccleston) - Babel (100 Shelvey), Ngog.

INTER - CESENA, REPROGRAMAT PENTRU 22 DECEMBRIE

Meciul Internazionale Milano - Cesena, din etapa a 16-a a campionatului Italiei, a fost reprogramat de pe 12 decembrie pe 22 decembrie, pentru a permite formaţiei la care evoluează Cristian Chivu să participe la Campionatul Mondial al cluburilor (8-18 decembrie). Formaţia Internazionale Milano, câştigătoare a ediţiei trecute a Ligii Campionilor, este calificată direct în semifinalele Campionatul Mondial al cluburilor.

KUSZCZAK VREA SĂ PLECE DE LA MANCHESTER UNITED

La 28 de ani, Tomasz Kuszczak este sătul să-şi tot aştepte rândul să apere poarta lui Manchester United. Sosit în vara lui 2006 de la West Bromwich Albion, portarul polonez nu a jucat pentru „Diavolii Roşii” decât 27 de meciuri în Premier League, în patru sezoane! Se pare că nici în sezonul acesta nu va reuşi să se impună, în condiţiile în care Sir Alex Ferguson are de gând să mizeze tot pe veteranul Edwin van der Sar, care încă nu se retrage deşi este născut pe 29 octombrie 1970!!! „Este al cincilea meu sezon aici şi aş vrea să joc mai mult. Dacă nici în acest campionat nu voi reuşi să apăr mai mult, am de gând să plec la finalul sezonului”, a declarat Kuszczak, al cărui contract cu United se încheie în iunie 2012.

KAKA AR PUTEA AJUNGE LA CHELSEA

Cu cât trece timpul, cu atât viitorul lui Kaka la Real Madrid pare din ce în ce mai incert. Absent de pe teren până în ianuarie anul viitor, din cauza unei accidentări, mijlocaşul brazilian pare ieşit din planurile lui Jose Mourinho de a reforma echipa din Madrid. Nu ar fi exclus ca internaţionalul brazilian să plece în perioada de mercato din iarnă, mai ales că este dorit la Chelsea de antrenorul Carlo Ancelotti. Kaka şi Ancelotti au lucrat foarte bine împreună, pe vremea când activau la AC Milan.

SERENA WILLIAMS NU VA JUCA LA TOKYO

Jucătoarea americană de tenis Serena Williams, liderul clasamentului mondial, absentă la ultima ediţia a US Open, nu va putea participa la turneul de la Tokyo, care va începe luni, din cauza unei accidentări la un picior, au anunţat organizatorii. Serena Williams, în vârstă de 28 de ani, nu este recuperată în totalitate după accidentarea suferită în luna iulie. Sora mai mică a lui Venus s-a rănit la un picior, în timp ce călca pe cioburile unor pahare sparte într-un restaurant din Munchen, la scurt timp după a patra sa victorie în turneul de Grand Slam de la Wimbledon.

NOUA ZEELANDĂ AMÂNĂ PLECAREA SPORTIVILOR SĂI LA NEW DELHI

Noua Zeelandă a hotărât să amâne plecarea sportivilor săi în India, la New Delhi, pentru Jocurile Commonwealth-ului, competiţie care trebuie să înceapă în data de 3 octombrie. „Este extrem de dezamăgitor. Lunga listă a problemelor care nu au fost încă rezolvate ne arată că satul sportivilor nu este pregătit pentru atleţii neo-zeelandezi. Nu e o chestiune de confort sau de lux, ci ne referim la igienă şi la securitate”, a declarat şeful delegaţiei, Mike Stanley. Plecarea delegaţiei neo-zeelandeze spre New Delhi era prevăzută pentru sfârşitul acestei săptămâni, însă a fost amânată pentru marţi. Unele delegaţii, printre care Canada şi Scoţia, ar putea lipsi de la Jocuri, iar mai mulţi atleţi importanţi au renunţat să facă deplasarea, din cauza stării precare a satului jucătorilor. Aproximativ 7.000 de sportivi şi oficiali erau aşteptaţi la New Delhi, cu ocazia Jocurilor programate în perioada 3-14 octombrie. A 19-a ediţie a Jocurilor Commonwealth reprezintă cel mai important eveniment sportiv organizat în India după Jocurile Asiei din 1982.