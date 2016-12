FC VASLUI, ELIMINATĂ

În partidele disputate ieri în 16-imile de finală ale Cupei României la fotbal s-au consemnat următoarele rezultate: Juventus Bucureşti - FC Timişoara 1-3 (Nica 74 / Mansour 21, Tameş 34, D. Goga 51), Unirea Urziceni - Delta Tulcea 1-0 (Bîtfoi 11), ALRO Slatina - SC Vaslui 4-3, după prelungiri şi lovituri de departajare (0-0 după 120 minute), Sportul Studenţesc - CS Otopeni 3-1 (C. Gheorghe 7, Curelea 81, Postolache 90+3 / Dumitrescu 70-pen.), FC Silvania - FCM Tg. Mureş 0-1 (Astafei 78), Gloria Bistriţa - Astra II Giurgiu 3-0 (Nalaţi 22, Coroian 41, J. Moraes 77); Pandurii Tg. Jiu - Viitorul Constanţa 3-2 (Cardoso 7, A. Iordache 82, I. Iordache 89 / Cârstocea 27, Benzar 90); Dinamo Bucureşti - Ceahlăul Piatra Neamţ 2-0 (Moţi 12, Andrei Cristea 60-pen.). Astăzi sunt programate ultimele trei meciuri - ora 16.00: Chimia Brazi - FC Braşov, ora 18.30: Astra Ploieşti - Oţelul Galaţi (Sport.ro), ora 20.30: Gaz Metan CFR Craiova - Steaua Bucureşti (Pro TV).

SELECŢIONATA JUDEŢEANĂ 1995 A DEBUTAT CU VICTORIE

La sfârşitul săptămânii trecute a început Campionatul Naţional al Selecţionatelor Judeţene de juniori, competiţie de fotbal rezervată jucătorilor născuţi în anul 1995. Selecţionata Judeţului Constanţa a jucat primul meci ieri, la Amara, cu echipa similară a judeţului Ialomiţa. Jucătorii antrenaţi de Gabriel Şimu au câştigat, cu 5-0, partida contând pentru etapa inaugurală a Seriei a 2-a. Alte rezultate: Călăraşi - Tulcea 8-0 şi Galaţi - Brăila 2-1. În etapa a doua, constănţenii vor primi vizita călărăşenilor. Partida este programată duminică, de la ora 11.00, pe stadionul “Portul” din Constanţa.

ETAPA A DOUA DIN CUPA “FRIENDS”

Cupa “Friends”, ediţia a II-a, continuă la Constanţa cu meciurile etapei a 2-a, programate sâmbătă şi duminică pe terenul bazei sportive “Friends”. Iată meciurile de sâmbătă (prima partidă va începe la ora 13.00): Tomis Junior - Vudena; Vulturul Nisipari - ALMA Soveja; Store - Velez Costineşti; Americanul - Palas; Friends - Gepa; Rechinii - Melody. Iată şi jocurile de duminică (primul meci va începe la ora 12.00): Steaua Mării - Black Sea Knights; Telegraf - cu un adversar care urmează să fie desemnat (echipa care o va înlocui pe Cosmos ’71); Scuba - Club Auto Tomis; FZN - Rezervele; Real Poarta 6 - Crazy Team; Trîntorii - Porto; Progresul Năvodari - Juventus.

ROMÂNIA U17 A ÎNVINS KAZAHSTANUL

În prima partidă din cadrul turului de elită al Campionatului European de fotbal Under 17, care are loc în Belarus, România a învins, cu 1-0 (Bumba 6), naţionala Kazahstanului. Pentru România au evoluat în acest meci şi doi jucători de la Academia “Gheorghe Hagi“, Bogdan Mitache şi Bogdan Sîru, primul fiind titular, iar al doilea intrând în min. 57. Din lotul României mai fac parte alţi doi jucători de la Academia “Gheorghe Hagi“, portarul George Şerban şi Ionuţ Puţanu, care nu au fost utilizaţi. În celălalt meci al grupei: Belarus - Liechtenstein 12-0. România va mai înfrunta Liechtenstein (astăzi) şi Belarus (duminică). Din cele 13 grupe de câte patru echipe ale acestui prim tur de calificare, merg mai departe în turul de elită, care se va disputa în primăvara viitoare, primele două clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune două locuri trei. Turul de elită este format din şapte grupe de câte patru formaţii, din care se califică la turneul final doar echipele de pe primul loc. Cele şapte câştigătoare de grupă ale turului de elită, împreună cu naţionala ţării gazdă, vor participa la turneul final, care va avea loc, în perioada 3-15 mai 2011, în Serbia.

NAŢONALA DE FUTSAL, DOUĂ ÎNFRÂNGERI CU BRAZILIA

Marţi, la Tg. Mureş, în primul meci amical de futsal dintre România şi Brazilia, campioana mondială en titre a câştigat cu 6-3 (3-1). Golurile echipei noastre au fost marcate de Mimi Stoica (2) şi Cosmin Gherman. Aseară, cele două formaţii au jucat partida revanşă, Brazilia învingând, din nou, cu 7-1 (5-0). Pentru România a înscris Florin Matei.

RIBERY LIPSEŞTE MINIMUM O LUNĂ

Internaţionalul francez Franck Ribery va trebui să mai aştepte până va putea juca în Liga Campionilor şi în preliminariile EURO 2012. Mijlocaşul lui Bayern Munchen a fost victima unei intervenţii dure în jocul de marţi cu Hoffenheim, câştigat cu 2-1, şi a suferit o ruptură a ligamentului exterior de la gleznă. El va purta o faşă ghipsată timp de zece zile, apoi va începe recuperarea. Revenirea sa la antrenamente este prevăzută pentru finalul lunii octombrie. Ribery tocmai îşi ispăşise suspendarea de trei etape din Liga Campionilor şi spera să joace marţea viitoare cu FC Basel. Suspendat tot pentru trei meciuri şi din naţionala Franţei, el ar fi putut evolua în jocul din 12 octombrie cu Luxemburg, selecţionerul Laurent Blanc fiind hotărât să-l convoace din nou în lot după meciul cu România, din 8 octombrie, când îi expiră suspendarea.

BYRON MORENO, ARESTAT PENTRU POSESIE DE DROGURI

Fostul arbitru ecuadorian Byron Moreno a fost arestat, fiind prins cu şase kilograme de heroină pe aeroportul Kennedy din New York, a anunţat Ambasada Statelor Unite ale Americii la Quito. „Moreno a fost arestat în SUA, deoarece intenţiona să plaseze heroina”, a declarat Marta Youth, ataşata de presă a reprezentanţei diplomatice americane în Ecuador. Un post de televiziune din Ecuador a anunţat că fostul arbitru ascunsese drogurile în panataloni. Byron Moreno, în vârstă de 41 de ani, care în acest moment era consultant perntru un post de radio local, a fost numit de presa italiană “Bovina nedumerită” după ce “squadra azzurra” a fost eliminată în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 2002. Italienii l-au acuzat pe Moreno că la meciul cu reprezentativa Coreei de Sud nu a validat un gol marcat de Francesco Totti şi a favorizat formaţia asiatică. În septembrie 2002, Moreno a fost suspendat 20 de etape după un meci de campionat între echipele Liga de Quito şi Barcelona Guayaquil. În loc de şase minute de prelungire, el a acordat 12 minute şi a provocat o nouă controversă.

“CÎMPUL DE CARTOFI” DE PE “SANTIAGO BERNABEU”

Declaraţie halucinantă făcută de antrenorul lui Real Madrid, Jose Mourinho, la finalul partidei câştigate marţi, cu 3-0, în faţa lui Espanyol Barcelona: „Ţinând cont de circumstanţe, sunt mulţumit de rezultate, mai ales că nu este uşor să joci pe un câmp de cartofi”. Antrenorul portughez se referea la starea jalnică a gazonului de pe celebrul stadion Santiago Bernabeu, mai ales pe porţiunea situată de-a lungul tuşei de pe partea băncilor de rezerve! Mourinho şi jucătorii săi pot fi însă liniştiţi: gazonul de pe “Santiago Bernabeu” va fi înlocuit înaintea următorului meci pe care Real Madrid îl va juca pe teren propriu.

MATTHAUS, SELECŢIONER AL BULGARIEI

Fostul internaţional german Lothar Matthaus a fost numit la conducerea tehnică a naţionalei Bulgariei, a anunţat preşedintele federaţiei bulgare, Borislav Mihailov. Acesta a menţionat că este vorba despre un contract pe un an, care ar putea fi prelungit cu doi ani, însă nu a oferit detalii despre valoarea salariului noului selecţioner. Matthaus (49 de ani) îl înlocuieşte în această funcţie pe Stanimir Stoilov, care a demisionat pe 7 septembrie, după ce Bulgaria a fost învinsă cu 1-0 de Muntenegru, în preliminariile EURO 2012. În următorul meci din preliminarii, Bulgaria va întâlni selecţionata Ţării Galilor, pe 8 octombrie. Antrenorul german era liber de contract din iunie 2009, când a plecat de la Maccabi Netanya. În cariera sa de antrenor, Matthaus a pregătit echipele Rapid Viena, Partizan Belgrad şi naţionala Ungariei (între 2004 şit 2005).

PROBLEME LA JOCURILE COMMONWEALTH-ULUI

Jocurile Commonwealth-ului, care ar fi trebuit să devină o veritabilă vitrină pentru India modernă, se află în plină criză, cu 12 zile înainte de lovitura de începere, după prăbuşirea unui pod în apropierea stadionului din New Delhi, dar şi după comentariile dezastruoase cu privire la igiena Satului sportivilor. Un pod rezervat pietonilor aflat în construcţie lângă stadionul Jawaharlal Nehru, arenă care va trebui să găzduiască pe 3 octombrie ceremonia de deschidere, în prezenţa Prinţului Charles, s-a prăbuşit marţi, rănind cel puţin 27 de muncitori, dintre care 4 grav, potrivit poliţiei. Podul trebuia să facă legătura dintre parcare şi stadion, prăbuşindu-se pe parcare. Pe lângă aceasta, o delegaţie a Noii Zeelande, aflată la New Delhi, a acuzat condiţiile de igienă şi sanitare din Satul sportivilor, apreciind că acestea compromit în totalitate Jocurile. Aproximativ 7.000 de sportivi şi oficiali din 71 de naţiuni şi teritorii din fostul Imperiu Britanic sunt aşteptaţi între 3 şi 14 octombrie pentru această a 19-a ediţie a Jocurilor, cel mai mare eveniment de pe pământ indian de la Jocurile asiatice din 1982. Potrivit cifrelor oficiale, costul global al acestor Jocuri se ridică la 3 miliarde de dolari, adică de 5 ori mai mult decât s-a prevăzut iniţial, o sumă care suscită violente critici într-o ţară în care peste 600 milioane de locuitori trăiesc sub pragul sărăciei.