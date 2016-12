SUCCES PENTRU CSV 2004 TOMIS LA TG. MUREŞ

Victorie categorică pentru formaţia feminină CS Volei 2004 Tomis Constanţa în primul meci susţinut în cadrul turneului amical de la Tg. Mureş, Cupa “Ardealului”. Voleibalistele constănţene s-au impus, ieri, cu 3:0 (25:15, 25:17, 25:16), în faţa celor de la SCM U. Craiova. Deşi formaţia craioveană a fost revelaţia sezonului trecut, lipsa jucătoarelor importante, plecate de la echipă în această vară, şi-a spus cuvântul. Partida a fost una controlată de elevele lui Darko Zakoc şi Constantin Alexe. „A fost un meci de încălzire pentru noi şi este bine că am reuşit să ne impunem în trei seturi, pentru că mâine (n.r. - astăzi) ne aşteaptă două partide dificile. Sperăm să le câştigăm însă şi pe acestea”, a declarat căpitanul echipei, Claudia Gavrilescu. Pentru CSV 2004 Tomis au evoluat: Neaga - Liutikova, Ciobanu, Gavrilescu (cpt.), Nemţanu, Trică şi Vujovic - libero; au mai jucat: Cazacu şi Martiniuc. Astăzi, CSV 2004 Tomis va înfrunta, de la ora 11.00, formaţia Bekescsaba (Ungaria), iar de la ora 19.00, echipa Tent Obrenovac (Serbia). Programul celorlalte partide ale constănţencelor - sâmbătă, ora 19.00: CSV 2004 Tomis - CSU Tg. Mureş; duminică, ora 13.00: CSV 2004 Tomis - Ştiinţa Bacău.

ÎNFRÂNGERE PENTRU CS TOMIS

Formaţia feminină de handbal CS Tomis Constanţa a cedat în prima întâlnire amicală cu Oţelul Galaţi, desfăşurată ieri, în Sala Sporturilor din Medgidia. Elevele lui Ion Crăciun şi Florin Cazan au cedat în duelul cu gălăţencele, scor 21-25 (12-14). Întâlnirea a debutat sub semnul echilibrului, care s-a menţinut până la jumătatea primei reprize. Greşelile din ofensiva Tomisului au înclinat balanţa în favoarea oaspetelor, care au rămas în avantaj până la finalul întâlnirii, în ciuda eforturilor depuse de constănţence de a readuce echilibrul pe tabela de marcaj. Marcatoarele Tomisului: Zamfir 8 goluri, Tîlvîc 4g, Cărbune 3g, Rusu 2g, Barcan 2g, Pătru 1g şi Mateescu 1g. Azi, de la ora 9.30, Tomis are ocazia revanşei, în Sala Sporturilor din Constanţa fiind programată a doua întâlnire amicală dintre cele două formaţii.

DOI CONSTĂNŢENII VOR BOXA ÎN FINALE

Astăzi, la Bacău se vor încheia Campionatele Naţionale de box rezervate seniorilor. Gala finală va începe la ora 18.00 şi va fi transmisă în direct de TVR 3, cu începere de la ora 18.30. În lupta pentru medaliile de aur se află şi doi pugilişti constănţeni, care s-au impus în semifinalele desfăşurate ieri. Ionuţ Gheorghe (categoria 69 kg, Farul Constanţa) l-a învins pe Călin Botean (Cluj), iar Ionuţ Neacşu (75 kg, Callatis Mangalia) a câştigat în faţa lui Cătălin Cristea (Tîrgovişte). Ceilalţi doi constănţeni care au boxat în penultimul act au pierdut, de asemenea la puncte: Ionuţ Constantin Panait (49 kg, Farul Constanţa) în faţa lui Marius Hondaru (Metrorex Bucureşti), iar Ionuţ Băluţă (56 kg, CS Năvodari) în meciul cu Veronel Tărău (Tîrgu Jiu). În finale, Ionuţ Gheorghe îl va avea ca adversar pe Cătălin Paraschiveanu (Dinamo), în timp ce Ionuţ Neacşu va boxa cu Ronald Gavril (Bacău), membru în lotul naţional.

ROMÂNIA, ÎN SEMIFINALE LA CUPA MONDIALĂ LA HANDBAL FEMININ

După două victorii, cu Norvegia, 21-20, campioana olimpică, şi cu Rusia, 32-24, campioana mondială, echipa naţională de handbal feminin a României a încheiat la egalitate cu Suedia, scor 27-27 (14-12), al treilea meci din Grupa B de la Cupa Mondială, competiţie care se desfăşoară la Aarhus (Danemarca). Elevele lui Radu Voina au început bine partida, aflându-se în avantaj pe toată durata primei reprize. Tricolorele s-au văzut însă egalate în a doua repriză, una echilibrată din cauza greşelilor din apărare, comise atât de românce, cât şi de suedeze, iar partida s-a încheiat la egalitate. Marcatoarele tricolore au fost Amariei 7 goluri, Neagu 5g, Ardean 5g, Brădeanu 4g, Nechita 2g, Geiger 2g, Manea 1g şi Moldovan 1g. Remiza îi asigură echipei noastre prezenţa în semifinale, unde va întâlni, sâmbătă (ora 15.15), Franţa. În cealaltă semifinală se vor înfrunta Danemarca şi Norvegia (ora 17.15). Finala mică şi cea mare vor avea loc duminică, de la aceleaşi ore. Naţionala României a câştigat ediţia din 2009 a Cupei Mondiale, învingând, în finală, Norvegia.

CRIVOI, ELIMINAT LA BCR OPEN

Ieri, cel mai puternic turneu din România, BCR Open, dotat cu premii în valoare totală de 370.000 de euro, şi-a desemnat ultimii jucători calificaţi în sferturi. Victor Crivoi (locul 184 ATP) a ratat calificarea în sferturi, fiind învins de italianul Potito Starace, cap de serie nr. 3, cu 4-6, 7-6, 6-4, în turul secund al competiţiei, într-un meci care a durat două ore şi 43 de minute. În setul 2, în tie-break, Crivoi a avut minge de meci la scorul de 6-5, însă a pierdut-o, italianul adjudecându-şi tie-breakul cu 8-6 şi în final meciul. Pentru prezenţa în turul secund, Crivoi va primi un cec în valoare de 6.375 de euro şi 20 de puncte ATP. Rezultate optimi: Pablo Andujar (Spa) - Florian Mayer (Ger, nr. 2) 6-3, 3-6, 6-2; Pablo Cuevas (Uru) - Carlos Berloqc (Arg) 6-4, 6-0; Marcel Granollers (Spa) - Filippo Volandri (Ita) 4-6, 7-5, 6-1; Potito Starace (Ita, nr. 3) - Victor Crivoi 4-6, 7-6, 6-4. Programul sferturilor de finală: Albert Montanes (Spa, nr. 1) - Jeremy Chardy (Fra); Juan Chela (Arg, nr. 4) - Bjorn Phau (Ger); Granollers - Starace; Cuevas - Andujar.

NICULESCU A TRECUT DE DULGHERU

Jucătoarea de tenis Monica Niculescu, locul 81 WTA şi cap de serie nr. 5, a învins-o, ieri, cu 7-6 (7/5), 2-6, 6-3, pe Alexandra Dulgheru, locul 27 WTA şi favorita nr. 1, calificându-se în semifinalele turneului de la Taşkent, dotat cu premii în valoare de 220.000 de dolari. Duelul româncelor a durat două ore şi 42 de minute. Dulgheru şi Niculescu s-au mai întâlnit în 2007, la un turneu ITF de la Bucureşti, când Dulgheru s-a impus cu 7-6 (7/5), 2-6, 6-1. Niculescu a realizat cea mai bună performanţă din carieră sa într-un turneu WTA de simplu prin accederea în semifinale la Taşkent, competiţie la care a ajuns în sferturile de finală în 2008 şi 2009. Ea va primi un cec de 10.200 de dolari şi 130 de puncte WTA. În semifinale, românca va evolua împotriva rusoaicei Elena Vesnina, locul 72 WTA şi cap de serie nr. 4. Românecele se vor duela şi în proba de dublu a turneului. Perechea Alexandra Dulgheru / Magdalena Rybarikova (România / Slovacia) a învins, sferturile de finală, cu 7-5, 6-1, cuplul Maria Elena Camerin / Sania Mirza (Italia / India). Perechea Monica Niculescu / Jill Craybas (România / SUA), cap de serie nr. 1, a trecut, tot în sferturi, cu 6-3, 6-4, de cuplul Evghenia Rodina / Steganie Voegele (Rusia / Elveţia).

GALLOVITS, ÎN SFERTURI LA SEUL

Perechea Edina Gallovits / Alberta Brianti (România / Italia) s-a calificat în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la Seul (Coreea de Sud), dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari. Gallovits şi Brianti au învins, în runda inaugurală, cu 6-4, 6-4, cuplul Jarmila Geroth / Klara Zakopalova (Australia / Cehia). În sferturile de finală, Edina Gallovits şi Alberta Brianti vor întâlni perechea Julia Goerges / Polona Hercog (Germania / Slovenia), care a trecut, cu 6-4, 6-2, de cuplul Alisa Kleibanova / Zi Yan (Rusia / China), cap de serie nr. 3.

ELENA BOGDAN, ÎN SFERTURI LA BUCUREŞTI

Jucătoarea de tenis Elena Bogdan, cap de serie nr. 6, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului ITF de la Bucureşti, dotat cu premii în valoare totală de 25.000 de dolari. Bogdan a învins-o, în turul secund, cu 4-6, 6-4, 6-3, pe Cristina Dinu, beneficiară a unui wild-card, şi va juca, în faza următoare, cu învingătoarea partidei dintre Diana Enache, jucătoare venită din calificări, şi Kristina Kucova (Slovacia), a patra favorită a competiţiei. Camelia-Elena Hristea a fost învinsă, în turul 2, cu 6-3, 6-0, de Lenka Jurikova (Slovacia), cap de serie nr. 3. Alexandra Cadanţu, jucătoare venită din calificări, a fost întrecută, tot în turul 2, cu 7-6 (7/5), 6-4, de Michaela Pochabova (Slovacia), a opta favorită a competiţiei. În proba de dublu, perechea Irina-Camelia Begu / Elena Bogdan, cap de serie nr. 1, a învins, în sferturile de finală, cu 6-1, 6-4, cuplul spaniol Lara Arruabarrena-Vecino / Garbine Muguruza Blanco şi va juca, în semifinale, cu perechea Mihaela Buzărnescu / Elora Dabija, care a trecut, cu 7-5, 6-1, de cuplul Claudia Antonia Enache / Simona Ionescu. Perechea Alexandra Damaschin / Mailen Auroux (România / Argentina), cap de serie nr. 3, a învins, tot în sferturi, cu 6-2, 3-6, 10-8, cuplul Cristina Dinu / Danka Kovinici (România / Muntenegru) şi va juca, în semifinale, cu perechea spaniolă Leticia Costas-Moreira / Eva Fernandez-Brugues, care a trecut, cu 7-5, 6-1, de cuplul slovac Lenka Jurikova / Lenka Wienerowa, cap de serie nr. 2.

LIANA-GABRIELA UNGUR, ÎN TURUL 2 LA SAINT-MELO

Jucătoarea de tenis Liana-Gabriela Ungur s-a calificat în turul secund al turneului ITF de la Saint-Melo (Franţa), dotat cu premii în valoare totală de 100.000 de dolari. Ungur a învins-o, în runda inaugurală, cu 6-2, 6-4, pe Masa Zeci-Peskirici (Slovenia) şi va juca, în faza următoare a competiţiei, cu Timea Bacsinszky (Elveţia), cap de serie nr. 1. Ingrid-Alexandra Radu, cap de serie nr. 3, s-a calificat în turul 2 al turneului ITF de la Novi Sad (Serbia), dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Radu a învins-o, în runda inaugurală, cu 6-0, 6-3, pe Tea Faber (Croaţia) şi va juca, în faza următoare a competiţiei, cu Ekaterina Iaşina (Rusia). Perechea Ilinca-Thea Anghel / Leticia Sanchez (Spania), a ratat calificarea în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului ITF de la Madrid, dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Anghel şi Sanchez au fost învinse, în runda inaugurală, cu 6-2, 6-3, de cuplul spaniol Elena Cerezo Codina / Paula Rincon Otero.

STANCA VREA SĂ PĂRĂSEASCĂ OLTCHIMUL

Preşedintele CS Oltchim Rm. Vîlcea, Ioan Gavrilescu, a declarat că deţine informaţii conform cărora handbalista Ionela Stanca îşi doreşte să se transfere la un club din Franţa la vară, după ce îi expiră contractul cu campioana României. Gavrilescu a comentat şi intenţia jucătoarei de a renunţa la echipa naţională: „În opinia mea, este mult prea devreme pentru o astfel de decizie. Are numai 29 de ani, nu este operată, nu are probleme mari de sănătate. E treaba ei ce face, fiecare cu calculele lui. Oricum, din informaţiile pe care le am în acest moment, s-a ajuns la o soluţie de compromis. Ionela a fost învoită pentru Cupa Mondială, nu a făcut deplasarea în Danemarca, dar va merge la Trofeul Carpaţi şi la Campionatul European din Norvegia şi Danemarca. Apoi, dacă va dori să se retragă nu ştiu ce vor spune cei din federaţie”.

MEIROŞU ŞI VĂDINEANU REVIN LA OLTCHIM

Jucătoarele Adina Meiroşu şi Clara Vădineanu vor reveni, vineri, în lotul echipei Oltchim Rm. Vîlcea, cu ocazia partidei amicale, din deplasare, cu SCM Craiova. La această partidă, Oltchim nu va putea conta pe handbalistele convocate la lotul naţional care participă în aceste zile la Cupa Mondială din Danemarca. Meiroşu a fost gravidă dar a pierdut sarcina şi a jucat ultima partidă în turul finalei Ligii Campionilor dintre Viborg şi Oltchim. Vădineanu a suferit o ruptură de ligamente în timpul unui meci amical dintre România şi Franţa şi a ratat o mare parte a sezonului trecut.

FLORESCU ŞI DUŢĂ VOR ARBITRA LA CE DE HANDBAL FEMININ

Federaţia Europeană de Handbal a anunţat cuplurile de arbitri care vor oficia la Campionatul European feminin din luna decembrie, din Danemarca şi Norvegia, printre care se regăsesc şi româncele Diana Carmen Florescu şi Anamaria Duţă. EHF a dat publicităţii listele cu oficialii şi arbitrii, care vor participa la Campionatul European din Danemarca şi Norvegia, din luna decembrie. În afara celor două arbitre din România, la CE va fi prezent şi Doru Simion, care activează în structurile EHF de mai bine de zece ani şi va face parte din Departamentul de Management al competiţiei. Naţionala României va evolua în Grupa A, împotriva reprezentativelor Spaniei (7 decembrie), Danemarcei (9 decembrie) şi Serbiei (11 decembrie).